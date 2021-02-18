Тест-драйв гибрида Subaru Forester e-BOXER: ТОП-5 вопросов и ответов





Кроссовер Subaru Forester актуального поколения хорошо знаком постоянным читателям: вот репортаж с презентации, а вот детальный обзор. Но данная модель снова привлекла внимание, и для этого хватило лишь одного небольшого логотипа «e-BOXER»: под данным обозначением скрывается фирменная гибридная система. Какие плюсы и минусы может предложить Subaru Forester e-BOXER, чем сможет порадовать и огорчить этот гибридный кроссовер – все разберем в данной статье.

ОК, логотип «e-BOXER» – а другие отличия есть? По кузову, в салоне?

Отличить гибридный кроссовер Subaru Forester e-BOXER от обычного «лесника» непросто: серебристые корпуса боковых зеркал да тройка вышеупомянутых логотипов по кузову – два на передних крыльях и один на крышке багажника. Вот и все знаки различия.

При этом сам Subaru Forester мгновенно узнается в потоке: угловатые формы кузова и высокая крыша (привет, просторный салон!), заостренные фары и фонари, многочисленные защитные пластиковые накладки по периметру. Автомобиль явно создан изначально с мыслями о практичности и проходимости, а уж затем – с мыслями о дизайнерской красоте.

Кроссовер Subaru Forester узнается сразу: в данном классе не так уже много автомобилей с подобным угловатым кузовом в «мужском» стиле. Визуально такой дизайн делает автомобиль более массивным, хотя в реальности «лесник» по габаритам сравним с конкурентами. Гибридная версия Subaru Forester e—BOXER отличается лишь деталями: серебристыми корпусами зеркал да приметными логотипами.

Аналогично и с интерьером: в целом все знакомо, отличия лишь в мелочах – но это круто! Потому что салон Subaru Forester является одним из самых просторных в классе. Особенно на ощущение простора работает высокая крыша да тот самый угловатый стиль кузова, который отмечал ранее. Малого того, что один из самых просторных – так еще и один из самых удобных. Спереди имеются красочные дисплей (для любителей инноваций), которые умудрились подружить с многочисленными привычными кнопками (для староверов), контрастные приборы легко читаются, огромные диапазоны регулировки сидений. Да и сзади раздолье: отменный простор и регулировка угла наклона спинки, дефлекторы вентиляции и 2-ступенчатый подогрев, многочисленные продуманные кармашки.

Если говорить о характерных деталях гибридного автомобиля относительно обычного, то отличается блок «климата» – с переработанным дизайном и вписанными кнопками подогрева сидений. Попутно данное решение позволило освободить место на центральном тоннеле под кнопки управления камер переднего и бокового обзора. Плюс гибрид Subaru Forester e-BOXER может предложить систему DMS (Driver Monitoring System) для распознавания лица владельца: подстраивает настройки сиденья и зеркал заднего вида, попутно система следит за вниманием человека и его взглядом на дорогу. Плюс добавлено новая вкладка бортового компьютера, где отражается работа гибридной системы. Вот и все отличия.

Но кроме отличий, можно поговорить о замечаниях – потому что они есть. К примеру, камеры переднего и бокового обзора выводят картинку на маленький экран под лобовым стеклом. Почему так, если изображение с камеры заднего вида выводится на огромный центральный монитор? Ладно, эти замечания характерны и для обычных версий автомобиля Subaru Forester. Но вот замечание именно к гибриду: получив систему DMS, также автомобиль получил и затемненную полоску с камерой-сенсором – и при высокой посадке эта полоска перекрывает верхнюю часть маленького центрального дисплея.

Салон не блещет дизайном, но явно блещет простором: много места и удобно для всех! Внутри обнаружим сразу три дисплея, причем маленький центральный экран сверху «зажат» полоской с камерой-сенсором DMS. Отличие гибрида – новый блок «климата» (жду его на всех версиях Forester) и оригинальная вкладка бортового компьютера. Аккумулятор гибридной системы расположен в багажнике, из-за чего последний уменьшился на 24 литра. Но вы этого не заметите: багажник все равно большой, удобный, продуманный в мелочах.

