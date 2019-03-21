Обзор беспроводной механической клавиатуры Logitech G613
Да, именно механическая и беспроводная — редкое сочетание для клавиатуры и Logitech G613 именно такая. Специально для любителей минимализма и минимума проводов на столе была выпущена такая клавиатура. Для тех, кто опасается того, что использование механических переключателей может пагубно повлиять на время работы, спешу заверить — автономность G613 составляет внушительные 18 месяцев. К тому же, никаких проблем со стабильностью и скоростью подключения во время использования клавиатуры не возникло. Но обо всем по порядку.
Комплектация
С учетом того, что клавиатура беспроводная, то в комплекте с ней идет маленький ресивер, к сожалению, не Unifying. Для него так же предусмотрен удлинитель, если подходящий порт не в зоне прямой видимости. Но как показала практика, то прямая видимость не сильно важна для стабильного подключения в данном случае. Как ни странно, но в комплекте с клавиатурой поставляется… подставка для смартфона. Да, просто пластиковая подставка, которая не выполняет другой роли, кроме удержания смартфона. Приятный бонус, особенно с учетом того, что с помощью фирменной технологии Logitech Arx Control на экран смартфона можно вывести показатели температуры ПК, быстрое переключение макросов и другие мелочи. Ну и последнее, что входит в комплект поставки — это пара пальчиковых батареек, в нашем случае производства Energizer.
Дизайн, материалы Logitech G613
Logitech не балует покупателей своей продукции каким-либо дизайнерскими изысками и продолжает линию разумного минимализма, даже в своих игровых устройствах. Клавиатура почти полностью серая, но это не делает ее “серой” в плохом смысле слова. Несмотря на размеры, она выглядит очень аккуратно, не выделяется сильно на рабочем месте и не отвлекает своим дизайном.
Да, это не самая компактная клавиатура с цифровым блоком, та же модель G413, с которой мы не так давно знакомились займет меньше места на столе, но дизайнеры Logitech постарались сделать G613 не громоздкой, по крайней мере визуально. Это ощущение формируется благодаря скругленным углам и тонкому профилю, которые маскирует и без того небольшую толщину. Целостность дизайна дополняется и полным отсутствием торчащих проводов. присутствует удобная подставка под запястья, она несъемная, а ее поверхность чуть более шероховатая, чем остальной корпус. Запястья ложатся на нее удобно и за время использования я быстро к ней привык.
Logitech G613 полностью выполнена из пластика, качество сборки очень хорошее. Даже взяв клавиатуру за край и подняв ее, она не издает ни единого звука, да и на скручивание тоже не поддается. Даже несмотря на пластиковый корпус, вес G613 составляет 1,4 кг.
На днище находится отсек для двух батарей типа АА и место для хранения ресивера. По краям расположены цепкие резиновые ножки, вместе с весом отлично удерживающие клавиатуру на столе.
Функциональность, автономность
В отличии от многих производителей механических клавиатур, в Logitech пошли по более удобному для пользователей пути.
Вместо того, чтобы накладывать дополнительную функциональность на стандартные клавиши и дополнять их модификатором Fn, оснастили G613 отдельными мультимедийными кнопками и 6 G-клавишами, которые можно использовать для своих нужд. G-клавиши расположены слева и единственный недостаток такого решения заключается в том, что при слепой работе верхние клавиши часто путаешь с Esc, но к такому положению я привык за неделю.
Мультимедийные клавиши и вовсе стоит похвалить отдельно не только за их наличие, но и за форму и за то, что они тактильно отделены друг от друга и хорошо различаются вслепую. Функциональность клавиш можно настроить в утилите Logitech Gaming Software, на них можно возложить почти любые функции: запуск программ, шорткаты, макросы. На отдельном экране можно настроить какие клавиши будут отключаться при включении игрового режима. По умолчанию отключается кнопка Win и вызова контекстного меню.
Рядом с блоком мультимедийных клавиши расположены индикаторы заряда батареи и Caps Lock, а также сдвижной переключатель игрового режима и кнопки отвечающий за выбор типа подключения. Выключатель клавиатуры расположен на боковине.
Logitech G613 может быть подключена к компьютеру как по радиоканалу при помощи комплектного передатчика, так и по Bluetooth. Как при подключении по трансмиттеру, так и по Bluetooth никакого лага замечено не было. За это отвечает фирменная технология Logitech Lightspeed, которая используется в актуальном модельном ряду игровых мышей и наушников. Благодаря ей задержки в работе отсутствуют полностью. Клавиатура быстро переходит в режим сна, если вы ей не пользуетесь, но подключается к компьютеру моментально и сопровождает этот процесс миганием соответствующей кнопки, которая отвечает за текущий тип подключения.
Как я уже говорил, Logitech заявляет время автономной работы для этой модели на уровне 18 месяцев, что очень и очень неплохо, и зная Logitech в это веришь. Правда, есть подозрение, что 18 месяцев — это при подключении по радиоканалу, а при Bluetooth цифры могут отличаться, но вряд ли сильно. Такого внушительного показателя удалось достичь не только благодаря агрессивной экономии энергии, но и отсутствию подсветки. Да, это редкая нынче игровая клавиатура не просто без RGB, но и хотя бы одноцветной подсветки.
По своим возможностям, Logitech G613 обладает всем необходимым, кроме разве-что хаба и разъема для гарнитуры, которых здесь по понятным причинам нет.
Клавиши Romer-G Tactile
В Logitech G613 используются переключатели Romer-G Tactile, разработанные совместно с компанией Omron. Наиболее близким их аналогом является Cherry MX Brown. В ходе переключателя присутствует тактильная отдача, сила необходимая для нажатия равна 45 граммам, а в работе клавиши почти полностью бесшумные. Инженерам удалось сделать тише даже звук удара колпачка о корпус клавиатуры. Конечно, полностью беззвучной клавиатуру трудно назвать, но шум в работе находится на уровне тихой мембранной клавиатуры, и уж никак не механической в традиционном понимании.
Romer-G Tactile оказались еще и очень удобными клавишами в работе благодаря невысокой требуемой силе для нажатия и скорости срабатывания. Особенно приятно набирать на клавиатуре текст, но и с играми никаких проблем не возникает. Форма колпачков стандартная, с ямкой. Кириллические и латинские символы нанесены белой краской и хорошо различимы. Жаль, что это не гравировка и потенциально через некоторое время краска может слезть.