Apple ограничила мощность беспроводной зарядки iPhone 12 mini через MagSafe на уровне 12 Вт





При использовании с младшей моделью серии — iPhone 12 mini — фирменная беспроводная зарядка MagSafe будет работать в режиме ограниченной мощности, выдавая максимум 12 Вт вместо привычных 15 Вт. Об очередном нюансе, связанном с MagSafe, стало известно после обновления специальной странички поддержки на сайте Apple, обратило внимание издание MacRumors.

Можно было бы предположить, что разработчики решили ограничить скорость зарядки, чтобы предотвратить перегрев и продлить срок службы аккумулятора. Однако все остальные модели серии — iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — смогут заряжаться от MagSafe на полной мощности 15 Вт. И это весьма странно, учитывая, что iPhone 12 mini — это, по сути, тот же iPhone 12, только в более компактном корпусе. Все это наводит на мысль, что эти ограничения были созданы искусственно. С другой стороны, 12 Вт — это лучше, чем 7,5 Вт при использовании «‎обычных»‎ зарядок стандарта Qi. Стоит ли напоминать, что MagSafe технически тоже является зарядкой Qi, только дополненной запатентованной системой магнитного крепления.

Еще один нюанс — при подключении аксессуаров Lightning (тех же EarPods, например) во время зарядки iPhone 12 мощность MagSafe будет ограничена значением 7,5 Вт.

Ранее Apple предупредила, что на полной мощности (15 Вт) беспроводное зарядное устройство MagSafe будет работать только с новым фирменным адаптером мощностью 20 Вт, тогда как при использовании других блоков (в числе и 96-ваттных от MacBook) мощность будет ограничена 10 Вт.

Предварительные продажи iPhone 12 mini стартуют в США одновременно с iPhone 12 Pro Max — 6 ноября, а свободные продажи начнутся через неделю, 13 ноября. Дата старта официальных украинских продаж и гривневые цены iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max пока неизвестны.