Обзор беспроводных наушников Sennheiser Momentum True Wireless

В конце прошлого года модельный ряд Sennheiser пополнился первыми полностью беспроводными наушниками компании — Momentum True Wireless. Давайте посмотрим, что они могут предложить на фоне конкурирующих решений, которых с каждым месяцем становится всё больше.

Комплект поставки Momentum True Wireless

Наушники попадают к пользователю в небольшой коробке, внутри которой также лежат силиконовые амбушюры разных размеров (XS/S/M/L), кабель USB Type-C и зарядный кейс.

Дизайн и посадка

Momentum True Wireless сделаны из чёрного матового пластика и с внешней стороны прикрыты металлическими пластинами с логотипом Sennheiser. Благодаря такому подбору материалов вес каждого наушника составляет всего 13,2 грамма. Но нельзя сказать, что они совсем не ощущаются в ушной раковине, виной чему, конечно же размер. Производитель его не указывает, но стоит отметить, что Momentum True Wireless сравнительно крупные и во время использования хорошо видны окружающим. Хотя, возможно, для кого-то это наоборот будет преимуществом.

Со своей стороны Sennheiser действительно пытались сделать Momentum True Wireless более компактными на вид. Фирменная металлическая накладка с логотипом компании хорошо отражает свет, в то время как чёрный матовый корпус теряется на её фоне. Это визуально делает наушники не такими большими, но только если смотреть на лицо в профиль, анфас же хорошо видно, что они выступают из ушной раковины. Впрочем, в этом плане многое зависит от физиологии пользователя.

Тем более, что посадка у Momentum True Wireless просто отличная. Благодаря удачной форме, не сильно глубокой установке в ушной канал и удачным силиконовым насадкам, ложатся в ухо как влитые. Здесь, безусловно, снова нужно делать поправку на физиологию, но в целом форма наушника довольно простая и должна подойти большинству пользователей. При этом несмотря на отсутствие хрящевых фиксаторов, наушники хорошо держатся в ушной раковине. Большие размеры здесь играют наушникам на руку, как, впрочем, и в плане шумоизоляции. Активного подавления в этой модели нет, но при правильно подобранной насадке внешние шумы хорошо отсекаются, что позволяет слушать музыку в метро или в салоне самолёта.

Корпус Momentum True Wireless имеет защиту от влаги по стандарту IPX4. Плавать в наушниках нельзя, но они должны нормально перенести попадание под небольшой дождь.

Подключение и управление

Momentum True Wireless — это одни из немногих современных беспроводных наушников, для которых мне понадобилось читать инструкцию. Мы уже привыкли, что техника стала более-менее интуитивной, но в Sennheiser решили разнообразить жизнь пользователя и подкинули ему задачку. Начинается всё с того, что вы достаёте из коробки наушники и зарядный кейс, на котором есть кнопка. Можно предположить, что как и в AirPods она отвечает за подключение. Но нет, клавиша лишь активирует светодиод, который показывает заряд батареи.

На самом деле, чтобы перевести наушники в режим подключения нужно одновременно (!) нажать на сенсорные панели, расположенные в металлических вставках наушников, и подержать несколько секунд. Не самый интуитивный способ подключить наушники к источнику звука. Тем более, что Momentum True Wireless не поддерживают одновременное соединение с несколькими устройствами и не умеют быстро между ними переключаться. То есть, если вы слушаете музыку на ноутбуке и хотите переключиться на смартфон, то сначала нужно вручную разорвать первое соединение или же заново зажать сенсорные панели и перейти в режим подключения. Это не очень удобно, тем более, что часто пользователям приходится переключаться между двумя источниками звука по несколько раз за день.

Но стоит отметить, что с самим соединением проблем нет. В Momentum True Wireless используется Bluetooth 5.0 с профилями A2DP, AVRCP, HSP и HFP. Они стабильно держать связь до 10 метров.

Через сенсорные панели наушников также осуществляется управление воспроизведением, и здесь не обошлось без сложностей. Во-первых стоит отметить, что само по себе сенсорное управление нельзя назвать удобным, панели не всегда с первого раза распознают касание, либо наоборот оказываются слишком чувствительными. Во-вторых, само управление в Momentum True Wireless слегка запутанное, так как правый наушник отвечает за одни действия, а левый за другие. Например, правый наушник вызывает виртуального помощника (Google Assistant или Siri), если один раз прикоснуться к сенсорной панели. Но во время входящего вызова то же самое действие позволяет принять звонок, а ещё одним касанием завершить. Двойное же касание во время вызова приведёт к его сбросу. При этом через правый наушник можно повысить громкость, если нажать и удерживать сенсорную панель. Но вот уменьшить громкость можно уже только через левый наушник, проделав то же самое действие. И он также отвечает за управление медиа: одно касание — воспроизведение или пауза, два касания — следующий трек, три касания — предыдущий. Как видно, разобраться в управлении Momentum True Wireless не сложно, тем более если читать инструкцию, но чтобы запомнить все комбинации может понадобиться время.

Для настройки Momentum True Wireless можно использовать приложение Smart Control, в нём можно обновлять прошивку наушников, настраивать эквалайзер, а также включать или выключать функцию Transparent Mode. Последняя также активируется если два раза подряд нажать на сенсорную панель правого наушника. Сама по себе функция позволяет слушать музыку вместе с окружающими звуками, что может быть полезно во время пробежек или езды на велосипеде.

Звук

К чему в Momentum True Wireless нет замечаний, так это к звучанию. За воспроизведение звука в наушниках отвечают 7 мм динамические драйверы, обеспечивающие диапазон частот 5 Гц – 21 кГц, максимальный уровень звукового давления 118 дБ и коэффициент нелинейных искажений — менее 0,5%. Для передачи звука через Bluetooth в Momentum True Wireless используются кодеки AAC, SBC и apt-X (Low Latency), и лучше всего наушники раскрываются, если источник звука поддерживает именно последний аудиокодек.

Звук в этой модели радует широтой сцены и детализацией. Вы одновременно услышите и придыхание вокалиста, и гитарные струны, и удар барабана. Низкие, средние и высокие частоты хорошо различаются, не смазываются и не перекрывают друг друга. Такое звучание можно назвать ровным, но в Momentum True Wireless широкий динамический диапазон, который они успешно используют для того, чтобы отыграть в нужных композициях больше средних или добавить баса. В целом, как для таких компактных наушников, звучат Momentum True Wireless отлично.

Автономность

Встроенные в наушники аккумуляторы обеспечивают около 4 часов беспрерывного прослушивания музыки, при этом батарея кейса может полностью зарядить их ещё два раза. Полная зарядка наушников занимает 1,5 часа.

Приятно, что в Sennheiser использовали для зарядного кейса разъём USB Type-C, который сегодня повсеместно встречается в смартфонах выше среднего уровня.