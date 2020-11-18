Обзор Apple iPhone 12 mini





Этот смартфон ждали многие — компактный, быстрый, с хорошей камерой. iPhone 12 mini идеально подходит для использования одной рукой. Без компромиссов, конечно же, не обошлось, но их не так уж и много. К тому же, у iPhone 12 mini нет конкурентов, по крайней мере, пока другие производители не обратили внимания на эту нишу. Поэтому смартфон точно будет успешным. Но чтобы разобраться в причинах его успеха, давайте детальнее посмотрим на то, каким же вышел первый за долгое время действительно компактный флагманский смартфон.

Комплектация

Как и во всем 12-м семействе смартфонов Apple, iPhone 12 mini поставляется без блока питания и наушников. В коробке вы обнаружите только кабель с USB Type-C на Lightning, набор документации и фирменную наклейку. И да, отсутствие блока питания — это пока недостаток, что бы не заявляла компания Apple о защите окружающей среды.

Дизайн

Во внешнем виде смартфона дела обстоят ровно также, как и в более крупном iPhone 12. В версии Mini использован аналогичный дизайн и цветовые решения. Плоские бока, тонкие рамки, отсутствие закругления стекла дисплея и керамическое стекло на задней панели — краткая характеристика дизайна iPhone 12 mini.

На тестировании побывал смартфон черного цвета, очень маркий и напоминающий цвет Jet Black, в котором был выполнен Mac Pro и iPhone 7. Красивый, стильный, но непрактичный. В продаже также будет белый, красный, зеленый и синий.

По заявлению Apple, смартфон должен быть достаточно прочным, но мы это конечно же не проверяли. За короткое время использования на задней панели не появилось царапин, чего не скажешь о стекле прикрывающем дисплей. Смартфон достался нам на тест не новым, и на нем уже были заметные царапины.

Но от влаги и пыли iPhone 12 mini точно защищен по стандарту IP68. То есть, его можно мыть даже под проточной водой при желании, а дождь и снег ему точно не повредят. По заявлению компании Apple, смартфон можно погружать на глубину до 6,5 метров не больше чем на 30 минут. Но, не стоит забывать, что гарантия Apple на протечки корпуса не распространяется.

Благодаря небольшим размерам и использованию алюминия для боковин, вес смартфона невелик и составляет всего 136 грамм. iPhone 12 mini совершенно не обременяет руку или карман. А в последнем он и вовсе не ощущается. По всем этим параметрам смартфон напоминает старый добрый iPhone 5S или SE первого поколения.

Для компактного телефона это очень удачный дизайн. Благодаря плоским боковинам смартфон хорошо лежит в руке и не выскальзывает из нее. Углы корпуса не режут руки и аккуратно обработаны. Я не могу сказать, что телефону обязательно нужен чехол, как почти с каждым iPhone начиная с iPhone 6, но с чехлом надежнее. Тем более, что к старту продаж Apple и другие производители уже подготовились.

В линейке чехлов Apple есть прозрачные и непрозрачные силиконовые и кожаные чехлы с поддержкой стандарта беспроводной зарядки MagSafe. У сторонних производителей, например ESR также есть свои решения с MagSafe для новых моделей iPhone. Смартфон очень удобно использовать с фирменным силиконовым чехлом, правда его цена далека от приемлемой, да и пыль из карманов прилипает на него очень легко. Стоит отметить, что почти у любого чехла будет плюс — он не будет давать смартфону шататься на плоской поверхности, из-за выступающей камеры.

Компоновка кнопок, разъемов, динамиков и других интерфейсов не изменилась. Никуда не делась и вставка в дисплей, где расположены датчики FaceID, разговорный динамик, датчик освещенности и фронтальная камера.

Вставка органично вписана в дисплей и к ней быстро привыкаешь, она не кажется очень крупной. Разумеется, противники такого решения будут со мной не согласны.

