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Обзор смартфона Motorola One Hyper

Обзор смартфона Motorola One Hyper

Обзор смартфона Motorola One Hyper


Больше всего шума вокруг бренда Moto сейчас создает возрождение «раскладушки» Razr, которая не так впечатляет своими характеристиками, как сгибающимся экраном и некогда популярной формой корпуса. Тем не менее, у бренда есть много других смартфонов, которые на сегодня являются стандартными в своих классах и конкурируют преимущественно в недорогих сегментах рынка. Что есть в списках достоинств и недостатков у модели Motorola One Hyper мы разберем в сегодняшнем обзоре.

Motorola One Hyper XT2027-1 4/128GB Deep Sea Blue  Новинка
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Комплектация Motorola One Hyper

На старте продаж в конце прошлого года цена смартфона составляла $400 (в США), за которые пользователь получал с самим гаджетом проводную гарнитуру, зарядное устройство, кабель питания, «скрепку» и прозрачный силиконовый чехол. Таким образом в коробке было все необходимое. Сейчас стоимость комплекта бывает ниже на $100, что еще приятнее. Кому-то вероятно понадобится защитная пленка для экрана, которую с учетом слабой популярности смартфона будет не так легко найти, но при необходимости можно заказать на популярных торговых площадках.

К нам смартфон попал без комплекта, поэтому оценить содержимое коробки не было возможности. Но зато сразу можно было приступить к настройке, которая тут напоминает недавно побывавший у нас Pixel. Дело в том, что смартфоны Motorola используют Android практически без изменений, дополняя ОС всего парой фирменных функций, так что любители нетронутого вида системы будут довольны таким решением.

Дизайн и удобство использования

Пока флагманские устройства всячески получают сгибаемые экраны и новые дизайнерские решения, в среднем бюджете все также остаются уже привычные всем «безрамочные» экраны с большими диагоналями в обычных вытянутых корпусах. Так и с Motorola One Hyper — смартфон получил крупный дисплей без вырезов, выдвижную фронтальную камеру и мягкий градиент на тыльной стороне.

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Корпус сделан из пластика. Доступных цветов оформления есть три: Dark Amber, Fresh Orchid и Deepsea Blue. У нас как раз последний. Суть идеи оформления в легком градиенте на задней панели смартфона. Там же условно спрятан логотип компании и небольшая точечная линия, приносящая оригинальный акцент в оформление. Размеры смартфона нельзя назвать скромными: 161.8×76.6×8.9 мм, вес — 200 грамм. Для комфортной работы одной рукой этого, к сожалению, многовато. Зато для просмотра видео или игр есть большой экран.

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К стандартной внешности относится и размещение всех управляющих элементов. Отдельно отметить тут хочется только наличие разъема для наушников, который все чаще пропадает из современных смартфонов.

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Что не очень понравилось при работе с этим аппаратом, это глянцевый пластик. Он мало того, что легко повреждается, так еще и легко собирает отпечатки пальцев и мелкую пыль, из-за чего опрятный внешний вид очень сильно страдает. Но в остальном смартфон получился хорошо: он качественно собран и неплохо выглядит. В списке характеристик отмечен и Water Repellent Design, что позволяет попасть устройству под дождь, но вот погружаться в воду нельзя. А эргономичность тут получилась не хуже, чем у других подобных смартфонов.

Дисплей Motorola One Hyper

В Motorola One Hyper установлен 6,5-дюймовый плоский экран. Его разрешение составляет 2340×1080 точек, а соотношение сторон — 19:9. Закруглены углы экрана, но не бока. Тем, кто очень дотошно относится к рамкам, тут будет к чему придраться (особенно снизу), но в использовании это сложно назвать хоть немного критичным моментом.

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Эта Motorola получила IPS-матрицу, а в настройках есть три цветовых профиля: Natural, Boosted и Saturated. Они все неплохо выглядят, но лично для себя я выбрал первый, более натуральный. Уже достаточно давно экраны даже более дешевых смартфонов выглядят хорошо, поэтому волноваться за цветопередачу в среднем сегменте нет смысла. Картинка у тестового аппарата очень славная, без заметных дефектов и прочих неприятностей. Заодно тут есть очень комфортный вечерний режим.

Замеры профиля Natural:

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Замеры профиля Boosted:

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Замеры профиля Saturated:

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Подсветки может немного не хватать на солнце, хотя датчик освещения работает корректно. В условиях помещения максимальный уровень яркости экрана равен 384 кд/м², а минимальный — 3,5. Из особенностей стоит отметить функцию Peek Display: тапнув по заблокированному экрану можно увидеть время, а также посмотреть и немного взаимодействовать с уведомлениями. Это фирменная функция от Motorola.

Сканер отпечатков пальцев

В большинстве недорогих смартфонов с выдвижной камерой не реализована функция сканирования лица. Так случилось и с One Hyper. Так что единственным способом быстрой разблокировки остается сканер отпечатков пальцев, который расположен на задней крышке. Позиция датчика в моем случае оказалась достаточно правильной, чтобы не искать его, а сразу попадать по нему пальцем.

