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Обзор беспроводных наушников Sennheiser HD 250BT

Обзор беспроводных наушников Sennheiser HD 250BT

Обзор беспроводных наушников Sennheiser HD 250BT


У нас на обзоре побывала недорогая гарнитура HD 250BT от именитого производителя Sennheiser. Устройство предлагает хорошую автономность, неплохое звучание, но не лишено и некоторых недостатков. Подробнее — в этом материале.

Комплектация Sennheiser HD 250BT

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Привычно для устройств Sennheiser, гарнитура HD 250BT поставляется в плотной картонной коробке, окрашенной в голубой и серые цвета. Внутри вы найдете непосредственно само устройство, кабель USB-C — USB-A и документацию. Никаких плюшек в виде чехла для транспортировки не ждите — все же перед нами довольно недорогое устройство.

Дизайн и конструкция

Обзор беспроводных наушников Sennheiser HD 250BT

Внешний вид Sennheiser HD 250BT максимально аскетичен. Наушники выполнены из приятного на ощупь матового пластика, окрашенного в черный цвет. Выделяются разве что белые логотипы компании на чашах. У решения использовать пластик есть свои плюсы и минусы. С одной стороны гарнитура легкая (вес 125 граммов), соответственно на голове она сидит комфортно, но с другой — пластик имеет свойство затираться, особенно в местах регулировки длины оголовья. К слову, мне такой вариант регулировки показался не очень удобным, когда наушники находятся на голове.

Обзор беспроводных наушников Sennheiser HD 250BT

Амбушюры в меру мягкие и хорошо прилегают к ушам. Правда, после нескольких часов в гарнитуре, мне всё же хотелось сделать небольшой перерыв, чтобы уши отдохнули, поскольку начинал чувствовать небольшой дискомфорт. Что приятно — амбушюры съемные, поэтому в случае необходимости их можно будет заменить на новую пару. HD 250BT не оснащены системой активного шумоподавления, но пассивная звукоизоляция, как для данного типа наушников, вполне неплохая.

Обзор беспроводных наушников Sennheiser HD 250BT

Чаши наушников не складываются и минимально поворачиваются, что необходимо учитывать во время транспортировки. Также стоит быть осторожным с кабелями, которые идут к чашам наушников, чтобы их не повредить. Оголовье не имеет мягкой подушечки. Не скажу, что это критичный момент, но на него стоит обратить внимание при выборе гарнитуры. В целом же, HD 250BT удобно сидят на голове, с ними можно выйти и на пробежку, но если будете сильно крутить головой, наушники могут и улететь. 

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На правой чаше расположен порт USB-C для зарядки, отверстие встроенного микрофона, светодиодный индикатор и кнопки управления воспроизведением / приема звонков / сопряжения по Bluetooth. Клавиши не люфтят и отчетливо нажимаются.

Звучание и микрофон Sennheiser HD 250BT

Sennheiser описывает HD 250BT, как отличные наушники для “мощного клубного саунда с динамичными басами”. Отмечу, что для жанра электронной музыки устройство действительно отлично подходит. Низкие частоты хорошо проработаны, но в то же время не чувствуется какого-то сильного завала в басы. Средние и верхние частоты неплохо сбалансированы, хотя порой и хотелось, чтобы они были более отчетливо разделены. Пользователям, предпочитающим EDM-музыку, звучание HD 250BT наверняка понравится, если же вам более важна вокальная составляющая, тогда стоит послушать и другие модели. Также отмечу, что несмотря на общую достаточно высокую громкость воспроизведения, запаса громкости все же немного не хватает.

Обзор беспроводных наушников Sennheiser HD 250BT

Частотный спектр воспроизводимого звука у HD 250BT стандартный: от 20 Гц до 20 кГц. Для подключения к источникам звука предусмотрен модуль Bluetooth 5.0. Заявлена поддержка кодеков AAC, aptX и aptX Low Latency (обеспечивает идеальную синхронизацию звука с видео контентом). Встроенный микрофон хорошо справляется со своей задачей — во время звонков вас отчетливо слышно собеседнику.

