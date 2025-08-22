Обзор Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen): электронная книга, которая удивила

Компания Amazon не только мировой лидер в онлайн-продажах, но и известный производитель электронных «читалок». Их серия Kindle очень популярна в США и за ее пределами. Даже в Украине, где сервисы и услуги компании официально не работают, электронные ридеры этого производителя имеют высокую популярность. Для всех фанатов Amazon Kindle протестировали новую модель Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen), она же Paperwhite 6. Также стоит упомянуть, что у нас в тестах оказалась версия Signature Edition с улучшенными возможностями. Подробнее о разнице между версиями, о технических возможностях, удобстве чтения и пользования, а также о многом другом, вы узнаете из этого обзора.

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) Від 6599 грн. Плюсы: минималистичный и современный дизайн; компактный и надежный корпус; качественный экран E Ink Carta 1300; есть полноценная защита от воды IPX8; быстрая работа системы; полностью сенсорное управление; есть порт USB-C; много памяти; умная подсветка; темная тема; многофункциональное и простое меню Минусы: относительно медленная работа системы после смартфона или планшета; корпус быстро загрязняется; для кого-то дизайн будет слишком простым и не будет хватать физических кнопок 8.4 /10 Оценка

Технические характеристики Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen)

Экран 7-дюймовый сенсорный E-ink Carta 1300, 1264×1680 пикселей, подсветка, плотность 300 ppi, 16 оттенков серого, яркость 94 нит, антибликовое покрытие Память 512 МБ ОЗУ, 16/32 ГБ внутренней памяти Форматы поддерживаемых файлов PDF, PRC, EPUB, RTF, AZW3, AZW, MOBI, DOC, DOCX, HTML, TXT, JPEG, GIF, PNG, BMP, AAX Подключение и связь Bluetooth, Wi-Fi 5 (802.11n) Защита от влаги ЕСТЬ, IPX8 Операционная система Linux Батарея 1900 мАч, до 12 недель работы Материалы корпуса Пластик Цвета Черный, малиновый, зеленый Габариты 127,5×176,7×7,8 мм вес 211 граммов

Упаковка и комплектация

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) поставляется в плоском картонном боксе с рисунком ридера. Сзади надо просто вырвать полоску и вытащить читалку сверху.

Внутри видим саму электронную книгу, документацию и инструкцию, а также короткий кабель USB-A to USB-C.

Дизайн и эргономика

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) почти не отличается от прошлого поколения 2021 года. Ридер имеет такой же минималистичный дизайн с матовым пластиком сзади и глянцевым спереди. Возможно чуть более закругленные углы.

Передняя часть электронной книги плоская, с широкими рамками и без каких-либо кнопок. Она немного утоплена, поэтому борта выступают над экраном по всему периметру где-то на несколько миллиметров. Думаю это сделано намеренно, чтобы хоть как-то защитить экран при падении. Единственное, что виднеется на передней части — это датчик освещения, который установили сверху над экраном (актуально только для версии Signature Edition). Также видим надпись Kindle на нижней части.

Задняя сторона ридера имеет изогнутости по краям, информацию о гаджете внизу и большой фирменный смайлик компании, вырезанный в корпусе лазером.

На торцах ничего нет, кроме нижнего. Здесь видим порт USB-C для зарядки, светодиодный индикатор и физическую кнопку включения/выключения электронной книги.

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) имеет защиту от воды по стандарту IPX8. Это значит, что ридер можно погружать в пресную воду на глубину до двух метров в час — и с ним ничего не случится. Даже говорят, что версия Signature Edition имеет небольшую дополнительную защиту от соленой воды, правда, как это реализовано я не понимаю.

Новая «читалка» имеет версии со сплошь черным корпусом, как у нас на обзоре. А еще есть зеленый и розовый. Правда, в этих случаях другого цвета будут только задние части, а передняя всегда черная.

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) очень круто лежит в руке. При габаритах 176.7×127.6×7.8 мм и с весом 211 граммов «читалка» почти не ощущается во время чтения. Ее можно часами держать даже в одном положении, а руки не будут уставать. Я уже и забыл насколько минимальный вес важен в таких случаях.

