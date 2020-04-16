Обзор Galaxy S20 Ultra: игра в большие цифры





В прошлом году компания Samsung вместе с флагманами серии Galaxy S представила компактный и более доступный смартфон Galaxy S10e. И хотя потребители довольно тепло восприняли аппарат, в этом году его продолжения не последовало. Более того, в Samsung решились на кардинально другой подход, вместо компактного и менее дорогого флагмана, компания представила Galaxy S20 Ultra, который оказался крупнее и дороже других её топовых смартфонов этого года. При этом особый упор в новой модели сделан на возможности съёмки, ведь она впервые для Samsung оснащается основным 108-мегапиксельным модулем камеры, собственной разработки. Что в целом может предложить Galaxy S20 Ultra и насколько хорошо он фотографирует, я расскажу в этом обзоре.

Комплект поставки Galaxy S20 Ultra

Комплектация в этой модели под стать другим флагманским смартфонам Samsung, в коробке с аппаратом можно найти блок быстрой зарядки на 25 Вт, кабель USB Type-C, скрепку для извлечения лотка SIM-карты, проводную Type-C-гарнитуру от AKG и простенький силиконовый чехол.

Дизайн и материалы

С лицевой панели Galaxy S20 Ultra отличается от других флагманов Samsung этого года лишь более крупными размерами. На данный момент в топовой линейке производителя он предлагает самую большую диагональ — 6,9 дюйма. Это даже немного больше, чем у Galaxy Note10+, который под стать серии оснащается, казалось бы, и так большим 6,8-дюймовым экраном. Но как видно, крупная диагональ теперь является привилегией не только линейки Galaxy Note.

Поэтому размеры корпуса у S20 Ultra доросли до 166,9x76x8,8 мм, при весе 220 граммов. Сперва кажется, что это очень много, но на практике если вы пользуетесь аппаратом с 6,5-дюймовым дисплеем, то перейти на 6,9-дюймовый оказывается довольно просто и без особого дискомфорта. Не в последнюю очередь благодаря довольно тонким рамкам, которые в Galaxy S20 Ultra составляют примерно 2 мм по бокам, 3 мм сверху и 4 мм снизу экрана. Корпус в этой модели чуть уже, чем в том же Note10+, поэтому немного комфортнее лежит в руке.

Из интересных нововведений на фронтальной панели Galaxy S20 Ultra, как и в S20 с S20+, отмечу небольшой отверстие в экране под фронтальную камеру. При этом в Samsung довольно элегантно решили вопрос с датчиками приближения и освещения, они находятся не в верхней рамке корпуса, а прямо под дисплеем. Кроме этого, сам экран в смартфоне теперь практически не закругляется по краям.

По сути дизайн в Galaxy S20 Ultra начинается на тыльной панели, здесь у производителя было чуть больше простора для творчества, но в основном вокруг реализации блока камер. В Samsung решили последовать последним трендам, и сделать его массивным, тем самым подчёркивая возможности фотомодулей. И даже нанесли на корпус надпись SPACE ZOOM 100X, которая, как по мне, является лишней и вовсе не показывает одно из главных достоинств аппарата — крупный сенсор основной камеры.

Блок камер заметно выступает из корпуса, компании пришлось пойти на этот шаг чтобы вместить телефото камеру с конструкцией перископа. Чисто эстетически решение не самое правильное, но к счастью, оно достаточно легко исправляется с помощью чехла.

Материалы корпуса в этой модели такие же, как в Galaxy S20 и S20+. В Samsung использовали защитное стекло Gorilla Glass 6 для лицевой и тыльной панели. Но последняя теперь сильнее закругляется на боковые грани. Конструкция тоже осталась прежней: стеклянные панели соединяются с помощью металлической рамки. Как и положено топовому смартфону, корпус S20 Ultra имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Сканер отпечатков и распознавание лица

В Galaxy S20 Ultra используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный в дисплее. На него удобно попадать большим пальцем правой или левой руки, хотя сама область сканирования довольно компактная. Но срабатывает датчик быстро, на разблокировку тратится буквально секунда.

Ещё один способ разблокировки дисплея в смартфона – это система распознавания лица, которая работает на основе фронтальной камеры. И так как S20 Ultra нет дополнительных инфракрасных датчиков, то такой способ защиты данных в аппарате нельзя назвать полностью безопасным. Но отмечу, что в целом система распознавания лица на основе камеры работает и позволяет довольно быстро разблокировать экран, причём даже в очках. Но такой способ хуже срабатывает в темноте и, как я уже отметил, является менее безопасным.

