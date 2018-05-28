Next@Acer 2018: все для игр, все для победы!

В прошлом репортаже с презентации Next@Acer мы рассказали о линейке «мэйнстримовых» продуктов Acer на 2018 год, сегодня же речь пойдет об игровых устройствах.

Ноутбуки

Nitro 5

Обновление игрового ноутбука начального уровня в современной линейке Acer. По сравнению с прошлогодней моделью чуть изменился дизайн, верхняя крышка и поверхность базы вокруг клавиатуры получили своеобразную карбоновую текстуру. Диагональ экрана осталась прежней – 15,6 дюймов, так же как и разрешение (Full HD), зато платформа получила закономерный апгрейд до Intel Coffee Lake-H (в топовой модели используется Intel Core i7 восьмого поколения). В Nitro 5 стоит дискретная видеокарта GeForce GTX 1050 Ti, поддерживается до 32 ГБ оперативной памяти, может устанавливаться NVMe SSD объемом до 512 ГБ (также возможна установка Intel Optane).



Predator Helios 300 Special Edition

Helios 300 – уже не новая модель, однако Acer решила ее освежить и представила «спецверсию» с корпусом из окрашенного в белый цвет алюминия с «золотыми» вставками. Кроме нового цвета, Helios 300 также получил процессоры Coffee Lake (Core i5-8300H или Core i7-8750H). Диагональ у этой модели одна – 15,6 дюймов, у старшей модели частота обновления экрана составляет 144 Гц. Видеокарта – GeForce GTX 1060 (6 ГБ), оперативной памяти до 16 ГБ с возможностью ее наращивания до 32 ГБ (2 soDIMM слота). Дисковая подсистема может включать в себя NVMe SSD накопитель емкостью до 512 ГБ и HDD (до 2 ТБ). Как и у старшей модели, в Helios 300 SE используется фирменная система охлаждения AeroBlade 3D. Кроме того, Acer также представила ряд аксессуаров в аналогичной расцветке – игровую гарнитуру, мышь, коврик и рюкзак.



Predator Helios 500

Старшая и более крупная модель в игровой линейке Helios – это уже настоящая геймерская «махина». 17,3-дюймовый дисплей с разрешением от Full HD до 4K (в первом случае частота обновления экрана составляет 144 Гц), поддерживается технология адаптивной частоты NVIDIA G-Sync. Будут доступны различные конфигурации, отличающиеся процессором (от Intel Core i5-8300H и до Intel Core i9+ 8950HK), объем оперативной памяти до 16 ГБ (с возможностью апгрейда до 64 ГБ с помощью четырех soDIMM модулей), видеокарта предлагается только одна – GeForce GTX 1070 (8 ГБ GDDR5), охлаждают все это счастье два фирменных кулера AeroBlade 3D. Во всей конфигурациях в качестве системного накопителя используется SSD – от SATA объемом до 512 ГБ в базовой версии и вплоть до 1 ТБ NVMe M.2 в RAID 0, вдобавок к ним может устанавливаться традиционный жесткий диск емкостью до 2 ТБ. Из разъемов здесь имеются два порта Thunderbolt 3, три USB 3.1 Type-A, видеовыходы DisplayPort и HDMI.

Под стать «начинке» и внешний вид – это чистый desktop replacement, который предполагается использовать по большей части в одном и том же месте (при размерах 428х298х39 мм и массе в 4 кг постоянно носить его за собой становится не очень удобно). Выглядит Helios 500 достаточно строго, светящихся элементов минимум (кроме подсветки клавиатуры, еще разве что логотип на крышке), матовый пластик корпуса вполне умеренно собирает отпечатки пальцев. В продаже ноутбук ожидается уже в июне, цена в Европе стартует с 1999 евро.

Десктопы

На презентации Acer показала также линейку игровых десктопов в серии Predator, выполненных в общем дизайне – к флагману Predator Orion 9000, представленному ранее, компания добавила более компактные и доступные модели.





Predator Orion 3000

Младшая модель серии, идет в очень компактном корпусе (меньше 37 см в высоту) с одним фронтальным вентилятором. Внутри может быть один из двух процессоров – Intel Core i5+ 8400 или i7+ 8700, до 64 ГБ оперативной памяти, видео от GeForce GTX 1050 до 1080, накопители до 512 ГБ SSD и до 3 ТБ HDD, сеть – Realtek RTL8118AS Giga Lan, Wi-Fi 802.11ac, 2T2R, Bluetooth 5.0. Появление десктопа в продаже ожидается в районе июля, цена в Европе стартует с €1299.



Predator Orion 5000

Модель среднего уровня, в более просторном корпусе (253х520х563 мм), начинка в общих чертах похожа на 3000-ю серию, с некоторыми отличиями: так, младшая видеокарта в этой линейке уже GeForce GTX 1060 (1050 и 1050 Ti остаются «за бортом»), а помимо базовой модификации PO5-600, будет также доступна расширенная версия PO5-610, в которой пользователю на выбор будут предложены еще два процессора – Intel Core i5+ 8600K и i7+ 8700K, плюс дадут возможность установки двух видеокарт в SLI. Кроме того, в 5000-й серии используется другой сетевой адаптер – Killer Ethernet E2400, также имеется Wi-Fi и Bluetooth (последний в модели PO5-610 – версии 4.2LE). Из косметических отличий корпуса – наличие прозрачной дверцы сбоку и два вентилятора на вдув. В продаже ожидается уже в июне, стартовая цена в Европе – от €1699.