Можно детальнее рассказать о том, как устроен этот гибрид?

Гибридная система Subaru Forester e-BOXER обозначается MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) и это так называемый «параллельный гибрид» – когда оба мотора могут работать параллельно или независимо друг от друга. Основой выступает 2-литровый бензиновый двигатель FB20 со степенью сжатия 12,5 и непосредственным впрыском топлива. Причем бензиновый ДВС был слегка перенастроен для работы в составе гибридной системы, из-за чего немного снизились мощность и момент – теперь 150 л.с. и 194 Нм против 156 л.с. и 196 Нм у обычного 2-литрового кроссовера Subaru Forester. В тоже время, гибридная версия получила «компенсацию» мощностью почти 17 «лошадей» и крутящим моментом 66 Нм: именно столько развивает электромотор, встроенный в фирменный вариатор Lineatronic. В целом все было описано в отдельной новости, а ниже приведено и фирменное видео с презентации – довольно информативное.

Добавить лишь можно пару деталей. Во-первых – суммарная мощность. Традиционно нельзя считать суммарную мощность путем обычного арифметического сложения мощности ДВС и электромотора, поскольку они работают в разных режимах. Поэтому я опираюсь на ряд заграничных источников, которые заявляют для Subaru Forester e-BOXER мощность порядка 164-166 «лошадей». Во-вторых – емкость аккумулятора. В официальных технических характеристиках указано лишь рабочее напряжение (118 вольт) и пиковая мощность (13,5 кВт), но не указана емкость. Хотя также можно отыскать ряд источников, которые дают данные о емкости аккумулятора в 4,8 Ач или 0,57 кВтч (если пересчитать с учетом рабочего напряжения). В-третьих – масса автомобиля. Так, тестовый гибридный кроссовер весит 1 660-1 692 кг (в зависимости от комплектации), обычный 2-литровый кроссовер Subaru Forester весит 1 591-1 661 кг: утяжеление составляет 31-69 кг, хотя встречались данные и про 110 кг разницы. Наконец, в-четвертых – объем топливного бака. Гибрид получает 48-литровый бак вместо 63-литрового у обычных версий модели. Логично, что бак уменьшен ввиду снижения расхода топлива: обещан городской расход 7,5 л на 100 км против 9-9,3 литра у 2,0-2,5-литровых версий (заявленный трассовый расход – 6,2-6,3 л для всех версий автомобиля). Однако обещано одно, а на деле получается другое.

И что получается? Как едет гибрид?

К сожалению, у меня нет опыта езды на обычном 2-литровом автомобиле Subaru Forester: всегда тестовой попадалась 2,5-литровая версия. И для Subaru Forester такой мотор – это, как говорится, «что доктор прописал». Пусть автомобиль далеко не гонщик, но все-таки есть хороший запас тяги, мягкость и плавность на низких оборотах, уверенность в какой-то мощности «под педалью» при обгонах. Но в случае с гибридом – автомобиль просто едет. Тут бы рассказать про подхват электромотора «с низов», однако правда в том, что его прибавка минимальна и едва заметна. Конечно, иногда можно ехать только на электротяге – но на невысокой скорости (плавный разгон со старта и до 30-35 км/ч, либо поддерживать скорость 50-60 км/ч) и так можно проехать от 300-400 метров до одного километра максимум. А дальше: как только вы чуть сильнее нажмете педаль акселератора – так сразу запустится бензиновый мотор и автомобиль поедет как обычный 2-литровый Subaru Forester.

