Обзор беспроводных наушников BeatsX

В 2014 году компания Apple купила производителя наушников Beats, тем самым усилив направление аудио, но не столько технологиями, сколько сильным брендом. Поэтому не удивительно, что в беспроводных наушниках BeatsX компания использовала собственный чип W1, отвечающий за беспроводное соединение. Что это дало наушникам Beats и насколько хорошо они звучат, отвечаем в обзоре.

Комплект поставки

В коробке с BeatsX поставляется набор сменных амбушюр, хрящевые фиксаторы, короткий кабель Lightning, а также резиновый чехол для переноски.

Дизайн, материалы и удобство использования

BeatsX выполнены в классическом для беспроводных наушников дизайне с двумя динамиками, соединёнными проводом. Последний получился довольно тонким и гибким, так как сделан из резины. Провод плавно переходит в два пластиковых блока, в которых находится аккумулятор, а дальше утончается до динамиков, прерываясь с левой стороны только пультом с регулировкой громкости. Такая конструкция обеспечивает BeatsX хорошую гибкость, поэтому наушники можно скручивать, не переживая, что они повредятся. Кроме этого, отсутствие жёсткого каркаса позволяет комфортно носить наушники на шее, чему также способствует их небольшой вес, который составляет 23 грамма (с амбушюрами и хрящевыми фиксаторами). Длина кабеля BeatsX изначально кажется избыточной, но на практике во время использования не мешает, а во время занятий спортом, даже наоборот, позволяет свободно выполнять упражнения.

В целом, выглядят BeatsX хорошо, у них простой и в какой-то мере даже минималистический дизайн, который подойдёт под любую одежду и стиль. В продаже доступно сразу шесть цветов:

Что касается удобства использования, то сразу поругаю комплектные амбушюры. Во-первых, их всего четыре пары, а во-вторых, они не такие мягкие, как хотелось бы. Из-за этого подобрать пару для наиболее удобной посадки будет сложнее, но хорошо, что можно использовать другие амбушюры, крепление здесь стандартное. Хрящевые фиксаторы позволяют динамикам плотнее держаться в ушах, таким образом, даже если посадка не будет идеальной, они не дадут наушникам выпасть, и при этом обеспечат дополнительную шумоизоляцию. Последняя, зависит от плотности посадки и самих амбушюр, и мало чем отличается от других внутриканальных наушников.

На корпусе наушников можно найти пульт управления с регулировкой громкости и клавишей паузы, которая по двойному нажатию запускает голосового ассистента Siri. Регулировать громкость пультом удобно, он находится не очень близко к динамику, и легко находится на ощупь. Ещё одна механическая кнопка в BeatsX отвечает за включение наушников, а также за подключение к устройствам. Она сильно утоплена в корпус и нажимается с коротким ходом, поэтому часто сложно сказать, сработала она или нет. Единственный световой индикатор, который подтверждает действия, очень маленький и его плохо видно.

Подключение

Благодаря чипу W1 наушники очень легко подключаются к устройствам Apple, достаточно зажать клавишу включения и на экране iPhone сразу же появляется окно с предложением подключить BeatsX.

Подключение к компьютерам с macOS происходит через стандартное меню Bluetooth, и если до этого они подключались к iPhone, то сразу распознаются как наушники пользователя.

В дальнейшем переключение между смартфоном и компьютером происходит практически мгновенно, что очень удобно. Стабильность Bluetooth-соединения отличная, наушники не теряются и хорошо держат связь.

Звук

Наушники Beats часто критикуют за посредственный звук при достаточно высокой стоимости. BeatsX в этом плане не является полным исключением, хотя и показывают, что компания работает над качеством звука.

Проблема наушников в том, что у них не очень ровный тональный баланс, высокие частоты прорабатываются хорошо, но средние слегка хуже, а низкие и вовсе не характерны для Beats, у которых бас всегда выделялся. Из-за этого инструменты звучат через BeatsX отлично, но на их фоне немного теряется вокал, а басы заметно проседают. Сцена при этом довольно широкая, а запас громкости отличный. Таким образом, звучат наушники в целом хорошо, если вы не любитель баса, но ничего выдающегося в их звучании нет, и такое же качество звука можно получить в более доступных моделях.

Автономность

Автономность BeatsX заявлена на уровне 8 часов беспрерывного воспроизведения, и это действительно так, на практике можно рассчитывать даже на большее время работы, до 9 часов.

Заряжаются наушники через порт Lightning, и при этом они поддерживают быструю зарядку, за 5 минут наушники заряжаются для почти двух часов работы.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: приятный и удобный дизайн, небольшой вес, удобная посадка, очень простая система подключения и переключения между устройствами Apple, стабильное соединение, быстрая зарядка, автономность Минусы: комплектные абмюшуры, клавиша включения, не хватает баса Вывод: BeatsX - беспроводные наушники Beats с чипом Apple W1. Модель отличается по звуку от других устройств марки, в ней нет характерного для Beats баса, но средние и высокие частоты проработаны хорошо. Собственно, BeatsX играют на уровне ещё одних беспроводных наушников Apple - AirPods, и по сути являются альтернативой для тех, кому больше нравится внутриканальная посадка, а также наличие соединяющего провода. При этом, как и в AirPods, в BeatsX используется чип W1, отвечающий за беспроводное соединение через протокол Bluetooth, что позволяет наушникам стабильно держать соединение и быстро переключаться между разными устройствами. Если бы не традиционно высокая для Beats цена, то BeatsX в целом можно было бы назвать хорошим решением для тех, кто ищет беспроводные внутриканальные наушники. Но если учитывать конкурентов в этом же ценовом диапазоне, то преимущества модели становятся не такими очевидными Технические характеристики Beats by Dr. Dre BeatsX Earphones Black (MLYE2ZM/A)

3 399 − 5 506 грн

Сравнить цены Тип Наушники/телефoнная гарнитура Способ подключения / радиус действия беспроводной ( Bluetooth до 10м) Профили Bluetooth A2DP, AVRCP Тип конструкции вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус - Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-20000 Сопротивление, Ом нет данных Чувствительность, дБ нет данных Максимальная входная мощность, мВт нет данных Диаметр динамиков, мм нет данных Тип магнита нет данных КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Активное шумоподавление - aptX - Тип микрофона по принципу действия нет данных Конструкция микрофона встроенный в кабель Направленность нет данных Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) - Пульт ДУ 1 кнопка Регулятор громкости - Длина шнура, м нет данных Тип кабеля плоский Подключение кабеля двустороннее Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Вес, г нет данных Цвет черный Питание / время работы аккумулятор /8 ч. Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Поддержка объемного звука - Apple-совместимость + Android-совместимость + Комплектация наушники , USB кабель, чехол, сменные амбушюры Дополнительно -

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