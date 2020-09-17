Обзор ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING: пора 4К для ПК

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Масштабным анонсом видеокарт серии GeForce RTX 3000 на базе процессоров с графической архитектурой Ampere компания NVIDIA радикально меняет ландшафт игровых решений топ-класса. Новые адаптеры позволяют приобщиться к играм в режиме 4К без снижения качества графики. Открывают линейку устройства семейства GeForce RTX 3080. Вчера появились первые обзоры референсных моделей от NVIDIA, а сегодня мы оценим возможности очень интересной версии от тайваньского производителя – ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING.

ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING

Компания ASUS представила сразу четыре модификации GeForce RTX 3080 – по два адаптера в сериях ROG STRIX и TUF GAMING. Для базовых моделей обоих линеек предусмотрены рекомендованные частотные формулы, тогда как ускоренные видеокарты получили заводской разгон.

К нам на тестирование попала форсированная версия милитаристской линейки TUF GAMING – ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING.

Графический процессор GA102 получил частотную формулу 1440/1785 МГц вместо рекомендованной 1440/1710 МГц, тогда как микросхемы памяти нового стандарта GDDR6X работают на заявленных эффективных 19 000 (1187) МГц.

Для устройств линейки GeForce RTX 3080 разработаны принципиально новые системы охлаждения. В этом классе тайваньский производитель делает ставку на достаточно габаритные трехвентиляторные кулеры. СО подобной компоновки и раньше использовался для ряда моделей ASUS, однако с устройствами на базе GA102 применяются основательно доработанные воздушные охладители.

Крупный радиаторный блок включает две кассеты алюминиевых пластин, которые связаны между собой шестью тепловыми трубками. В основании предусмотрен медный никелированный теплосъемник с отполированной поверхностью. Технология Max Сontact с суперфинишной обработкой предполагает улучшенный контакт с поверхностью графического процессора.

Видеокарта имеет 2,7-слотовый дизайн общей длиной порядка 300 мм, что позволило разработчикам укрупнить габариты пластин радиаторного блока, тем самым увеличив общую площадь рассеивания тепла. Кроме того, отдельное внимание уделено охлаждению микросхем памяти.

Для чипов ОЗУ предусмотрен отдельный радиатор, причем в данном случае речь идет не о банальной алюминиевой пластине, а о независимой составной конструкции с тремя кассетами алюминиевых пластин, рамой кронштейна и даже миниатюрной тепловой трубкой. Форма блока учитывает “ландшафт” основного охладителя с тем, чтобы эффективнее использовать имеющееся пространство.

Радиатор продувается тремя 90-миллиметровыми вентиляторами осевого типа, имеющими особую форму профиля лопастей, связанных между собой по внешнему контуру. Дизайн Axial-tech позволяет улучшить направленность воздушных потоков. Вентиляторы оснащены двойными шарикоподшипниками, потенциально увеличивающими срок их службы.

Еще одна интересная опция – разнонаправленное вращение боковых и центрального вентиляторов. Такое решение позволяет упорядочить воздушные потоку, снизив вероятность появления локальных зон турбулентности.

Сверху видеокарту прикрывает декоративная алюминиевая пластина. Металлическая панель придает адаптеру должной солидности. При этом темно-серый внешний окрас кожуха можно назвать нейтральным. Устройства с подобным оформлением хорошо вписываются в любую интерьерную композицию системного блока.

Для видеокарты используется оригинальная печатная плата длиной порядка 225 мм. Модель оснащена чипами памяти GDDR6X от компании Micron.

Для подключения внешнего источника питания на верхней кромке предусмотрено два 8-контактных разъема. Напомним, что эталонные версии GeForce RTX 3080 оснащаются оригинальным 12-контактным коннектором, разработанным NVIDIA. В данном же случае размеры печатной платы позволяют использовать пару габаритных разъемов, при этом для подключения питания не понадобится дополнительный переходник. В конфигурации с двумя 8-контактными разъемами адаптеру можно обеспечить мощности до 375 Вт. Учитывая заявленный TDP в 320 Вт, такого набора должно быть достаточно для штатной работы и даже определенного разгона видеокарты.

Для обоих силовых разъемов предусмотрена индикация подачи линии 12 Вт. Если дополнительный кабель не подключен, рядом с соответствующим коннектором горит красный светодиод.