Причем, если верить паспортным данным, то даже немного хуже: разгон 0-100 км/ч у гибрида требует 11,8 секунд против 10,3 секунды у обычной 2-литровой версии или 9,5 секунд у 2,5-литрового кроссовера. Максимальная скорость тоже ниже, чем у других версий: заявлено 188 км/ч, при этом 2-литровый автомобиль способен развивать 193 км/ч, а 2,5-литровая версия и вовсе может «разменять две сотни» – 207 км/ч максимум. И все это для экономии 1,5-1,8 л топлива в городе. Причем для этого еще и надо постараться: я добивался лучших результатов порядка 6,5-6,8 л на 100 км пути, но лишь при очень неспешной и аккуратной езде. Однако если поехать в обычном стиле, то гибрид Subaru Forester e-BOXER будет потреблять в городе вполне «негибридные» 9-10 литров на 100 км, а с большим количеством пробок, прогревами, да динамичным стилем езды (насколько это возможно) расход может достигать 11-12 л на 100 км. К слову, расход топлива на трассе примерно отвечает паспорту: при скорости 90-100 км/ч – порядка 6,5 л на 100 км пути.

Однако что касается ходовой части, то Subaru «умеет». Да, здесь по-прежнему легкий руль и большие крены высокого кузова. Зато здесь также по-прежнему отменный комфорт подвески: если в прошлом поколении Subaru Forester был приятно-упругим «рубахой-парнем», то со сменой генерации кроссовер явно взял вектор на мягкость. Однако вместе с большими ходами колес и отменной энергоемкостью, кроссовер Subaru Forester позволяет безболезненно ездить даже по самым разбитым дорогам – в плане «наплевательского отношения» к ямам/буграм лучше могут быть лишь считанные кроссоверы да рамные внедорожники. Но самое главное в том, что аналогичное утверждение (и даже в большей степени) касается полного привода. Наверное, это странно звучит для гибрида, но: вот вы заунывно таскались по пробкам и покоряли очередное заснеженное паркоместо – а вот можно «дать угла» на площадке или знатно покопаться на заснеженных лесных дорогах. Секрет прост: кроссовер Subaru Forester e-BOXER частенько «подрабатывает» задними колесами, плюс имеется толково настроенная система X-Mode.

Итог одной фразой: даже гибрид Subaru – это по-прежнему Subaru! Гибридный силовой агрегат не удивляет расходом, динамикой, разгоном: в управлении и взаимосвязи с «автоматом»-вариатором Lineatronic – это просто кроссовер, просто Subaru Forester. Удивляет другое, что характерно для автомобилей Subaru вообще: энергоемкость и комфорт подвески, работа полного привода и системы X—Mode, простота и понятное управление тягой. Гены Subaru чувствуются даже в случае гибрида. К слову: предусмотрено два режима езды: более резкий «Sport» (S) или более покладистый «Intelligent» (I). Также предусмотрено два режима X—Mode и при выборе любого сразу запускается ДВС, даже если до этого вы двигались на электротяге. А вот каких-либо режимов/кнопок для управления гибридной системой нет. Зато есть повод для удивления: при заявленном разгоне 0-100 км/ч за 11,8 секунды мой замер дал результат около 11 секунд – все равно небыстро, но заметное превышение паспортного разгона.

Насколько выгоден гибрид в покупке? Может лучше обычный Forester?

Смотря, что вы хотите получить. Гибрид Subaru Forester e-BOXER оправдан для тех покупателей, кто требует максимальную комплектацию и экономичность, а не максимальную динамику и мощность двигателя. Потому что стандартная цена гибридного кроссовера Subaru Forester e—BOXER составляет 1,192 млн грн (или $42,5 тыс.) и это примерно сравнимо с 2,5-литровой версией Subaru Forester в максимальной комплектации Premium. Уточнение о комплектации важно, поскольку на сегодня гибрид доступен лишь с одним уровнем оснащения в стиле «все включено»: панорамный люк, аудио Harman/Kardon, кожаный салон, регулировка угла наклона спинки заднего дивана, 18-е колесные диски, 2-режимная система X-Mode, пр.

Однако если вы хотите просто получить автомобиль Subaru Forester – то другие версии выйдут заметно дешевле: 2-литровая Touring оценивается от 1,005 млн. грн (или $36 тыс.), а 2,5-литровая Sport стоит 1,1-1,166 млн грн. (или $39-41,5 тыс.) в зависимости от наличия специальных предложений на складские автомобили. При этом оснащение изначально довольно хорошее: «автомат» в виде CVT-вариатора Lineatronic, светодиодные адаптивные фары, подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, семь подушек безопасности, система контроля трафика сзади, камеры заднего/переднего/бокового обзора, комплекс EyeSight (адаптивный «круиз», контроль рядности, предупреждение столкновения).

