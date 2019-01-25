Обзор фитнес-браслета Honor Band 4

На рынке фитнес-браслетов сложилась непростая ситуация, модели от Xiaomi задали определённые стандарты по цене и функциональности. Поэтому в таких условиях другим производителям приходится хорошо обдумывать эти параметры для своих трекеров. В этом свете неплохо выглядит Honor Band 4, который способен предложить своим пользователям расширенные функции по отслеживанию физической активности и цветной дисплей. Но как обстоят дела с автономностью и удобством использования? Разберемся далее.

Комплектация

Браслет поставляется в небольшой картонной упаковке. Помимо него, в комплекте идет короткий microUSB-кабель, который подключается к специальному маленькому крэдлу, в который уже вставляется сам браслет.

Внешний вид

В дизайне Honor Band 4 трудно выделить что-то особенное, кроме, разве что кнопки под дисплеем. В этом плане четвертая модель является почти полной копией Honor Band 3. Трекер полностью черный, минималистичный с виду и не привлекает к себе внимание. Он весьма прост по конструкции, его корпус состоит из двух половинок — основной части и стекла прикрывающего дисплей. Стекло выпуклое и на него нанесено олеофобное покрытие, отпечатки не задерживаются на нем и легко удаляются с него. Дизайнеры постарались разнообразить внешний вид устройства хоть немного, что выразилось в декоративной сетке на ремешке. В черном цвете браслет выглядит даже несколько скучно, на мой взгляд. В продаже также есть есть версия с темно-синим ремешком.

Ремешок, удобство использования

Браслет трекера выполнен из резины, довольно приятной на ощупь. Ремешок регулируется по длине, а застежка пластиковая. На ремешке предусмотрен тренчик с фиксацией выступающей части ремешка, но справляется с этим он плохо и за время использования остаток ремешка часто выпадал из него. Но, в основном, при снятии верхней одежды. Внутренняя часть браслета мягкая, даже немного скользкая, но дискомфортных ощущений при ношении я не отметил. Браслет съемный, к корпусу он крепится специальными пластиковыми защелками. Крепление надежное и отстегнуть ремешок не так уж и просто. Кстати, в продаже есть версия Running со стильной перфорацией ремешка и более яркими цветами оформления.

Дисплей, управление

Honor Band 4 оснащен AMOLED-дисплеем с разрешением 240х120 с диагональю 0,95 дюймов. Дисплей яркий, даже слишком. Почти во всех условиях мне хватало начального уровня яркости из 3 доступных в настройках. Дисплей сочный, контрастный с глубоким черным цветом, но в браслете он выполняет больше дизайнерскую роль, чем имеет реальную необходимость. К тому же, на автономности это сказалось не лучшим образом. Главный недостаток данного дисплея заключается в не очень хорошей видимости на солнце. В остальном, к нему претензий нет.

Дисплей также является органом управления, помимо сенсорной кнопки под ним. Навигация по меню осуществляется свайпами, с чувствительностью проблем нет, палец по стеклу скользит очень легко.

Что умеет Honor Band 4?

Набор возможностей браслета стандартный для любого современного фитнес-трекера: подсчет шагов, потраченных калорий в повседневной активности и во время тренировок, отслеживание сна и вывод уведомлений. Набор датчиков невелик: акселерометр и оптический пульсометр. За подключение к смартфону отвечает Bluetooth 4.2. При разрыве подключения со смартфоном, Honor Band 4 сигнализирует об этом вибрацией. В версии CRS-B19, побывавшей на тестировании, NFC нет, но поддержка этой технологии есть в версии для китайского рынка. Но в наших реалиях эта версия бесполезна, ввиду поддержки только платежной системы Alipay.

О входящих сообщениях браслет сигнализирует вибрацией, ее сила достаточно велика. Особенно это касается будильника — его я ощущал всегда. Другие уведомления выводятся без проблем, вне зависимости от языка. А вот смайлы и другие специфические символы не умеют отображаться корректно. Кстати, если ОС вашего смартфона на украинском языке, то меню браслета будет на английском. Но сообщения на украинском выводятся корректно. Но если на смартфоне выбран русский, то и меню браслета будет на русском языке.

Функции постоянно включенного дисплея в браслете нет, его можно разбудить или входящим уведомлением, или стандартным жестом просмотра времени. В настройках, есть функция пролистывания пунктов меню взмахами, это будет полезно в случае занятой второй руки. По умолчанию доступно несколько экранов с информацией — время, шаги, заряд аккумулятора, погода, дата. Предустановленных экранов всего три. Скорость работы меню хорошая, пункты листаются плавно, это нравится. Не нравится только работа с сообщениями. Во-первых, сохраняется только 10 последних сообщений. Во-вторых, при попытке их просмотра браслет подвисает, что говорит о некоторой сырости прошивки.

Из других функций можно выделить наличие секундомера и таймера в самом браслете.

Фитнес-возможности

Кроме упомянутого подсчета шагов, браслет может выступать компаньоном при пробежках. GPS в нем нет, поэтому подсчет дистанции, темпа и скорости производится благодаря акселерометру. Я был удивлен, но по сравнению со специализированными спортивными часами с хорошим GPS-модулем, браслет выдавал вполне корректные значения. Конечно, трек по карте браслет не создать, но оставлять смартфон дома и бегать только с браслетом можно. В режиме пробежки на дисплее отображается вся необходимая информация: время, пульс, темп и дистанция. Среди других режимов тренировок есть плавание (этот режим я не тестировал), ходьба и свободная тренировка.

К работе пульсометра у меня нет претензий. Он корректно отслеживает ЧСС как в покое, так и при беге. При включении постоянного отслеживания пульса можно задать границу пульса в покое при которой браслет будет вас уведомлять об этом.

Сон

Отдельно хочу отметить отслеживание сна. В приложении HUAWEI Health вы можете выбрать два режима — простой и Trusleep. При включении первого, браслет будет собирать только базовую информацию, такую как время нахождения в легкой и глубокой фазе сна. Второй, более продвинутый, разработанный совместно с Гарвардской медицинской школой, более точно отслеживает качество вашего сна. Приложение в дальнейшем анализирует данные и предлагает подробные советы по улучшению сна. Но, стоит учитывать, что включение этой функции увеличивает расход аккумулятора.

Приложение HUAWEI Health

Для работы браслета вам потребуется фирменное приложение для работы с носимой электроникой HUAWEI и Honor. Мы недавно с ним знакомились и с тех пор набор его возможностей и функциональность не изменилась. Интерфейс разбит на три экрана: общая информация, где собирается вся информация из браслета, режим тренировки и настройки браслета. В приложении вы можете выбирать из каких программ вы будете получать уведомления, настраивать последовательность пунктов в меню в Band 4 и другие мелкие опции.

Автономность

Honor Band 4 оснащен встроенным аккумулятором емкостью 100 мАч. При постоянном замере пульса, отслеживание сна TruSleep и регулярных входящих уведомлениях, полного заряда хватает на полных 5 дней работы, что довольно скромно для фитнес-браслета и на один день меньше заявленных производителем цифр. Выключение отслеживания пульса и умного отслеживания сна позволяют браслету продержаться честные две недели, что уже лучше, но так мы теряем часть спортивной функциональности. Немалую роль в энергопотреблении играет и AMOLED-матрица, которая потребляет больше энергии, чем обычный монохромный экран. Кстати, предыдущая модель — Band 3, демонстрировала более длительное время работы, но в ней как раз и была установлена монохромная матрица. Полностью браслет заряжается почти за 2 часа.