Обзор беспроводных наушников Sennheiser HD 250BT

Одной из главных фишек Sennheiser HD 250BT лично для меня стала весьма корректная работа в режиме одновременного подключения к двум источникам звука. Если вы слушаете музыку на смартфоне и параллельно включите видео на ноутбуке, гарнитура самостоятельно переключится на другой девайс. После того, как досмотрите ролик, автоматически продолжится воспроизведение со смартфона. Конечно, переключение не всегда происходит идеально и без задержек, но всё же реализация на хорошем уровне.

Софт и автономность

Для подключения к Android и iOS-смартфонам предусмотрено фирменное приложение Smart Control. Оно позволяет проверить уровень заряда аккумулятора, обновить прошивку наушников, а также изменить настройки эквалайзера. Последний довольно простенький, но при желании, можно попробовать подправить звучание на ваш вкус.

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Sennheiser HD 250BT оборудованы аккумулятором, которого хватает примерно на 20-25 часов воспроизведения музыки, что является очень хорошим показателем. Зарядка осуществляется через порт USB-C. Полностью восполнить заряд получится где-то за 3 часа, поддержки быстрой зарядки нет.

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Оценка ITC.UA
Плюсы: легкая конструкция, неплохое звучание, возможность одновременного подключения к двум источникам, автономность
Минусы: хотелось бы большего запаса громкости, не понравилась реализация регулировки оголовья
Вывод: Sennheiser HD 250BT - довольно удачная модель Bluetooth-наушников в недорогом сегменте от известного производителя. Думаю, многим пользователям понравится звучание устройства и время его автономной работы. Из приятных фишек - корректная работа функции одновременного подключения к двум источникам, а также легкая конструкция, за счет чего гарнитура удобно сидит на голове.

Технические характеристики

hotline.ua Sennheiser HD 250BT Sennheiser HD 250BT
2 299 - 2 339 грн
Сравнить цены
Тип наушники с микрофоном
Способ подключения беспроводной
Тип беспроводного подключения Bluetooth
Возможность проводного подключения -
Тип конструкции накладные
Тип акустического оформления закрытые
Тип крепления оголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) пластик/пластик/кожзам
Вес, г 125
Цвет черный
Складная конструкция -
Поворотные чаши -
Водостойкий корпус -
Подсветка -
Шейный обод -
NFC -
Вибромотор -
Конструкция излучателя динамические
Количество излучателей в одном наушнике 1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц 20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц 22000
Сопротивление, Ом -
Чувствительность, дБ 110
Максимальная входная мощность, мВт -
Диаметр динамиков, мм -
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % < 0.3
Тип магнита -
Активное шумоподавление -
Встроенный усилитель / ЦАП -
Hi-Res сертификация -
Поддержка объемного звука -
Спецификация Bluetooth -
Версия Bluetooth 5
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам -
AAC +
aptX +
aptX Adaptive -
aptX HD -
aptX Low Latency +
LDAC -
LHDC -
SBC +
Элемент питания аккумулятор
Время работы 25
Беспроводная зарядка -
Быстрая зарядка -
Пульт ДУ +
Сенсорная панель -
Регулятор громкости +
Вызов голосового ассистента +
Длина шнура, м -
Тип кабеля -
Подключение кабеля -
Несимметричный кабель -
Съемный кабель -
Тип разъема -
Форма штекера -
Тип микрофона по принципу действия -
Съемный микрофон -
Конструкция микрофона встроенный в наушник
Направленность всенаправленный
Шумоподавление микрофона -
Частотный диапазон, Гц 100-10000
Чувствительность микрофона, дБ -
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) -
Амбушюры +
Аудио кабель -
Переходники / сплитеры -
Чехол / кейс -
Другое -
Игровая гарнитура -
Наушники для мониторинга -
Apple-совместимость +
Android-совместимость +
Дополнительно -
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