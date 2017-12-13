Обзор смартфона Nokia 8

Релиз текущего флагмана компании Nokia (HMD) состоялся еще в августе, а в продажу устройства поступили в сентябре. Смартфону достался не самый крупный дисплей, металлический корпус, двойная камера и топовая «начинка». Впервые познакомиться с ним у нашей редакции получилось еще на IFA 2017. В этот раз аппарат приехал к нам для более подробного знакомства.

Модельный ряд

С тех пор как бренд Nokia вернулся на рынок, под ним выпускаются модели двух типов: Android-смартфоны и обычные «звонилки». Компания даже попыталась реинкарнировать легендарную Nokia 3310. Смартфоны бренда именуются одной цифрой, и лучше, чем Nokia 8, у компании пока ничего нет. Правда, на протяжении года появляется все больше слухов о Nokia 9, но появится она не раньше начала следующего года.

Компания HMD не побоялась посоперничать с гигантами и флагманский смартфон оснастила лучшими на сегодняшний момент комплектующими, поддержала тренд двойных камер, доработала пару фирменных «фишек», быстро выпустила обновление до Android 8… И цена в наших широтах получилась соответственная. Но обо всем в порядке очереди.

Комплектация и первые впечатления

Коробка флагмана не отличается от более дешевых моделей. А со смартфоном пользователь получит гарнитуру со сменными амбушюрами разного размера, кабель (USB-A to USB-C), зарядное устройство и фирменную «скрепку». Стандартный набор современного флагмана. Теперь уже довольно актуально сразу обратить внимание на наличие стандартного 3,5-миллиметрового разъема, никакой переходник или специфический аксессуар не нужен для подключения как комплектных, так и уже привычных пользователю наушников.

Первое, что сделал смартфон, получив доступ к Wi-Fi, это предложил обновиться до Android 8, на что я незамедлительно согласился. Ощущение того, что в устройстве хорошие комплектующие, появляется сразу, ведь все работает очень быстро. Думаю, тем, кто обновится с более слабых смартфонов, это будет сильно заметно, а для тех, кто привык к флагманам, дискомфорта не предвидится. Как для возрождающегося бренда, первые впечатления отличные.

Дизайн и удобство использования

Внешне Nokia 8 очень похожа на предыдущие модели. То есть, преемственность дизайна есть. Разноцветные варианты корпуса никуда не пропали: есть обычный матовый серый, отшлифованный/глянцевый оранжевый (Copper), и синий в версии с матовым, либо глянцевым покрытием. Думаю, очевидно, что практичными тут будут только матовые версии, а для сохранения внешнего вида «блестящих» моделей потребуется чехол.

Наш вариант матового синего корпуса смотрится неплохо. Все цветовые варианты сделаны из цельного куска алюминия (серия 6000). Если iPhone 6 «прославился» тем, что гнулся (а там использовали такой же металл), то за Nokia 8 можно не переживать. Единственные следы использования, которые могли быть на нашем сэмпле – отпечатки пальцев. Никаких мелких повреждений на тестовом образце нет. Правда, с падениями все сложнее, ведь дисплей большой, а на металле точно останутся следы от ударов. Сам же аппарат довольно скользкий, вот почему чехлом действительно лучше не пренебрегать. На и без этого немаленький размер (151,5×73,7×7.9 мм, 160 грамм) это повлияет не лучшим образом, зато за сохранность будет спокойнее.

Снизу и сверху на корпусе есть пластиковые вставки, прикрывающие антенны, но их практически не видно. Справа расположены единственные механические кнопки (включения и регулировки громкости), которые красиво поблескивают отшлифованными гранями. В левом боку спрятан лоток для Sim-карт и карты памяти (используя которую, придется отказаться от второй Sim). Снизу же расположен основной динамик, микрофон и USB-C, а сверху гнездо для гарнитуры.

На лицевой стороне вокруг дисплея довольно крупные рамки, на которых вполне можно было разместить замечательные фронтальные динамики, но производитель подумал иначе. Так под дисплеем оказался сканер отпечатка пальца и две сенсорные кнопки. Сканер слегка утоплен в корпус, найти его легко, хотя и не очень удобно, в зависимости от положения смартфона в руке. Соседние кнопки с подсветкой. На задней стороне есть стеклянный «постамент» с бликующими гранями, на котором расположены обе камеры, ИК-датчик и двойная вспышка.

Такой смартфон сложно назвать номинантом на «лучший дизайн», хотя и выглядит он относительно неплохо. Но с конкурентными флагманами сравнивать его, как мне кажется, нет никакого смысла. Он проиграет как внешне, так и практично, ведь в отличии от других флагманов, даже не умеет погружаться под воду (IP54 уже никого не удивит).

Дисплей

Как для крупного корпуса, диагональ экрана не большая – 5,3 дюйма. В любом случае, этого хватит для любой задачи, хотя корпус действительно мог быть немного поменьше. Зато для любителей высокой плотности пикселей есть замечательная новость, ведь разрешение дисплея составляет 2560×1440 точек, 554 ppi. Прикрывает матрицу стекло Gorilla Glass 5 с популярным 2,5D-эффектом.

Картинкой занимается IPS-матрица. Она хорошо откалибрована, но немного отклоняется в сторону холодных оттенков. Это хорошо заметно при прямом сравнении. Такое отклонение вполне приемлемо и незаметно в повседневном использовании. А для вечера есть соответствующий режим, который делает картинку теплее. Глобально, к экрану сложно придраться, изображение отличное. На нем хорошо просматривать фото и видео, а тем более читать и исполнять все остальные повседневные задачи.