Набор разъемов остался прежним: Lightning внизу, динамик и микрофон там же, разъем для Nano-SIM слева, там же и клавиши громкости, переключатель звуковых режимов, а клавиша питания — справа. Как и в iPhone 12 mini, клавиши получились плоскими и обладают коротким ходом. После предыдущих моделей iPhone нужно какое-то время на привыкание.

По сравнению с iPhone 12, основной динамик стал меньше, что сказалось на его максимальной громкости и общем качестве. Но он по-прежнему хорошо звучит, и по-прежнему есть поддержка стереозвука за счет подключения разговорного динамика к звучанию. По сравнению с iPhone 12 и 11 в звуке теперь чуть меньше низких частот, но для размера смартфона звук получился хорошим.

Дисплей Super Retina XDR

Теперь поговорим о главном виновнике компактности iPhone 12 mini. В смартфоне установлена OLED-матрица с диагональю 5,4 дюйма. Казалось бы, такой дисплей не назовешь компактным, и визуально в том числе. Но, смартфоном очень удобно пользоваться одной рукой. И даже не с самой крупной рукой очень легко дотягиваться до верхних границ дисплея.

Сам дисплей получился схожим с таковым в iPhone 12, за исключением диагонали и разрешения. Последний показатель в этой модели составляет 2340х1080, а плотность составляет 476 пикселей на дюйм. Дисплей поддерживает технологии HDR, True Tone и цветовую гамму P3.

К дисплею нет особых претензий. Он очень яркий, контрастный, а изображение максимально резкое. К сожалению, частота обновления только 60 Гц, но благодаря скорости работы и плавности iOS, у меня иногда было ощущение, что частота обновления составляет как минимум 90 Гц — до того все плавно работает.

Дисплей, получивший название Super Retina XDR, радует очень низкой минимальной яркостью, которая составляет 1,6 кд/м2, по нашим замерам. Это будет полезно для использования в темнот. Также хорош и максимальный уровень в 600 кд/м2. Единственное, что не очень нравится, особенно при переходе с IPS-дисплея, так это инверсия в зеленые оттенки при отклонении смартфона. Общая гамма приятна глазу, но по сравнению с iPS чуть холоднее.

Оснащение и скорость работы iPhone 12 mini

Несмотря на уменьшенные размеры, iPhone 12 mini по своей функциональности — не меньше iPhone, чем его старший и более крупный брат iPhone 12. За исключением емкости аккумулятора, разумеется. В 12 mini установлен такой же процессор Apple A14 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти. В продаже будет 3 модификации постоянной памяти: 64, 128 и 256 ГБ. Если вы любите потреблять контент, то лучшими вариантами будут 128 и 256 ГБ, особенно для регулярных съемок видео.

Смартфон оснащен полным набором беспроводных интерфейсов: NFC, Wi-Fi 802.11ac, GPS, поддержка 5G и 4G. Разумеется, пока проверить работу 5G не удалось, но к реализации LTE в смартфоне нет вопросов. Я проверял скорость соединения и она оказалась на том же уровне, что и в iPhone 11. А качество связи оказалось даже немного лучше iPhone 11, передача речи также качественная, жалоб от собеседников не было. Apple Pay работает корректно, так же, как и в предыдущих моделях iPhone.

Что касается скорости работы, то по сравнению с iPhone 11/Pro/Max, которые были оснащены процессором A13 Bionic, прирост скорости в работе интерфейса и приложений практически не ощущается. iPhone 12 mini работает идеально быстро и максимально плавно. Свои ощущения от плавности работы я описывал ранее и предъявить какую-либо претензию к этому моменту уже нельзя. В обычных задачах смартфон почти не нагревается, но в играх, особенно с яркостью близкой к максимальной, он становится заметно теплым.

Результататы тестирования в GeekBench 5. Первые два скриншота — iPhone 12 mini, вторые два — iPhone 11, оснащенный A13 Bionic. Оба смартфона работали под управлением iOS 14.2

Что касается интерфейса смартфона, то тут есть о чем рассказать. Общая концепция внешнего вида системы и ее логика работы не изменились, это все та же знакомая iOS.

