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Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4

Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4

Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4


Четвертое поколение флагманских беспроводных наушников Sony не привносит много нового по сравнению с третьим. Все главные изменения внутри. Не изменились основные характеристики Sony WH-1000XM4 — высокая цена, очень удобная конструкция и классная система шумоизоляции. Но теперь, это почти идеальные беспроводные наушники для наслаждения музыкой в любых условиях.

Sony WH-1000XM4 Silver
Наушники, гарнитуры на
от 8 966 грн
Предложений: 25
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Комплектация

В комплекте с наушниками поставляется жесткий защитный чехол, кабель USB Type-C для зарядки, адаптер для проводного подключения наушников в самолете и кабель с коннекторами mini-jack. Он позволяет слушать музыку тогда, когда наушники уже разряжены. 

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Дизайн и отличия от предыдущего поколения

Сразу начнем с внешних отличий — их нет. Третье поколение от четвертого визуально отличить нельзя, даже цветовые гаммы остались прежними — бежевая и черная. Небольшое отличие можно найти только наощупь: окантовка чаш стала слегка шершавой, не такой гладкой как в WH-1000XM3, но на этом, пожалуй, все.

Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM4 — это полноразмерные, выполненные из пластика, наушники. Качество сборки в этот раз порадовало, так как в третьем поколении в тестовом образце наблюдались многочисленные люфты. Здесь же этого нет, хотя вполне может быть дело в конкретном экземпляре. Так или иначе, к дизайну и конструкции наушников у меня претензий нет. Все монолитно, материалы приятные и рукам, и коже на голове, ничего не скрипит и не шатается. Что касается дизайна, то он приятен глазу и соответствует цене, особенно в бежевом варианте, побывавшем на тесте.

Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4

Удобство использования, управление

Как и в прошлом поколении, тут нет никаких вопросов к удобству. Это очень удобные наушники, которые приятно носить целый день. В жаркую погоду амбушюры из кожзама могут слегка парить, но не сильно. На голове наушники почти не ощущаются, они не жмут и не давят. Здесь стоит сказать спасибо множеству степеней свободы чаш и мягкому наполнителю амбушюр.

Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4

Как и прежде, в четвертом поколении осталось сенсорное управление воспроизведением. Оно реализовано на правой чаше. Для переключения треков или изменения громкости нужно всего-лишь провести пальцев в вперед/назад или вверх/вниз соответственно. Для паузы достаточно тапнуть по правой чаше. 

Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4

Левая лишена сенсорного управления, на ней расположен порт Type-C для зарядки, 3,5 мм mini-jack для проводного подключения. Рядом есть две кнопки — питания и функциональная клавиша, действие которой может быть настроено в приложении Headphones от Sony.

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О приложении стоит рассказать отдельно. В нем вы можете настраивать силу шумоподавления, оптимизировать звучание наушников под ваши уши, управлять дополнительными функциями, о которых речь пойдет далее. 

Фишки Sony WH-1000XM4 — это главное, что выделяет наушники от предшественника. Sony добавили ряд новшеств, например, при снятии наушников с головы, воспроизведение музыки автоматически будет останаливаться, а при надевании — возобновляться. Для этого предусмотрен датчик приближения, он находится внутри левой чаши.

Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4

В третьем поколении. при включенной системе шумоподавления, если к вам кто-то обращался, то у вас был вариант прикрыть ладонью правую чашу и таким образом шумодав отключался. а окружающие звуки усиливались. 

Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4

В XM4 эта возможность осталась, но теперь вам даже не надо подносить ладонь — достаточно просто заговорить. Наушники умеют анализировать моменты когда вы говорите и автоматически прекращают воспроизведение музыки и усиливают другие звуки.

Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4

А для быстрого подключения по-прежнему есть NFC. Кстати, еще одним новшеством является возможность одновременного подключения к двум устройствам. Это позволяет моментально переключаться между ноутбуком и смартфоном при поступлении звонка на последний, к примеру. Для работы этой функции вам потребуется приложение Headphones.

