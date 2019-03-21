Обзор беспроводной механической клавиатуры Logitech G613

Да, именно механическая и беспроводная — редкое сочетание для клавиатуры и Logitech G613 именно такая. Специально для любителей минимализма и минимума проводов на столе была выпущена такая клавиатура. Для тех, кто опасается того, что использование механических переключателей может пагубно повлиять на время работы, спешу заверить — автономность G613 составляет внушительные 18 месяцев. К тому же, никаких проблем со стабильностью и скоростью подключения во время использования клавиатуры не возникло. Но обо всем по порядку.

Комплектация

С учетом того, что клавиатура беспроводная, то в комплекте с ней идет маленький ресивер, к сожалению, не Unifying. Для него так же предусмотрен удлинитель, если подходящий порт не в зоне прямой видимости. Но как показала практика, то прямая видимость не сильно важна для стабильного подключения в данном случае. Как ни странно, но в комплекте с клавиатурой поставляется… подставка для смартфона. Да, просто пластиковая подставка, которая не выполняет другой роли, кроме удержания смартфона. Приятный бонус, особенно с учетом того, что с помощью фирменной технологии Logitech Arx Control на экран смартфона можно вывести показатели температуры ПК, быстрое переключение макросов и другие мелочи. Ну и последнее, что входит в комплект поставки — это пара пальчиковых батареек, в нашем случае производства Energizer.

Дизайн, материалы Logitech G613

Logitech не балует покупателей своей продукции каким-либо дизайнерскими изысками и продолжает линию разумного минимализма, даже в своих игровых устройствах. Клавиатура почти полностью серая, но это не делает ее “серой” в плохом смысле слова. Несмотря на размеры, она выглядит очень аккуратно, не выделяется сильно на рабочем месте и не отвлекает своим дизайном.

Да, это не самая компактная клавиатура с цифровым блоком, та же модель G413, с которой мы не так давно знакомились займет меньше места на столе, но дизайнеры Logitech постарались сделать G613 не громоздкой, по крайней мере визуально. Это ощущение формируется благодаря скругленным углам и тонкому профилю, которые маскирует и без того небольшую толщину. Целостность дизайна дополняется и полным отсутствием торчащих проводов. присутствует удобная подставка под запястья, она несъемная, а ее поверхность чуть более шероховатая, чем остальной корпус. Запястья ложатся на нее удобно и за время использования я быстро к ней привык.

Logitech G613 полностью выполнена из пластика, качество сборки очень хорошее. Даже взяв клавиатуру за край и подняв ее, она не издает ни единого звука, да и на скручивание тоже не поддается. Даже несмотря на пластиковый корпус, вес G613 составляет 1,4 кг.

На днище находится отсек для двух батарей типа АА и место для хранения ресивера. По краям расположены цепкие резиновые ножки, вместе с весом отлично удерживающие клавиатуру на столе.

Функциональность, автономность

В отличии от многих производителей механических клавиатур, в Logitech пошли по более удобному для пользователей пути.

Вместо того, чтобы накладывать дополнительную функциональность на стандартные клавиши и дополнять их модификатором Fn, оснастили G613 отдельными мультимедийными кнопками и 6 G-клавишами, которые можно использовать для своих нужд. G-клавиши расположены слева и единственный недостаток такого решения заключается в том, что при слепой работе верхние клавиши часто путаешь с Esc, но к такому положению я привык за неделю.

Мультимедийные клавиши и вовсе стоит похвалить отдельно не только за их наличие, но и за форму и за то, что они тактильно отделены друг от друга и хорошо различаются вслепую. Функциональность клавиш можно настроить в утилите Logitech Gaming Software, на них можно возложить почти любые функции: запуск программ, шорткаты, макросы. На отдельном экране можно настроить какие клавиши будут отключаться при включении игрового режима. По умолчанию отключается кнопка Win и вызова контекстного меню.

Рядом с блоком мультимедийных клавиши расположены индикаторы заряда батареи и Caps Lock, а также сдвижной переключатель игрового режима и кнопки отвечающий за выбор типа подключения. Выключатель клавиатуры расположен на боковине.