Но, на экране приложений часто можно увидеть, как в не помещаются длинные названия приложений, или они сливаются с соседними названиями.

Также, на момент подготовки обзора некоторые приложения не были подготовлены под новый размер экрана, например, YouTube, LinkedIn и ряд игровых проектов. Но, эта проблема точно будет решена в ближайшем будущем. Но, в целом, интерфейс удобен в использовании на уменьшенном дисплее, особенно если переходить с более крупных iPhone. Сайты отображаются корректно, а благодаря встроенному масштабированнию в iOS, интерфейс можно гибко настроить под себя.

Камера iPhone 12 mini

Фотографические способности iPhone 12 mini полностью аналогичные iPhone 12. Основной блок камер состоит из двух 12-мегапиксельных камер — широкоугольной (с диафрагмой f/1.6) и ультраширокоугольной (f/2.4). Качество снимков ровное такое же, как и в iPhone 12. То есть это все равно одна из лучших камер на рынке, теперь в меньших габаритах. Жаль, что погода в Киеве на момент тестирования смартфона не радовала яркими красками — камера раскрылась бы совсем по-другому.

Портретный режим с размытием фона может работать с неживыми объектами, а с живыми людьми стал работать лучше, чем в iPhone 11 — более точно определять границы объекта.

Более открытая диафрагма по сравнению с семейством iPhone 11 позволяет смартфону делать более качественные снимки при плохом освещении, а в паре с улучшенным ночным режимом можно получать приличные кадры, с минимумом шумов. Смартфон моментально фокусируется на объектах и обеспечивает хорошую резкость в стандартном режиме.

К сожалению, до тех пор, пока вы не включите широкоугольный объектив. При хорошем освещении он вполне справляется со своими обязанностями и хорошо подходит для интересных художественных кадров. Но при ухудшении условий освещенности, ему, увы, не помогает даже ночной режим, которого не было для широкоугольной камеры в предыдущих моделях iPhone.

Другое дело запись видео. Тут все на высшем уровне — 4К, 60 к/с, поддержка HDR и HEVC. Есть также поддержка видеозаписи в формате Dolby Vision. И это не говоря о прекрасной оптической стабилизации. Суммируя, можно сказать, что камера в iPhone 12 mini не идеальная, но очень близкая к этому, и по-прежнему флагманского уровня.

Пример записи на основную камеру днем

Пример записи на основную камеру ночью

Фронтальная камера iPhone 12 mini также снимает прекрасные селфи. Есть поддержка портретного режима и запись видео в формате 4К с частотой 60 к/с.

Пример записи на фронтальную камеру

Автономность iPhone 12 mini

Итак, теперь отвечу на главный вопрос, который волнует многих пользователей, которые хотели бы купить iPhone 12 mini, но опасаются низкого времени автономной работы. Никакой катастрофы не произошло. Да, смартфон получил скромную батарею на 2227 мАч и в компактный корпус вряд ли можно вставить что-то более емкое. И да, не стоит рассчитывать на более чем сутки работы. Если не играть в сложные игры, то смартфон почти всегда доживает до вечера с остатком заряда в 20% и общей сложностью 5 часами активного экрана в день.

Если говорить конкретнее, то за час воспроизведение Netflix на средней яркости дисплея, 12 mini расходует примерно 8% заряда. А час игры в Call of Duty Mobile, также на среднем уровне яркости, снижает заряд примерно на 25%. Да, в общей сложности немного, но для аккумулятора такой емкости очень хорошо.

Разумеется, время работы сильно зависит от яркости дисплея и нагрузки на процессор и, в принципе, тех задач, которые выполняются на устройстве. Так, например, при стандартной схеме использования получаса социальных сетей, получаса мессенджеров, десятке фотографий, получасе музыки в день и столько же потокового видео, смартфон без проблем доживет даже до утра следующей дня после полной зарядки. Сразу отмечу, что я использовал его на iOS 14.2, на других версиях ОС ситуация может меняться в разные стороны.