В работе сканер проявил себя точным и весьма быстрым. Крайне редко у него бывали небольшие задержки или отказы, но повторное касание быстро решало проблему. Общие впечатления от работы сканера только положительные, процесс авторизации он все же сильно ускоряет, а не наоборот.

Заодно вокруг датчика есть кольцо с подсветкой. Оно служит индикатором уведомлений, и если смартфон перевернут «лицом» вниз, то входящий вызов, сообщение и прочее будет еще сложнее пропустить.

Звук Motorola One Hyper

Смартфоны в таком ценовом диапазоне не так часто получают стереодинамики. One Hyper такой опции не досталось. Зато его основной динамик вполне громкий и неплохо играет. Конечно, с музыкой он справляется не лучшим образом, но тем не менее, звука хватает. Было бы очень хорошо, если бы динамику добавили немного больше баса, но и так пожаловаться не на что.

Зато смартфону оставили разъем для стандартных наушников. Послушать комплектную гарнитуру возможности нет, но зато со сторонними наушниками смартфон хорошо справился. Пара моих Ultimate Ears с One Hyper отлично сыгрались. При первом же подключении система предложит включить Dolby Audio, где есть звуковые пресеты для музыки, кино и игр, которые смартфон само может переключать в зависимости от обстоятельств. Также можно подстроить эквалайзер под собственные предпочтения, либо в принципе отказаться от этого всего. Думаю, каким-то пользователям эти опции могут понравиться, сразу от них отказываться не стоит, хотя лично для себя я эквалайзер все же выключил.

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С разговорным динамиком все не так хорошо, его не всегда достаточно для шумных мест (например, проезжающие мимо машины могут немного мешать). Микрофон слегка искажает голос, а даже легкий сквозняк на улице может передаваться в разговор. Но в целом все не так плохо, как может показаться, просто есть мелкие неприятности.

Производительность и ПО

При невысокой стоимости смартфон оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 675 с Adreno 612. Выбора емкости модулей памяти нет, только 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Если вдруг накопителя станет мало, есть вариант установки карты памяти, но это исключит использование второй SIM-карты. Набор коммуникаций и прочих датчиков включает в себя поддержку LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi стандарта ac, навигационный комплект, NFC и прочее необходимое.

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Пусть цифры в тестах не будоражат сознание, но на хорошую работу системы и достаточную производительность для игр рассчитывать можно. В большинстве случае смартфону хватает скорости, чтобы пользователь не пожалел о покупке, разве что с приложением камеры возникали небольшие трудности (немного позже к этому вернемся). При этом процессор практически не троттлит, хотя нагрев корпуса во время продолжительных игр почувствовать можно. Обидно только, что запущенные приложения довольно быстро выгружаются из оперативной памяти.

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И для тех пользователей, которым не нравятся сторонние нововведения в системе, компания практически ничего не меняет. Из удобных дополнений есть функции Peek Display, о которой упоминалось выше, и Moto Actions. Последний набор включает в себя жесты быстрого запуска камеры и фонарика, редактор скриншотов, выключение уведомление при перевернутом на дисплей смартфоне, изменение громкости звонка во время поднятия устройства со стола, переключения треков кнопками громкости при выключенном экране и изменение размера картинки свайпом от центра экрана в угол.

Камеры Motorola One Hyper

Основных модулей у смартфона два: широкоугольный с разрешением 64 МП и значением диафрагмы ƒ/1.9, а также 8-мегапиксельный ультраширокоугольный с ƒ/2.2 и углом захвата 118°. Это, наверное, два самых популярных варианта используемых на сегодня камер в смартфонах, поэтому для базовых запросов пользователя этого набора должно хватить.

Как это часто бывает с камерами высокого разрешения, основной модуль в базовом режиме делает снимки в разрешении 16 МП, но собирает информацию со всех пикселей (прием называется Quad Pixel). Днем камера справится с большинством ситуаций, сама разберется, когда задействовать HDR, будет без проблем наводить резкость и корректно подбирать настройки. Естественно, есть и AI-помощник, который без фанатизма оптимизирует готовый снимок. В итоге для хорошего кадра не нужно сильно стараться, достаточно просто запустить камеру и нажать на кнопку, с большой долей вероятности при дневном освещении проблем не возникнет.

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Ночной режим тут тоже не упустили. Он чаще всего полезен, ведь с ним заметна работа над мелкими деталями и лучше выглядят проблемные объекты (например, фонари не будут так пересвечены, как в обычном режиме). Но таких результатов, как делают более дорогие смартфоны, ждать не стоит, с балансом белого тут все не очень хорошо в условиях «теплых» ламп.

