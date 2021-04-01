Обзор беспроводных наушников Sennheiser HD 250BT





У нас на обзоре побывала недорогая гарнитура HD 250BT от именитого производителя Sennheiser. Устройство предлагает хорошую автономность, неплохое звучание, но не лишено и некоторых недостатков. Подробнее — в этом материале.

Комплектация Sennheiser HD 250BT

Привычно для устройств Sennheiser, гарнитура HD 250BT поставляется в плотной картонной коробке, окрашенной в голубой и серые цвета. Внутри вы найдете непосредственно само устройство, кабель USB-C — USB-A и документацию. Никаких плюшек в виде чехла для транспортировки не ждите — все же перед нами довольно недорогое устройство.

Дизайн и конструкция

Внешний вид Sennheiser HD 250BT максимально аскетичен. Наушники выполнены из приятного на ощупь матового пластика, окрашенного в черный цвет. Выделяются разве что белые логотипы компании на чашах. У решения использовать пластик есть свои плюсы и минусы. С одной стороны гарнитура легкая (вес 125 граммов), соответственно на голове она сидит комфортно, но с другой — пластик имеет свойство затираться, особенно в местах регулировки длины оголовья. К слову, мне такой вариант регулировки показался не очень удобным, когда наушники находятся на голове.

Амбушюры в меру мягкие и хорошо прилегают к ушам. Правда, после нескольких часов в гарнитуре, мне всё же хотелось сделать небольшой перерыв, чтобы уши отдохнули, поскольку начинал чувствовать небольшой дискомфорт. Что приятно — амбушюры съемные, поэтому в случае необходимости их можно будет заменить на новую пару. HD 250BT не оснащены системой активного шумоподавления, но пассивная звукоизоляция, как для данного типа наушников, вполне неплохая.

Чаши наушников не складываются и минимально поворачиваются, что необходимо учитывать во время транспортировки. Также стоит быть осторожным с кабелями, которые идут к чашам наушников, чтобы их не повредить. Оголовье не имеет мягкой подушечки. Не скажу, что это критичный момент, но на него стоит обратить внимание при выборе гарнитуры. В целом же, HD 250BT удобно сидят на голове, с ними можно выйти и на пробежку, но если будете сильно крутить головой, наушники могут и улететь.

На правой чаше расположен порт USB-C для зарядки, отверстие встроенного микрофона, светодиодный индикатор и кнопки управления воспроизведением / приема звонков / сопряжения по Bluetooth. Клавиши не люфтят и отчетливо нажимаются.

Звучание и микрофон Sennheiser HD 250BT

Sennheiser описывает HD 250BT, как отличные наушники для “мощного клубного саунда с динамичными басами”. Отмечу, что для жанра электронной музыки устройство действительно отлично подходит. Низкие частоты хорошо проработаны, но в то же время не чувствуется какого-то сильного завала в басы. Средние и верхние частоты неплохо сбалансированы, хотя порой и хотелось, чтобы они были более отчетливо разделены. Пользователям, предпочитающим EDM-музыку, звучание HD 250BT наверняка понравится, если же вам более важна вокальная составляющая, тогда стоит послушать и другие модели. Также отмечу, что несмотря на общую достаточно высокую громкость воспроизведения, запаса громкости все же немного не хватает.

Частотный спектр воспроизводимого звука у HD 250BT стандартный: от 20 Гц до 20 кГц. Для подключения к источникам звука предусмотрен модуль Bluetooth 5.0. Заявлена поддержка кодеков AAC, aptX и aptX Low Latency (обеспечивает идеальную синхронизацию звука с видео контентом). Встроенный микрофон хорошо справляется со своей задачей — во время звонков вас отчетливо слышно собеседнику.

Одной из главных фишек Sennheiser HD 250BT лично для меня стала весьма корректная работа в режиме одновременного подключения к двум источникам звука. Если вы слушаете музыку на смартфоне и параллельно включите видео на ноутбуке, гарнитура самостоятельно переключится на другой девайс. После того, как досмотрите ролик, автоматически продолжится воспроизведение со смартфона. Конечно, переключение не всегда происходит идеально и без задержек, но всё же реализация на хорошем уровне.

Софт и автономность

Для подключения к Android и iOS-смартфонам предусмотрено фирменное приложение Smart Control. Оно позволяет проверить уровень заряда аккумулятора, обновить прошивку наушников, а также изменить настройки эквалайзера. Последний довольно простенький, но при желании, можно попробовать подправить звучание на ваш вкус.

Sennheiser HD 250BT оборудованы аккумулятором, которого хватает примерно на 20-25 часов воспроизведения музыки, что является очень хорошим показателем. Зарядка осуществляется через порт USB-C. Полностью восполнить заряд получится где-то за 3 часа, поддержки быстрой зарядки нет.