Дисплей Galaxy S20 Ultra

Если раньше вам тоже казалось, что рост диагонали дисплеев в смартфонах вот-вот должен закончиться, то Samsung и в этот раз удалось доказать обратное. В S20 Ultra производитель использовал 6,9-дюймовый сенсорный Dynamic AMOLED 2X дисплей с максимальным разрешением 3200х1440 точек и частотой обновления 120 Гц.

Традиционно для флагманов Samsung используется матрица с отличными углами обзора, поддержкой HDR10+ и цветопередачей, которая зависит от выбранного профиля: насыщенного или природные цвета. В первом дисплей формирует картинку с расширенным цветовым охватом DCI-P3, а во втором – sRGB. Согласно нашим замерам, заводская калибровка экрана находится на хорошем уровне, в обоих профилях цветовой охват больше стандартного треугольника sRGB.

Насыщенные цвета:

Природные цвета:

Важное нововведение в Galaxy S20 Ultra – не только диагональ, которая позволяет отображать на дисплее больше информации, комфортнее смотреть видео и играть в игры, но и частота обновления 120 Гц. Она позволяет сделать картинку более плавной, благодаря чему кажется, что интерфейс системы работает намного быстрее.

При первом включении смартфона в настройках экрана выставлено максимальное разрешение 3200х1440 точек, при котором частота обновления не может быть выше 60 Гц. Поэтому для включения 120 Гц нужно в настройках понизить разрешение до 2400х1080 точек. В Samsung обещают с будущими обновлениями добавить возможность включать максимальную частоту при любом разрешении, но по правде, я не вижу большой разницы в качестве картинки, если его уменьшить. Соответственно 120 Гц при Full HD+, как по мне, это самый оптимальный вариант.

И стоит отметить, что в отличие от других производителей, которые стараются делать в своих аппаратах изменяемую частоту обновления дисплея, меняющуюся в зависимости от изображения, у Samsung она постоянно залочена на 120 Гц. В компании утверждают, что выигрыш в автономности настолько небольшой, что им можно пренебречь.

Платформа и производительность

В Украине Galaxy S20 Ultra официально продаётся только с процессором Exynos 990, который работает на основе 4 энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, 2 ядер Cortex-A76 с частотой 2,5 ГГц и 2 высокопроизводительных ядер Exynos M5 с частотой 2,7 ГГц. За обработку графики в новом чипе отвечает ускоритель Mali-G77 MP11.

Объём оперативной памяти в S20 Ultra составляет 12 ГБ, а встроенной — 128 ГБ UFS 3.0. И на данный момент это базовый и единственный объём хранилища, доступный в продаже в Украине. Поэтому учитывая стоимость смартфона и тот факт, что снимки на 108-мегапиксельную камеру занимают от 15 до 55 МБ, а видео в разрешении 8К и того больше, хотелось бы видеть в этой модели минимум 256 ГБ памяти. Безусловно, её можно расширить за счёт карт памяти microSD, но в модели с приставкой «ультра» ожидаешь получить всё и сразу.

Лоток для SIM-карт в смартфоне гибридный, это означает, что в него можно добавить либо две nanoSIM-карты, либо одну и карту памяти. Но благодаря поддержке формата eSIM в S20 Ultra можно одновременно использовать два номера телефона и расширить хранилище данных.

Что касается производительности, то как и в Galaxy S20 и S20+ её оказывается достаточно для любых задач, которые сейчас доступны на платформе Android, включая требовательные игры. Во время продолжительных сессий в последние, корпус аппарата нагревается, но остаётся тёплым, а не горячим. В тесте на троттлинг процессор под нагрузкой показывает средний результат в 88% от максимальной производительности, что говорит о достаточно эффективной системе охлаждения.

Из других особенностей платформы смартфона стоит выделить поддержку 5G, хотя для нас она пока не так актуальна, беспроводные модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4+5 ГГц MIMO, Bluetooth 5.0, NFC и ANT+. А также GPS, Glonass, Beidou и Galileo для позиционирования.

Работает Galaxy S20 Ultra под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.1.

В смартфоне есть поддержка Android Auto, причём интересно, что по крайней мере в оболочке Samsung приложение теперь не отображается в меню, а запускается автоматически при подключении к авто. Я пробовал использовать S20 Ultra в Opel Grandland X, аппарат без проблем подсоединялся к автомобильной системе и выводил на встроенный экран интерфейс Android Auto.

Единственное, отмечу, что так как смартфон получился довольно крупным, то он может не поместиться на привычное место в вашем автомобиле.

