Phone Arena оценил автономность iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max (в играх все очень плохо)





Вслед за базовыми iPhone 12 и iPhone 12 Pro тематический веб-ресурс Phone Arena опубликовал (1 и 2) сравнительные результаты тестирования автономности и оставшихся представителей новой линейки — iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

Методика тестирования Phone Arena, которая не менялась уже очень давно, позволяет адекватно сравнивать показатели автономности новинок с множеством других смартфонов из рейтинга.

Емкость батареи в iPhone 12

iPhone 12 mini — 2227 мА·ч

iPhone 12/12 Pro — 2815 мА·ч

iPhone 12 Pro Max— 3687 мА·ч

Как всегда, тестирование проводилось по трем основным направлениям: просмотр страниц в интернете, просмотр видео на YouTube и игры. При этом яркость была зафиксирована на среднем уровне — 200 кд/м². Среди игр для тестов использовались Call of Duty: Mobile и Minecraft.

Ни для кого не секрет, что в iPhone 12 компания поставила менее емкие элементы, чем были в iPhone 11. Apple заверяет, что время автономной работы iPhone 12 на одном заряде не ниже, чем у iPhone 11, но в тестах все не так однозначно.

Результаты тестов автономности iPhone 12 mini

Результаты тестов автономности iPhone 12 Pro Max

Как видим, ситуация в точности такая же, как с iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Если при просмотре страниц в интернете и просмотре роликов в YouTube смартфон iPhone 12 Pro Max демонстрирует достойные показатели, то в 3D-играх время работы катастрофически низкое: iPhone 12 mini продержался всего 2 часа 22 минуты, а результат iPhone 12 Pro Max составил ненамного больше — 3 часа 20 минут. На фоне конкурирующих смартфонов Android, которые выдают более 9 часов (Samsung Galaxy S20 Ultra 5G), это весьма плачевный результат.

Налицо явная проблема оптимизации в играх, которая наблюдается во всех iPhone 12. Остается надеяться, что в обозримом будущем Apple обновлением прошивки исправит этот недостаток. В то же время в случае iPhone 12 mini автономность в целом находится на достаточно скромном уровне. Иными словами, ее ожидаемо принесли в жертву компактности.