Обзор фитнес-браслета Fitbit Charge 3

Компания Fitbit уже давно и успешно является одним из лидеров рынка носимой электроники, но ее продукцию сложно назвать доступной. Тем не менее сила Fitbit не только в дизайне или аппаратной составляющей (как раз в ней очень часто нет), а в продуманном и функциональном программном обеспечении, неплохо мотивирующим не только заниматься спортом, но и следить за питанием и восстановлением. Все это характерно и для Fitbit Charge 3 — стильного фитнес-браслета, способного стать неплохим помощником в занятиях спортом.

Комплектация и версии

Fitbit Charge 3 упакован так, как и подобает его цене — качественно и стильно. Вместе с браслетом поставляется зарядное устройство, которое представляет собой прищепку с контактами, также в комплекте идет более длинная половина ремешка с отверстиями, рассчитанная на более широкую руку. В редакции побывала самая простая версия Charge 3, без NFC и с резиновым ремешком. В продаже есть специальная версия, с поддержкой бесконтактных платежей, перфорированным ремешком или лавандовым тканевым. Обычная версия поставляется в двух цветах: черном и сером с корпусом цвета золота.

Дизайн и удобство использования

По сравнению со второй версией изменений в дизайне немного. Все они, по большей части, косметические. Корпус теперь цельнометаллический, боковины стали более прямыми, а кнопка сбоку из механической превратилась в сенсорную. Браслет позаимствовал некоторые черты модели Ionic, в данном случае — угловатость. На удобстве использования в худшую сторону это не сказалось. Материалы практичные, за одежду браслет не цепляется и в нем удобно спать, привыкаешь к нему за сутки. Корпус теперь защищен от попадания воды еще лучше — в нем можно погружаться на глубину до 50 метров.

Мне нравится как выглядит браслет, он стильный, даже в черном цвете, и декоративный рисунок на ремешке только подчеркивает это. Кстати, о ремешке. К нему также никаких претензий в плане удобства. В повседневном использовании он не доставил дискомфорта. Браслет комплектуется по умолчанию маленьким ремешком, который хорошо подойдет для тонкого запястья, но, если ваше запястье в обхвате больше, чем 18 см, то в данном случае пригодится увеличенная сменная часть ремешка, также входящая в комплект поставки.

Дисплей

Charge 3 оснащен небольшим прямоугольным OLED-дисплеем с одним цветом — серым. В выключенном состоянии дисплей незаметен. На солнце матрица слепнет, но рассмотреть очертания надписей возможно. Производитель предусмотрел разные циферблаты с часами и другими показателями. Лично мне нравится самый простой с отображением пульса в реальном времени. Конечно, хотелось бы цветной дисплей, однако, как показывает практика, на автономности это сказывается не лучшим образом. Хотя она здесь и так не на высшем уровне.

Дисплей в браслете сенсорный и является основным органом управления. Навигация по меню осуществляется свайпами, а сенсорная кнопка слева служит для подтверждения. Нажатие кнопки дополняется виброоткликом, весьма сильным. Дисплей прикрыт изогнутым стеклом Corning Gorilla Glass 3. Палец скользит по стеклу легко, да и отпечатки на нем собираются не очень.

Функциональность Charge 3

По сравнению со второй версией, в наборе Charge 3 появилось отслеживание плавания. GPS, к сожалению, так и не появился и для корректного трекинга бега вам потребуется носить смартфон с собой. В остальном, набор функций аналогичен предыдущим версиям: бег, силовые упражнения, велосипед. Браслет умеет отслеживать количества шагов, ступенек, пульс и качества сна.Также он умеет будить вас и показывать уведомления. Правда, качество работы последней функции мне проверить не удалось, вероятно, виной тому какие-то особенности MIUI моего Xiaomi, несмотря на то, что все необходимые разрешения были даны. Среди другой функциональности можно выделить специальный таймер для некоего подобия дыхательной медитации на протяжении 2, 5 или 10 минут.

К точности работы пульсометра у меня нареканий нет, как во время бега, так и во время в повседневной жизни. Но, не забывайте, что пульсометр такого типа не умеет корректно отслеживать частоту сердцебиения во время занятий с отягощением и при плавании.

По-настоящему браслет раскрывается работая в паре с фирменным приложением Fitbit. В нем собирается вся информация с датчиков Charge 3 и отображается в виде плиток и графиков. Сделано здорово и красиво. В приложении можно вводить и свои данные, к примеру, потребленную еду и количество воды. Вся эта информация удобно визуализируется и лучшие результаты выдаются в виде красиво оформленных достижений, которые могут мотивировать на улучшение результатов.

Автономность

Полного заряда аккумулятора Charge 3 мне хватило на 8 дней и под конец оставалось еще 10%. При этом, было включено постоянное отслеживание пульса. Это не самый выдающийся результат по сравнению с конкурентами, особенно, с учетом весьма базовой функциональности. Полное время заряда занимает 2 часа.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: дизайн, конструкция, софт. Минусы: нет GPS, автономность. Вывод: Fitbit Charge 3 определенно понравился — и дизайном, и функциональностью. В стране, где на рынке доминируют браслеты Xiaomi, Charge 3 будет тяжело с продажами, тут стоит говорить откровенно. Со стоимостью от 149 долларов, этот гаджет вряд ли завоюет большую популярностью. Но его по достоинству оценят те, кому важна не только абсолютная дешевизна и базовая функциональность, но и дизайн, удобство и проработанность программного обеспечения. А с этим у Charge 3 полный порядок. Технические характеристики Fitbit Charge 3 Black/Graphite FB409GMBK

5 467 − 5 467 грн

Сравнить цены Тип Фитнес-браслет iOS + Android + Уведомления о входящих событиях + Функция громкой связи - Прослушивание музыки - Типы физической активности бег, плавание, велосипед Пульсометр + (оптический) Подсчет шагов + Подсчет ступенек + Отслеживание сна + Дисплей, тип OLED Форма дисплея прямоугольный Диагональ нет данных Разрешение нет данных Сенсорный - Размеры, мм нет данных Материал корпуса алюминий Цвет корпуса темно-серый Пыле/влагозащита + (погружения до 50 м) Вес, г (с ремешком) нет данных Материал ремешка резина Цвет ремешка черный Сменный + Тип аккумулятора встроенный, перезаряжаемый Емкость, мАч нет данных Время автономной работы до 7 дней Динамик - Микрофон - Вибромотор + Bluetooth + Wi-Fi - NFC - GPS -

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