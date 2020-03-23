Обзор смартфона Motorola One Hyper





Больше всего шума вокруг бренда Moto сейчас создает возрождение «раскладушки» Razr, которая не так впечатляет своими характеристиками, как сгибающимся экраном и некогда популярной формой корпуса. Тем не менее, у бренда есть много других смартфонов, которые на сегодня являются стандартными в своих классах и конкурируют преимущественно в недорогих сегментах рынка. Что есть в списках достоинств и недостатков у модели Motorola One Hyper мы разберем в сегодняшнем обзоре.

Комплектация Motorola One Hyper

На старте продаж в конце прошлого года цена смартфона составляла $400 (в США), за которые пользователь получал с самим гаджетом проводную гарнитуру, зарядное устройство, кабель питания, «скрепку» и прозрачный силиконовый чехол. Таким образом в коробке было все необходимое. Сейчас стоимость комплекта бывает ниже на $100, что еще приятнее. Кому-то вероятно понадобится защитная пленка для экрана, которую с учетом слабой популярности смартфона будет не так легко найти, но при необходимости можно заказать на популярных торговых площадках.

К нам смартфон попал без комплекта, поэтому оценить содержимое коробки не было возможности. Но зато сразу можно было приступить к настройке, которая тут напоминает недавно побывавший у нас Pixel. Дело в том, что смартфоны Motorola используют Android практически без изменений, дополняя ОС всего парой фирменных функций, так что любители нетронутого вида системы будут довольны таким решением.

Дизайн и удобство использования

Пока флагманские устройства всячески получают сгибаемые экраны и новые дизайнерские решения, в среднем бюджете все также остаются уже привычные всем «безрамочные» экраны с большими диагоналями в обычных вытянутых корпусах. Так и с Motorola One Hyper — смартфон получил крупный дисплей без вырезов, выдвижную фронтальную камеру и мягкий градиент на тыльной стороне.

Корпус сделан из пластика. Доступных цветов оформления есть три: Dark Amber, Fresh Orchid и Deepsea Blue. У нас как раз последний. Суть идеи оформления в легком градиенте на задней панели смартфона. Там же условно спрятан логотип компании и небольшая точечная линия, приносящая оригинальный акцент в оформление. Размеры смартфона нельзя назвать скромными: 161.8×76.6×8.9 мм, вес — 200 грамм. Для комфортной работы одной рукой этого, к сожалению, многовато. Зато для просмотра видео или игр есть большой экран.

К стандартной внешности относится и размещение всех управляющих элементов. Отдельно отметить тут хочется только наличие разъема для наушников, который все чаще пропадает из современных смартфонов.

Что не очень понравилось при работе с этим аппаратом, это глянцевый пластик. Он мало того, что легко повреждается, так еще и легко собирает отпечатки пальцев и мелкую пыль, из-за чего опрятный внешний вид очень сильно страдает. Но в остальном смартфон получился хорошо: он качественно собран и неплохо выглядит. В списке характеристик отмечен и Water Repellent Design, что позволяет попасть устройству под дождь, но вот погружаться в воду нельзя. А эргономичность тут получилась не хуже, чем у других подобных смартфонов.

Дисплей Motorola One Hyper

В Motorola One Hyper установлен 6,5-дюймовый плоский экран. Его разрешение составляет 2340×1080 точек, а соотношение сторон — 19:9. Закруглены углы экрана, но не бока. Тем, кто очень дотошно относится к рамкам, тут будет к чему придраться (особенно снизу), но в использовании это сложно назвать хоть немного критичным моментом.

Эта Motorola получила IPS-матрицу, а в настройках есть три цветовых профиля: Natural, Boosted и Saturated. Они все неплохо выглядят, но лично для себя я выбрал первый, более натуральный. Уже достаточно давно экраны даже более дешевых смартфонов выглядят хорошо, поэтому волноваться за цветопередачу в среднем сегменте нет смысла. Картинка у тестового аппарата очень славная, без заметных дефектов и прочих неприятностей. Заодно тут есть очень комфортный вечерний режим.

Замеры профиля Natural:

Замеры профиля Boosted:

Замеры профиля Saturated:

Подсветки может немного не хватать на солнце, хотя датчик освещения работает корректно. В условиях помещения максимальный уровень яркости экрана равен 384 кд/м², а минимальный — 3,5. Из особенностей стоит отметить функцию Peek Display: тапнув по заблокированному экрану можно увидеть время, а также посмотреть и немного взаимодействовать с уведомлениями. Это фирменная функция от Motorola.

Сканер отпечатков пальцев

В большинстве недорогих смартфонов с выдвижной камерой не реализована функция сканирования лица. Так случилось и с One Hyper. Так что единственным способом быстрой разблокировки остается сканер отпечатков пальцев, который расположен на задней крышке. Позиция датчика в моем случае оказалась достаточно правильной, чтобы не искать его, а сразу попадать по нему пальцем.

