Лизинг авто в ОАЭ быстро меняет тенденции, а с наступлением 2026 года многие водители все больше рассматривают этот вариант. Теперь лизинг кажется умным решением для экспатов, владельцев бизнеса, семей, которые хотят иметь надежный транспорт без лишних забот.

Компания Renty — один из лидеров на рынке аренды авто и чартера яхт в ОАЭ, при этом они предлагают лизинг авто в Дубае от Renty на хороших условиях. Renty отличается прозрачными ценами, быстрой доставкой и широким выбором авто. Компания предлагает как и краткосрочную, так и долгосрочную доставку, поддержку клиента 27 на 7 и персональный подход вместе со страховкой и конечно же техническим обслуживанием. Лизинг с этой компанией выглядит надежно и быстро, в то же время компания предлагает много интересных моделей и прозрачные цены.

Тенденции лизинга 2026

Популярными для лизинга в 2026 являются разные модели Mercedes, Toyota, Bentley, BMW, все они доступны в автопарке Renty. Также акцент сместился и на Tesla, поскольку экологический аспект важен. При этом популярны и удобные семейные авто Nissan, Honda и другие модели больших внедорожников, которые точно пригодятся при семейных путешествиях.

Стоимость лизинга на рынке

Ежемесячные платежи по лизингу всегда зависят от модели, срока лизинга и всех включенных услуг в ваш пакет. Компания Renty предлагает разные варианты авто под подходящий каждому бюджет. Важно понимать, что основной плюс лизинга — многоуровневые пакеты, покрывающие базовые условия и имеющие фиксированный платеж.

Модели для лизинга в автопарке Renty

Компания предлагает на выбор много вариантов авто для лизинга (информация по автопарку на февраль 2026), например:

Bentley Bentayga (Черный)

BMW 5 Серии (Черный)

Mercedes G Класс (Белый)

Porsche 911 Carrera (Серый)

BMW 8 Series (Серый)

Porsche Cayenne (Серый)

Лизинг авто в ОАЭ может облегчить мобильность в стране и станет решением проблемы передвижения на выгодных условиях. Компания Renty, в свою очередь, предлагает удобный и прозрачный процесс оформления авто в лизинг и поможет организовать этот момент быстро, легко и с гарантией. ОАЭ — страна возможностей, поэтому тут можно реализовать свои планы, но нужно тщательно изучить как все юридические моменты, так и варианты лизинга, чтобы выбрать то, что лучше всего подходит и будет более выгодно.