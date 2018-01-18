Обзор Acer Swift 1: «печатная машинка» по-новому

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В прошлом году Acer расширила линейку ультрабуков одной из своих самых доступных моделей — Swift 1. С конца года лэптоп продается в Украине по цене от 12 до 14 тысяч гривен в зависимости от конфигурации. Мы решили разобраться — что получит покупатель с относительно скромным бюджетом?

Дизайн

Swift 1 похож на другие ноутбуки компании, но больше всего напоминает Swift 3 прошлого поколения. Основной материал корпуса — металл. Из него сделаны крышка и рамка дисплея, подладонная область и даже днище. Пластиковых элементов минимум — это шарнир экрана и клавиатура.

Все поверхности матовые и гладкие, так что ноутбук выглядит строго и качественно. Также радуют размеры и вес корпуса (1,3 кг) — для полного набора не хватает только тонких рамок дисплея, но с оглядкой на цену Swift 1 отлично выглядит даже с рамками обычной ширины.

Пока в продаже доступны только модели серебристого цвета, но скоро к ним добавят «золото» и «розовое золото».

Относительно бюджетную сущность ноутбука выдает разве что средняя точность подгонки нижней крышки к остальному корпусу, но это не создает каких-то проблем при использовании, да и в целом — с точки зрения дизайна Swift 1 на 100% отрабатывает свою стоимость.

Интерфейсы

Разнообразию портов Swift 1 смогут позавидовать многие более дорогие модели. Правая боковина лэптопа собрала гнездо блока питания, HDMI, два USB 3.0 (Type-A, один с возможностью подзарядки в выключенном состоянии), один USB 3.1 (Type-C), а также привычный mini-jack для наушников или гарнитуры.

Слева — отверстие под замок Кенсингтона, пара статусных индикаторов, USB 2.0 (Type-A) и полноразмерный SD-картридер.

Клавиатура и тачпад, сканер

Так как перед нами 13-дюймовый лэптоп, в нем установлена полноразмерная клавиатура без цифрового блока. Ход клавиш средний, размеры клавиш сравнимы с другими ноутбуками. Производитель уменьшил только высоту функциональных кнопок и решил использовать скученный блок стрелок — подобные решения также встречаются повсеместно, так что в целом клавиатура получилась удобной и не требует привыкания.

В старших моделях (на Intel Pentium) есть подсветка клавиатуры — этим могут похвастаться даже не все лэптопы, которые стоят в два раза дороже. Мы тестировали семпл, а на продажных образцах, естественно будет кириллица.

Тачпад абсолютно обычный — не самый удобный среди Windows-ноутбуков, но и каких-то явных проблем в его работе мы не заметили. Двигает курсор, обрабатывает мультитач жесты — одним словом, делает все, что должен.

Также отметим наличие сканера отпечатков пальцев, он есть во всех Swift — это еще одна особенность, делающая ультрабук привлекательнее и она тоже встречается далеко не во всех более дорогих моделях. Из-за небольшой площади работает он средне (хуже, чем в современных смартфонах) — как и в большинстве других устройств, нужно приловчиться им пользоваться.

Дисплей

Acer Swift 1 получил матовый Full HD IPS экран диагональю 13,3 дюйма. В нашем семпле была установлена матрица Panda LM133LF5L01, ее яркость изменялась от 19 до 255 кд/м², контрастность — 1:1667.

Точность цветопередачи не эталонная, но в целом экран нам понравился. Используется матрица с достаточно широким цветовым охватом и нормальной температурой, так что в паре с нормальной яркостью и отличной контрастностью получается приятная и насыщенная картинка. Опять же — очень хорошая, с оглядкой на цену.

Экран откидывается на 180 градусов, но шарнир жесткий — открыть крышку одной рукой не получится, приходится всегда придерживать нижнюю часть.

Платформа

В плане «железа» Acer Swift 1 можно описать как «чудес не бывает» — в самый доступный ультрабук линейки Swift компания устанавливает или двухъядерный Intel Celeron N3350 или четырехядерный Pentium N4200. Объем ОЗУ — 4 ГБ, в качестве накопителей предлагают SSD на 128 ГБ.

Тестовая конфигурация оснащалась процессором Pentium, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ (Micron 1100 MTFDDAV256TBN) формата M.2. Ноутбук поставляется с Linux, установкой Windows пользователю придется заняться самостоятельно.

Несмотря на использование SSD с нормальными скоростями чтения-записи, Swift 1 сложно назвать очень быстрым ноутбуком. Все дело в Pentium N4200 — чип выступает «бутылочным горлышком», из-за чего ультрабук не слишком быстро выходит из спящего режима, может подтормаживать при выполнении нескольких задач одновременно.

Нормальный режим использования для такого железа — пара вкладок в браузере, запущенный мессенджер, текстовый редактор. Тогда все будет нормально. Загрузка тех же веб-страниц происходит дольше, чем на ПК с полноценными Intel Core, но при небольших нагрузках общая скорость работы не будет вызывать раздражения.

Именно производительность является самой слабой стороной модели и перед покупкой важно трезво оценить свои потребности. Впрочем, даже в имеющемся виде Swift 1 может стать хорошим выбором для нетребовательных пользователей, когда 99.9% задач пользователя сводятся к просмотру видео, легком серфинге и использовании парочки не требовательных к ресурсам программ.

В недостатке скрывается и важное преимущество Swift 1 — выбранные процессоры почти не греются и работают без активного охлаждения. Поэтому на корпусе нет вентиляционных отверстий, а металл отлично справляется с функцией рассеивания тепла. Просто при использовании немного нагревается правая часть устройства.

Апгрейд ноутбука будет сложной задачей — как и в подавляющем большинстве современных компактных моделей процессор и память распаяны на плате, а заменить можно только накопитель. С учетом стоимости SSD формата M.2, большинство не захочет заниматься подобным.

Мультимедиа

В плане мультимедийных возможностей Swift 1 может предложить пару стандартных динамиков, которые подойдут для просмотра видео и фонового прослушивания музыки. Качество веб камеры также стандартное.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора — 45 Вт*ч (3770 мАч). Его, по заявлению производителя, хватит максимум на 10 часов работы. Как обычно, заявленное время сложно получить при реальном использовании, но можно рассчитывать где-то на 7 часов работы, в зависимости от используемого ПО, яркости экрана и прочих факторов — стандартный и нормальный результат для современных ультрабуков.

Комплектный блок питания выглядит неплохо — со встроенной вилкой и тонким кабелем. Он не займет много места в сумке.