Производитель придерживается спецификаций разработчика, рекомендуя использовать для систем с GeForce RTX 3080 блоки питания мощностью от 750 Вт.

Для ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING предусмотрена дополнительная RGB-иллюминация. На верхней кромке ближе к силовым разъемам подсвечивается логотип компании и дополнительная полоса на изгибе профиля защитного кожуха. Для настройки доступны несколько режимов работы, синхронизация с подсветкой других компонентов платформы, а также есть возможность отключить огоньки.

На верхней кромке печатной платы расположен миниатюрный тумблер для переключения прошивок, позволяющий выбрать между режимами Performance Mode и Quiet Mode.

С обратной стороны ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING прикрывает массивная алюминиевая плита. Кроме того, что пластина защищает поверхность PCB от механических повреждений, она также используется для отвода тепла от зон локального нагрева. В области расположения силовых элементов здесь предусмотрены теплопроводящие прокладки.

С правой стороны на удаленной части поверхности пластины имеются крупные вентиляционные отверстия, позволяющие крайнему вентилятору насквозь продувать радиаторную кассету, дополнительно увеличивая эффективность рассеивания тепла.

На интерфейсную панель адаптера выведено пять цифровых видеовыходов – три DisplayPort 1.4а, а также пара полноразмерных HDMI, соответствующих стандарту 2.1. Референсные видеокарты новой линейки оборудованы четырьмя выводами. Инженеры ASUS упростили жизнь владельцам пары экранов с HDMI, добавив еще один соответствующий разъем. Подобный состав коннекторов иногда также называют VR-friendly, акцентируя внимания на удобстве подключения VR-шлема.

Часть панели занимает вентиляционная решетка для вывода нагретого воздуха. Несмотря на то, что ребра радиатора спозиционированы поперек печатной платы, во время активной работы видеокарты получаем достаточно интенсивный воздушный “выхлоп”. То есть решетка здесь точно не зря.

Еще одна особенность на которой акцентируется производитель – кронштейн интерфейсной панели сделан из нержавеющей стали. Это действительно хорошо обработанная пластина несколько увеличенной толщины. Не то, чтобы коррозия панели была насущной проблемой, скорее это своеобразный общий маркер уровня устройства.

В работе

ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING поддерживает гибридный режим работы системы охлаждения.

При минимальной нагрузке вентиляторы кулера останавливается, а видеокарта работает бесшумно. В таких условиях температура GPU удерживалась на уровне 38–40C при 26С в помещении. Крупный радиаторный блок позволяет удерживать подобные значения, несмотря на то, что речь идет о процессоре с немалой площадью кристалла.

Под игровой нагрузкой в условиях открытого стенда GA102 прогревался всего до 62С. По результатам продолжительных сессий пиковая скорость вращения вентиляторов фиксируется на уровне 1900 об/мин. Средневзвешенные показатели в процессе игры были пониже – значения зачастую колебались в пределах 1600–1800 об/мин. При этом уровень издаваемого шума можно охарактеризовать как средний, и он точно ниже того, что можно ожидать, глядя на абсолютные показатели частоты вращения.

Как видим на скриншоте, GPU динамически ускорялся почти до 2000 МГц. Напомним, что мы имеем дело с тюнингованной версией RTX 3080. Тем не менее, сразу отмечаем, что GA102 в принципе может работать на таких частотах. Конечно, ожидалось, что с переходом на 8-нанометровый техпроцесс частотный потенциал возрастет, однако стоит учитывать как сильно увеличились количество элементов на кристалле, а также плотность их размещения.

С переключением ползунка тумблера в положение Quiet Mode, видеокарта переходит в соответствующий режим работы. Заявленные тактовые частоты при этом остаются на прежнем уровне (1440/1785 МГц; 19 000 МГц), однако изменяется алгоритм работы системы охлаждения. Скорость вращения вентиляторов под нагрузкой в нашем случае не превышала 1500 об/мин. При этом графический процессор под нагрузкой прогревался до 70С.

Даже такое значение можно считать очень пристойным. Судя по обзорам референсных моделей GeForce RTX 3080, графический процессор в штатном режиме там прогревается до 75–80С.