Камеры Galaxy S20 Ultra

Одной из причин, по которой я так долго задержался с обзором смартфона, стало желание протестировать его уже с финальной прошивкой, которая появилась только в начале апреля. С ней Samsung исправил те недочёты в работе камеры, которые проявили себя с первых версий программного обеспечения, в частности, была исправлена нестабильная работа автофокуса. В скором времени компания обещает ещё одно обновление, которое улучшит работу камер, но я решил его уже не дожидаться. Поэтому давайте посмотрим, как S20 Ultra снимает с программным обеспечением, вышедшим в начале апреля.

Но для начала, разберём особенности системы основных камер смартфона, а она довольно интересная. Компания Samsung использовала четыре модуля:

108-мегапиксельный широкоугольный с диафрагмой f/1.8, крупной матрицей 1/1.33″ с размером пикселей 0,8 мкм, фокусным расстоянием 26 мм, оптической стабилизацией и автофокусом с определением фазы (PDAF);

48-мегапиксельный телефото с конструкцией перископа, диафрагмой f/3.5, матрицей 1/2.0″ с размером пикселей 0,8 мкм, фокусным расстоянием 103 мм, оптической стабилизацией, PDAF, 10-кратным гибридным оптическим увеличением и 100-кратным цифровым;

12-мегапиксельный сверхширокоугольный с диафрагмой f/2.2, фокусным расстоянием 13 мм, углом обзора 120 градусов, матрицей с пикселями размером 1,4 мкм и электронной стабилизацией;

0,3-мегапиксельный DepthVision с диафрагмой f/1.0, замеряющий расстояние до объектов.

Начнём с основного 108-мегапиксельного модуля Samsung ISOCELL Bright HMX, который впервые используется в смартфоне компании. В конце прошлого года мы познакомились с его первой версией в Xiaomi Mi Note 10. В своём флагмане компания Samsung, понятное дело, установила самую последнюю ревизию модуля. По умолчанию он делает снимки с разрешением 4000х3000 точек, объединяя информацию из соседних пикселей для повышения качества фотографий.

В то же время, в меню приложения камеры можно переключиться на полные 108 мегапикселей, в этом случае разрешение снимков вырастет до 12000х9000 точек. При этом отмечу, что в обоих режимах съёмки фото сохраняются мгновенно, их обработка не занимает у процессора много времени.

Днём основная камера делает качественные снимки с хорошей детализацией, правильной экспозицией, широким динамическим диапазоном и нехарактерной для флагманов Samsung более естественной цветопередачей. Последнее особенно понравится тем, кто самостоятельно обрабатывает отснятые фотографии.

Но если вам необходимо больше деталей на снимке, то для этого стоит переключиться на максимальное разрешение 108 мегапикселей. В таком режиме размер файла фотографии увеличивается до 15-55 МБ, поэтому любителям разглядывать мелкие детали будет чем заняться. К сожалению, сайт не поддерживает загрузку файлов такого размера, поэтому вы их можете посмотреть в Google Drive.

Для примера, вот несколько 100% кропов из 108-мегапиксельных фото:

Ночью и при плохом освещении основная камера предлагает пользователю выбор из трёх вариантов: автоматическая съёмка, ночной режим или максимальное разрешение. В первых двух камера делает 12-мегапиксельные фото, в последнем — 108-мегапиксельные.

В последние несколько лет производители смартфонов активно используют постобработку, в том числе за счёт нейросетей, чтобы повысить качество ночных снимков. Но как показывает пример Galaxy S20 Ultra, размер сенсора всё же играет первостепенную роль. В автоматическом режиме ночью камера аппарата делает вполне неплохие снимки, пусть она и заметно теряет в деталях, но сама картинка получается очень близкой к реальной.

В то же время, в ночном режиме камера пытается добавить больше резкости и вытянуть больше света, но иногда его даже слишком много. Более агрессивная постобработка сказывается и на цветопередаче, она становится неестественной. В итоге ночной режим хотя и выручает, но в тех случаях, когда объект съёмки имеет хоть какое-то освещение, стоит пробовать обычный автоматический режим, результат с ним может оказаться даже лучше.

Ночью также можно фотографировать на полные 108 мегапикселей, но это не даёт заметного преимущества, шумы всё-равно съедают те мелкие детали, которые камера способна захватить при хорошем освещении. Примеры снимков на Google Drive.

48-мегапиксельный телефото модуль Galaxy S20 Ultra впервые в смартфонах Samsung оснащается конструкцией перископа. Она состоит из зеркала и системы линз, за счёт которых происходит оптическое приближение. Сначала свет попадает на зеркало, преломляется, проходит через линзы и после этого попадает на матрицу. Такая сложная для смартфонов реализация оптического зума нужна для того, чтобы сильно не увеличивать толщину корпуса.