Высокая цена Subaru Forester e—BOXER объясняется не только гибридной техникой, но и максимальным уровнем оснащения: кожа, «панорама», премиум-аудио, крупные колесные диски. Но ведь все версии Subaru Forester предлагают довольно хорошую комплектацию. И если не замахиваетесь на «максималку» – то целесообразность приобретения и окупаемость гибрида вызывает сомнения.

И что в итоге? Про гибрид и Subaru вообще…

Выводы для Subaru Forester e-BOXER неоднозначны. Мы получаем лишь небольшую гибридную добавку – но за довольно большую цену. Прямые конкуренты в вопросах гибридизации дают больше: автомобили Toyota RAV4 Hybrid и Honda CR-V Hybrid обеспечивают существенный прирост мощности при заметном снижении расхода топлива. Выходит, что кроссовер Subaru Forester e-BOXER – это явно не про высокую мощность, хорошую динамику, низкий расход. Быть может Subaru Forester e-BOXER – это про традиционные ценности марки: полный привод, хорошую проходимость, энергоемкость подвески, простор салона? Но почему тогда не взять обычную 2,5-литровую версию Forester? Такое чувство, что Subaru Forester e-BOXER пытается запрыгнуть хотя бы в последний вагон уже уходящего поезда тотальной электрификации…

Однако не спешите хоронить бренд Subaru в целом и технологию e-BOXER в частности! Во-первых: гибриды e-BOXER снова привлекают внимание к бренду Subaru в Украине – после двухлетней паузы, которая образовалась после запуска нового поколения Subaru Forester. Причем в мире-то компания Subaru развивается: за эти два года появился большой кроссовер Ascent, новые седан Legacy и кросс-универсал Outback, купе BRZ второго поколения. А еще у компании Subaru появился первый подзаряжаемый гибрид, построенный на основе модели Crosstrek – в Украине это модель XV. И вот вам во-вторых: пусть мы получаем не подзаряжаемый, а лишь обычный гибрид Subaru XV e-BOXER, но все равно лично у меня относительно данного автомобиля есть бо́льшие ожидания, чем от Subaru Forester e-BOXER. Ведь в случае Subaru XV гибридная версия e-BOXER реально выступает флагманом линейки, попутно принося с собой ряд других перемен кроме силового агрегата. Поэтому ждем новой встречи с гибридами Subaru – по возможности обязательно расскажу про Subaru XV e-BOXER!

Технические характеристики Subaru Forester e—BOXER

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,625 х 1,815 х 1,73 м

Колесная база – 2,67 м

Клиренс – 220 мм

Багажник – от 481 л (5 мест) до 1751 л (2 места)

Грузоподъемность – 493 кг

Снаряженная масса – 1 692 кг

Силовая установка – гибрид e-BOXER, бензиновый, атмосферный, оппозитный 4-цилиндровый двигатель 2,0 л + электромотор

Мощность бензинового ДВС – 150 л.с. при 6 000 об/мин.

Крутящий момент бензинового ДВС – 194 Нм при 4 000 об/мин.

Мощность электромотора – 16,7 л.с. (12,3 кВт)

Крутящий момент электромотора – 66 Нм

Привод – полный привод, система X-Mode

Трансмиссия – «автомат»-вариатор (цепной CVT-вариатор Lineatronic)

Разгон 0-100 км/ч – 11,8 секунды

Максимальная скорость – 188 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,5 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,2 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Michelin X-Ice Snow 225/55R18

Минимальная цена автомобиля (обычный 2,0 л) – от 1,005 млн грн. или около $36 тыс.

Цена тестового автомобиля (гибрид e-BOXER) – около 1,192 млн грн. или $42,5 тыс.