После смены режима рабочие частоты GPU практически не изменились, а соответственно производительность осталась на прежнем уровне. Однако стоит учитывать, что при дальнейшем повышении температуры чипа, видеокарта будет автоматически ограничивать ускорение GPU Boost.

На наш взгляд, наличие двух режимов очень полезно. Например, если ваша система собрана в просторном хорошо продуваемом корпусе, Quiet Mode позволит несколько снизить уровень шума видеокарты. Если же видеокарта ютится в компактном кейсе со слабой вентиляцией, можно одним щелчком тумблера повысить граничные обороты вентиляторов, сохранив максимальную производительность.

Разгон

Любопытно было оценить разгонный потенциал GeForce RTX 3080. Здесь и новый графический процессор с улучшенным техпроцессом, и более прогрессивная память GDDR6X со значительно возросшей эффективной частотой.

Перед началом экспериментов отмечаем, что в случае с ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING параметр Power Limit можно повысить до 110%. Изменив энергетический предел, тактовую частоту чипа удалось без последствий повысить еще на 50 МГц. Базовое значение в этом случае увеличилось до 1490 МГц, а среднее значение ускорения возросло до 1835 МГц. Относительный прирост невелик, но если отталкиваться от рекомендованных 1710 МГц, то имеем порядка 7,3%. При этом значительную часть ресурса уже использовали разработчики ASUS, предлагая ОС-версию адаптера.

При дополнительном повышении частоты GPU даже на 75 МГц, уже терялась стабильность работы адаптера. Очевидно частотный потенциал GA102 находится в диапазоне 2000–2100 МГц. К сожалению, пока нет возможности поиграться с питающим напряжением. Возможно это позволит улучшить результаты, но это не точно.

Дело в том, что если пытаться ускорить не только графический процессор, но и и чипы памяти, отведенный энергетический лимит превышается довольно быстро. На определенном этапе дальнейшее увеличение рабочей частоты начинает приводить к обратному эффекту – уменьшению производительности. Система мониторинга автоматически снижает рабочие частоты GPU, стараясь исправить ситуацию.

По совокупности, с помощью дополнительного разгона чипа/памяти GeForce RTX 3080 можно дополнительно получить прирост производительности на уровне 3–5%. Мы еще неоднократно будем возвращаться к вопросу форсирования видеокарт на GA102, но уже по «первому подходу» видно, что на серьезное дополнительное ускорение рассчитывать вряд ли стоит.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-9700K (8/8; 3,6/4,9 ГГц) Intel, www.intel.com Материнская плата ASUS ROG Maximus X HERO (Intel Z370) ASUS, www.asus.ua Оперативная память G.Skill Trident Z Royal Gold 2×8 ГБ (F4-3600C16D-16GTRG) G.Skill, www.gskill.com Накопитель Kingston KC2500 1 ТБ (SKC2500/1000G) Kingston Technology, www.kingston.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Производительность

Чтобы оценить возможности GeForce RTX 3080, мы использовали формат «версуса», сравнив производительность новинки с таковой для GeForce RTX 2080. Последняя является отличным ориентиром, позволяющим сравнительно легко экстраполировать полученные результаты.

Для тестирования использовалась платформа с 8-ядерным процессором Core i7-9700K. Система на базе компонентов Intel не поддерживает шину PCI Express 4.0, однако в данном случае нас больше интересовали максимальные абсолютные показатели производительности в играх.

GeForce RTX 3080 GeForce RTX 2080 Наименование кристалла GA102-200 TU104-400A Графическая архитектура Ampere Turing Техпроцесс производства 8 нм 12 нм Площадь кристалла 628 мм² 545 мм² Количество транзисторов, млрд 28,3 млрд. 13,6 млрд. Тактовая частота GPU 1440/1710 1515/1710 МГц Потоковые процессоры 8704 2944 Текстурные блоки 272 184 Блоки растеризации 96 64 RT-ядра 68 (2-е поколение) 46 (1-е поколение) Тензорные ядра 272 (3-е поколение) 368 (2-е поколение) Память (тип, объем) GDDR6X, 10 ГБ GDDR6, 8 ГБ Шина памяти 320 бит 256 бит Эффективная тактовая частота памяти 19 000 МГц 14 000 МГц Пропускная способность памяти 760 ГБ/c 448 ГБ/c Энергопотребление, Вт 320 Вт 215 Вт

Практические тесты мы начали с классической синтетики. На этапе 3DMark Time Spy видим 64%-ное преимущество GeForce RTX 3080. При использовании пресета Extreme с разрешением 4К, отрыв увеличивается до внушительных 77%. Примерно такое же соотношение сил участников можно наблюдать и на этапе Port Royal – одному из первых тестов с поддержкой трассировки лучей. Что же, двукратного увеличения производительности пока не наблюдаем, однако полученные результаты весьма оптимистичны. Посмотрим на возможности GeForce RTX 3080 в реальных играх.

