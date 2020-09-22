Обзор Galaxy Watch3





Компания Samsung в последние несколько лет начала активнее развивать свою линейку умных часов. В прошлом году она выпустила Galaxy Watch Active2 с минималистичным дизайном, а в этом решила вернуться к истокам, представив часы Galaxy Watch3 с традиционным для прошлых моделей серии механическим безелем. Давайте посмотрим, что интересного появилось в новинке и чем она отличается от предшественников.

Комплектация и версии

В Galaxy Watch3 компания Samsung полностью переработала упаковку, теперь часы поставляются в продолговатой картонной коробке, а в сам комплект входит только один 22 мм кожаный ремешок и зарядный USB-кабель с магнитным коннектором.

Всего в Украине будет доступно две версии Galaxy Watch3: с корпусом 41 мм и 45 мм. При этом каждая из них имеет две расцветки, в 41 мм – это «мистический бронзовый» и «мистический серый», а в более крупной 45 мм – «мистический чёрный» и «мистический серый».

Сразу отмечу, что внешне обе версии отличаются только размером и наличием в безеле 45 мм модели зубцов по периметру.

В остальном, обе версии имеют универсальный дизайн и подойдут как женщинам, так и мужчинам, в зависимости от предпочтений в размере корпуса. Хотя «мистический бронзовый» в отличие от похожего цвета в Note20 Ultra всё-таки ближе к розовому, чем к медному.

Дизайн и материалы

Внешне новые часы перекликаются с такими популярными моделями как Gear S3 Frontier и Galaxy Watch, но их дизайн значительно доработали. В первую очередь это касается размеров и веса, у 45 мм версии Galaxy Watch3 они составляют 45х46,2х11,1 мм, при весе 53 грамма, против 49x46x13 мм у Galaxy Watch с весом 69 граммов. А в 41 мм модели они ещё меньше – 41х42,5х11,3 мм, и вес 48 граммов. В то же время новые модели получили более крупные дисплеи: 1,4 дюйма (34 мм) и 1,2 дюйма (30 мм). Всё это позитивно сказалось на внешнем виде часов, они уже не выглядят слишком массивными, рамка вокруг дисплея стала компактнее.

Как и в прошлых моделях часов, компания Samsung использовала круглый дисплей и такую же форму корпуса со стандартными креплениями для ремешков и двумя физическими кнопками на правой грани. Последние теперь разделены небольшим выступом, который визуально уменьшает вынос клавиш, а также то, что они разной формы и высоты.

Дисплей в часах немного утоплен в корпус, что связано с использованием механического безеля, а также прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass DX. На нём остановлюсь немного подробнее, так как в тех же Galaxy Watch Active2 использовалось более прочное стекло Gorilla Glass DX+.

Стоит отметить, что эти разработки Corning остаются флагманскими для носимой электроники, лучших стёкол у них пока нет. А отличаются они тем, что DX обладает хорошей устойчивостью от царапин, а DX+ в дополнение к этому обеспечивает более высокую защиту в случае удара. И так как экран в Galaxy Watch3 утоплен в корпус и защищён безелем, в Samsung посчитали, что Gorilla Glass DX будет достаточно для его защиты.

В целом Galaxy Watch3 позиционируется как флагман линейки умных часов Samsung, поэтому во всех версиях использует только стальной корпус с кожаным ремешком, в линейке Active компания также предлагала более доступные алюминиевые модели с силиконовыми ремешками.

Но, как и прежде, крепление ремешков стандартое, в 45 мм используются 22 мм ремешки, в 41 мм версии — 20 миллиметровые.

Качество сборки в новых часах находится на высоком уровне, все элементы корпуса подогнаны очень плотно, а особое эстетическое удовольствие вызывает вращение безеля, оно плавное, но с небольшим пощёлкиванием. Боковые клавиши управления также нажимаются с отчётливым, но мягким ходом.

Galaxy Watch3 получили защиту от воды 5 АТМ, поэтому в них можно плавать как в бассейне, так и в открытой воде, но заниматься дайвингом не стоит. Также производитель указывает на сертификацию MIL-STD-810, но я уже писал в других обзорах, что это не один единый стандарт, а набор из множества тестов на прочность, начиная от самых простых, которые и проходит потребительская электроника. Как правило, они касаются проверки прочности при падении на лист фанеры.

Дисплей и управление

Так как часы представлены в двух размерах, то у них отличается диагональ экрана, в 45 мм версии она 1,4 дюйма, в 41 мм – 1,2 дюйма. Но в остальном у них одинаковые характеристики, в Samsung использовали Super AMOLED матрицу с разрешением 360х360 точек, прикрытую защитным стеклом Gorilla Glass DX. Традиционно для этого типа дисплеев, у него красочная цветопередача, а яркость регулируется в пределах 10 значений, хотя уже на пятом экран отлично видно на ярком солнце.

