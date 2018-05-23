Прямая видеотрансляция презентации next@acer 2018 [начало в 18:00 по киевскому времени]

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Сегодня, 23 мая 2018 года, в 18:00 по киевскому времени в Нью-Йорк​е начнется традиционное ежегодное мероприятие next@acer, на котором компания Acer представит новые устройства из основной линейки бренда и игрового семейства Predator.

Событие будет транслироваться в прямом эфире на youtube-канале компании, так что мы предлагаем нашим читателям присоединиться к просмотру next@acer 2018.

После завершения презентации мы расскажем вам о самых интересных новинках Acer, в этой записи будет собран список соответствующих новостей.

Источник: Acer