"Новые Темные Века. Коллапс" Макса Кидрука: конец света по расписанию

Популярный украинский писатель Макс Кидрук вернулся после трех лет работы над романом «Новые Темные Века. Коллапс». Это реальный кирпич в буквальном смысле и гораздо больше в переносном, ведь еще до того, как книга вышла из печати, сайт издательства «Бородатый Тамарин» упал под давлением желающих сделать предзаказ, а теперь, когда «Коллапс» наконец в руках читателей, возникает вопрос: оправдал ли он ажиотаж? Короткий ответ «Да», а длинный займет остальную часть этого текста.

“Нові Темні Віки. Колапс” 699 грн. Плюсы: захватывающий и неприятно достоверный образ будущего; серьезная научная база; персонажи с психологической глубиной; масштабное и качественное издание; смелость не предлагать простых ответов на сложные вопросы; усиление всех ведущих линий "Колонии" до точки невозврата Купить в “Бородатий Тамарин” Минусы: большой объем с неравномерным темпом; научные вставки иногда тормозят динамику; много второстепенных персонажей без полноценного развития Купить в “Бородатий Тамарин” 9 /10 Оценка

«Новые Темные Века. Коллапс» / «Нові Темні Віки. Колапс»

Автор Макс Кидрук

Издательство «Бородатый Тамарин»

язык украинский

Количество страниц 944

Обложка Твердая

Год издания 2026

Размер 150×235 мм

Сайт tamarinbooks.com

После «Колонии», которая в 2022 году для меня фактически переопределила понятие «украинская научная фантастика», продолжение должно было не просто быть хорошим, а должно было быть как минимум не хуже, чем первая книга. Ведь она выполнила роль блестящей расстановки фигур на шахматной доске. Напомню, что по сюжету события происходят в 2141 году. Человечество уже имеет колонии на Марсе, на Земле была пандемия «клодис», плюс неизвестная, возможно внеземная болезнь, которая поражает беременных женщин.

Также ей угрожают различные климатические катастрофы. В дополнение к этому на Красной планете имеем нарастающее противостояние между людьми и рожденными на Марсе. И вот в «Коллапсе» все эти фигуры начинают двигаться, и делают это ну очень стремительно в сторону катастрофы, которую читатель предчувствует уже с первых глав.





Действие второй книги происходит буквально сразу после финала первого тома, но календарно это уже 2142 год. Также по сравнению с «Колонией» темп и масштаб событий возрастают существенно. Марс охватывает открытая война, ведь кровавый мятеж первого рожденного на Марсе разрушил десятилетия относительной стабильности на планете. В то же время корпоративные элиты оказываются неспособными на компромисс, а их эго стоит тысячам людей жизни.

На Земле ситуация еще более мрачная. SDI-агент, известный из первой книги как патоген, убивающий беременных, обнаруживает новое, жуткое свойство. Теперь он поражает растения, останавливая создание кислорода. Параллельно младенцы, инфицированные этим агентом, претерпевают метаморфозу и перестраивают метаболизм на бескислородный тип существования. То есть происходит фактическое биологическое вытеснение одного вида другим. В украинской диаспоре на Марсе тлеет другой тип конфликта. Агрохолдинг «Томуто» остался без лидера, община на грани раскола, поэтому им надо выбрать замену Горану. И где-то далеко, на границе видимой Вселенной, ученые фиксируют углеродный мир, существование которого не укладывается ни в одну существующую парадигму.

Как видим, Макс Кидрук не дает читателю передохнуть, поэтому событий здесь ну очень много. А если вы подзабыли подробные события «Колонии», то в начале «Коллапса» есть краткий пересказ событий первой книги, который, по моему мнению, таким толстякам просто необходим. Тем более и персонажей здесь очень много и даже после прочтения синопсиса «Колонии» я еще некоторое время вспоминал тех или иных героев. Но я читал первый том еще в 2022 году, поэтому нормально с того времени что-то забыть. Но если вы специально читали «Колонию» недавно, под выход «Коллапса» то и без пересказа все будете помнить.

«Новые Темные Века. Коллапс» сильно отличается от подавляющего большинства современной научной фантастики. Ведь Макс Кидрук сознательно отказался от удобных выходов для своей эпической истории. Также здесь нет героического спасителя, который в нужный момент находит решение. Также здесь нет вора, устранение которого все исправит, но все же есть русские, которые, как всегда, создают хаос и гадят всем, потому что такова их природа.