Для управления часами можно использовать сам дисплей, как и в прошлых моделях, он сенсорный, но в отличие от тех же Active2 больше утоплен в корпус, поэтому для пролистывания интерфейса и меню удобнее использовать механический безель.

Из других органов управления на корпусе Galaxy Watch3 есть механические клавиши на правой грани, верхняя отвечает за шаг назад, а нижняя открывает главное меню и возвращает из приложения на главный экран с циферблатом.

Платформа и софт

В основе часов лежит слегка обновлённая платформа с 10-нанометровым процессором Exynos 9110, работающим на частоте 1,15 ГГц, который дополняет 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. По сравнению с Galaxy Watch Active2 чип не изменился, он всё ещё достаточно производительный, чтобы обеспечивать плавность интерфейса и функциональность часов, а вот памяти стало больше, оперативная выросла с 750 МБ до 1 ГБ, а встроенная с 4 до 8 ГБ. Но никакой разницы в производительности по сравнению с прошлой версией часов я не заметил, новая модель без проблем справляется с операционной системой Tizen 5.5.

Беспроводные опции в часах представлены Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0 и NFC, но последний не работает для бесконтактной оплаты. К сожалению, сервис Samsung Pay у нас до сих пор не запустили, хотя постоянно циркулируют слухи о том, что скоро должен. В них всё ещё хочется верить, тем не менее процесс запуска так и стоит на месте.

В некоторых странах Galaxy Watch3 также доступны в версии с LTE, но в Украине они официально не продаются, хотя некоторые операторы у нас уже поддерживают eSIM. Впрочем даже в стандартной версии часы позволяют принимать звонки со смартфона через Bluetooth.

В качестве интерфейса в Galaxy Watch3 выступает One UI 2.0, созданный с учётом использования круглого дисплей. С выходом новых часов он не изменился, разве что добавили несколько новых виджетов.

Логика оболочки осталась прежней, её главный экран – это всегда циферблат часов с возможностью поменять его на другой предустановленный или загрузить новый из магазина Galaxy Store.

Если повернуть кольцо навигации вправо, то появляются экраны виджетов, они отображают разную полезную информацию, например, данные о физической активности, пульс, погоду, будильник, управление плеером и другое. Виджеты также можно менять на своё усмотрение, при этом если приложение для часов их поддерживает, то его виджет появляется в соответствующем меню.

С поворотом безеля влево открывается панель оповещений, которая показывает все входящие уведомления со смартфона. Их можно открыть и посмотреть, а также взаимодействовать, например, ответить на сообщение с помощью подготовленных фраз или даже через набор на клавиатуре, а ещё рукописным и голосовым вводом. Два последних, к слову, работают довольно неплохо, и рукописный поддерживает украинский язык.

Если на экране циферблата провести по экрану сверху вниз, то открывается меню быстрых настроек, которое состоит из трёх экранов, так что все нужные опции под рукой от включения беззвучного режима до подключения беспроводных наушников.

Основное меню открывается через нижнюю боковую клавишу и по умолчанию отображает небольшие круглые иконки снова-таки расположенные кругом, под стать дисплею. В настройках вид меню переключить на список, что немного удобнее, ведь последние используемые программы находятся всегда сверху.

В целом, в интерфейсе One UI 2.0 не сложно разобраться, он довольно симпатичный, с приятной анимацией и хорошей скоростью работы.

Из коробки приложений на Galaxy Watch3 довольно много, но в первую очередь это системные, то есть сообщения, вызовы, галерея, напоминания, секундомер, таймер, мировое время и прочие. Из магазина Galaxy Store можно загрузить дополнительные программы, но их всё ещё не очень много, хотя можно найти дополнительные и для спорта, такие как Strava и Endomondo, и для развлечений, например, Spotify с возможностью загрузки музыки в память часов и прослушивания оффлайн. Это вообще очень удобно во время пробежек, не нужно брать с собой смартфон, беспроводные наушники без проблем напрямую подключаются к часам.

Подключение к смартфону

Для начала работы с часами пользователю потребуется смартфон, без него их не получится настроить. Это может быть как Android, так и iPhone, но лучше всего Galaxy Watch3 будут работать с первыми. А ещё лучше, конечно же, с аппаратами Samsung. По крайней мере, все необходимые плагины на них уже предустановлены и остаётся только добавить приложение Galaxy Wearable. В нём происходит настройка и обновление часов.

Собственно, это такой центр управления, где можно выбрать циферблаты, виджеты, вид меню, убрать ненужные приложения, настроить оповещения, изменить настройки звука и экрана, а также ещё ряда опций. Программа довольно удобная и позволяет настроить Galaxy Watch3 под свои задачи.

