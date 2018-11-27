Обзор GeForce RTX 2080 Ti: видеокарта на все деньги

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Топовые видеокарты всегда интересуют самых требовательных игроков. Серьезно увлеченные энтузиасты часто готовы основательно потратиться, чтобы получить максимально возможные производительность и качество картинки в любимых проектах. Для NVIDIA это ценные клиенты и компания прилагает немало усилий, чтобы они не смотрели по сторонам при выборе очередной обновки для своих ультимативных ПК. С запуском новой графической линейки GeForce RTX на базе чипов с архитектурой Turing, верхнюю позицию в серии игровых адаптеров занимает GeForce RTX 2080 Ti. Посмотрим, на что может рассчитывать владелец такой видеокарты.

GeForce RTX 2080 Ti

Для GeForce RTX 2080 Ti используется графический процессор TU102, который имеет очень большую, по меркам игровых GPU, площадь кристалла – 754 мм² и содержит 18,6 млрд. транзисторов. Чипы изготавливаются тайваньской компанией TSMC по нормам 12 нм.

GeForce RTX 2080 GeForce GTX 1080 GeForce RTX 2080 Ti GeForce GTX 1080 Ti Наименование кристалла TU104 GP104 TU102 GP102 Графическая архитектура Turing Pascal Turing Pascal Техпроцесс производства 12 нм 16 нм 12 нм 16 нм Площадь кристалла 545 мм² 314 мм² 754 мм² 471 мм² Количество транзисторов, млрд 13,6 млрд. 7,2 млрд. 18,6 млрд. 11,8 млрд. Тактовая частота GPU 1515/1710 МГц 1607/1733 МГц 1350/1545 МГц 1481/1582 МГц Потоковые процессоры 2944 2560 4352 3584 Текстурные блоки 184 160 272 224 Блоки растеризации 64 64 88 88 RT-ядра 46 — 68 — Тензорные ядра 368 — 544 — Память (тип, объем) GDDR6, 8 ГБ GDDR5X, 8 ГБ GDDR6, 11 ГБ GDDR5X, 11 ГБ Шина памяти 256 бит 256 бит 352 бит 352 бит Эффективная тактовая частота памяти 14 000 МГц 10 008 МГц 14 000 МГц 11 008 МГц Пропускная способность памяти 448 ГБ/c 320 ГБ/c 616 ГБ/c 484 ГБ/c Энергопотребление, Вт 215/225 Вт 180 Вт 250 Вт 250 Вт

На что же расходуется такой транзисторный бюджет? Если говорить о традиционной графической части, то TU102 включает 4352 CUDA-вычислителя, 272 текстурных модуля и 88 растеризаторов. Даже если рассматривать количественные показатели, без учета архитектурных изменений, то число шейдерных блоков и TMU увеличилось на 21,4% по сравнению с тем, что имеет GP102, используемый для GTX 1080 Ti.

Как и в случае с предшественницей, для GeForce RTX 2080 Ti используется 352-битовая шина памяти. Однако вместо чипов GDDR5X (11 008 МГц) для новинки применяются микросхемы стандарта GDDR6 с эффективной частотой 14 000 МГц, потому пропускная способность увеличена с 484,4 ГБ/c до 616 ГБ/с (+27,2%). Как видим, даже для топовой игровой видеокарты NVIDIA не решились использовать многослойную память HBM2. Графический процессор и без того очень громоздкий и дорогой в производстве, и дополнительно повышать сложность GPU и себестоимость его изготовления не было смысла.

Формально GeForce RTX 2080 Ti остается в рамках теплового пакета 250 Вт, однако несмотря на идентичные заявленные значения, наверняка энергопотребление топовой модели будет выше, чем у RTX 2080. Напомним, что и GeForce GTX 1080 Ti имеет TDP в 250 Вт, потому любопытно будет оценить фактические значения.

