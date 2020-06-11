Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Strix Go 2.4





Сегодня у нас на обзоре наушники от компании ASUS — модель ROG Strix Go 2.4. И именно название устройства раскрывает все особенности устройства: ROG Strix значит принадлежность к геймерской линейке аксессуаров, Go подразумевает портативность и мобильность девайса, а 2.4 — основной способ подключения. Давайте подробнее разбираться с гарнитурой.

Комплект поставки ROG Strix Go 2.4

Наушники поставляются в привычной картонной коробке, внутри которой скрывается довольно богатый комплект поставки. В первую очередь отмечу чехол для транспортировки ROG Strix Go 2.4. Он качественно выполнен, внутри и снаружи предусмотрены кармашки для различной мелочевки и аксессуаров. Выглядит чехол хорошо, вот только используемый материал отделки немного маркий.

В кейсе кроме самих наушников может храниться съемный микрофон, кабель USB-C — USB-A для зарядки, полутораметровый кабель AUX с оплеткой и позолоченными 4-контактными штекерами, USB-C донгл для беспроводного подключения и USB-A переходник для подключения USB-C донгла к устройствам, не оснащенным разъемом USB-C.

Дизайн и удобство использования

Несмотря на то, что ROG Strix Go 2.4 являются геймерскими наушниками, в их дизайне нет ярких элементов, кричащих о том, что перед вами игровое устройство. Мне такой вариант понравился, хотя я бы заменил пластиковые “хромированные” вставки на черные матовые. Чашки наушников выполнены из приятного на ощупь софт-тач пластика. Смотрится такой материал хорошо, но ровно до того момента, как вы берете девайс в руки. После этого придется положить в кейс тряпочку, чтобы протирать наушники от отпечатков пальцев.

Каркас оголовья выполнен из металла, сверху используется обычный пластик. В месте контакта оголовья с головой предусмотрен мягкая подушка из кожзама. Из такого же мягкого материала выполнены и амбушюры. На голове ROG Strix Go 2.4 сидят очень удобно, даже после 4-5 часов никакого дискомфорта не возникает. Весят наушники 290 граммов. Диапазона регулировки оголовья должно хватать как для головы ребенка, так и головы взрослого. Чашки поворачиваются в разные стороны.

На левой чашке наушников сосредоточились основные элементы управления: кнопка для переключения проводного/беспроводного режима, многофункциональная клавиша (позволяет управлять воспроизведением музыки на совместимых устройствах) и колесико регулировки громкости (также является кнопкой включения/выключения микрофона). Рядом с ними есть два 3.5-мм аудиоразъема — один предназначен для кабеля AUX и проводного подключения к источнику звука, второй — для подключения внешнего микрофона. На правой чашке находится разъем USB-C для зарядки и световой индикатор.

Подключение и совместимость ROG Strix Go 2.4

ASUS позиционирует модель в качестве игровой гарнитуры для PC, Mac, Nintendo Switch, PS4 и смартфонов. Но глядя на промо-материалы, ощущается акцент именно на использовании устройства с Nintendo Switch. Более того, об этом даже специально указано на коробке девайса. Все дело в том, что Nintendo Switch не позволяет подключать Bluetooth-наушники обычным способом. Приходится докупать дополнительные адаптеры. У ROG Strix Go 2.4 же USB-C адаптер идет сразу в комплекте. Более того, беспроводное соединение осуществляется через 2.4 ГГц интерфейс, у которого минимальная задержка, что важно для игрового процесса. Не скажу, что USB-C донгл будет прямо незаметным при подключении к приставке, но все же он довольно гармонично смотрится и не мешает во время игры.

Аналогичным образом гарнитура подключается и к другим устройствам. Разъем USB-C сейчас присутствует в большинстве смартфонов, многих ноутбуках и PC, поэтому проблем возникнуть не должно. Но даже если у вас нет порта USB-C в вашем PC или же вы хотите подключить наушники к PlayStation 4, тогда вам на помощь придет USB-A переходник, который есть в комплекте. Конечно, в таком случае конструкция получится более громоздкой, но сомневаюсь что это как-то помешает вашей игре.

На этом месте владельцы Xbox могли бы расстроиться, но и они могут использовать ROG Strix Go 2.4 со своей консолью. Правда, только посредством кабеля AUX. Таким образом можно подключить наушники к геймпаду и наслаждаться игровым процессом, не мешая никому. К слову, по кабелю ROG Strix Go 2.4 могут подключаться к любому источнику звука с 3.5-мм аудиоразъемом.

Звук и микрофон ROG Strix Go 2.4

За воспроизведение звука отвечают 40 мм динамики из неодимовых магнитов. Импеданс — 32 Ом. Любителей качественного звучания может привлечь сертификация Hi-Res Audio. Вот только частотный диапазон от 10 до 40000 Гц доступен только при проводном подключении. В режиме 2.4 ГГц диапазон от 20 до 20000 Гц.

Что касается качества звучания, то при любом варианте подключения вы получите хороший звук. Качественно звучат средние частоты, неплохо верха, низким частотам не всегда хватает глубины и объема. Поиграться с настройками звучания можно в фирменном приложении ROG Armoury II. Кстати, по умолчанию у меня были активированы различные “улучшалки”, поэтому советую сразу же зайти и проверить нужны ли они вам.

Если сравнивать ROG Strix Go 2.4 с обычными наушниками в их ценовой категории, то для прослушивания музыки определенно можно найти более интересные модели. С другой стороны, наушники гораздо лучше раскрываются в играх (собственно, это же геймерская гарнитура). Во время игрового процесса хватает детализации, басов, присутствует хорошее позиционирование, запаса громкости достаточно. Что немаловажно — при беспроводном подключении задержка не чувствуется, это позволяет моментально реагировать на происходящее на экране.

Встроенного микрофона в ROG Strix Go 2.4 вполне хватает для обычного общения. Наверняка он пригодится, если вы планируете носить наушники на улице. А вот во время игр уже лучше подключить внешний микрофон. У него удобная гнущаяся ножка, которая позволяет расположить микрофон так, чтобы вас было лучше всего слышно. Если же дома или в компьютерном клубе шумно, пригодится функция интеллектуального шумоподавления. Алгоритм выявляет голос пользователя и отсеивает окружающий звук — от стука по клавиатуре до разговоров на заднем плане. Отмечу, что шумодав работает только в режиме беспроводного подключения.

Автономность и программное обеспечение

Время автономной работы гарнитуры составляет порядка 20-25 часов. Поддерживается быстрая зарядка — 15 минут от сети хватает для 3 часов работы. Конечно, это касается только беспроводного подключения. При работе через кабель AUX заряд аккумулятора не расходуется.

Для устройства разработано программное обеспечение ROG Armoury II. Оно доступно только для Windows. В приложении есть большое количество настроек, влияющее на звучание наушников. Можно активировать эффект объемного звучания, настроить эквалайзер, включить реверберацию, усилить низкие частоты и т.п. Кроме того, только в приложении можно посмотреть уровень заряда ROG Strix Go 2.4. Там же можно указать промежуток времени, после которого наушники будут уходить в режим сна (при беспроводном подключении).