Звук и шумоподавление Sony WH-1000XM4

Что касается качества звука, то здесь без изменений. Это хороший, сбалансированный звук, который подойдет для разных жанров. Иногда немного не хватает высоких. Но, редко, и только в некоторых композициях. А так звук — прекрасный. 

Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4

С хорошим, сочным басом, достаточной шириной сцены. Из кодеков поддерживает SBC, AAC для владельцев устройств Apple и LDAC. Поддержки AptX и AptX-HD нет, что странно, ведь ранее она была. Но, с учетом качества звука и поддержки LDAC это нельзя назвать критичным недостатком.

Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4

Теперь поговорим о шумоизоляции. Она просто прекрасна. В киевском метро даже при выключенной музыке я почти не слышал движения поезда. На улице это даже будет опасно, поэтому стоит слегка сбавить силу шумоподавления и будет все хорошо. Но, в офисе и транспорте — наушникам нет равных. 

Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4

Отдельно хочется похвалить качество передачи речи. Это тот редкий случай, когда в беспроводных наушниках можно говорить по телефону даже на улице и вас не будут переспрашивать. За это стоит сказать спасибо 5 микрофонам и дополнительному шумодаву для передачи речи.

 

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: удобная конструкция, система шумоподавления, автономность, неплохой звук, качество передачи речи
Минусы: нет Apt-X/HD, цена
Вывод: Sony WH-1000XM4 — это бескомпромиссные беспроводные наушники с прекрасной системой шумоподавления и кучей приятных фишек, которые улучшают опыт использования. По правде говоря, таковым хотелось бы видеть именно третье поколение, но уже как есть. Если вам нужны наушники с хорошим звуком, автономностью свыше 30 часов с включенным шумодавом, хорошей передачей речи, то у WH-1000XM4 нет конкурентов. Разумеется, за этот набор возможностей придется заплатить, но эти наушники стоят своей цены.

Технические характеристики

Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4 Sony WH-1000XM4 Silver
8 966 − 10 999 грн
Сравнить цены
ТипНаушники с микрофоном
Способ подключениябеспроводной (Bluetooth)
Тип беспроводного подключенияBluetooth
Возможность проводного подключения+
Тип конструкцииполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)пластик+кожзам/пластик/кожзам
Вес, г255
Цветсерый
Складная конструкция+
Поворотные чаши+
Водостойкий корпус-
Подсветка-
Шейный обод-
NFC+
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц4
Максимальная воспроизводимая частота, Гц40000
Сопротивление, Ом47/16
Чувствительность, дБ105/101
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм40
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Тип магнитанеодимовый
Активное шумоподавление+
Встроенный усилитель / ЦАП-
Hi-Res сертификация+
Поддержка объемного звука-
Спецификация BluetoothA2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версия Bluetooth5.0
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствамнет данных
AAC+
aptX Adaptive-
aptX Low Latency-
LDAC+
LHDC-
SBC+
Элемент питанияаккумулятор
Время работы30 часов с шумоподавлением и 38 часов без шумоподавления
Беспроводная зарядка-
Быстрая зарядка-
Пульт ДУ+
Сенсорная панель+
Регулятор громкости+
Вызов голосового ассистента+ (Google ассистент)
Длина шнура, м1,2
Тип кабелястандартный
Подключение кабеляодностороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель+
Тип разъемаmini jack 3,5 мм
Форма штекераL-образный
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Съемный микрофонвстроенный в корпус
Конструкция микрофонавстроенный в наушник
Направленностьнет данных
Шумоподавление микрофона+
Частотный диапазон, Гцнет данных
Чувствительность микрофона, дБнет данных
Амбушюры-
Аудио кабельаудиокабель
Переходники / сплитерыпереходник для использования наушников в самолете
Чехол / кейс-/+
Другоекабель USB
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Дополнительно-
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