Для GeForce RTX 2080 Ti компания разработала оригинальный дизайн. Внешне эталонная версия адаптера NVIDIA очень похожа на младшую модель – GeForce RTX 2080. Субъективно это очень стильное и эффектное устройство с металлическим кожухом и парой вентиляторов осевого типа. Внешне GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition очень похожа на стоковую RTX 2080, рассмотренную нами ранее. Однако для топовой модели используется другая аппаратная платформа с усиленной подсистемой стабилизации питания. Версии адаптеров Founders Edition до сих пор остаются эксклюзивными для NVIDIA, тогда как партнеры калифорнийцев разрабатывают собственные устройства. Нередко для них используются референсные печатные платы, тогда как системы охлаждения разрабатываются производителями видеокарты. Но для топовых версий GeForce RTX 2080 Ti компании предпочитают проводить полный редизайн адаптеров. С одной из таких моделей мы познакомимся поближе.

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING

Компания ASUS изначально предложила несколько модификаций GeForce 2080 Ti. Топовой версией на старте стала ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING.

Внешне модель очень напоминает устройства серии ROG Strix предыдущего поколения, но такое сходство здесь создает уже узнаваемый дизайн внешнего защитного кожуха графитового цвета, тогда как отличий в содержании более чем достаточно.

Для ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING используется система охлаждения с массивным 2,7-слотовым радиатором, включающим кассету алюминиевых пластин, пронизанных шестью тепловыми трубками.

Для теплосъемника используется медное никелированное основание с отполированной поверхностью для лучшего контакта с GPU. В интерпретации производителя такая обработка называется MaxContact.

Видеокарта получила оригинальную печатную плату c мощной 19-фазной (16+3) подсистемой питания, в цепи которой используются элементы DrMOS.

Для обдува массивной радиаторного блока используются три 90-миллиметровых вентилятора с любопытной формой крыльчатки. По внешнему радиусу лопасти соединены ограничительным кольцом. По мнению разработчиков такая конструкция повышает воздушное давление на обдуваемые области радиатора, а таке снижает уровень издаваемого шума.

На верхней кромке предусмотрен порт NVIDIA NVLink второго поколения для синхронизации данных при подключении нескольких видеокарт. В случае с GeForce RTX 2080 Ti шина имеет пропускную способность до 100 ГБ/c – вдвое больше, чем у RTX 2080.

Видеокарта оснащена парой микросхем BIOS. У верхней кромки печатной платы расположен тумблер для выбора активной версии прошивки. Штатным является Performance Mode, а режим Quite Mode предполагает снижение уровня шума системы охлаждения при некотором повышении рабочих температур.

Для подключения дополнительного питания используется два 8-контактных разъема. Адаптер оснащен светодиодными индикаторами подключения силовых кабелей. По заявлению производителя, для системы с ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING необходим блок питания мощностью от 650 Вт.

Видеокарта имеет дополнительную подсветку. Световод опоясывает защитный кожух, крупный логотип светится на защитной панели с обратной стороны PCB. Если вдруг такое случиться, что на материнской плате не окажется разъема для подключения RGB-ленты, такой теперь предусмотрен и на видеокарте.

Конечно в данном случае поддерживается синхронизация подсветки, для настройки которой используется фирменное приложение AURA.

Производитель предусмотрел на панели дополнительную кнопку для отключения иллюминации. Хотя, если ваша система собрана в закрытом корпусе, куда быстрее можно программно потушить огоньки в уже упомянутой утилите.

На интерфейсную панель выведены два HDMI, пара выходов DisplayPort и USB Type-C для подключения VR-гарнитур следующего поколения.

В работе

В покое видеокарта отключает вентиляторы, работая в пассивном режиме.

Возможностей радиаторного блока достаточно, чтобы на открытом стенде удерживать температуру чипа на уровне 40–41С.

Под нагрузкой в режиме Performance графический процессор прогревался до 62С. Актуальная на момент тестов версия GPU-Z не позволяла мониторить скорость вращения вентиляторов, однако в целом уровень издаваемого шума был ниже среднего для видеокарт. Графический процессор на пике ускорялся до 1980 МГц, хотя типичные рабочие частоты были на 30–40 МГц ниже.

При переключении версии прошивки в Quiet Mode, уровень шума дополнительно уменьшается. Обороты вентиляторов снижаются. В таком режиме GPU нагревался уже до 75С, однако производительность практически не изменилась. Пиковое значение частоты GPU зафиксировано на уровне 1965 МГц. Минимальное снижение, которое практически не сказывается на количестве кадров/c.