Здесь это имеет значение, потому что иногда большую реальную книгу хочется заменить на ее электронную версию, потому что ее читать интересно, но тупо не удобно физически. А здесь «читалка» маленькая и легкая. Ее без проблем можно держать даже двумя пальцами и делать это долго.

Боковые рамки достаточно толстые, чтобы у меня не было никаких случайных нажатий на экран, как это у меня иногда случалось сPocketBook InkPad Color 3с ее тонкими рамками. В этом случае лучше все же не вестись на современные тренды уменьшения и утончения всего.

Дизайн Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) максимально простой, но несмотря на это он привлекателен, как все, что выглядит просто, но функционирует прекрасно. По крайней мере, на мой вкус. Однако главная проблема корпуса в другом — он очень сильно и легко пачкается. На черном сразу видно пыль и отпечатки пальцев. Как на переднем экране, где в них буквально все, так и на задней части. Кажется, разные цвета добавили только из-за того, чтобы на них было меньше видно отпечатки пальцев.

Поэтому советую сразу покупать какой-то чехол, желательно книжку и закрывать корпус, иначе как и я будете постоянно вытирать его и беситься от того, как он быстро становится грязным.

Дисплей Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen)

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) оснащена 7-дюймовым (у прошлого поколения была диагональ 6,8 дюйма) сенсорным дисплеем E-ink Carta 1300 с разрешением 1264×1680 точек и плотностью пикселей 300 ppi. Максимальная яркость здесь 94 нит, что в переводе на ниты, которые измеряются на смартфонах, составляет где-то 450-500. Шима здесь вообще нет, точнее он есть на уровне 1%, а это считайте ничего. Подобное характерно для всех дисплеев с электронными чернилами. Также имеем 16 оттенков серого, потому что экран не цветной, и антибликовое покрытие.

Экран получил и «умную» подсветку. Здесь дают регулировать не только ее яркость, но и количество теплых или холодных цветов. А еще круто работает автояркость, чем я и рекомендую пользоваться. Когда надо, например, днем, она выключает подсветку, а если вечереет, то включает ее немножко и так далее. Неожиданно очень хорошо работает, однозначно лучше, чем эта же функция в электронных книгах PocketBook. Правда автояркость есть только в Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) Signature Edition, который стоит немного дороже.

Технология E-ink Carta 1300 выдает хорошую детализацию и четкость изображения. Прекрасно видно как мельчайшие рисунки на обложках книг, так и суперчеткие буквы в книге, или иллюстрации. Конечно, этот дисплей емкостный и сенсорный, а на прикосновение реагирует мгновенно. Правда, последнее больше заслуга системы и железа, но об этом будет в разделе ниже. Есть поддержка мультитач для масштабирования текста и картинок.

Экран также можно переводить в темный режим. То есть фон будет черным, а буквы и картинки белыми. Это хороший вариант для чтения ночью, особенно в полной темноте.

Железо, интерфейс и ОС

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) оснащен обновленным железом, но производитель не раскрывает каким именно здесь процессор. Известно только, что он двухъядерный. Также неизвестно сколько у модели ОЗУ (некоторые сайты указывают 512 МБ), а встроенной памяти бывает 16 ГБ в обычной версии читалки и 32 ГБ в версии Signature Edition.

Операционная система здесь Linux, но деталей о ней тоже нет. Отметим также, что в обычной версии «читалки» есть реклама. Она проявляется, когда вы выключаете книгу — она появляется как заставка. Также иногда рекламные баннеры выскакивают между основными баннерами на главной странице. По моему мнению, это мелочи, но есть люди, которых это сильно бесит.

Электронная книга поддерживает следующие форматы текстовых и других видов файлов: PDF, PRC, EPUB, RTF, AZW3, AZW, MOBI, DOC, DOCX, HTML, TXT, JPEG, GIF, PNG, BMP, AAX. Конечно, это не так много, как в тех же PocketBook, но более чем достаточно, чтобы не испытывать недостатка в каком-то формате. Главное, что появилась поддержка EPUB. Из модулей и интерфейсов также есть Bluetooth и Wi-Fi 5 (802.11n).

Интерфейс электронной книги максимально простой и удобный для пользования. Также, конечно, он заточен под использование книжного онлайн-магазина Amazon. Жаль, что нет украинского языка интерфейса, но почему-то уже давно завезли русский, хотя Amazon никогда не заходила на болота и ничего не продает там официально.

