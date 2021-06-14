Экспресс-обзор USB-C-дока Moshi Symbus Mini





Уже достаточно давно во многих ноутбуках (особенно в ультрабуках) производители отказались от большинства разъемов, которые пользователям как раз все еще нужны. Некоторые производители кладут в комплект переходники, а другие — нет. Это добавило в список необходимых аксессуаров док с набором недостающих лептопу портов для подключения к внешним мониторам и прочим гаджетам. Компания Moshi занимается разными аксессуарами, которые давно можно найти в списках рекомендуемых, например, у Google и Apple. Среди прочего, в этих списках есть и доки для ноутбуков. Сегодня мы быстро обсудим, чем будет полезен Moshi Symbus Mini.

Дизайн и удобство использования

У нас уже были обзоры подобных доков ранее (например, Kingston Nucleum и Promate PrimeHub-C). Их форма была похожа — продолговата. И большинство подобных устройств, во всяком случае те, которые попадаются мне, сделаны подобным образом. Вариант от Moshi выглядит немного по-другому. Сложно сказать, какая форма получилась удобнее. Субъективно, они все вполне удачны и глобальной разницы в них нет. Разве что в каких-то отдельно взятых случаях может сыграть роль расположение портов, но это уже зависит от требований конкретного пользователя.

Moshi Symbus Mini сделан из двух частей: пластиковая основа черного цвета и темно-серая металлическая пластина сверху. Последняя неплохо сочетается по цвету с корпусом ноутбуков Apple в цвете Space Gray. Еще на ней есть белый логотип производителя.

Как и большинство таких хабов, Symbus Mini подключается к ноутбуку USB-C-кабелем. Его длина с коннектором составляет всего 11 см. Он несъемный и перманентно закреплен на корпусе. Во время транспортировки кабель удачно прячется под «козырек» верхней панели, где его придерживает магнит. Это очень удобно, ведь хаб можно аккуратно сложить в рюкзак, зная что кабель не поломается, да и в целом вся конструкция занимает меньше места.

Преимуществом подключения кабелем, а не напрямую в порты ноутбука, является возможность немного визуально разгрузить рабочее место. Частично это можно сделать, установив хаб за лептопом и не видеть кабели перед собой. Конечно, провода со стола никуда не денутся, но по крайней мене не будут мешать сбоку от топкейса.

Частично, конечно, хаб все равно будет видно, но это не должно быть проблемой. Выглядит он действительно неплохо, а его габариты нельзя назвать большими: 128×76×13 мм. Снизу на основной части корпуса есть четыре выступающие ножки, практической пользы от которых, правда, не так и много.

Как и со всеми другими хабами, с Moshi Symbus Mini не хватает только комплектного чехла. Есть категория пользователей, которые могут сложить в одно отделение рюкзака ноутбук и хаб, не особо задумываясь о последствиях. В итоге можно получить нежелательные повреждения на корпусах обоих устройств. Но так как подобный аксессуар пока игнорируется львиной долей производителей доков, Symbus Mini лучше класть в отдельный карман. Других замечаний в данном случае нет.

Разъемы Moshi Symbus Mini

Ключевым критерием при выборе хаба все же является набор портов, а не внешность. Так как некоторым пользователям нужно за раз подключить к ноутбуку достаточно много аксессуаров, хотелось бы это сделать с помощью только одного «промежуточного» устройства. Moshi Symbus Mini предложит набор из 7 разъемов для внешних гаджетов. Их основная часть собрана на противоположной кабелю стороне.

А именно это: два порта USB-A (3.1, Gen 1), два слота для карт памяти SD и microSD, HDMI 2.0 (способный передавать картинку в 4K-разрешении при 60 Гц с поддержкой HDR) и USB-C (с поддержкой PD 3.0). С учетом всей ширины этой грани корпуса, между разъемами можно было бы оставить немного больше места, но это будет ощутимо только в единичных случаях.

Сбоку есть еще один разъем — гигабитный Ethernet. Он использует популярную в ноутбуках конструкцию с откидной нижней частью (правда, тут она жестко фиксируется в обеих позициях). И это, наверное, единственное место хаба, которое не внушает довериях. Нижняя крышечка довольно вялая и в закрытом положении чуть-чуть люфтит на своем месте, а звук, в момент перемещения между открытым и закрытым положениями, больше напоминает хруст.

Еще в открытом положении эта крышечка приподнимает корпус дока со своих ножек, что на мой взгляд смотрится немного неуклюже. Благо, все это на работоспособности устройства никак не сказывается.

Впечатления от работы

Если отставить все предрассудки по поводу конструкции Ethernet-порта и убедившись, что пользователю хватит набора разъемов, Symbus Mini не должен разочаровать. Говоря о субъективных впечатлениях, именно этим переходником мне больше всего понравилось пользоваться (хотя в моем случае не всегда хватает двух портов USB-A). Для начала, в собранном виде он действительно выглядит аккуратнее, ведь кабель удобно фиксируется и нигде не мешает. Да и в целом оформление лично мне нравится.

Далее, уровень нагрева у него не такой, как бывает у подобных решений. Нет, Moshi тоже нагревается, но в основном это можно было почувствовать на нижней части корпуса, тогда как верхняя металлическая пластина оставалась слегка теплой. Не то, чтобы это было ключевым критерием в работе, но все же довольно приятный момент для пользовательского опыта.

Со скоростью подключенных устройств проблем тоже не было. Она, естественно, будет зависеть только от версий портов и подключенных флешек/накопителей (теоретический максимум до 5 ГБ/с). Тем, кто работает с созданием фото и видео, явно понравятся кардридеры SD- и microSD-карт. Ну и гигабитный Ethernet (если пригодится, конечно) может работать на заявленной скорости.

Единственное, на что стоит обратить внимание, это ограничение в мощности зарядки через USB-C. Так владельцам, например, 15- или 16-дюймовых MacBook Pro может быть недостаточно максимума в 70 Вт. При простой, скажем, офисной работе или просмотре фильма, этого хватит. Но когда ноутбуку нужно больше, придется подключать кабель блока питания напрямую в свободный порт.