Эффективный кулер с огромным радиатором, обдуваемым тремя вентиляторами, позволяет варьировать режим работы видеокарты. Если хочется потише – можно смело использовать режим Quiet Mode. Температура процессора удерживаются на допустимом уровне и производительность при этом не страдает.

Разгон

В экспресс-режиме удалось дополнительно форсировать видеокарту. При повышении базовой частоты с 1350 до 1500 МГц среднее значение ускорения повысилось с 1650 до 1800 МГц.

Впрочем, это значение малоинформативно, куда любопытнее пиковые 2130 МГц во время игровой нагрузки. Да, фактические частоты GPU на длительных сессиях колеблются в зависимости от характера нагрузки, но после дополнительного ускорения вполне можно было наблюдать устойчивые 2060–2080 МГц. В штатном режиме температура чипа под нагрузкой повысилась до 68С, то есть запаса для частотных экспериментов c GPU здесь достаточно.

Попутно отметим, что чипы памяти также удалось ускорить с эффективных 14 000 до 15 800 МГц (+12,9%).

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц) Intel, www.intel.ua Видеокарта GeForce RTX 2080 FE NVIDIA, www.nvidia.com ASUS ROG-POSEIDON-GTX1080TI-P11G-GAMING; ASUS ROG STRIX-GTX1080-O8G-GAMING ASUS, www.asus.ua Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS X Hero (Intel Z370) ASUS, www.asus.ua Оперативная память G.Skill SniperX 2x8GB DDR4-3400 (F4-3400C16D-16GSXW) AMD, www.amd.com Накопитель HyperX Savage 960 ГБ (SHSS37A/960G); Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G) HyperX, www.hyperxgaming.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M (1200 Вт) Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator X27 (27″, 3840×2160, 144 Гц, G-Sync) Acer, www.acer.ua

Производительность

Для оценки производительности топовой графики NVIDIA мы использовали показатели GeForce RTX 2080 Founders Edition. Обратим внимание на то, что это несколько ускоренная версия RTX 2080. От адаптера ASUS с заводским разгоном мы также не пытались получить референсную GeForce RTX 2080 Ti. Базовая частота изначально соответствует заданной – 1350 МГц, а вот угадать с алгоритмом работы системы авторазгона проблематично, потому как у каждой модели видеокарты он может отличаться. Да и в целом понятие референсного адаптера в данном случае довольно условно, ведь эталонная модель изначально имеет ускоренную частотную формулу.

Для сравнения также использовались результаты номинальной предшественницы – GeForce GTX 1080 Ti, а чтобы выйти из зоны флагманских устройств, на диаграммах представлены показатели более доступной GeForce GTX 1080.

Первый синтетический тест Time Spy Extreme демонстрирует заметное преимущество GeForce RTX 2080 Ti над остальными участниками. Увы, разработчики 3DMark все еще готовят этап с замером производительности при использовании трассировки лучей.

В реальных играх при использовании разрешения 4К и пресетов с максимальным качеством графики соотношение сил всех участников сильно зависит от используемого движка, но в целом ситуация вполне предсказуемая. GeForce RTX 2080 Ti оказывается вне досягаемости для остальных участников.

В большинстве случаев топовая модель на GPU с архитектурой Turing позволяет уже чувствовать себя действительно комфортно в режиме 4К. Средние 60–80 кадров/c даже в тяжелых проектах весьма впечатляют. Однако есть и исключения. В тех же Deus Ex:Mankind Divided, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands или Final Fantasy XV даже при наличии GeForce RTX 2080 Ti придется играться с настройками, чтобы выйти хотя бы на средние 60 кадров/c.

При разрешении 2560х1440 производительность заметно возрастает. Топовая модель на Turing конечно сохраняет лидирующие позиции, хотя перевес над RTX 2080 и GTX 1080 Ti в некоторых играх снижается до 20–30%. Можно предположить, что для таких условий Core i7-8700K уже требует частотного ускорения.

