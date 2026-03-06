banner
Артбук "Мир игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl": Зона в твоих руках

Павло Чуйкін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела обзоров

“Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”

Если вы фанат игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и вообще любите эту серию, то обязательно обратите внимание на новенький артбук «Мир игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» выпущенный компанией GSC Game World вместе с известным издателем Dark Horse Comics. В Украине его переводит и выпускает MAL’OPUS и первый тираж уже раскупили. Очень надеемся, что свеженький второй тираж так же быстро закончится, а потом будут еще и еще. Наверняка, этот материал также поможет вам решиться на покупку, но мы не будем умалчивать о некоторых нюансах, которые заметили в этом артбуке.

1200 грн.

Плюсы:

большой формат и качественная бумага; интересные комментарии разработчиков; стильная обложка; много интересных материалов о мире игры; артбук четко работает как дополнительная реликвия для фанатов

Минусы:

определенным артам не хватает детализации; не хватает раздела с неизданными материалами; не хватает послесловия или чего-то подобного в конце

8.5/10
Оценка
ITC.ua

«Мир игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля»

Автор GSC Game World
Издательство MAL’OPUS
Язык Украинский
Количество страниц 224
Обложка Твердая
Год издания 2025
Размер 229×305 мм
Сайт malopus.com.ua

Первое, что надо понимать человеку, который никогда не держал в руках любой артбук, это то, что он тяжелый, а именно полтора килограмма мелованной бумаги с матовым покрытием и глянцевыми страницами. Формат издания тоже немаленький (229×305 мм), поэтому артбук занимает много места на столе, а затем на вашей полке.

Что же содержится в имеющихся 224 страницах? Артбук «Мир игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» состоит из семи разделов и построен как последовательное погружение во вселенную Зоны, от архитектуры и природной среды до персонажей, фракций и бестиария мутантов. Каждая глава раскрывает определенный слой реальности игры, которую годами создавала команда GSC Game World.

Персонажи, фракции и их снаряжение занимают значительную часть книги, и здесь авторы артбука сделали разумный выбор, потому что показывают идентичность группировок через экипировку, а не через схематические описания. Больше всего мне понравился именно этот раздел, а также третий и четвертый, где круто прорисованы и описаны оружие и приспособления, а также устройства и взятки.


Прорисовка индустриального экзоскелета или, например, защитного костюма ССП-100 сделана очень круто. Оружие тоже подано с любовью к деталям, а самые популярные пушки иногда изображены в нескольких ракурсах и вариантах кастомизации. Это же касается снаряжения.

А вот рисунки локаций Зоны иногда не такие детализированные как хотелось бы. Вроде видно, как художники добавляли к определенным частям другие элементы и не очень аккуратно это замаскировали. Но в целом вопросов к визуалу и качеству изображений почти нет.

Комментарии разработчиков, рассыпанные по всему изданию, добавляют артбуку дополнительного объема. Каких-то секретов не раскрыли, да и подробно свою работу не показали, но поделились важными комментариями ко всем элементам игры, показали какие мысли были, как создавали, что решили добавить, что убрать и тому подобное. Фанаты игры точно заценят даже такое крошечное количество инсайдерской информации.

Теперь, что могло бы быть лучше. Наверное, кто-то скажет, что ему было мало дополнительной информации от разработчиков и будет прав. Но мне не хватило информации о контенте, который не добавили в игру. Что вырезали, как это выглядело и должно было работать, какие были мысли, почему убрали и так далее. Я думаю такая глава точно была бы на вес золота даже для обычных игроков, я уже молчу о фанатах.

Артбук «Мир игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» будто обрезан в конце. Последняя седьмая глава с мутантами очень резко обрывается, а книга заканчивается. Наверное, здесь не мешало бы добавить какое-то послесловие, что-то рассказать и тому подобное. Потому что в начале есть буквально три абзаца предисловия и как-то логично добавить и послесловие.

Нельзя не обратить внимание на стильную и атмосферную обложку и ее картинку, что сразу привлекает внимание к изданию. И вообще качество издания артбука на высоком уровне. Несмотря на свой вес и габариты, книга сделана добротно, ничего нигде не отрывается, качество бумаги высокое, краска не лезет, хотя, конечно, ее запах очень заметен, что будет поводом постоянно нюхать книгу. По крайней мере так делал я и знаю еще много людей, которые любят запах краски новых книг.

Вывод:

"Мир игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" — книга, которую трудно категоризировать как просто артбук. Да, это фактически качественная коллекция иллюстраций с определенными нюансами, но это также архив разработки и личное свидетельство команды, работавшей в невероятных условиях. А еще это культурный документ, фиксирующий момент существенного развития украинской игровой индустрии и ее выход на глобальный уровень со своим именем и языком. Вес издания в руках соответствует его содержанию.

Если вы игрок, дизайнер, исследователь или просто человек, которого интересует то, как делаются большие вещи вопреки глобальным препятствиям, эта книга даст вам больше, чем вы ожидаете.

