Немецкая смесь: Promate, GOODRAM и Verbatim на IFA 2018

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Посвящать последний репортаж с IFA Verbatim и прочим не самым крупным компаниям стало своеобразной традицией, которую я не собираюсь нарушать. Тем более, что в этот раз мы расскажем о брендах, на которых не обращали внимание раньше. Смысла затягивать нет, пора начинать.

Promate

Первый на очереди — Promate, производитель всего и сразу. Серьезно, когда изучаешь ассортимент компании, удивляешься, как много продукции может выпускаться под одним брендом. Да, большинство аксессуаров Promate не самые технологичные, ведь они решают простейшие задачи, но именно таких дополнений часто не оказывается под рукой в нужный момент.

Так как портфолио компании насчитывает десятки видов кабелей, павербанков, колонок, рюкзаков, LED-светильников и так далее, то остановиться на чем-то одном сложно. Хотя можно попробовать.

Например, одна из новинок — беспроводная Qi-совместимая зарядка Promate AuraDock-6. Аксессуар интересен дизайном, который можно смело назвать лаконичным и даже «в стиле Apple». Мне он напоминает стильные (и более крупные) алюминиевые подставки для ноутбуков.

Впрочем, главная особенность продукта все же в характеристиках, а именно — способности передавать 15 Вт мощности, что является максимальным значением для стандарта Qi.

Также наше внимание привлекла «штука» под названием SafariMate — это универсальный источник питания, «папа-павербанк»: 300 Вт мощности, 41,6 А*ч емкости и объединение функциональности сразу нескольких устройств.

Аксессуар может использоваться как фонарь, колонка, павербанк. Но самое интересное в нем — это наличие двух обычных розеток сзади. Суммарно они могут выдать до 300 Вт мощности (пиковая нагрузка — до 600 Вт). Есть и порт USB Type-C с поддержкой PD (Power Delivery), так что SafariMate подойдет для зарядки совместимых лэптопов.

Также на стенде Promate можно было найти множество колонок, некоторые из них напоминали решения более именитых конкурентов. Впрочем, решения бренда обычно оказываются более доступны (иногда в разы) предложений конкурентов, так что компании есть чем привлечь покупателя.

Наряду с выпуском обычных павербанков, нашлись и специфичные гаджеты, например, аккумулятор для зарядки Apple Watch.

GOODRAM

На IFA 2018 свой юбилей отмечала не только Panasonic, но и польская GOODRAM, правда последней «исполнилось» всего 15 лет. По этому поводу компания выпустила юбилейные наборы памяти и SSD (SATA3).

Также линейка производителя пополнилась доступными моделями PCIe Gen3 x2 SSD формата M2. 2280. Накопители линейки PX400 основаны на контроллере Phison E8, обеспечивают скорости чтения/записи на уровне 1700/1050 МБ/с и выпускаются в объемах 256, 512 ГБ и 1 ТБ.

Игровая серия IRDM тоже получила новые быстрые накопители и память DDR4 с LED подсветкой без которой, кажется, не может обойтись сборка ни одного игрового ПК.

Verbatim

Последние пару лет Verbatim пыталась активно продвигать собственные продукты (пластик) для 3D-печати. Но похоже, что массовой популярности 3D-печати и домашнего производства всего и вся еще придется подождать, поэтому в этом году фокус сместился.

Спасибо стоит сказать GDPR и шумихе вокруг правил обращения с данными пользователя. Естественно, что в этом контексте компания, производящая разные накопители, не может не напомнить пользователям, что надежнее всего их данные могут храниться в собственных руках на не подключенных к «облакам» устройствах.

Поэтому в линейке Verbatim появились жесткие диски и SSD с цифровыми клавиатурами, предназначенными для ввода пароля — без него считать информацию с накопителей не получится, ведь она хранится в зашифрованном виде.

Есть решения и для поклонников традиционных флешек, например, модели с аналогичной функциональностью и сканером отпечатков пальцев. А так как защита может быть разная, то портфолио пополнили еще и противоударным flash drive из специального пластика.