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Снимки в полном разрешении — 64 МП — может и будут более детальными, но с их постобработкой все не так хорошо, как хотелось бы. В итоге цвета будут промахиваться, какие-то участки снимка могут собрать меньше света, да и в целом кадр не будет таким, как хотелось бы. Возможно, с этим что-то сделают в будущих обновлениях, но в любом случае, пользователю будет достаточно обычного снимка, который и выглядит хорошо, и не занимает столько места в хранилище (20-30 МБ). По ссылке можно найти несколько примеров кадров в полном разрешении. А вот несколько сравнительных примеров, где каждый второй кадр делался в полном разрешении:

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Ультраширокоугольный модуль не снимает так, как основной. У него и разрешение заметно ниже, что сразу сказывается на детализации, и с передачей цветов все посложнее. Еще и вечерний режим для него недоступен, что довольно сильно его ограничивает. Но в каких-то условиях этот угол все же можно использовать, а если есть желание покрутить разные настройки, то и подправить кадр получится достаточно хорошо для социальных сетей.

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С видео у смартфона проблемы (что не редкость, как для этого ценового сегмента). По каким-то причинам, относительно неплохо выглядит только тестовый ролик, записанный в 4К-разрешении. Прочие попытки записи сопровождались сильным стробом, отсутствием резкости и неправильным балансом белого. Поэтому видео нужно пересматривать на месте, но риск упустить нужный момент при этом все равно остается. 

Выдвижная фронтальная камера с разрешением 32 МП и апертурой ƒ/2.0 при домашнем освещении может немного потерять детализацию и чуть-чуть промахиваться с оттенками, зато обладает неплохим углом захвата и вполне хорошо снимает. Но стоит не забывать ее протирать, в шахту камеры попадает много мелкой пыли, которая остается на объективе.

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В работе приложения был замечен неприятный баг: после того, как ультраширокоугольной камерой сделан снимок в плохом освещении, приложение может замереть на пару минут, а в «шторке» уведомлений будет сообщение, говорящее, что приложение обрабатывает снимок. И ничто не может остановить этот процесс (разве что перезагрузка системы, но она тоже занимает лишнее время). Но в остальном приложение работало быстро.

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Автономность Motorola One Hyper

Если с какими-то недоработками, скажем, камеры, некоторые пользователи готовы мириться, то вот хорошая автономность все также остается одним из важнейших критериев при покупке нового смартфона. Испытуемый в этом плане не подвел. В напряженный день с 6 часами работы экрана, навигацией, использованием камеры, звонков и прочих довольно требовательных задач, четверть заряда в конце дня оставалась. Тест автономности Geekbench полностью разрядил батарею за 7 часов 43 минуты.

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В комплекте со смартфоном поставляется не самое мощное зарядное устройство (15 Вт), но смартфон поддерживает 45-ваттные блоки питания. Сколько времени потребуется на зарядку от комплектного ЗУ проверить нет возможности, но мощным блоком от ноутбука можно восполнить запасы в пустой батарее (емкостью 4000 мА•ч) за 1 час 20 минут. Поддержки индукционных станций нет. 

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Сборка; дисплей без вырезов и качество изображения; звук основного динамика, разъем для наушников; сканер отпечатков пальцев; производительность; фирменные программные дополнения; неплохие снимки; автономность
Минусы: Магнитит пыль; недоработки в приложении камеры; для быстрой зарядки нужно докупить соответствующий блок питания
Вывод: Motorola One Hyper сложно назвать лучшим смартфоном в своей ценовой категории. Мелких недочетов хватает, среди которых больше всего дискомфорта доставила задержка в работе приложения камеры. Но и преимуществ у смартфона тоже хватает: он интересно выглядит, хорошо работает, неплохо играет, быстро заряжается и не разряжается за полдня, а также радует практически нетронутым Android 10.

Технические характеристики

Обзор смартфона Motorola One HyperMotorola One Hyper XT2027-1 4/128GB Deep Sea Blue
Уведомить о появлении в продаже
ТипСмартфон
Предустановленная ОСAndroid 10
Оперативная память, ГБ4
Встроенная память, ГБ128
Слот расширения+
Тип SIM-картыNano-SIM
Количество SIM-карт2 или 1 + карта памяти
ПроцессорQualcomm Snapdragon 675 + Adreno 612
Количество ядер8
Частота, ГГц2
Аккумулятор4000 мАч (несъемный)
Диагональ, дюймы6,5
Разрешение2340x1080
Тип матрицыIPS
PPI395
Датчик регулировки яркости+
Основная камера, Мп64 (f/1.9) + 8 (f/2.2, ультра-широкоугольная камера)
Видеосъемка4K (60 к/с)
Вспышка+
Фронтальная камера, Мп32 (f/2.0)
Особенности камерывыдвижная фронтальная камера, лазерный автофокус основной камеры, съемка в RAW
Стандарты связи4G: LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/28/66 3G: WCDMA Band 1/2/4/5/8 2G: 2/3/5/8
Wi-Fi802.11ac
Bluetooth5.0
GPS+
IrDA-
FM-радио-
Аудиоразъем+
NFC+
Интерфейсный разъемUSB Type C
Высота, мм161.8
Ширина, мм76.6
Толщина, мм8.9
Вес, г200
Защита от пыли и влаги-
Тип корпусамоноблок (неразборный)
Материал корпусапластик
Тип клавиатурыэкранный ввод
Ещеподдержка быстрой зарядки до 45 Вт, сканер отпечатка пальцев

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Allo.ua за предоставление Motorola One Hyper на обзор

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