«В лучших традициях бренда»: Смартфон Nokia 8 показал невероятную прочность на изгиб в тестах JerryRigEverything

Пока что все новые смартфоны Nokia с честью выдержали все испытания известного вандала, скрывающегося под псевдонимом JerryRigEverything, тем самым подтверждая, что новый владелец бренда – компания HMD Global – соблюдает старые традиции и делает устройства достаточно прочными. Новенький флагман Nokia 8 тоже не подкачал, он весьма достойно перенес стандартный набор экзекуций испытаний блогера. Собственно, стандартное видео с участием новинки, подготовленное по итогам тестов, позволяет увидеть все своими глазами.

Дисплей защищен стеклом, которое можно поцарапать материалом с твердостью не менее 6 по шкале Мооса. Сегодня этим уже никого не удивишь, причем даже бюджетная Nokia 3 оснащена аналогичным стеклом. В отличие от Nokia 3, где камера была прикрыта легко царапающимся пластиком, в Nokia 8 для защиты блока основной камеры применяется стекло, которую поцарапать канцелярским ножом тоже не получится.

Алюминиевая крышка аппарата, судя по тесту, вполне способна спокойно пережить соседство в кармане с ключами и монетами, но вот не контакт с лезвием канцелярского ножа. В последнем случае остаются видимые глубокие царапины на корпусе. Впрочем, едва ли стоит обращать на это внимание, ведь в процессе обычной эксплуатации такой сценарий маловероятен.

По нижнему и верхнему краям корпуса находятся пластиковые полоски-вставки, которые необходимы для того, чтобы не было проблем со связью. Блогер отметил, что они должны сыграть на пользу аппарата в тестах на падение (ждем нового видео?).

Тест с зажигалкой Nokia 8 прошел без сюрпризов — после 10-сеундного нагрева открытым огнем на экране появилось заметное пятно, но как только зажигалку убрали оно буквально сразу же бесследно исчезло.

Что касается самой интересной части с испытанием на изгиб, смартфон просто невозможно сколько-нибудь погнуть обычным усилием. По сути, он вообще не поддается попыткам, что хорошо видно на видео. То есть, прочность конструкции у Nokia 8 выдержана в лучших традициях бренда.

Источник: JerryRigEverything