Next@Acer 2018: обновленные ультрабуки Swift 3 и Swift 5, новая линейка устройств на Chrome OS

В 20-х числах мая компания Acer провела в Нью-Йорке свою ежегодную пресс-конференцию Next@Acer, на которой представила новые линейки продуктов: ноутбуки, десктопы, мониторы, периферию – так что Alice Tully Hall на Бродвее на один день превратился в своеобразный «рай для гиков».

Поскольку на нашем сайте уже была новость с прямой трансляцией официальной части презентации, на ней мы подробно останавливаться не будем — все желающие это уже могли увидеть; отметим только, что вживую смотрелась она однозначно интереснее – несмотря на довольно аскетичный формат «представления», выступления спикеров в концертном зале Элис Талли воспринимались совсем иначе, чем при просмотре стримов на экранах мониторов.

Разве что хотелось бы отдельно отметить короткую, но живую речь Гари Брэнтли (Gary Brantley), директора по информационным технологиям комплекса школ округа Де-Калб – он рассказал, как непросто управлять такой гигантской махиной (135 школ, больше 100 тыс. учащихся, под полторы сотни разговорных языков, больше 85 тыс. ноутбуков у учеников и учителей), и что они выбрали своим партнером именно Acer из-за сервисного обслуживания, многофункциональности устройств, а также их надежности и «вандалоустойчивости» («это же дети, а дети могут быть…» (c)).

И надо сказать, после личного знакомства с линейкой «хромбуков» от Acer я понял, почему этот тип устройств так популярен в американских школах – это простые и надежные ноутбуки и планшеты, отлично подходящие под образовательные цели; жаль, что в Украине нет похожих партнерских программ, более того – собственно «хромбуки» в нашу страну вообще не поставляются официально.

Chromebook 15, Chromebook Spin 15

Две родственные модели – классический ноутбучный форм-фактор («ракушка») у Chromebook 15 и «раскладушка» Chromebook Spin 15. Металлический корпус с приятной на ощупь текстурной поверхностью, 15-дюймовый IPS-экран, фронтальные стереодинамики, до 12 часов работы от аккумулятора у Spin 15 и до 14 – у обычной модели. Благодаря 360-градусным шарнирам Spin 15 можно раскладывать на столе, ставить «шалашиком» (клавиатура при этом работает как подставка) и складывать в планшетный режим (экран у этой модели, естественно, сенсорный, поддерживает 10 одновременных нажатий).

Будут доступны несколько конфигураций, с процессорами от Celeron N3450 до Pentium N4200, с оперативной памятью до 8 ГБ и накопителем на 32 или 64 ГБ.

Как для такой диагонали и металла в корпусе, весят они не очень много, хотя школьный рюкзак оттягивать все-таки будут (около 2 кг, «раскладушка» чуть тяжелее). В продаже в США эти модели ожидаются в июле, классическая версия будет стоить от $349, Spin 15 – от $449. Также предполагаются более компактные аналоги, с 13-дюймовыми экранами и весом около полутора килограмм, однако об их доступности и ценах информации на момент презентации еще не было.

Chromebook Tab 10

Планшет, предназначенный специально для обучения – хоть он и был анонсирован чуть раньше, в конце марта, на Next@Acer ему также было уделено немало внимания. Он не очень маленький и легкий (диагональ 9,7″, масса ~550 г), зато идет в комплекте со стилусом Wacom EMR и как минимум на первый взгляд выглядит достаточно крепким и «неубиваемым», чтобы как можно дольше прожить в руках современного школьника – практичные материалы и рифленая тыльная сторона из матового пластика, не проскальзывающая в руках. По характеристикам выглядит вполне адекватно ставящимся перед ним задачам – IPS-дисплей с разрешением 2048×1536 точек, чип RockChip RK3399, 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ внутреннего хранилища, две камеры — тыловая 5 Мп и фронтальная 8 Мп, Wi-Fi (867 Мб/с), до 9 часов работы аккумулятора. Операционная система – разумеется, Chrome OS, есть Google Play и поддержка образовательной платформы расширенной реальности Google Expeditions, может управляться учителем удаленно с помощью Chrome Management Console.

Swift 3

Обновленная модель в популярной линейке ультрабуков, из основных изменений, сразу бросающихся в глаза – рамки экрана стали гораздо меньше, что значительно осовременило ее дизайн.

У «тройки» могут быть две разные диагонали экрана – 14 и 15,6 дюймов, с разрешением Full HD, у старшей модели может быть 4K. Также в максимальной конфигурации используется процессор Intel Core i7-8550U (4 ядра/8 потоков, 1,8/4 ГГц) и дискретная видеокарта GeForce MX150 (2 ГБ GDDR5). Максимальный объем ОЗУ у 15-дюймовой модели – 32 ГБ, у 14-дюймовой – 20 ГБ. В качестве накопителей могут использоваться системный SSD (NVMe M.2) объемом до 512 ГБ, а также жесткий диск (до 2 ТБ). Имеются сканер отпечатков пальцев, SD-кардридер, два порта USB 3.0 и один – 2.0, один USB Type-C, аудиовыход и выход HDMI.

Продажи обновленного Swift 3 уже начались, цены стартуют с 600 евро за 14-дюймовую модель и 800 евро – за 15-дюймовую. Ультрабук доступен в красном, синем, розовом и серебристом цвете.

Swift 5

Старшая модель, Swift 5, получила увеличенный до 15,6 дюймов дисплей (у прошлогодней версии диагональ была 14″), масса ноутбука при этом не изменилась и все так же составляет меньше 1 кг в базовой комплектации – удивительный показатель для такой диагонали и полностью металлического корпуса. Рамки вокруг экрана также заметно уменьшились и теперь составляют меньше 6 мм, а дисплей занимает целых 87,6% передней панели.

Доступны конфигурации с процессорами от Intel Core i3-7020U до i7-8550U, на борту может быть до 16 ГБ памяти (пользователь может добавить еще 16 ГБ). Как и Swift 3, «пятерка» тоже может оснащаться видеокартой GeForce MX 150 (либо использовать встроенное видео), в качестве хранилища может устанавливаться либо NVMe M.2 SSD объемом до 512 ГБ, либо он же, но в связке с HDD (до 2 ТБ). Из имеющихся разъемов отметим два порта USB Type-C, два — USB 3.1 Type-A, видеовыход HDMI и SD-кардирер. Также наличествует сканер отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello. Как и у Swift 3, заявленное время работы от аккумулятора составляет до 10 часов. Информации о доступности и ориентировочных ценах на момент презентации еще не было.

В целом, «хромбуки» выглядят достаточно интересными решениями, жаль, что для нас они неактуальны (может, в будущем ситуация изменится?), новые Swift получили узкие рамки, что сделало их вид более современным, а вскоре должен обновиться и флагман в линейке — по крайней мере, видео-тизер уже доступен в Сети:

В следующем же репортаже мы расскажем о линейке игровых продуктов Acer: геймерских ноутбуках, десктопах и периферии.