Обзор Acer Swift 3 (SF314-52)

С момента знакомства с оригинальным Acer Swift 3 (SF314-51) прошел почти год. Весной, в рамках конференции next@acer, компания представила новый ноутбук с таким же названием (SF314-52). Он получил достаточно много отличий. Давайте разберемся, какие изменения произошли и кого сможет заинтересовать обновленный Swift 3.

Комплектация

Традиционно, Acer не распыляется на «лишнюю красоту», поэтому лэптоп поставляется в простейшей коробке из переработанного картона, вместе с зарядным и документацией.

Дизайн

Уже с первый секунд знакомства становится очевидно, что новый Swift 3 мало похож на тот ноутбук, что мы видели раньше. Компания решила просто использовать старое название и не думать о какой-то преемственности.

В первую очередь ощущаешь заметно увеличившийся вес. Оригинальный Swift 3 имел металлический корпус весом 1,5 кг с толщиной до 18 мм. Мне он запомнился как довольно легкий и компактный ноутбук.

Новая версия предлагает те же 18 мм толщины, уменьшенную на 1-2 мм ширину и толщину, но увеличенный до 1,8 кг вес. Ноутбук уже не ощущается пушинкой и даже воспринимается несколько толще предшественника, хотя на практике таких изменений не произошло. Корпус нового Swift 3 также целиком выполнен из металла (крышка дисплея, подладонная область и днище) и в данном случае он воспринимается несколько более металлическим — производитель сохранил характерный линейный металлически узор.

Все это вызывает немного смешанные чувства — с одной стороны есть негодование из-за заметно большего веса, Swift 3 уже даже не хочется называть ультрабуком, с другой — он ощущается более надежным, по настоящему «металлическим» и так далее. Есть этому и разумное объяснение. Для Swift 3 в скором временем появятся конфигурации с Intel Core восьмого поколения, а также графикой GeForce MX150 — для них массогабаритные характеристики будут выглядеть куда более оправданно.

Из негативных моментов стоит отметить излишне тугой шарнир дисплея, из-за чего для открытия крышки нужно прилагать заметное усилие и немного придерживать основу корпуса, а также отсутствие эргономичных вырезов под палец, чтобы это было удобнее делать.

Из позитивных — явно выступающую «ножку», которая должна обеспечить нормальный приток воздуха и, опять же, ощущение надежности конструкции, отличную сборку.

Интерфейсы

В плане доступных интерфейсом новый Swift 3 даже немного превосходит предшественника. Справа есть один USB 2.0, SD-кардридер и статусные индикаторы, слева — гнездо блока питания, HDMI, USB 3.0 (Type-C), два USB 3.0 (Type-A, один с функцией зарядки гаджетов в выключенном состоянии) и mini-jack для наушников/гарнитуры.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура и тачпад Swift 3 (SF314-52) получили небольшие изменения, в основном они коснулись первой. Площадь, занимаемая клавишами, осталась прежней. Изменилась раскладка. Клавиши навигации уменьшили и втиснули их в блок стрелок, также уменьшили высоту функциональных.

В целом удобство сильно не пострадало, набирать текст на клавиатуре удобно, привыкание не требуется, но вот блок с курсорными клавишами стал излишне скученным, также не всем понравится расположение кнопки включения. Как и раньше, есть подсветка, ее яркость регулируется в пределах трех градаций.

Тачпад крупный, без выделенных клавиш — он сравним с решениям в ноутбуках других компаний и к нему у нас нет никаких претензий. Справа есть сканер отпечатков пальцев. Работает неплохо, но требует привыкания из-за того, что площадь сенсора меньше площади пальца.

Экран

Ноутбук оснащается 14 дюймовым IPS экраном с Full HD разрешением. Раньше в Swift 3 использовалось матовое покрытие, теперь дисплей стал глянцевым. Он стал немного ярче и контрастнее (от 17 до 205 кд/м², 1:1235), но точность цветопередачи осталась на прежнем уровне. В целом, перед нами решение среднего уровня для ноутбука аналогичного класса.

Платформа, звук, нагрев и шум

Тестовый ноутбук оснащался процессором Intel Core i5-7200U, 8ГБ ОЗУ и SSD Intel 600p Series на 256 ГБ. С учетом предустановленной Windows 10 Home на момент тестирования такая конфигурация оценивалась в 24 тыс. гривен. Аналогичная модель с Linux стоит 21 тыс. гривен.

В скором времени в продаже должны появится Swift 3 на Intel Core восьмого поколения с графикой GeForce MX150, которая, как и новые процессоры, обещает дать заметный прирост производительности по сравнению с решениями начального уровня нынешнего поколения.

К производительности тестовой конфигурации у нас не возникло никаких замечаний, она замечательно подходит для решения большинства ежедневных задач. Отдельно отметим быстрый комплектный SSD с отличными показателем скорости чтения данных.

Возможности обновления нового Swift 3 мы детально не исследовали из-за довольно сильной фиксации крышки. Впрочем, при желании ее получится открыть. В случае необходимости у вас, наверняка, без больших проблем получится заменить накопитель и теоретически внутри есть есть один слот SO-DIMM для увеличения объема оперативной памяти.

Система охлаждения ноутбука порадовала. Не самый компактный корпус позволяет вентиляторам работать незаметно на фоне как офисного шума, так и в тихой домашней обстановке. Более того, даже под нагрузкой они остаются достаточно тихими. Проблем с перегревом нет, наверняка возможностей СО хватит и для охлаждения дискретной графики в соответствующих конфигурациях.

Встроенные динамики достаточно громкие, для комфортного просмотра видео или фонового прослушивания музыки их громкость оказывается избыточной, есть запас. В звучании заметен небольшой объем и, так как динамики направлены вниз, для получения нормального звука лучше устанавливать ноутбук на стол или другую ровную и твердую поверхность.

Время работы

Acer Swift 3 оснащается аккумулятором на 3220 мАч (48 Вт*ч), вместе с лэптопом поставляется компактный БП на 45 Вт со встроенной вилкой и тонким кабелем.

Аккумулятор емкостью «чуть выше средней» позволяет ноутбуку достаточно долго работать в автономного режиме — заряда без проблем хватает на стандартный рабочий день, если работа сводится к использованию браузера, текстового редактора и мессенджеров. Компактный блок питания не занимает слишком много места в сумке или рюкзаке.