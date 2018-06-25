Обзор ASUS AiMesh: функциональная альтернатива системам Wi-Fi Mesh

Системы Wi-Fi Mesh можно назвать одним из самых интересных новых решений для постройки домашнего Wi-Fi — они ориентированы на пользователя, который хочет получить устройство работающее по принципу «включил и готово» и спроектированы так, чтобы решить вечную проблему, с которой сталкиваются многие хозяева средних и больших квартир и домов — не идеальное качество покрытия с «мертвыми зонами». Мы рассказывали о том, какими они бывают и даже тестировали решения от Linksys и ASUS. Обзоры показали очевидную вещь — Mesh-решения хороши, но стоят немалых денег, а большинство производителей идя по пути упрощения ограничивает их функциональность, поэтому во многих из них вы не найдете привычной «админки», разъемов USB, количество портов Ethernet будет ограничено.

В арсенале ASUS тоже есть системы Wi-Fi Mesh, но это не помешало компании разработать альтернативное решение — AiMesh. Новую функцию поддерживают роутеры ASUS высокого и топового класса, а заложенная идея максимально проста.

Даже если у вас есть хороший дорогой роутер, вы все равно можете столкнуться с проблемой не идеального покрытия Wi-Fi. Вместо того, чтобы «затыкать дыры» повторителями, производитель предлагает обладателям AiMesh-совместимых маршрутизаторов докупить еще один-два роутера — они будут работать в связке и обеспечат работу бесшовного роуминга Wi-Fi, а пользователь не будет ограничен в функциональности.

Совместимость

На момент тестирования AiMesh поддерживают 6 роутеров ASUS — самый доступный RT-AC68U стоит чуть больше 4,5 тысяч гривен, самый дорогой ROG Rapture GT-AC5300 — почти 12,5 тысяч. На глобальной версии сайта список моделей больше, но он включает много почти идентичных позиций.

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Цена моделей может пугать, но ничего удивительного в ней нет — если посмотреть на характеристики Wi-Fi Mesh систем, то окажется, что все они тоже построены на производительных многоядерных процессорах, дополненных большими объемами памяти, отличаются большой пропускной способностью Wi-Fi. В целом это такие же высококлассные роутеры в компактных корпусах со встроенными антеннами.

Функция AiMesh программная — «железо» в системах Wi-Fi Mesh и роутерах примерно идентичное, так что для моделей, которые вышли на рынок раньше ASUS предлагает просто обновить прошивку, а новинки будут поддерживать AiMesh прямо из коробки. Скачивать какое-то специальное ПО не нужно — обновится можно прямо из админки, роутер самостоятельно проверит наличие новых версий и проведет обновление.

Настройка

Создать связку AiMesh не сложнее, чем настроить систему Wi-Fi Mesh. Новая функция ориентирована на пользователей совместимых роутеров, так что представим, что домашняя сеть уже настроена так, как вам надо.

Остается только включить второй роутер в месте, которое находится между «мертвой зоной» и основным роутером. На новом устройстве должна быть установлена прошивка с AiMesh, а дополнительная конфигурации не требуется, нужны настройки по-умолчанию. Пункт настройки AiMesh находится на «Карте сети» — остается нажать кнопку поиска, дождаться пока основной маршрутизатор найдет коллег(у) и подтвердить связку. Роутеры могут быть связаны как по Wi-Fi, так и по кабелю, и самостоятельно выбирать подходящий режим работы.

Тестирование

В редакцию приехало три роутера: ROG Rapture GT-AC5300, RT-AC88U и RT-AC86U. В случае использования разных моделей производитель рекомендует устанавливать основным маршрутизатором самый производительный, а ведомыми — более простые. Поэтому я установил на место домашнего роутера ROG Rapture.

Для проверки производительности сети измерялась скорость передачи данных по Wi-Fi между ноутбуком Acer Swift 7 c Wi-Fi модулем Qualcomm Atheros QCA61x4A (802.11ac, 2×2, 867 Мбит/с), который можно назвать самым типичным современным клиентом и ПК, подключенным кабелем (1 Гбит/с). Обычно скорость передачи WAN-WLAN и LAN-WLAN оказывается сравнимой, так что результаты можно экстраполировать и на показатели скорости доступа к Интернету, если провайдер обеспечивает высокую скорость.

