Обзор фитнес-браслета Samsung Galaxy Fit E





Успех Xiaomi Mi Band показал, что недорогие фитнес-трекеры нужны и пользуются большой популярностью. Упускать такую нишу нельзя и в Samsung решили выпустить продукт, который составит конкуренцию одному из самых популярных фитнес-трекеров современности. Galaxy Fit E получился неплохим фитнес-браслетом, но не без особенностей.

Дизайн Galaxy Fit E

Над внешним видом Galaxy Fit E в Samsung явно не думали долго. С виду он отдаленно напоминает уменьшенную копию Gear Fit 2 Pro. В черном цвете глазу не за что зацепиться, все очень просто и минималистично. К счастью, помимо скромного черного, в продаже есть яркий желтый и стильный белый. К тому же, ремешок в браслете сменный, поэтому разнообразить его внешний вид в перспективе можно будет.

Корпус браслета пластиковый, застежка тоже пластиковая, ремешок — резиновый. Дисплей прикрыт пластиком, который быстро покрывается царапинами. Всего за неделю использования дисплей покрылся сеткой из мелких царапин, которые хорошо видны при взгляде на него в солнечный день. Так что практичность — не самая сильная сторона Galaxy Fit E.

Удобство использования

При весе всего в 15 грамм, браслет не ощущается на руке. Его края скруглены, поэтому за манжеты одежды он не цепляется. Ремешок также дискомфорта не доставил, он мягкий, приятный наощупь. К браслету быстро привыкаешь и особого желания его снять не возникает. Застежка также оказалась надежной, несмотря на то, что она пластиковая, ее конструкция очень надежная и за время использования браслет ни разу не расстегнулся.

Дисплей

Браслет оснащен небольшим монохромным PMOLED-дисплеем с диагональю 0,74 дюйма с разрешением 128х64. Дисплей не сенсорный, для прокрутки пунктов меню используется одинарный тап по корпусу. Дисплей монохромный, вся информация отображается белым цветом. В условиях прямого солнечного света экран ощутимо слепнет и разобрать на нем что-либо очень трудно.

Функциональность

Список функций Galaxy Fit E стандартный для фитнес-трекеров в этом классе: отслеживание количества пройденных шагов, отслеживание сна, вывод уведомлений, прогноза погоды и событий календаря. Браслет оснащен оптическим пульсометром, он может измерять пульс в круглосуточном режиме. Также Galaxy Fit E умеет автоматически определять тип физической активности — ходьбу и бег. Причем, в первом случае он разделяет эпизодические кратковременные перемещения и длительную ходьбу, и расценивает ее как тренировку. С бегом тоже проблем нет, браслет точно замечает начало пробежки, при том, что GPS в нем нет. И несмотря на это, он точно подсчитывает темп. Правда, для большей точности в замере длительности, тренировку лучше завершать самому двойным тапом по дисплею.

К точности отслеживания шагов и сна тоже претензий нет. Другие движения не учитываются как шаги, переход ко сну и выход из него также отслеживается корректно. В браслете есть будильник, но простой и разбудит в строго заданное время. Сила вибрации в браслете ощутимая, ее всегда заметно. К точности пульсометра претензий нет, она сравнима со спортивными часами более высокого уровня. Правда, во время бега пульс отображается на дисплее совсем маленьким шрифтом, который очень трудно разобрать даже стоя на месте и присмотревшись, не говоря уже о беге.

Уведомления выводятся в виде иконки приложения и начала текста. Полный текст сообщения выводится не будет, только часть имени адресата. Для синхронизации используется приложение Samsung Galaxy Wear.

Автономность

Galaxy Fit E оснащен аккумулятором емкостью 70 мАч, заявленное время работы составляет 7 дней. Но по факту при включенном пульсометре браслет работает всего 5 дней, что по сравнению с конкурентами в этой ценовой категории очень мало. Полная зарядка браслета занимает примерно за 1,5 часа от проприетарного зарядного устройства.