На главном экране размещен ряд виджетов. Здесь можно посмотреть последние открытые книги, увидеть новинки из разных жанров с Amazon, а также получить еще множество рекомендаций и советов от онлайн-магазина.

Вверху есть поиск по ридеру, корзина для онлайн-покупок и подменю в виде трех точек. Нажав на них открывается окно, с дополнительными подпунктами. Здесь есть ваш список книг на прочтение, переход к сервисам Goodreads и Amazon Kids, веб-браузер, возможность создания коллекций книг, инструкции и разнообразная информация, а также переход к настройкам.

Внизу видим главную панель инструментов, состоящую из этой главной страницы и вкладки «Библиотека». Посередине между ними есть значок последней открытой книги.

Свайпом сверху вниз, как на смартфонах или планшетах, открывается функциональная шторка. Здесь есть режим полета, Bluetooth, темный режим, синхронизация с аккаунтом Amazon, еще один переход к общим настройкам читалки, галочка автояркости и два ее ползунка с теплыми и холодными цветами.

Вверху, в левом и правом углах, отображается время, состояние заряда батареи, режим Wi-Fi или авиарежим.

Официальный ридер для чтения в Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) только встроенный. Однако он многофункциональный и максимально удобный. Дают менять поля, расстояния между строками, шрифты и их размер, активировать отображение процентов прочтения книги, времени до ее конца или до конца главы и тому подобное.

В книгах можно делать заметки, а также выделять нужные места маркерами, как в настоящих книгах. Конечно, есть словарь и переводчик. Функции Text-To-Speech не завезли.

Короткий свайп сверху вниз, или касание экрана в верхней части страницы открывает подменю. Здесь есть переход ко всем упомянутым выше функциям. С этого места также можно выйти из книги в главное меню. Потому что не зная этого, я где-то минут десять искал как выйти на главный экран.

Управление чтением происходит тапами по левой или правой части страницы, что перелистывает их назад или вперед соответственно. Одновременное разведение и сведение двух пальцев увеличивает или уменьшает размер шрифта. Таким жестом на смартфоне увеличивается или уменьшается картинка, или страница в браузере.

Автономность Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen)

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) имеет батарею на 1900 мАч. Производитель обещает автономность в рамках 12 недель. Но это если читать пол часа каждый день на средней яркости экрана. Если вы читаете больше, например, 2-3 часа в моем случае, то можно рассчитывать на месяц без подзарядки точно. Это хороший и более или менее классический показатель для электронных книг.

Зарядка идет на мощности 9 Вт. Если у вас блок питания самый простой, то есть на 10 Вт, то книга будет заряжаться 2,5 часа. Если же есть мощный БП от телефона, то зарядка будет занимать час-полтора.

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) Signature Edition также умеет заряжаться беспроводным способом. Правда, это работает только с фирменной док-станцией, которую надо докупать отдельно.

Опыт использования Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen)

Перед обзором Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) я относился к гаджету немного скептически. Я уже давно сижу на ридерах Pocketbook, а последний Kindle был у меня лет 8-10 назад. Это значит, что я почти забыл какой он был в пользовании.

Однако новая «читалка» меня покорила с первых минут после доставания из коробки. Я говорю именно о внешности, легкости, функциональности и аскетичности дизайна. Я люблю вещи, которые просто делают то, ради чего создаются без лишних украшений и тому подобное. И электронная книга Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) именно такая. Она очень просто выглядит, но в этом и есть ее красота. Здесь нет лишних кнопок, что может кому-то не понравиться, но после пользования ею мне уже не устраивают кнопки на моей читалке Pocketbook. Потому что с ними книгу нельзя нормально держать снизу.

Правда, мне не понравился интерфейс. Он простой и более или менее удобный, но конечно он рассчитан на тех, кто покупает книги на Amazon. Для них это очень удобно, потому что книга превращается в супергаджет для мгновенного получения миллионов книг (на английском) за адекватные (для них) деньги. Но для украинского читателя здесь есть только 2500 книг на украинском, хотя и с нормальными ценами. Можно также читать пробники. Однако это ничто по сравнению с количеством книг на английском.