Для тестирования мы подобрали достаточно ресурсоемкие проекты, которые даже при наличии топовых видеокарт поколения Turing не позволяли в полной мере говорить о начале эры 4К на ПК. Приходилось либо идти на компромиссы в настройках качества графики, либо снижать разрешение. Как видим, Ampere реально позволяет исправить ситуацию.

Прирост производительности в режиме 4К во многом зависит от конкретного проекта и зачастую колеблется в пределах 50–80%. В самых тяжелых играх GeForce RTX 3080 позволяет получить желанные средние 60 кадров/c, вместо 35–40 на GeForce RTX 2080, а в играх попроще позволяет даже задуматься над покупкой экрана с большей частотой обновления.

Нам также любопытно было оценить способность новинки обеспечить комфортную производительность в играх с гибридным рендерингом, поддерживающих световые эффекты, реализованные с помощью трассировки лучей. Это очень ресурсоемкая задача, даже для видеокарт с аппаратными RT-блоками. Shadow of the Tomb Raider при переходе в режим 4К даже без трассировки оказывается непростой задачей для GeForce RTX 2080. Новинке оказалось по силам улучшить результат на 68%, обеспечив средние 84 кадра/c.

После активации трассировки с высоким качеством, предшественница сникает, выдавая в среднем менее 30 fps. GeForce RTX 3080 способна значительно улучшить показатели, однако 55 кадров/с говорят о том, что и модели на GA102 не всесильны. Здесь на выручку приходит поддержка DLSS. GeForce RTX 2080 даже с активацией cупер-сэмплинга с возможностями ИИ не удается выбраться на желаемый уровень, тогда как GeForce RTX 3080 обеспечивает очень комфортные 75/60 кадров/c.

Ситуация в Metro Exodus практически аналогична. Графический тяжеловес покоряется новинке с архитектурой Ampere. Хотя и с поправкой на то, что для тестов использовался пресет High. Профиль Extreme разработчики, по всей видимости, создавали в расчете на то, что проект будет использовать в качестве бенчмарка как минимум в ближайший десяток лет.

Игра Control – еще один показательный проект, в котором реализован гибридный способ рендеринга с трассировкой лучей и поддержкой DLSS. Причем в этой игре используется DLSS 2.0 c усовершенствованным алгоритмом масштабирования и настраиваемыми профилями.

В режиме 4К активация трассировки даже при среднем качестве эффектов заметно снижает и без того невысокую производительность. Даже при последующем использовании DLSS 2.0 адаптеру предыдущей серии не удается обеспечить 60 кадров/c, а вот GeForce RTX 3080 уже предлагает 86/73 fps.

Если вы до сих пор не успели поиграть в Wolfenstein: Youngblood, возможно интерес к этому проекту сможет привлечь тот факт, что разработчики активно сотрудничают с NVIDIA, экспериментируя с трассировкой, DLSS 2.0, асинхронными вычислениями и адаптивным шейдингом. Такой “технологичный коктейль” стоит попробовать хотя бы из-за стараний разработчиков, которые спустя более года с момента выхода продолжают совершенствовать свой проект.

Технология DLSS может значительно увеличивать производительность в играх, причем вовсе необязательно это должны быть проекты с трассировкой лучей. Второе поколение DLSS 2.0 с принципиально обновленной моделью “восстановления” картинки позволяет надеяться на то, что механизм охотнее будет использоваться разработчиками. Хорошие примеры оптимизаций – Death Stranding и F1 2020. С обоими проектами в 4К весьма неплохо справлялись даже старшие модели Turing, но дополнительный буст и здесь никому не помешает, позволяя владельцам GeForce RTX 3080 мечтать уже об экране 4К@144. К тому же, как это не удивительно, кроме повышения производительности, DLSS 2.0 в ряде случаев может даже улучшить детализацию картинки.

