Обзор Galaxy Tab S7 FE – большой планшет от Samsung

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Несколько лет назад компания Samsung реанимировала свою линейку планшетов на Android и постепенно наполняет ее новыми устройствами. В прошлом году производитель показал довольно удачную линейку флагманов Tab S7 и Tab S7+, а в этом дополнил ее более доступной моделью Galaxy Tab S7 FE, которая как раз попала ко мне на обзор. Давайте посмотрим, что интересного может предложить этот 12,4-дюймовый планшет.

Дизайн и материалы

Galaxy Tab S7 FE относится к флагманской линейке планшетов Samsung, поэтому получил характерный для нее тонкий дизайн, всего 6,3 мм, а также алюминиевый корпус.

Всю фронтальную панель занимает защитное стекло, которое прикрывает 12,4 дюймовый дисплей с относительно тонкими рамками.

У планшета плоские грани, и если держать его горизонтально, то на верхней находится клавиши включения и регулировка громкости, на нижней коннектор для клавиатуры, а по бокам отверстия для внешних динамиков.

Кроме этого, на правой грани располагается порт USB Type-C.

Тыльная сторона Galaxy Tab S7 FE содержит небольшой выступающий блок с камерой и микрофоном. Как уже сказано выше, корпус планшета выполнен из алюминия с матовой отделкой, на которой не видны отпечатки пальцев.

В Samsung предлагают сразу четыре варианта цветового оформления корпуса Galaxy Tab S7 FE: зеленый, розовый, серый и черный.

Размеры корпуса планшета составляют 284,8 x 185 мм, модель и по дизайну, и по габаритам похожа на флагмана линейки Galaxy Tab S7+, разве что чуть толще (6,3 мм) и тяжелее (608 граммов).

Разблокировка

Приставка FE в названии планшета означает Fan Edition, она означает, что модель относится к флагманской линейке, но имеет ряд упрощений. И одним из них стал отказ от сканера отпечатков пальцев, вместо него используется система распознавания лица на основе встроенной фронтальной камеры. Она неплохо справляется с этой задачей, даже когда пользователь носит очки для зрения, но только если держать планшет горизонтально, что не всегда получается, например, когда носишь устройство чехле-книжке.

В таком случае камера оказывается справа и ей сложно «увидеть» лицо пользователя. Но хорошо, что для разблокировки экрана также можно использовать стандартные средства в Android, такие как ключ, PIN-код или пароль. Хотя сканер отпечатков был бы здесь не лишним.

Дисплей Galaxy Tab S7 FE

Планшет оснащается 12,4-дюймовым сенсорным дисплеем с TFT матрицей, разрешением 2560х1600 точек, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 60 Гц.

Традиционно для Samsung, у экрана два режима отображения: насыщенный и природные цвета. Первый обеспечивает более красочную цветопередачу, а второй соответствует профилю sRGB. Согласно нашим замерам, минимальная яркость экрана составляет 3,5 кд/м2, максимальная – 440 кд/м2. Матрица хорошо откалибрована, что также подтверждается замерами.

«Насыщенный»:

«Натуральные цвета»:

В обоих режимах экран обеспечивает цветовой охват больше стандартного треугольника sRGB, гамма находится на уровне эталонного значения 2.2, цветовая температура 6500К, подсветка равномерная.

В целом дисплеем Galaxy Tab S7 FE приятно пользоваться, он крупный, с высоким разрешением и хорошей цветопередачей. Не хватает разве что более высокой частоты обновления, но это пока прерогатива старших моделей в линейке планшетов Samsung.

Перо S Pen

В комплекте с Galaxy Tab S7 FE поставляется пассивное перо S Pen, которое автоматически распознается экраном планшета при его наведении. В отличие от Bluetooth-версии, которую можно купить отдельно, комплектный вариант не поддерживает удаленное управление приложениями. Тем не менее, оно обеспечивает высокую точность ввода с минимальным лагом, поддерживая распознавание 4096 степеней нажатия.