В S20 Ultra телефото камера делает снимки с разрешение 12 мегапикселей (4000х3000 точек), несмотря на более высокое разрешение модуля, обеспечивает 4-кратное оптическое приближение, до 10х в гибридном режиме и вплоть до 50х можно получить неплохой результат с цифровым увеличением.

Также отмечу, что телефото камера работает и в ночном режиме съемки, хотя диафрагма f/3.5 не позволяет матрице получить достаточно света, поэтому при плохом освещении детализация сильно падает. Но ночной режим за счёт склеивания снимков с разными параметрами обеспечивает больше резкости.

Внимательный читатель на этом отрезке текста уже должен задаться вопросом «А как же надпись 100X SPACE ZOOM на корпусе смартфона, которая обещает 100-кратное приближение?». По факту, никак. Galaxy S20 Ultra действительно может делать снимки с цифровым приближением до 100х, но в реальности выше 50х картинка начинает сильнее смазываться и до 100-кратного приближения на фото уже особо нечего рассматривать, разве что очертания объекта съёмки. Поэтому, возможно, кому-то будет приятно знать, что камера смартфона может делать снимки с приближением 100х, но практического применения у этой функции нет.

Напоследок в телефото камере хочется отметить просто отличную работу стабилизации, которая компенсирует дрожание рук и позволяет навести объектив на объект съёмки даже при максимальном цифровом приближении.

12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль в Galaxy S20 Ultra — единственная камера в аппарате, которая так же используется в других моделях Samsung, в частности в S20 и S20+. В ней хотелось бы видеть оптическую стабилизацию, но пока производитель добавил только электронную. В целом, сверхширокоугольный модуль со своей работой справляется, позволяя захватывать больше сцены.

При плохом освещении за счёт ночного режима с его помощью также можно делать снимки и в зависимости от количества света они могут получаться вполне неплохими. Но не самая светосильная оптика и отсутствие оптической стабилизации не позволяют «сверхширику» конкурировать в ночной съёмке с основным модулем.

Фронтальная камера в Galaxy S20 Ultra 40-мегапиксельная с диафрагмой f/2.2, фокусным расстоянием 26 мм и автофокусом с определением фазы (PDAF). Она поддерживает переключение на более широкий угол обзора (80 градусов) и создание портретов с размытием фона.

В целом, как видно, смартфон обеспечивает довольно широкие возможности съёмки, включая запись видео в разрешении до 8К. К сожалению, в условиях карантина, возможности съёмки видео не получилось в полной мере протестировать, но я надеюсь вернуться к этой теме в другом материале.

Аудио Galaxy S20 Ultra

Как и положено флагману, тем более «ультра», смартфон оснащается внешними сетеродинамиками. Один из которых расположен на нижней грани корпуса, а второй совмещён с разговорным и находится в еле заметной полосе между стеклом лицевой панели и металлической рамкой. Благодаря им, звучит S20 Ultra довольно громко и объёмно, особенно как для смартфона, что позволяет не только комфортно смотреть видео без наушников, но даже включать музыкальные композиции.

Проводные наушники к аппарату можно подключать напрямую через порт USB Type-C, к счастью, в комплекте идёт неплохая гарнитура от AKG, либо через переходник на 3,5 мм разъём. Кроме этого, поддерживается беспроводное подключение через Bluetooth 5.0.

Автономность

По ёмкости аккумулятора Galaxy S20 Ultra является ещё одним рекордсменом флагманской линейки Samsung, в нём установлена батарея на 5000 мАч. В тесте автономности Geekbench 4 под максимальной нагрузкой, яркостью дисплея 200 кд/м2 и частотой обновления 120 Гц аппарат продержался 8 часов 13 минут. Если переключить экран на частоту обновления на 60 Гц, то в том же тесте S20 Ultra показывает результат 9 часов 24 минуты.

В реальном использовании при 5,5 часах работы экрана без игр, но с 30-40 минутами просмотра видео, смартфон держится почти 1,5 дня. Это вполне хороший результат, учитывая, диагональ дисплея и частоту обновления 120 Гц.

В комплекте с Galaxy S20 Ultra поставляется блок питания на 25 Вт, но сам аппарат поддерживает быструю зарядку до 45 Вт по стандарту Power Delivery 3.0. Кроме этого, его можно подзаряжать беспроводным способом, для этого подходят Qi зарядки мощностью до 15 Вт. А если нужно подзарядить какой-нибудь аксессуар, который поддерживает индукционную зарядку, например, наушники или часы, то в S20 Ultra для этого есть режим Wireless PowerShare.