По совокупности можно говорить о том, что GeForce RTX 3080 в режиме 4К оказывается производительнее GeForce RTX 2080 в среднем на 65–75%. Учитывая прогнозируемое соотношение сил с другими графическими решениями, можем предположить, что новинка окажется на 30–40% быстрее флагмана предшествующей линейки – GeForce RTX 2080 Ti. И чем сложнее будет проект, тем больше разница.

С уменьшением разрешения отличие снижается. По многочисленным тестам, доступным в сети, при разрешении 1440p преимущество GeForce RTX 3080 над GeForce RTX 2080 составляет порядка 50%, а в режиме Full HD уже оказывается на уровне 35–40%.

О конкуренции с решениями AMD речь пока не идет. Полагаясь на соотношение сил между устройствами предыдущих поколений, можно говорить о том, что производительность Radeon RX 5700 XT окажется примерно вдвое ниже, чем у RTX 3080, а в Full HD отличие составит порядка 50%. Надеемся, что уже в конце октября с официальным анонсом адаптеров Big Navi соперничество вновь возобновится.

Энергопотребление

Еще один интересный этап – оценка энергопотребления. Судя по заявленному тепловому пакету в 320 Вт, энергетические требования новинки заметно выше тех, что предъявляют GeForce RTX 2080 (TDP – 215 Вт).

Практические тесты показали, что во время игр энергопотребление платформы с GeForce RTX 3080 примерно на 150 Вт выше, чем у идентичной системы с GeForce RTX 2080. Разница ощутимая, однако здесь все же стоит учитывать, что на диаграмме представлены общие показатели для системного блока, а не видеокарт в отдельности. GeForce RTX 3080 обеспечивает значительно большее количество fps, попутно повышая нагрузку на центральный процессор, что также сказывается на его энергопотреблении и эффективности работы всех питающих цепей. Тем не менее, можно говорить о том, что заявленная разница TDP близка к фактическим отличиям в энергопотреблении графических адаптеров разных поколений.

Даже несмотря на 8-нанометровый техпроцесс изготовления GPU, явно не стоит пренебрегать рекомендациями разработчика использовать для ПК с GeForce RTX 3080 блоки питания мощностью от 750 Вт. Учитывая кривую распределения КПД, как раз подобный БП будет актуален для конфигурации с видеокартой на GA102. Высокая производительность требует энергетических затрат.

Хотя энергопотребление GeForce RTX 3080 достаточно высоко, эти видеокарты все же предлагают некоторое улучшение энергоэффективности. Конечно, о заявленном почти двукратном улучшении производительности на ватт речь не идет, но этот параметр у новинки лучше, чем у решений на базе Turing.

Итоги

Первая игровая видеокарта на базе нового чипа с графической архитектурой NVIDIA Ampere становится предвестником новой эры “4К на ПК”. С выходом GeForce RTX 3080 на рынке появляется решение, действительно позволяющее получить опыт комфортной игры с разрешением 3840х2160 при высоких или даже максимальных настройках качества графики. Улучшенные аппаратные RT-блоки и тензорные ядра позволяют как минимум без опаски использовать режимы с трассировкой лучей, а наличие опции DLSS в настройках фактически гарантирует в ныне доступных проектах очень хорошие значения fps.

Кроме повышения производительности новые модели на GA102 предлагают еще целый набор технологических “плюшек”, с которыми нам еще предстоит познакомиться подробнее. Это и технология снижения задержек NVIDIA Reflex, и перспективная RTX IO с потенциальным ускорением загрузки и распаковки текстур без привлечения ресурсов CPU, и аппаратные улучшения блока обработки медиаданных, и ряд других усовершенствований. GeForce RTX 3080 выглядит очень убедительным апдейтом с хорошим приростом производительности и любопытным набором дополнительных опций. Учитывая возможности новинки, ее рекомендованная цена в $699 для американского рынка выглядит действием на упреждение на фоне скорого выхода игровых консолей Xbox Series X/S и PS5, а также анонса Big Navi от AMD. Что же, игровая осень обещает быть очень жаркой.