Спорт и фитнес

В Galaxy Watch3 производитель заметно расширил функциональность, которая позволяет пользователю собирать информацию о своём здоровье. Оптический датчик на тыльной стороне корпуса часов обновился, теперь он не только измеряет сердечный ритм, но и насыщение крови кислородом.

Как и других оптических пульсоксиметрах, здесь используется светодиод, испускающий красный и инфракрасный свет, что позволяет определить кислородную сатурацию артериальной крови. Это достигается за счёт того, что поглощение гемоглобином света двух различных по длине волн (красный — 660 нм, инфракрасный — 940 нм) меняется в зависимости от насыщения его кислородом. Изменение цвета крови в зависимости от этого показателя фиксируются встроенным светодиодом.

На некоторых рынках часы могут делать упрощённую версию электрокардиограммы, проверяя наличие мерцательной аритмии, а также измерять артериальное давление без необходимости использовать надувную манжету. Но так как данные функции требуют одобрения местных регулирующих органов, то пока не ясно, будут ли они в итоге работать на Watch3 в Украине.

Пульсометр в часах работает довольно точно, по крайней мере если сравнивать с простым нагрудным датчиком. Но важно во время занятий спортом правильно разместить часы на руке, чтобы они плотно прилегали к коже и находились на расстоянии двух пальцев от запястья. На точность измерений могут влиять физиологические особенности человека, а также наличие татуировок на руке.

Также отмечу улучшенную функцию отслеживания сна, которая теперь более точно определяет фазы сна, позволяет оценить его качество и предлагает рекомендации от американского Национального фонда сна (National Sleep Foundation). Ночью часы следят за движениями и пульсом, регистрируя время без сна, быстрый, неглубокий и глубокий сон. Эти данные утром можно посмотреть на графике вместе с оценкой качества сна.

В Galaxy Watch3 также появилась функция отслеживания падений, если пользователь упал и 60 секунд не двигается, то часы автоматически отправят сообщение и сделают экстренный вызов выбранным контактам.

В остальном, новая модель часов от Samsung предлагает уже знакомые возможности для отслеживания физической активности и занятий спортом. Ежедневно пользователю предлагают достигать определённых показателей, которые включают заданное количество шагов, минут физической активности и занятий спортом. Все они отображаются инфографикой в форме сердца, которая заполняется вместе с тем, как пользователь заполняет эти цели.

В приложении S Health, которое используется для синхронизации данных о здоровье между часами и смартфоном, каждый месяц проходят виртуальные соревнования, которые стимулируют пользователей к большей активности.

Здесь же есть вкладка из которой можно бесплатно скачать программы тренировок, например, для занятий спортом дома или для бега.

К слову, часы теперь собирают больше данных о беге, записывая не только дистанцию, темп, подъёмы, пульс, VO2max, но и асимметрию, регулярность, время контакта, жёсткость, а также время в воздухе. Все эти новые данные непосредственно касаются движения ног во время бега и позволяют оценить, насколько правильно пользователь бегает. Кроме этого, часы отслеживают вертикальные колебания тела во время пробежки, определяя, насколько правильно пользователь держит корпус.

В целом, спортивные и фитнес возможности Galaxy Watch3 заметно обновились по сравнению с предыдущей моделью, и позволяют собирать больше данных. Жаль только, что в украинской версии часов новый оптический датчик пульса задействован не на полную, но надеюсь, в Samsung всё-таки решат этот вопрос.

Автономность

Ёмкость встроенного аккумулятора в часах зависит от размера их корпуса, в 45 мм модели она составляет 340 мАч, в 41 мм – 247 мАч. Соответственно отличается и автономность, в более крупной модели она составляет 3-4 дня использования, в меньшей 2-2,5 дня. Многое зависит от интенсивности эксплуатации устройства, например, больше всего оно разряжается во время занятий спортом с работающим GPS и одновременным прослушиванием музыки через Bluetooth.

В таком режиме 45-минутная пробежка тратит около 28% заряда. В то же время 45-минутный бег с GPS без музыки отнимает у батареи 8% заряда. В итоге если каждый день выходить на пробежку с дистанцией 5-6 км без подключения к часам беспроводных наушников, то за весь день с учётом проверки времени и уведомлений, аккумулятор разрядится примерно на 30%. В целом заряжать часы раз в несколько дней не проблема и быстро входит в привычку, как и ежедневная зарядка смартфонов.

Заряжаются часы беспроводным способом благодаря стандарту Qi, но для этого подходят не все зарядные станции, влияет выпуклая форма тыльной части корпуса. В комплекте с Galaxy Watch3 поставляется небольшая магнитная док-станция, которая подключается к порту USB Type-A. И вот тут бы хотелось уже видеть коннектор USB Type-C, так как блоки питания в комплекте с флагманами Samsung уже идут с этим типом разъёма.