Как вариант можно поставить на читалку KoReader — программу, которая меняет интерфейс, встроенную читалку и т.д., упрощает загрузку книг и тому подобное. Это не призыв к пиратству или чего-то подобного, я просто сообщаю, что такая штука есть и ею пользуются уже миллионы фанатов Amazon Kindle, особенно после запрета компании держать на книгах электронные файлы купленных книг.

В интернете есть куча видео и инструкций как установить KoReader на Kindle, они очень понятны и полезны. Программа поддерживает украинский язык, что важно. Поэтому если бы я переходил на этот ридер, то однозначно ставил бы себе KoReader, потому что имеющийся интерфейс мне просто не нужен, я не покупаю книги на Amazon.

Также я понимаю людей, которые говорят, что Amazon Kindle Paperwhite и другие модели производителя стоят немаленьких денег, а выглядят как дешевые читалки. Конечно, здесь имеет значение вкус, а еще я напомню, что для США и большинства других стран где представлен Amazon, это доступные цены. Более того, в разделе ниже, вы увидите, что ридеры этой компании далеко не самые дорогие в своем сегменте.

Отмечу и общую скорость работы системы, конечно, по сравнению с другими «читалками». Потому что в целом это существенно медленнее телефонов, но среди электронных книг Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen), наверное, одна из самых быстрых моделей. Особенно круто как быстро он запускается и выключается. Это занимает пять секунд времени, что в несколько раз быстрее, чем это делают новые модели Pocketbook.

Эта «читалка» также побудила меня понять насколько важны габариты и вес корпуса. При весе в 211 граммов Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) почти не ощущается в руке, а ее диагональ 7 дюймов достаточно большая для книг и комиксов, но в то же время компактная и легко прячется почти куда угодно.

Для меня диагональ 7 дюймов стала приятным открытием, потому что у меня были 5-дюймовые модели, были 7,8-дюймовые и 9,7-дюймовые, но не было такого размера. До этого я думал, что для меня идеально 7,8-8 дюймов, но теперь вижу, что лучшим решением была бы версия на 7 дюймов.

Главным, по моему мнению, недостатком Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) является неустойчивость корпуса к отпечаткам пальцев. Стоит вам протереть читалку и взять ее в руки, через пять минут она уже будет такая замазанная, будто ее никогда не вытирали.

Отмечу, что подобная маркость корпуса характерна для многих моделей конкурентов. Kindle в этом не одиноки, просто именно на них следы пользования кажется видны больше всего. Поэтому надо брать цветную модель, или сразу надевать чехол, желательно чехол-книжку.

Цена и конкуренты

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) в версии Signature Edition продается по цене от 8199 гривен. Немного упрощенную версию без рекламы можно взять с ценником от 6599 гривен. По моему мнению, оба варианта стоят адекватных денег. Конечно, надо понимать ценовую категорию этого сегмента гаджетов, потому что это не дешевые устройства.

Среди конкурентов выбрали модели именно с экранами 7 дюймов. Потому что здесь важно сравнивать черно-белые модели и с одной диагональю, потому что люди часто выбирают именно по размеру.

В первую очередь стоит отметить Amazon Kindle Paperwhite 11 поколения продающийся по цене от 6099 гривен. Также из популярных в Украине моделей являютсяPocketBook Era (цена от 9300 гривен) и PocketBook InkPad 4 (цена от 11 500 гривен). К популярным моделям с этой диагональю также можно добавить ONYX BOOX Go 7с ценником от 10 000 гривен и ONYX BOOX Page с ценником от 10 300 гривен. Малоизвестной, но доступной является модель Tolino Vision 6 (цена от 5400 гривен).

8.4 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Месяц-полтора полноценного чтения на одном заряде хороший показатель для электронных книг. Экран 9 Современный и четкий E-Ink диспей с подсветкой, который максимально лоялен к глазам. Дизайн, эргономика 9 Современный дизайн, легкий и удобный надежный корпус. Качество сборки, материалы 8.5 Простой качественный корпус с защитой от воды, но он быстро и сильно собирает отпечатки пальцев. Функции 7.5 Хороший встроенный ридер и магазин, но нет ни аудиокниг, ни других приложений. Цена 8 Адекватный ценник, где-то посередине от конкурентов. Конечно кому-то это будет дорого, но это такой сегмент гаджетов.