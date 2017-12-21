Обзор беспроводных наушников Spigen R52E

Американская компания Spigen давно известна своими качественными аксессуарами, в частности, чехлами для смартфонов. Сегодня мы расскажем о необычном для компании гаджете — беспроводных наушниках для занятий спортом. Давайте посмотрим — так ли хороша гарнитура, как и другие продукты компании?

Комплектация

Наушники поставляются в небольшой коробочке почти без опознавательных знаков. Внутри, помимо устройства, находится короткий USB-кабель для зарядки, набор амбушюр и стяжка для укорачивания провода. В комплекте не хватает только чехла для ношения наушников в кармане или сумке.

Дизайн и конструкция

В Spigen R52E применена классическая схема для устройств подобного типа: пара модулей, с аккумулятором и электроникой внутри, соединены проводом, на котором расположен пульт управления и микрофон. Корпус выполнен из пластика, общий вес конструкции — 18 грамм. Качество сборки отличное, заглушка USB-порта полностью защищает разъем, а провод, не смотря на небольшую толщину, опасений за надежность не вызывает. Наушники защищены от влаги, дождя и пота, но плавать в них не рекомендуется.

R52E окрашены в черный цвет, других модификаций в продаже пока нет. На ушах гарнитура смотрится аккуратно, стильно и не привлекает к себе много внимания. На корпусе есть индикатор работы и заряда аккумулятора.

Удобство использования

По своему типу, R52E — внутриканальные наушники. С учетом правильного подбора амбушюр, гарнитура комфортна для ношения. Для дополнительной фиксации во время активных движений, на корпусе предусмотрены заушины. На первый взгляд, они короткие, но опасаться выпадения не стоит. Наушники фиксируются надежно и не выпадают даже во время спринтерского бега или других резких движений. Заушины не жесткие, не давят и не натирают уши, поэтому даже полуторачасовая тренировка в этих наушниках не станет проблемой.

В повседневной жизни наушники не ощущаются на ушах, заушины не давят. Хотя, все зависит от размера и формы ушей, поэтому кому-то небольшая длина заушин может не подойти. Единственное неудобство в форме наушников в том, что они достаточно сильно выступают из ушных раковин, поэтому в сочетании с шапкой, особенно плотно прилегающей, быстро появляется дискомфорт. Это может стать проблемой для любителей физической активности на открытом воздухе в холодное время года.

Пульт ДУ средний по размеру, оснащен тремя кнопками: уменьшения/увеличения громкости и ответа на звонок. Центральная кнопка хорошо ощущается на ощупь, а кнопки громкости, наоборот, не очень. Это стоит учитывать, опять таки, при использовании наушников в перчатках в зимнее время.

Звучание

Звук обладает традиционными недостатками для беспроводных наушников этой ценовой категории: отсутствие среднего диапазона и недостаточная проработка высоких. Но Spigen и не позиционирует эти наушники для аудифилов, поэтому для занятий спортом или повседневного использования, особенно в транспорте, R52E подойдут отлично. Низкие частоты заметно преобладают, но уменьшить их эквалайзером не хочется. Звукоизоляция, как и полагается внутриканальным наушникам — отличная.

Для подключения используется протокол Bluetooth 4.1, а для улучшения звука есть поддержка кодека Apt-X. Качество передачи речи среднее, есть система шумоподавления, работающая порой слишком агрессивно.

К надежности подключения не возникло претензий. Во время тестирования в спортзале, я оставлял смартфон на лавке и отходил от него на 15 метров, в условиях не всегда прямой видимости наушники сохраняли стабильное соединение.

Автономность

В наушники встроен аккумулятор емкостью 90 мАч. Этого хватило для 4 часов прослушивания музыки на уровне 75% от максимальной громкости, что является средним результатом. Полностью заряжаются наушники примерно за 1 час.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: удобство использования, неплохой звук Минусы: не подходят для ношения в сочетании с шапкой, несколько завышенная стоимость Вывод: По итогам тестирования можно с уверенностью сказать, что у Spigen хорошо получаются не только чехлы и подставки, но и беспроводные гарнитуры. Наушники очень комфортны в использовании, особенно при занятиях спортом, автономность и звук тоже неплохие. Конечно, звучание не назовешь идеальным, и к нему можно предъявить претензии, но для большинства его будет достаточно. К сожалению, из-за формы корпуса, наушники не подходят для использования в сочетании с шапкой. И не очень понравилась форма кнопок на пульте, иногда они трудно ощутимы. Но, даже с учетом недостатков, Spigen R52E — это хорошая покупка, особенно при условии снижения цены. Технические характеристики Spigen R52E Black

1 586 − 1 586 грн

Сравнить цены Тип Наушники/телефoнная гарнитура Способ подключения / радиус действия беспроводной ( Bluetooth 4.1 до 10м) Тип конструкции вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус + Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-20000 Максимальная входная мощность, мВт нет данных Тип магнита нет данных КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Активное шумоподавление +(CVC 6.0) aptX - Тип микрофона по принципу действия нет данных Конструкция микрофона встроенный в кабель Направленность нет данных Чувствительность, дБ нет данных Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) - Пульт ДУ 3 кнопки Регулятор громкости + Длина шнура, м 0,7 Тип кабеля стандартный Подключение кабеля двустороннее Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Вес, г нет данных Цвет черный Питание / время работы аккумулятор 90mA /4 ч. Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Поддержка объемного звука - Apple-совместимость + Android-совместимость + Дополнительно -

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge за предоставление наушников Spigen на обзор