В «Коллапсе» реалистичны системы, которые деградируют или разрушаются из-за внутренней логики собственных недостатков. Например, из-за гордыни определенных людей, из-за неспособности признавать ошибки других людей, из-за игнорирования сигналов серьезного ухудшения климата Земли, которые были очевидны еще на ранних стадиях и тому подобное. Мне кажется писатель сознательно выбирает эту моральную серость как основной инструмент, потому что так оно есть в жизни.

Макс Кидрук пишет твердую научную фантастику с большими вкраплениями технотриллера, поэтому метафорам здесь не место. А если они и есть, то вообще не бывают случайными. Например, препарат теломид, продлевающий молодость марсианам и землянам становится фактически инструментом социальной сегрегации. Именно через него доступ к более длинной жизни превращается в привилегию и маркер власти. Ну и россия в XXII веке еще существует и продолжает свое классическое деструктивное поведение, не изменившееся за сотни лет. То есть это некая авторская мысль, что прогресс и течение времени вообще не лечат никакие социокультурные болезни.

Научная составляющая романа заслуживает отдельного разговора. И когда я выше писал о твердой научной фантастике в «Коллапсе», то имел в виду это в самом буквальном смысле слова. Здесь очень много научных терминов и понятий, объяснений и теорий, рассказов о термодинамике высвобождения метана из гидратов, физике нейтринных вспышек, механике SDI-агента, антибиотикорезистентности и так далее. Но главное, что это не просто декорации для построения истории, а реальные сюжетные двигатели и неотъемлемая часть книги.

Макс Кидрук, сам в прошлом ученый, использует науку для реального объяснения через своих героев неизбежности надвигающейся на человечество катастрофы. И когда читатель понимает механизм того, как патоген убивает растительность и снижает концентрацию кислорода в атмосфере, то его ужас становится настоящим, ведь это более-менее реальное объяснение проблемы.

Конечно, здесь много фантастических предположений, потому что все же это фантастика, но как где только можно автор реально использует науку для создания истории, поэтому именно наука делает это произведение максимально реалистичным, а от этого пугающим. Ведь в голову крадутся мысли, что все часть из этого может случиться с нами на самом деле.

Параллельно со всем этим «Коллапс» также является книгой о людях. Персонажи здесь не только функции и рупоры авторских идей, а настоящие люди со своими конкретными недостатками и мотивами. В то же время они не развиваются слишком сильно, потому что все же это научная фантастика, еще и технотриллер, поэтому на первом месте здесь само событие и общий сюжет, который кому-то нужно двигать.

«Новые Темные Века. Коллапс» имеет более 900 страниц текста с различными дополнениями, пояснениями, словарями и тому подобное. Конечно, такая огромная книга не может читаться одинаково. Есть главы, которые пролетают на одном дыхании, а есть разделы, настолько насыщенные научными объяснениями, что темп в них немного проседает. Это нормальное свойство жанра и авторского метода, но читатель должен это понимать и быть готовым.

«Коллапс» трудно назвать книгой для пляжного чтения, ведь она требует внимания, но и возвращает его с процентами. Количество персонажей также остается большим, и некоторые из них в масштабе почти тысячестраничного текста размываются на периферии, не получая полноценного развития. В «Колонии» эта проблема тоже существовала, и в «Коллапсе» она, к сожалению, никуда не исчезла.

В то же время, «Коллапс» читается настолько легко и беспроблемно, насколько это вообще может быть в рамках этого жанра. Такого восторга от чтения сложных научных объяснений вы вряд ли еще где-то почувствуете. Но факт остается фактом.

Кто-то может сказать, что «Коллапс» уступает «Колонии» в свежести, ведь первая книга имела эффект открытия, когда вся эта тщательно выстроенная вселенная возникала перед читателем впервые. А здесь продолжение начинается в уже знакомом пространстве, и условная первая сотня страниц потрачена на восстановление связи с персонажами и ситуациями, а не на восторг от нового. Но несмотря на это «Коллапс» читается еще упорнее и почти одним махом, потому что берет глубиной, масштабом последствий, эмоциональным весом решений персонажей, а также смелостью автора, с которой Макс Кидрук отказывается от любых поблажек читателю.





Конечно, не можем не поговорить о самом издании. «Новые Темные Века. Коллапс» от издательства «Бородатый Тамарин» выглядит круто, стильно и жанрово. У книги замечательная обложка и качество издания, здесь очень много карт и детальных иллюстраций. Жаль, что нет ляссе, но дают в подарок тематическую закладку.

Также следует понимать, что читать эту книгу из-за ее размера и веса физически трудно. У меня часто болели руки и запястья, поэтому старался читать лежа и ставить ее на живот, или сидя за столом. Такая цена подобных кирпичей. Хорошо, что вроде будет электронная и аудиоверсия, но в каком-то из приложений, а не отдельными файлами.