При прямой видимости мы получили скорость в 540 Мбит/с — это максимальный результат, который ограничивается производительностью Wi-Fi-модуля ноутбука. В дальней комнате (ДК) скорость упала уже до 120 Мбит/с — лэптоп показывал максимальную скорость подключения, но средне-слабый уровень сигнала. В соседней квартире (СК) скорость доступа составляла всего 30 Мбит/с, тоже при максимальной скорости подключения.

Если на реальных 120 Мбит/с еще можно жить, то скорость доступа у соседей уже сложно назвать комфортной для тяжелых задач. Поэтому второй роутер (RT-AC86U) решил установить в СК, поближе к основному.

Так как два роутера «общались» по Wi-Fi, мы получили незначительное падение скорости доступа на основном роутере — примерно до 510 Мбит/с. Ситуация в ДК кардинально не изменилась — те же 110-125 Мбит/с. Зато у соседей удалось получить уже 300 Мбит/с.

Осталось попробовать вывести на сравнимый уровень скорость в ДК. Для мы подключили по Wi-Fi еще один роутер — RT-AC88U.

Скорость в комнате с ROG Rapture осталась на уровне тех же 500 Мбит/с, в СК — не изменилась (около 300 Мбит/с), в ДК — выросла до 290 Мбит/с.

Роуминг между точками работал отлично и в целом проблему можно было считать решенной — в двух квартирах мы получили хорошую скорость Wi-Fi при беспроводном соединении маршрутизаторов.

Но как на AiMesh влияет соединение роутеров кабелем, ведь мы то знаем, что «тяжелые» клиенты всегда надежнее подключать проводом?

Чтобы найти ответ мы соединили ROG Rapture GT-AC5300 и RT-AC88U, а RT-AC86U оставили на Wi-Fi. В комнате с первым скорость возросла до изначального максимума (порядка 550 Мбит/с), в СК — до 330 Мбит/с, в ДК — до целых 540 Мбит/с при прямой видимости роутера и сохранении места установки.

Производительный Wi-Fi позволяет роутерам «общаться» на хорошей скорости друг с другом и сохранять высокую скорость доступа для клиентов, но их «жесткое» соединение позволяет снизить нагрузку на беспроводную сеть и оставить больше пропускной способности для клиентов — похожую зависимость мы наблюдали и при тестировании систем Wi-Fi Mesh, плюс так можно покрыть большую площадь меньшим количеством роутеров.

В конце мы решили пойти против рекомендаций ASUS и изменили конфигурацию — основным поставили «самый слабый» RT-AC86U и измеряли скорость только в рамках одной квартиры. В основной комнате получили до 560 Мбит/с, в ДК — 130 Мбит/с.

Потом добавили к первому роутеру RT-AC88U, подключенный по Wi-Fi. Скорость в основной комнате практически не изменилась, в дальней — выросла почти в два раза, до 240 Мбит/с. При переходе на проводное соединение в ДК мы получили уже 550 Мбит/с.

Можно сделать вывод, что использовать самый производительный роутер в качестве основного важно и это просто логично, но итоговая производительность будет зависеть от конфигурации, а проводное соединение позволяет «выжать» из маршрутизаторов максимум.

Итоги

AiMesh можно назвать хорошей альтернативой Wi-Fi Mesh, если вас не устраивает ограниченная функциональность этих систем, и отличной — если у вас уже есть совместимый роутер ASUS. Фактор экономии тут относителен — пользователю не нужно менять все устройства, как в случае классического Wi-Fi Mesh, но подходящие маршрутизаторы все равно нельзя назвать доступными. Пожалуй, главным плюсом решения мы назовем его функциональность — AiMesh сохраняет возможность гибкой настройки сети, нормальное количество разъемов и прочие функции привычных роутеров, что порадует продвинутых пользователей.