Logitech G613 может быть подключена к компьютеру как по радиоканалу при помощи комплектного передатчика, так и по Bluetooth. Как при подключении по трансмиттеру, так и по Bluetooth никакого лага замечено не было. За это отвечает фирменная технология Logitech Lightspeed, которая используется в актуальном модельном ряду игровых мышей и наушников. Благодаря ей задержки в работе отсутствуют полностью. Клавиатура быстро переходит в режим сна, если вы ей не пользуетесь, но подключается к компьютеру моментально и сопровождает этот процесс миганием соответствующей кнопки, которая отвечает за текущий тип подключения.

Как я уже говорил, Logitech заявляет время автономной работы для этой модели на уровне 18 месяцев, что очень и очень неплохо, и зная Logitech в это веришь. Правда, есть подозрение, что 18 месяцев — это при подключении по радиоканалу, а при Bluetooth цифры могут отличаться, но вряд ли сильно. Такого внушительного показателя удалось достичь не только благодаря агрессивной экономии энергии, но и отсутствию подсветки. Да, это редкая нынче игровая клавиатура не просто без RGB, но и хотя бы одноцветной подсветки.

По своим возможностям, Logitech G613 обладает всем необходимым, кроме разве-что хаба и разъема для гарнитуры, которых здесь по понятным причинам нет.

Клавиши Romer-G Tactile

В Logitech G613 используются переключатели Romer-G Tactile, разработанные совместно с компанией Omron. Наиболее близким их аналогом является Cherry MX Brown. В ходе переключателя присутствует тактильная отдача, сила необходимая для нажатия равна 45 граммам, а в работе клавиши почти полностью бесшумные. Инженерам удалось сделать тише даже звук удара колпачка о корпус клавиатуры. Конечно, полностью беззвучной клавиатуру трудно назвать, но шум в работе находится на уровне тихой мембранной клавиатуры, и уж никак не механической в традиционном понимании.

Romer-G Tactile оказались еще и очень удобными клавишами в работе благодаря невысокой требуемой силе для нажатия и скорости срабатывания. Особенно приятно набирать на клавиатуре текст, но и с играми никаких проблем не возникает. Форма колпачков стандартная, с ямкой. Кириллические и латинские символы нанесены белой краской и хорошо различимы. Жаль, что это не гравировка и потенциально через некоторое время краска может слезть.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: внешний вид, переключатели, автономность, функциональность, скорость работы Минусы: цена, отсутствие подсветки, символы нанесены краской на клавиши. Вывод: Logitech G613 — это редкий, но довольно удачный образец беспроводной механической клавиатуры, которая станет настоящей находкой для тех, кто не любит видеть провода на своем столе. Несмотря на использование беспроводного интерфейса, клавиатура реагирует на нажатия молниеносно, а время автономной работы в 18 месяцев можно только приветствовать. Конечно, платой за этой стало отсутствие подсветки и высокая цена G613. Но взамен пользователь получает минималистичный внешний вид, а также удобные переключатели, которые отлично подходят не только для игр, но и для набора текста. Технические характеристики Logitech G613 Wireless Mechanical Gaming Keyboard - RUS - USB - EMEA ( (920-008395)

3 127 − 5 299 грн

Сравнить цены Тип Клавиатура Назначение для игр Подключение беспроводное Интерфейс коммуникации с ПК Bluetooth Приемник (размер) стандартный Питание манипулятора (для беспроводных) 2хАА Цвет корпуса Черный Тип клавиатуры стандартная Тип клавиш механический (Romer-G) Количество дополнительных клавиш 16 Наличие подставки под запястья + Манипулятор прокрутки - Цифровой блок + Цвет символов кириллицы нет данных Подсветка клавиш - Встроенный USB-порт - Аудио-разъем - Размеры, мм 478х216х33 Вес, г 1410 Радиус действия радиоканала, м 10 Дополнительно LIGHTSPEED — это улучшенная по всем параметрам технология беспроводного соединения со сверхвысокой частотой опроса — 1 м. 6 программируемых G-клавиш. Переключатели: выдерживают 70 млн нажатий, расстояние до точки срабатывания: 1,5 мм, сила нажатия: 45 г, общий ход клавиши: 3,0 мм.