В работе сканер проявил себя точным и весьма быстрым. Крайне редко у него бывали небольшие задержки или отказы, но повторное касание быстро решало проблему. Общие впечатления от работы сканера только положительные, процесс авторизации он все же сильно ускоряет, а не наоборот.

Заодно вокруг датчика есть кольцо с подсветкой. Оно служит индикатором уведомлений, и если смартфон перевернут «лицом» вниз, то входящий вызов, сообщение и прочее будет еще сложнее пропустить.

Звук Motorola One Hyper

Смартфоны в таком ценовом диапазоне не так часто получают стереодинамики. One Hyper такой опции не досталось. Зато его основной динамик вполне громкий и неплохо играет. Конечно, с музыкой он справляется не лучшим образом, но тем не менее, звука хватает. Было бы очень хорошо, если бы динамику добавили немного больше баса, но и так пожаловаться не на что.

Зато смартфону оставили разъем для стандартных наушников. Послушать комплектную гарнитуру возможности нет, но зато со сторонними наушниками смартфон хорошо справился. Пара моих Ultimate Ears с One Hyper отлично сыгрались. При первом же подключении система предложит включить Dolby Audio, где есть звуковые пресеты для музыки, кино и игр, которые смартфон само может переключать в зависимости от обстоятельств. Также можно подстроить эквалайзер под собственные предпочтения, либо в принципе отказаться от этого всего. Думаю, каким-то пользователям эти опции могут понравиться, сразу от них отказываться не стоит, хотя лично для себя я эквалайзер все же выключил.

С разговорным динамиком все не так хорошо, его не всегда достаточно для шумных мест (например, проезжающие мимо машины могут немного мешать). Микрофон слегка искажает голос, а даже легкий сквозняк на улице может передаваться в разговор. Но в целом все не так плохо, как может показаться, просто есть мелкие неприятности.

Производительность и ПО

При невысокой стоимости смартфон оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 675 с Adreno 612. Выбора емкости модулей памяти нет, только 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Если вдруг накопителя станет мало, есть вариант установки карты памяти, но это исключит использование второй SIM-карты. Набор коммуникаций и прочих датчиков включает в себя поддержку LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi стандарта ac, навигационный комплект, NFC и прочее необходимое.

Пусть цифры в тестах не будоражат сознание, но на хорошую работу системы и достаточную производительность для игр рассчитывать можно. В большинстве случае смартфону хватает скорости, чтобы пользователь не пожалел о покупке, разве что с приложением камеры возникали небольшие трудности (немного позже к этому вернемся). При этом процессор практически не троттлит, хотя нагрев корпуса во время продолжительных игр почувствовать можно. Обидно только, что запущенные приложения довольно быстро выгружаются из оперативной памяти.

И для тех пользователей, которым не нравятся сторонние нововведения в системе, компания практически ничего не меняет. Из удобных дополнений есть функции Peek Display, о которой упоминалось выше, и Moto Actions. Последний набор включает в себя жесты быстрого запуска камеры и фонарика, редактор скриншотов, выключение уведомление при перевернутом на дисплей смартфоне, изменение громкости звонка во время поднятия устройства со стола, переключения треков кнопками громкости при выключенном экране и изменение размера картинки свайпом от центра экрана в угол.

Камеры Motorola One Hyper

Основных модулей у смартфона два: широкоугольный с разрешением 64 МП и значением диафрагмы ƒ/1.9, а также 8-мегапиксельный ультраширокоугольный с ƒ/2.2 и углом захвата 118°. Это, наверное, два самых популярных варианта используемых на сегодня камер в смартфонах, поэтому для базовых запросов пользователя этого набора должно хватить.

Как это часто бывает с камерами высокого разрешения, основной модуль в базовом режиме делает снимки в разрешении 16 МП, но собирает информацию со всех пикселей (прием называется Quad Pixel). Днем камера справится с большинством ситуаций, сама разберется, когда задействовать HDR, будет без проблем наводить резкость и корректно подбирать настройки. Естественно, есть и AI-помощник, который без фанатизма оптимизирует готовый снимок. В итоге для хорошего кадра не нужно сильно стараться, достаточно просто запустить камеру и нажать на кнопку, с большой долей вероятности при дневном освещении проблем не возникнет.

Ночной режим тут тоже не упустили. Он чаще всего полезен, ведь с ним заметна работа над мелкими деталями и лучше выглядят проблемные объекты (например, фонари не будут так пересвечены, как в обычном режиме). Но таких результатов, как делают более дорогие смартфоны, ждать не стоит, с балансом белого тут все не очень хорошо в условиях «теплых» ламп.

