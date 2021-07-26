Обзор роутера Mercusys MR70X





Стандарт Wi-Fi 6 уже сложно назвать новым, но его массовое внедрение все еще в активной фазе. Даже в премиальных устройствах все также могут быть приемники старого образца — 16-дюймовый MacBook Pro яркий тому пример. Правда, таких гаджетов становится все меньше. Компания Mercusys представляет не такие дорогие устройства, но старается не уступать конкурентам. В сегодняшнем обзоре мы познакомимся с новым Mercusys MR70X, который является одним из самых доступных официально продающихся на нашем рынке роутеров с поддержкой Wi-Fi 6.

Комплектация Mercusys MR70X

Новый стандарт связи не предполагает каких-то дополнительных гаджетов, поэтому комплект поставки обновленных роутеров не поменялся. С Mercusys MR70X есть блок питания и короткий Ethernet-кабель.

Дизайн и удобство использования

Устройства компании Mercusys частенько получают вполне интересный дизайн. Новая модель тоже оформлена словно для энтузиастов. MR70X сделан только в черном цвете, что добавляет «агрессии» маршрутизатору. Пусть роутер и не позиционируется игровым, но лично у меня он вызывает ассоциации с футуристическими сюжетами игр в стиле Crysis.

Верхняя крышка получила три большие глянцевые панели, которые все также царапаются даже от мягкой тряпочки. Остальная область украшена матовым паттерном. Вероятно, со временем это все будет собирать много пыли, но пока корпус новый и чистый, он выглядит интересно. Также на верхней крышке есть серебристый логотип производителя.

На лицевой стороне также есть один индикатор текущего состояния устройства. Он не сильно яркий и вряд ли будет создавать какие-то неудобства даже в полной темноте. В настройках его можно отключить. С учетом того, что большинству пользователей отдельные индикаторы для диапазонов и портов практически не нужны, подобное решение легко понять.

С обратной стороны есть порт питания, кнопка перезагрузки и активации WPS, один WAN- и три LAN-порта. У них тоже есть маленькие индикаторы. Все достаточно минималистично и в основном рассчитано на пользователя, которому кроме Wi-Fi особо не нужны другие подключения.

Половину корпуса также окружают четыре антенны. Они достаточно высокие и в какие-то части мебели могут не поместиться. Их направление и угол можно регулировать.

На нижней части корпуса четыре пластиковые ножки. С учетом очень маленького веса всего устройства, рассчитывать на их устойчивость не стоит. Тем более они без резиновых вставок и на любой поверхности будут скользить. И «ушек» для крепления на стене тут тоже не оказалось.

По большому счету в концепции ничего не поменялось. Разве что размеры стали немного больше (208,8×171,6×41,7 мм), чем были у предыдущих поколений. Но такая тенденция прослеживается у всех производителей, миниатюрные роутеры с поддержкой Wi-Fi 6 в нашей редакции пока не встречались. Во всем остальном Mercusys MR70X является вполне типичным гаджетом для своей категории.

Функциональность Mercusys MR70X

Даже относительно недорогой роутер с поддержкой Wi-Fi 6 вполне снабжен всеми необходимыми обычным пользователям возможностями. Но, конечно, в первую очередь интересно, насколько же он готов к, скажем, гигабитному подключению. Нередко именно появление такой опции у провайдера становится причиной для обновления подобных роутеров.

Заявленная скорость у Mercusys MR70X в диапазоне 2,4 ГГц составляет до 574 Мбит/с, а в 5 ГГц — 1201 Мбит/с. Да, это не рекордные цифры, но в среднестатистической квартире такого должно хватать. К тому же, с поддержкой OFDMA, Airtime Fairness и MU-MIMO, значительно облегчается одновременная работа многих устройств. Это в первую очередь заметят в больших семьях и пользователи, которые часто приглашают к себе много гостей.

Еще одним приятным моментом тут является поддержка Smart Connect — функции, которая позволяет клиенту видеть только одну сеть, а нужный диапазон для него определит маршрутизатор. По умолчанию она отключена, но активировать ее можно еще на стадии первоначальной настройки.

В остальном больших изменений, сравнительно с устройствами прошлого стандарта, тут нет. Как обычно есть возможность поднять гостевые сети, в которых клиенты могут быть изолированы друг от друга и основной сети.

Также доступны настройки графика работы Wi-Fi, если по каким-то причинам локальную сеть нужно время от времени отключать. Ну и без родительского контроля не обошлось, где для отдельных подключенных гаджетов (или групп гаджетов) можно задать ограничения по ключевым словам, а также определенные временные рамки.

С помощью QoS также можно расставить приоритеты для разных устройств. Так, например, скачивающий обновление или приложение смартфон, в теории должен меньше помешать телевизору, который в данный момент транслирует фильм с Netflix.

В разделе безопасности можно встретить привычный файрвол, «черные/белые» списки клиентов и прочие настройки, которые для среднестатистического пользователя сразу активированы и вряд ли к ним нужно будет обращаться. В случае необходимости в удаленном доступе к локальной сети, есть опция сервера VPN.

А в общих настройках устройства тоже совершенно знакомый набор функций: обновление прошивки (задать файл придется вручную), сохранение и восстановление конфигурации, лог событий, минимальная диагностика, график перезагрузки, выключатель индикатора, переключение режимов работы и прочие мелочи.

Mercusys MR70X в работе

Для настройки нового устройства уже достаточно давно используется быстрая процедура, которую упрощать уже практически некуда. Тут система проведет пользователя через пару простых шагов для создания сети и настройки подключения к Интернету. Роутер быстро загружается и после ввода всех необходимых параметров также незамедлительно перезапускается.

Тесты скорости соединения тоже приятно порадовали. По уже сложившейся традиции, испытания начались с банального замера скорости соединения с помощью сервиса Speedtest. Для замера был взять ноутбук ASUS Expertbook B9. Прямое проводное подключение показало заявленный провайдером гигабит (943/947 Мбит/с), который при подключении через роутер практически не изменился (948/947 Мбит/с). При беспроводном подключении в диапазоне 2,4 ГГц около роутера можно было видеть 144/157 Мбит/с, которые в самой отдаленной точке двухкомнатной квартиры упали до 94/47 Мбит/с. Те же позиции для диапазона 5 ГГц показали скорость 475/542 и 365/451 Мбит/с. Для недорогого устройства это хорошие показатели.

Для замеров скорости внутри сети, к роутеру по проводу добавился еще один клиент в виде игрового ноутбука ROG Zephyrus S17. При втором клиенте все также подключенному по Wi-Fi, в 2,4 ГГц средняя скорость между ними около роутера была на уровне 123 Мбит/с. В самой удаленной позиции она ожидаемо просела — 59 Мбит/с.

Тоже самое было проделано и с 5 ГГц. В ближайшей к маршрутизатору позиции замер показал среднюю скорость 555 Мбит/с (максимум при этом оказался 781). Удалившись от роутера скорость опустилась до 224 Мбит/с.

Ethernet соединение, конечно же, показало все тот же гигабит, как и при замере скорости подключения к Интернету.

В остальное время роутер работал в обычном режиме, обеспечивая квартиру достаточно стабильным соединением при одновременно подключенных 7-10 клиентах. Никаких проблем со скоростью подключения или связью между разными устройствами не было.