Что касается скорости зарядки iPhone 12 mini, то от зарядного устройства с мощностью 12 Вт смартфон заряжается от 20 до 100% примерно за 1 час 40 минут. От 18-ваттного блока питания с поддержкой быстрой зарядки — за 1 час 20 минут. При этом за первые полчаса зарядки, 12 mini получает 36% заряда.

К сожалению, зарядного устройства MagSafe у меня пока нет под рукой, поэтому оценить скорость беспроводной зарядки я не смог. Но, с учетом того, что скорость такого вида ограничена до 12 Вт в этой модели смартфона, то на полную зарядку уйдет примерно чуть больше полутора часов. Также смартфон поддерживает и обычные Qi-зарядки, но по-прежнему на совсем скромных мощностях — 7,5 Вт.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: удобный размер корпуса, качество и возможности камеры, скорость работы, оснащение, дизайн Минусы: емкость аккумулятора, отсутствие зарядного устройства в комплекте Вывод: iPhone 12 mini — это долгожданный смартфон для тех, кто хотел флагман, которым можно пользоваться одной рукой. Он легкий, тонкий, очень быстрый и с хорошей основной камерой. Безусловно, время работы от аккумулятора далеко не самая сильная сторона 12 mini. Но, в стандартных задачах смартфон точно живет день с утра и до вечера, а долго играть на нем или смотреть видео не так уж и удобно. И в этом даже есть плюс — вам не захочется проводить много времени за смартфоном, маленький экран не мотивирует к этому. В остальном — почти идеальное устройство. Да, недешевое как и любой iPhone. Да, без зарядного устройства в комплекте, и с не самой большой батареей. Но, конкурентов у него пока точно нет. И в мире где средняя диагональ дисплея уже находится примерно на уровне 6-6,5 дюймов, такое устройство — настоящий глоток свежего воздуха. Технические характеристики Apple iPhone 12 mini 128GB White (MGE43)

27 990 − 39 265 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Apple iOS 14 Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM + eSIM Количество SIM-карт 2 Процессор Apple A14 Bionic Количество ядер 8 Аккумулятор 2227 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 5,4 Разрешение 1080x2340 Тип матрицы OLED PPI 476 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея поддержка HDR, технология True Tone, широкий цветовой охват (P3), тактильный отклик при нажатии, контрастность 2 000 000:1 (стандартная), яркость до 625 кд/м2 (стандартная) и до 1200 кд/м2 при просмотре контента в формате HDR, стекло Ceramic Shield Основная камера, Мп 12 (f/1.6, широкоугольная) + 12 (f/2.4, 120 градусов, сверхширокоугольная) Видеосъемка [email protected]к/с (HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров в секунду) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 12 (f/2.2) Особенности камеры оптическая стабилизация всех камер, пятилинзовый объектив (сверхширокоугольная камера); семилинзовый объектив (широкоугольная камера), защита объектива сапфировым стеклом, поддержка Focus Pixels на всей матрице, ночной режим, технология Deep Fusion Стандарты связи 5G NR, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE Wi-Fi 802.11ax Bluetooth + (5.0) GPS + (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем - NFC + (Apple Pay) Интерфейсный разъем Apple Lightning Высота, мм 131,5 Ширина, мм 64,2 Толщина, мм 7,4 Вес, г 133 Защита от пыли и влаги + (IP68) Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло/алюминий Цвет корпуса белый Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер лица Face ID, быстрая зарядка 20W - 50% за 30 мин, быстрая беспроводная зарядка 15W, барометр, гироскоп, акселлерометр, стереодинамики, поддержка аксессуаров MagSafe, в комплекте кабель USB-C/Lightning

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за помощь в организации обзора iPhone 12 mini, а также предоставление аксессуаров.