Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4





Четвертое поколение флагманских беспроводных наушников Sony не привносит много нового по сравнению с третьим. Все главные изменения внутри. Не изменились основные характеристики Sony WH-1000XM4 — высокая цена, очень удобная конструкция и классная система шумоизоляции. Но теперь, это почти идеальные беспроводные наушники для наслаждения музыкой в любых условиях.

Комплектация

В комплекте с наушниками поставляется жесткий защитный чехол, кабель USB Type-C для зарядки, адаптер для проводного подключения наушников в самолете и кабель с коннекторами mini-jack. Он позволяет слушать музыку тогда, когда наушники уже разряжены.

Дизайн и отличия от предыдущего поколения

Сразу начнем с внешних отличий — их нет. Третье поколение от четвертого визуально отличить нельзя, даже цветовые гаммы остались прежними — бежевая и черная. Небольшое отличие можно найти только наощупь: окантовка чаш стала слегка шершавой, не такой гладкой как в WH-1000XM3, но на этом, пожалуй, все.

Sony WH-1000XM4 — это полноразмерные, выполненные из пластика, наушники. Качество сборки в этот раз порадовало, так как в третьем поколении в тестовом образце наблюдались многочисленные люфты. Здесь же этого нет, хотя вполне может быть дело в конкретном экземпляре. Так или иначе, к дизайну и конструкции наушников у меня претензий нет. Все монолитно, материалы приятные и рукам, и коже на голове, ничего не скрипит и не шатается. Что касается дизайна, то он приятен глазу и соответствует цене, особенно в бежевом варианте, побывавшем на тесте.

Удобство использования, управление

Как и в прошлом поколении, тут нет никаких вопросов к удобству. Это очень удобные наушники, которые приятно носить целый день. В жаркую погоду амбушюры из кожзама могут слегка парить, но не сильно. На голове наушники почти не ощущаются, они не жмут и не давят. Здесь стоит сказать спасибо множеству степеней свободы чаш и мягкому наполнителю амбушюр.

Как и прежде, в четвертом поколении осталось сенсорное управление воспроизведением. Оно реализовано на правой чаше. Для переключения треков или изменения громкости нужно всего-лишь провести пальцев в вперед/назад или вверх/вниз соответственно. Для паузы достаточно тапнуть по правой чаше.

Левая лишена сенсорного управления, на ней расположен порт Type-C для зарядки, 3,5 мм mini-jack для проводного подключения. Рядом есть две кнопки — питания и функциональная клавиша, действие которой может быть настроено в приложении Headphones от Sony.

О приложении стоит рассказать отдельно. В нем вы можете настраивать силу шумоподавления, оптимизировать звучание наушников под ваши уши, управлять дополнительными функциями, о которых речь пойдет далее.

Фишки Sony WH-1000XM4 — это главное, что выделяет наушники от предшественника. Sony добавили ряд новшеств, например, при снятии наушников с головы, воспроизведение музыки автоматически будет останаливаться, а при надевании — возобновляться. Для этого предусмотрен датчик приближения, он находится внутри левой чаши.

В третьем поколении. при включенной системе шумоподавления, если к вам кто-то обращался, то у вас был вариант прикрыть ладонью правую чашу и таким образом шумодав отключался. а окружающие звуки усиливались.

В XM4 эта возможность осталась, но теперь вам даже не надо подносить ладонь — достаточно просто заговорить. Наушники умеют анализировать моменты когда вы говорите и автоматически прекращают воспроизведение музыки и усиливают другие звуки.

А для быстрого подключения по-прежнему есть NFC. Кстати, еще одним новшеством является возможность одновременного подключения к двум устройствам. Это позволяет моментально переключаться между ноутбуком и смартфоном при поступлении звонка на последний, к примеру. Для работы этой функции вам потребуется приложение Headphones.

Звук и шумоподавление Sony WH-1000XM4

Что касается качества звука, то здесь без изменений. Это хороший, сбалансированный звук, который подойдет для разных жанров. Иногда немного не хватает высоких. Но, редко, и только в некоторых композициях. А так звук — прекрасный.

С хорошим, сочным басом, достаточной шириной сцены. Из кодеков поддерживает SBC, AAC для владельцев устройств Apple и LDAC. Поддержки AptX и AptX-HD нет, что странно, ведь ранее она была. Но, с учетом качества звука и поддержки LDAC это нельзя назвать критичным недостатком.

Теперь поговорим о шумоизоляции. Она просто прекрасна. В киевском метро даже при выключенной музыке я почти не слышал движения поезда. На улице это даже будет опасно, поэтому стоит слегка сбавить силу шумоподавления и будет все хорошо. Но, в офисе и транспорте — наушникам нет равных.

Отдельно хочется похвалить качество передачи речи. Это тот редкий случай, когда в беспроводных наушниках можно говорить по телефону даже на улице и вас не будут переспрашивать. За это стоит сказать спасибо 5 микрофонам и дополнительному шумодаву для передачи речи.