S Pen можно использовать для управления интерфейсом Galaxy Tab S7 FE, для создания рукописных заметок, рисования и работы в графическом редакторе.

Перо магнитным способом крепится к тыльной части планшета, а также к его правой грани, поэтому его удобно носить с собой.

Платформа и производительность

Galaxy Tab S7 FE построен на платформе Qualcomm с 8-нанометровым чипо Snapdragon 750G, который включает восемь вычислительных ядер Kryo 570 с частотой до 2,2 ГГц и графическое ядро Adreno 619.

Объем оперативной памяти в планшете составляет 4 ГБ LPDDR4X 2133 МГц, встроенной – 64 ГБ, но с возможностью расширения за счет карт microSD.

Производительность Galaxy Tab S7 FE находится на хорошем уровне, обеспечивая плавную работу интерфейса операционной системы Android 11 с интерфейсом One UI 3.1, а также быструю работу приложений. 4 ГБ оперативной памяти в целом достаточно для большинства повседневных задач, но при запуске тяжелых программ фоновые будут закрываться.

Планшет позволяет играть даже в требовательные игры, такие как Genshin Impact и Civilization 6, но на средних настройках графики.

Другие возможности платформы Galaxy Tab S7 FE включают Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и модули позиционирования A-GPS, GLONASS, BDS и GALILEO.

Отдельно отмечу наличие слота для nanoSIM и поддержку LTE, что позволяет оставаться подключенным к интернету, когда поблизости нет доступных Wi-Fi сетей.

Режим DeX

Как и в старших моделях линейки планшетов Tab S7, в версии FE есть поддержка режима DeX, который превращает интерфейс Android в подобие десктопной Windows, с отдельными окнами и панелью задач.

Окна можно размещать рядом, менять их размер и раскрывать на весь экран. Все как на десктопе.

Режим DeX удобно использовать, если подключить к планшету мышь и клавиатуру, в таком случае пользователь получает привычный для работы с манипулятором интерфейс.

Камера

Galaxy Tab S7 FE оснащается 8-мегапиксельной камерой с автофокусом, но без оптической стабилизации.

Как и в других планшетах, камера нужна в больше степени для съемки подручных предметов или документов, и не может конкурировать со смартфонами.

Кроме основного модуля Tab S7 FE оснащается 5-мегапиксельной камерой, которая расположена на фронтальной панели и отлично подходит для видеозвонков.

Аудио Galaxy Tab S7 FE

Наушники к планшету можно подключать беспроводным способом через Bluetooth 5.0, а вот для проводного можно использовать только переходник с USB Type-C, так как 3,5 мм разъема в устройстве нет.

Galaxy Tab S7 FE оснащается двумя внешними динамиками, настроенными AKG и с поддержкой Dolby Atmos, от которых из-за небольших прорезей на гранях, не ожидаешь ничего особенного, но они оказываются очень громкими. Я бы даже сказал, громче, чем в некоторых ноутбуках. При просмотре видео на YouTube или Netflix звук не хочется поднимать выше половины ползунка, становится слишком громко. Само звучание при этом объемное и без хрипов на максимальной громкости.

Автономность Galaxy Tab S7 FE

Планшет оснащается аккумулятором на 10 090 мАч, что вместе с энергоэффективным процессором обеспечивает довольно внушительную автономность. Тесте PCMark Work 3.0 с яркостью экрана 200 кд/м2 планшет продержался 21 час, беспрерывное воспроизведение видео с YouTube при той же яркости достигает 11 часов. Что в реальности позволяет рассчитывать на автономность порядка 2–4 дней, в зависимости от количества часов, проведенных с планшетом.

Galaxy Tab S7 FE поддерживает быструю зарядку 55 Вт, 45 Вт и 25 Вт, что приятно в виду большой емкости аккумулятора. От комплектного же блока питания на 15 Вт планшет заряжается чуть больше 3 часов.