Снимки в полном разрешении — 64 МП — может и будут более детальными, но с их постобработкой все не так хорошо, как хотелось бы. В итоге цвета будут промахиваться, какие-то участки снимка могут собрать меньше света, да и в целом кадр не будет таким, как хотелось бы. Возможно, с этим что-то сделают в будущих обновлениях, но в любом случае, пользователю будет достаточно обычного снимка, который и выглядит хорошо, и не занимает столько места в хранилище (20-30 МБ). По ссылке можно найти несколько примеров кадров в полном разрешении. А вот несколько сравнительных примеров, где каждый второй кадр делался в полном разрешении:

Ультраширокоугольный модуль не снимает так, как основной. У него и разрешение заметно ниже, что сразу сказывается на детализации, и с передачей цветов все посложнее. Еще и вечерний режим для него недоступен, что довольно сильно его ограничивает. Но в каких-то условиях этот угол все же можно использовать, а если есть желание покрутить разные настройки, то и подправить кадр получится достаточно хорошо для социальных сетей.

С видео у смартфона проблемы (что не редкость, как для этого ценового сегмента). По каким-то причинам, относительно неплохо выглядит только тестовый ролик, записанный в 4К-разрешении. Прочие попытки записи сопровождались сильным стробом, отсутствием резкости и неправильным балансом белого. Поэтому видео нужно пересматривать на месте, но риск упустить нужный момент при этом все равно остается.

Выдвижная фронтальная камера с разрешением 32 МП и апертурой ƒ/2.0 при домашнем освещении может немного потерять детализацию и чуть-чуть промахиваться с оттенками, зато обладает неплохим углом захвата и вполне хорошо снимает. Но стоит не забывать ее протирать, в шахту камеры попадает много мелкой пыли, которая остается на объективе.

В работе приложения был замечен неприятный баг: после того, как ультраширокоугольной камерой сделан снимок в плохом освещении, приложение может замереть на пару минут, а в «шторке» уведомлений будет сообщение, говорящее, что приложение обрабатывает снимок. И ничто не может остановить этот процесс (разве что перезагрузка системы, но она тоже занимает лишнее время). Но в остальном приложение работало быстро.

Автономность Motorola One Hyper

Если с какими-то недоработками, скажем, камеры, некоторые пользователи готовы мириться, то вот хорошая автономность все также остается одним из важнейших критериев при покупке нового смартфона. Испытуемый в этом плане не подвел. В напряженный день с 6 часами работы экрана, навигацией, использованием камеры, звонков и прочих довольно требовательных задач, четверть заряда в конце дня оставалась. Тест автономности Geekbench полностью разрядил батарею за 7 часов 43 минуты.

В комплекте со смартфоном поставляется не самое мощное зарядное устройство (15 Вт), но смартфон поддерживает 45-ваттные блоки питания. Сколько времени потребуется на зарядку от комплектного ЗУ проверить нет возможности, но мощным блоком от ноутбука можно восполнить запасы в пустой батарее (емкостью 4000 мА•ч) за 1 час 20 минут. Поддержки индукционных станций нет.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Сборка; дисплей без вырезов и качество изображения; звук основного динамика, разъем для наушников; сканер отпечатков пальцев; производительность; фирменные программные дополнения; неплохие снимки; автономность Минусы: Магнитит пыль; недоработки в приложении камеры; для быстрой зарядки нужно докупить соответствующий блок питания Вывод: Motorola One Hyper сложно назвать лучшим смартфоном в своей ценовой категории. Мелких недочетов хватает, среди которых больше всего дискомфорта доставила задержка в работе приложения камеры. Но и преимуществ у смартфона тоже хватает: он интересно выглядит, хорошо работает, неплохо играет, быстро заряжается и не разряжается за полдня, а также радует практически нетронутым Android 10. Технические характеристики Motorola One Hyper XT2027-1 4/128GB Deep Sea Blue

Уведомить о появлении в продаже Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 10 Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения + Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 или 1 + карта памяти Процессор Qualcomm Snapdragon 675 + Adreno 612 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2 Аккумулятор 4000 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 6,5 Разрешение 2340x1080 Тип матрицы IPS PPI 395 Датчик регулировки яркости + Основная камера, Мп 64 (f/1.9) + 8 (f/2.2, ультра-широкоугольная камера) Видеосъемка 4K (60 к/с) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 32 (f/2.0) Особенности камеры выдвижная фронтальная камера, лазерный автофокус основной камеры, съемка в RAW Стандарты связи 4G: LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/28/66 3G: WCDMA Band 1/2/4/5/8 2G: 2/3/5/8 Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 GPS + IrDA - FM-радио - Аудиоразъем + NFC + Интерфейсный разъем USB Type C Высота, мм 161.8 Ширина, мм 76.6 Толщина, мм 8.9 Вес, г 200 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще поддержка быстрой зарядки до 45 Вт, сканер отпечатка пальцев

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Allo.ua за предоставление Motorola One Hyper на обзор