Мы не оценивали производительность в режиме 1920×1080, для игр с таким разрешением вряд ли кто-то будет гнаться за топовой видеокартой. Но несложно предположить, что отличие в производительности участников теста еще уменьшится.

Энергопотребление

Для видеокарт GeForce RTX 2080 Ti и GeForce GTX 1080 Ti заявлен идентичный тепловой пакет – 250 Вт, однако реальное энергопотребление системы с новым флагманом оказалось выше.

Впрочем здесь стоит учитывать, что при более высоких fps нагрузка на центральный процессор также возрастает, потому и CPU вносит свою лепту в общее повышение потребления энергии.

GeForce RTX 2080 FE оказывается экономичнее, а лучшей в этой номинации остается GeForce GTX 1080 с ее TDP в 180 Вт. Но и в этих случаях не стоит сбрасывать со счетов влияние CPU.

Что там с DXR?

Видеокарты семейства GeForce RTX имеют скрытые резервы в виде аппаратных блоков для работы с трассировкой лучей и тензорные ядра для разноплановых матричных вычислений. Однако разработчики игр только-только начинают использовать возможности DXR в своих проектах и на этом пути им еще придется набить руку. К сожалению, на момент практического тестирования GeForce RTX 2080 Ti еще не была доступна Battlefield V – первая полноценная игра, получившая поддержку трассировки лучей. Однако по многочисленным результатам, доступным в сети, видно, что при активации DXR производительность снижается как минимум вдвое.

В случае с GeForce RTX 2080 Ti вместо средних 80–90 кадров/c можно получить 40–45 кадров/c при разрешении экрана 4К и минимально доступными настройками трассировки лучей. Если дополнительно повышать качество DXR, производительность снижается еще больше.

NVIDIA рекомендует временно использовать именно профиль Low для трассировки, уверяя, что проблемы со снижением производительности в других режимах будут решаться совместно с разработчиками DICE.

Любопытно, что некоторые возможности DXR будут использоваться не только для новых игр, но и для проектов, которые уже давно на рынке. Так для Wolfenstein II: The New Colossus с очередным патчем получила поддержку технологии Adaptive Shading, позволяющей снизить количество вычислений над объектами, находящимися в тени или в статичном положении. Судя по первым отзывам, такая оптимизация позволяет получить дополнительные 2–7% прироста производительности. Спорные достижения, особенно когда речь идет о проекте годичной давности, который уже не найдешь в чартах популярности.

Очевидно, что NVIDIA нужно больше удачных примеров использования DXR, которые действительно оправдывали бы покупку дорогостоящих видеокарт. GeForce RTX 2080 Ti бесспорно хороша в любых условиях, но разницу в цене с устройствами предыдущего поколения должны компенсировать впечатляющие графические эффекты. И с этим как раз пока не все гладко.

Итоги

По результатам тестов очевидно, что GeForce RTX 2080 Ti сейчас является наиболее производительной игровой видеокартой на рынке. Топовая модель с процессором на архитектуре NVIDIA Turing имеет весомое преимущество над флагманом предыдущего поколения – GeForce GTX 1080 Ti, а также GeForce RTX 2080. Дополнительные 30–40% не получится компенсировать никаким разгоном. При этом устройства серии RTX на аппаратном уровне поддерживают трассировку лучей и имеют тензорные ядра для различных матричных вычислений.

Топовые видеокарты никогда не отличались лучшим соотношением цены и производительности. Требовательные игроки всегда готовы доплатить за максимально возможные fps. Однако на этот раз разработчики установили небывалую, как для игрового сегмента, планку. Рекомендованная цена для базовых модификаций GeForce RTX 2080 Ti задана на уровне $1000, тогда как ускоренная версия Founders Edition оценена на американском рынке в $1200. При этом оригинальные форсированные модели отпускаются еще дороже. В Украине цена GeForce RTX 2080 Ti стартует примерно с 39 000 грн. ($1400), а версии заводским разгоном и повышенными частотами могут стоить более 45 000 грн. ($1600). Это уже почти вдвое дороже, чем просят за видеокарты GeForce GTX 1080 Ti. Есть над чем задуматься.