Nitro 50

Более доступная игровая система по сравнению с «хищниками» и в более компактном корпусе (габариты 350x163x340 мм) без прозрачных дверец и подсветки. Любопытная деталь корпуса – сверху, сразу за кнопкой включения, располагается площадка беспроводной зарядки формата Qi (конечно, смартфонов с ее поддержкой сейчас не так чтобы много, но лишней такая опция явно не будет).

По «начинке» это вполне приличная игровая система, в зависимости от конкретной конфигурации может быть довольно высокого уровня. Так, процессоры здесь семейства Coffee Lake (Core i3-8100, Core i5-8400 или Core i7-8700), видеокарта может быть от GeForce GTX 1050 до GTX 1070 (есть и вариант с AMD Radeon RX 580), оперативная память – до 64 ГБ, поддерживается установка накопителя Intel Optane до 32 ГБ, в качестве накопителей могут быть NVMe SSD до 512 ГБ и обычный жесткий диск до 3 ТБ. В продаже Nitro 50 ожидается уже в ближайшие дни, цена в Европе стартует с отметки €999.

Мониторы

XZ271U B

Сверхбыстрый игровой монитор со временем отклика 0,5 мс (MPRT – Motion Picture Response Time, не путать с GtG). В основе — изогнутая 27-дюймовая TN-панель с разрешением 2560х1440 точек, с частотой обновления 144 Гц, охватом 90% цветового пространства DCI-P3, максимальной яркостью 400 кд/м2 и двумя встроенными динамиками по 7 Вт каждый. Монитор поддерживает HDR и технологию адаптивной частоты AMD FreeSync 2, а подсветка выполнена по технологии Quantum Dot.

Понятно, что фраза «TN-панель» способна отпугнуть многих потенциальных покупателей, однако живьем в демо-зоне он выглядел очень хорошо – да, при взгляде сбоку под большим углом проявлялся заметный розоватый оттенок, однако короткий «забег» в Rise of the Tomb Raider никакого дискомфорта не вызвал, искажений цветов не наблюдалось; хотя, конечно, в заснеженной локации оценить насыщенность изображения было проблематично – как и сверхскоростную матрицу, все-таки для демонстрации возможностей этого монитора надо было использовать что-то подинамичнее.



Nitro VG0, RG0

Две очень похожих по характеристикам линейки мониторов, внешне отличаются главным образом дизайном ножки – у RG0 это совсем простая полоска пластика в стиле офисных моделей, в то время как у VG0 она более сложная и выполнена в общем стиле игровых устройств Acer; впрочем, в обоих случаях ножки позволяют регулировать только угол наклона экрана, других степеней свободы у них нет.

В обеих линейках используются IPS-панели, в RG0 доступны диагонали 23,8″ и 27″, в VG0 к ним добавляется еще 21,5″. У RG0 разрешение экрана Full HD с частотой обновления 75 Гц, у VG0 — 1920х1080, 2560х1440 и 3840х2160, частоты обновления от 60 до 144 Гц. У всех мониторов есть поддержка технологии адаптивной частоты AMD FreeSync, одинаковое время отклика (заявлено 1 мс в режиме VRB — Visual Response Boost; судя по всему, фирменное название собственного овердрайва матрицы) и максимальная яркость (250 кд/м2).

В продаже обе линейки должны появиться в ближайшее время, цены начинаются с €129 для VG0 (за 21,5-дюймовую версию) и с €139 – для RG0.

Периферия

Predator Cestus 510

Мышь со сменными панелями, позволяющими изменить эргономику ее корпуса под себя – можно выбирать угол подъема у задней части и добавлять «полноты» правой боковине. Имеется система дополнительных грузиков (2х5 г) для утяжеления центральной части, естественно, не обошлось без RGB-подсветки – впрочем, здесь она еще достаточно умеренная. Сменные панели крепятся на магнитах, так что процедура их замены оказывается очень простой. Для основных кнопок используются переключатели Omron (заявлено 50 млн. кликов для левой клавиши и 20 млн. – для правой).

Максимальное разрешение сенсора — 16 000 dpi, максимальная скорость отслеживания — 400 дюймов в секунду, это одни из самых высоких заявленных показателей на рынке. По субъективным впечатлениям, Cestus 510 показался вполне удобным, но чуть тяжеловатым, даже без дополнительных грузов (впрочем, я вообще предпочитаю максимально легкие мыши).



Predator Aethon 500

И куда же без механической игровой клавиатуры? Дизайн у Aethon 500 минималистичный, что хорошо (лишь регулировка громкости выдается за пределы корпуса, но это как раз оказывается очень удобно), корпус – полностью алюминиевый, имеется съемная эргономическая подставка под кисти рук и, конечно, RGB-подсветка. Тип клавиш не раскрывался, сообщалось лишь, что они «голубые». Клик громкий (он был очень отчетлив даже в условиях шумной демо-зоны), отзывчивость показалась неплохой, но не выдающейся – впрочем, толком опробовать эту клавиатуру в игре так и не удалось, так что подождем, когда она попадет к нам на обзор.



Predator Gaming Chair

И напоследок не очень стандартный образчик игровой «периферии» — геймерское кресло. Все привычные регулировки на месте, обшивка из ПВХ, эргономичные подушки под затылком и поясницей при желании можно отстегнуть. За несколько минут минут игрового сеанса полностью прочувствовать его эргономику не удалось, но в целом оно показалось достаточно удобным – по крайней мере, никаких неприятных ощущений в районе спины не появилось, что уже хорошо.