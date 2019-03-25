Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM3

Далеко не всем и всегда может хватить пассивных возможностей наушников изолировать вас от окружающего шума, например в самолете или общественном транспорте. Для этих целей хорошим выбором станут наушники с активной системой шумоподавления. Именно таковой является обновленная флагманская модель третьего поколения от Sony — отлично оснащенная и обладающая хорошей автономностью. Но как обстоят дела со звуком и удобством?

Комплектация

Sony WH-1000XM3 поставляются вместе с жестким чехлом, покрытым тканью, в котором также уложен специальный адаптер для подключения к двум mini-jack в самолетах, кабель для проводного подключения и коротенький кабель с разъемом Type-C для зарядки.

Дизайн, материалы Sony WH-1000XM3

По сравнению с предыдущей моделью WH-1000XM2, в третьем поколении дизайн стал несколько скромнее, наушники лишились светлой окантовки, но общая концепция дизайна осталась прежней. Наушники выглядят стильно, сдержанно и в них минимум каких-либо украшений. Модель присутствует в продаже в двух цветах: черном и бежевом.

Корпуса Sony WH-1000XM3 матовые, но это не спасает их от появления следов использования. С учетом того, что правая чаша оснащена сенсорной панелью, то отпечатки пальцев на ней остаются и удаляются они не так уж и легко. Наушники полностью изготовлены из пластика, конструкция легкая — примерно 250 граммов.

А вот к качеству сборки остались вопросы. На тестировании побывал уже не новый экземпляр, в котором оголовье ощутимо поскрипывало в месте петель, шарниров и креплений чаш. В новых наушниках такой проблемы нет, да и скрип может быть проблемой исключительно нашего сэмпла, но отметить этот факт стоит.

Насколько они удобные?

Это действительно очень удобные наушники, в которых легко можно просидеть часа 3. При условии, что вокруг вас не очень жарко, ибо даже в офисе при температуре порядка 23 градусов есть ощущение теплоты в ушах. Летом скорее всего в них будет жарко. Но если не учитывать этот момент, то по удобству посадки на голове наушники получились очень комфортными. Оголовье не жесткое, сами амбушюры не давят на голову.

Последние изготовлены из кожзама, внутри них мягкий наполнитель. Для удобства транспортировки наушники можно сложить благодаря дополнительным петлям на оголовье и поворотным амбушюрам.

На левой чаше всего два органа управления — кнопка включения и переключения режимами шумоподавления.

За переключение треков, регулировку громкости и паузу отвечает сенсорная панель на правой чаше. К моему удивлению, она оказалась достаточно удобной в работе, с минимумом ложных нажатий. Для быстрого подключения предусмотрена технология NFC.

Качество звука Sony WH-1000XM3

Я тестировал наушники в беспроводном режиме со смартфоном Xiaomi Mi Mix 2S с использованием кодека LDAC и в проводном режиме с внешним ЦАП ASUS Essence One MKII Muses Edition. Качество звучания оставило смешанные чувства. С одной стороны, здесь много баса, звук мощный, драйвовый и отлично подходит для жанров с мощным битом, но без особой детальности, вроде хип-хопа, рэпа.

С другой стороны заметна нехватка высоких частот и общей детализации звучания. Особенно это хорошо проявляется в роке при звучании гитарного дисторшна. В такие моменты хочется лучшей проработки таких моментов, но и эквалайзером это не поправишь. Очень показательным в этом случае был альбом Metallica с симфоническим оркестром S&M и в ряде композиций (Enter Sandman, Master of Puppets) было хорошо заметно, как вокал, струнные и тарелки теряются за низкими частотами. Замена максимального качества Google Music на тот же альбом во FLAC разницы не дала.

Я не могу назвать качество звука плохим, нет. К сожалению, сбалансированным и подходящим для любых жанров тоже нет. Поэтому, если вы любите рок, качественный вокал, то эти наушники не для вас. В более “ударных” жанрах WH-1000XM3 можно назвать хорошим выбором. Но, повторюсь, при такой стоимости наушников, хочется звука, к которому будет минимум претензий

Система шумоподавления

По сути в наушниках есть две системы шумоподавления: активная и пассивная. Роль пассивной играет плотный корпус чаш, который неплохо изолирует вас от окружающего шума. При включении активной системы почти весь окружающий звук отсекается. “Почти”, потому что в офисе все равно остаются слышными высокочастотные звуки — женский голос или звук механических переключателей клавиатуры, но заметно тише, чем с выключенным “шумодавом”. На улице, вдоль шумной дороги ситуация похожая. При выключенной музыке, система шумоподавления отлично отсекает шум с дороги, за исключением резких кратковременных высоких звуков, вроде сигнала клаксона. Также есть режим усиления фонового шума, который отключает систему шумоподавления и усиливает окружающие звуки, нивелируя пассивную шумоизоляцию. За эту функцию отвечают два микрофона на обеих чашах.

Кстати, в Sony WH-1000XM3 есть интересная функция. Например, если к вам кто-то обращается, то для того, чтобы услышать собеседника вовсе не обязательно снимать наушники. Достаточно прислонить ладонь к правой чаше, звук музыки в ней будет автоматически заглушен, а фоновой шум усилен.

Приложение Sony Headphones

Для того, чтобы у вас была возможность контролировать ситуацию вокруг, например на улице, предусмотрена регулировка силы шумоподавления в специальном приложении Sony Headphones. Там же вы можете управлять эквалайзером, включать виртуальный многоканальный звук, переключать качество передачи звука для экономии заряда аккумулятора и настраивать звуковое давление, что будет полезно в самолете.

Также в приложении вы можете выбрать язык голосовых подсказок. Украинского в нем нет, а русский звучит неестественным, поэтому лучшим вариантом будет оставить английский по умолчанию.

Микрофон Sony WH-1000XM3

Качество передачи речи наушников несколько расстроило. Даже при разговоре в тишине, собеседники периодически жаловались на эхо, обрывы соединения и не самую высокую четкость голоса. В шумном месте ситуация хуже. Микрофон в наушниках посредственный и качество передачи речи — не их конек.

Автономность

По заявлению Sony, встроенного аккумулятора достаточно для 30 часов, правда без уточнения — с включенной системой шумоподавления или нет. Но, скорее всего, что именно с ней. Я пользовался наушниками неделю, слушая музыку от 2 до 5 часов в день. Активное шумоподавление всегда было включено и к концу неделю у меня осталось еще 50%, что очень неплохо. Есть функция быстрой зарядки, благодаря ей за 10 минут можно получить достаточный уровень заряда для 5 часов воспроизведения, но при условии подключения адаптеру с током в 2А. Полностью наушники заряжаются за 2 часа.