Максимальная яркость должна справиться с прямыми солнечными лучами, но датчик не всегда попадает в комфортные пределы. К работе сенсорного слоя не придраться. Олеофобное покрытие тоже на месте. Ко всему производитель добавил вывод времени, даты, индикатор заряда батареи и показ уведомлений о звонках, сообщениях и почте на выключенном дисплее. Естественно, для этого немного подсвечивается весь дисплей, а для экономии заряда он горит не все время. Но запаса аккумулятора на такую функцию хватает.

Звук

Основной динамик только один, и при воспроизведении музыки или видео разговорный динамик ему не помогает. Звук у него средненький, он не плохой, но и далек до того, что можно услышать у флагманов А-брендов. Может для музыки это явно не лучшее решения, ведь желаемого объема у звука нет, но для роликов из Сети он пригоден. Послушать музыку можно будет даже на стандартной гарнитуре, качество которой хоть и уступает музыкальным брендам, тем не менее очень хорошее, как для комплектной. Также наушники удобные, что немаловажно.

Мощности и качества разговорного динамика достаточно, чтобы разговаривать возле дороги. А так как у смартфона три микрофона, за передачу голоса можно не переживать.

Производительность и ПО

За скорость работы тут отвечает стандартный для нынешних флагманов восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 835 с Adreno 540 и 4 ГБ оперативной памяти. Накопитель емкостью 64 ГБ можно увеличить картой памяти, но в таком случае придется пожертвовать второй Sim-картой. Сопровождается это всеми необходимыми датчиками, включая Bluetooth 5.0, AC Wi-Fi с поддержкой MIMO, а так же NFC.

Очевидно, что работает это все очень быстро. Производительности за глаза хватает для всего, что есть в Google Play. Сама система тоже работает молниеносно. И совершенно не важно, сколько приложений запущенно в фоне, ничто не замедляет работу смартфона. Синтетические тесты только лишний раз это все подтверждают. Само собой, открыть видео на YouTube и одновременно читать ленту новостей/социальных сетей для смартфона тоже не проблема. Как и игры. Это все даже практически не нагревает корпус.

Как уже упоминалось, сразу при первой настройке на устройство прилетает Android 8.0. Установка не займет много времени. Система практически нетронута, что оценят фанаты «чистого» Android’a. Сторонних приложений и четырех календарей, например, тоже не будет. Более того, компания все время говорит о быстрых обновлениях, что пока подтверждается действиями.

Автономность

Для такого размера корпуса и дисплея, емкость батареи тоже можно назвать стандартной – 3090 мА∙ч. Тест автономности Geekbench проработал 7:30, а PCMark целых 10:40. В повседневном использовании при пяти часах работы экрана в день, перед сном у меня оставалось 30-40% заряда, что является весьма хорошим запасом при таком потреблении энергии. При этом, я ни в чем себя не ограничивал во время использования устройства.

На полную зарядку от комплектного ЗУ стоит выделить около двух часов, что немного быстрее обычного, но и не так быстро, как бывает у конкурентов. Поддержки беспроводной зарядки у смартфона нет.

Камеры

На лицевой стороне есть окошко с 13-мегапиксельным модулем с апертурой f/2.0. Основная камера состоит из двух сенсоров с таким же разрешением и апертурой, только один обычный с оптической стабилизацией, а второй – монохромный. Дополняют их двойная вспышка и инфракрасный сенсор для определения расстояния. Естественно, тут же присутствует и логотип Carl Zeiss.

С одной стороны, как для Nokia, камера хорошая, но потягаться в работе с топовыми конкурентами она не сможет. Сделать хороший снимок можно, но иногда на это потребуется больше времени, чем хотелось бы. Промахи в фокусировке вынуждали пересматривать снимки на месте, а лучше сразу делать несколько. С движущимися объектами камера справляется плохо. А в условиях недостаточного освещения (вечером) можно видеть пересвеченные элементы (лампочки, фонари), а движущиеся объекты будут совсем размазаны.

Из «наворотов» есть режим Live Bokeh и, конечно же, черно-белый режим (как, например, у Huawei). Размывает фон камера довольно грубо, и для этого потребуется много света, который есть далеко не всегда. Намного интереснее получаются черно-белые снимки, но, как показывает практика, иметь для этого отдельный сенсор не так и обязательно.

Видео хоть и можно снимать в разрешении 4K, его качество будет не самым лучшим. Тут же есть и режим замедленного видео, но только в HD-разрешении и без возможности настройки замедления в определенных моментах (весь ролик будет «медленный»).

Пример записи видео в 4K:

Пример записи видео в Full HD:

Пример записи замедленного видео:

Фронтальная камера не удивит. В помещении ей будет сложновато. Зато ей комфортно хватит угла охвата на пару-тройку человек.

Приложение камеры довольно простое, но не сильно быстрое. Камере требуется некоторое время на запуск и фокусировку, переключение между режимами тоже займет секунду-другую. Но все довольно удобно сгруппировано, есть ручной режим настроек и интересный режим записи с обеих камер (основной и фронтальной), но лично я никогда не видел, чтобы кто-то пользовался похожими решениями у других смартфонов. Тут же есть и возможность стримить видео прямо в Facebook или YouTube.