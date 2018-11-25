Battlefield V: новая война — новые правила

Battlefield V — лишнее доказательство того, что спешка ни к чему хорошему не приводит. У игры много хороших и правильных нововведений, вот только она ощущается как проект, все еще находящийся в разработке.

Battlefield V Жанр FPS

Платформы PC/PlayStation 4/Xbox One

Разработчики EA DICE

Издатель Electronic Arts

Сайт battlefield.com

После Battlefield 1 лично у меня зародилась надежда на то, что DICE наконец-то научилась создавать нормальные однопользовательские кампании в Battlefield. Зрелищность, динамизм, нешуточное напряжение и, что нехарактерно для серии, логичность происходящего. Что ж, ничего этого в Battlefield V нет. Вместо полноценной кампании мы получили коротенький, но зрелищный пролог, и всего три истории, из которых лишь одна заслуживает внимания игрока, да и то с натяжкой.

История отряда британских диверсантов примерно так же глупа, как и главный герой этой главы, попавший за решетку из-за того, что трижды пытался ограбить один и тот же банк. В тюрьме этого гения вербуют в секретный отряд Особого лодочного отделения Британской армии и отправляют воевать с немцами в Северной Африке. Ты упорный, Билли, нам такие нужны. В тылу врага Билл со старшим напарником с переменным успехом взрывают немецкие самолеты, захватывают вражеские позиции и убегают от армады Тигров (в Африке, да), перемежая это дело плохо реализованным стелсом — отвлечение немцев бросками монет и возможность видеть неприятеля сквозь стены прилагаются. Это самая слабая и скучная глава, так что сэкономлю вам время и скажу, что в большинстве случаев врага нужно просто игнорировать и бежать до точки, в которой запустится скрипт, продвигающий сюжет дальше, а во второй миссии следует просто угнать немецкий лаптежник и спокойно разбомбить цели.

В оккупированной Норвегии мы примем посильное участие в операции «Ганнерсайд». Хрупкая девушка из сопротивления задорно рассекает по заснеженному лесу на лыжах, на ходу метая во фрицев ножи, и методично выписывает хэдшоты из снайперских винтовок, спасая мать из немецкого плена. Вскоре становится понятно, что немцы в секретной лаборатории занимаются производством тяжелой воды, и если их не остановить, атомная бомба решит исход войны. Впрочем, по счастливой случайности немцы оснащают свои генераторы рубильниками самоликвидации и любят перевозить взрывоопасные материалы на верхних палубах своих подлодок, так что переживать не о чем. Главное — не замерзнуть насмерть в здешних снегах, хорошо хоть мерзнет Сольвейг только тогда, когда это нужно для пущего драматизма, да и то немцы заботливо дозоры с кострами расставили прямо посреди снежного поля. В остальных же миссиях хоть всю ночь в сугробе сиди.

Последняя на текущий момент история посвящена участию сенегальских тиральеров в операции “Драгун”. Да, DICE снова затрагивает тему восстановления социальной справедливости, хотя на этот раз делает это не так хорошо, как в случае с Адскими бойцами Гарлема. Немного показушного расизма в начале, когда французский солдат отнимает у сенегальца ружье, выдав вместо него лопату, снова стелс и ползание на пузе по лесам, единственное за всю кампанию более-менее массовое сражение, в котором нам, правда, не дадут поуправлять техникой, краткосрочная радость поражения, сменяющаяся осознанием того, что отряд оказался в ловушке, и смелое решение захватить ближайший замок, ведь немцы этого не ожидают. Как будто оставшиеся за спиной солдаты вермахта попросту испарятся, осознав всю наглость такого маневра (спойлер — именно так они и сделают). Еще одна победа сменяется “отбеливанием” армии по приказу генерала Де Голля, когда чернокожие солдаты были лишены положенных выплат и возвращены в колонии, уступив место французским добровольцам. О бойне в лагере Тьяруа, в которой французские солдаты убили от 35 до 70 репатриированных чернокожих солдат колониальной армии, протестовавших против плохих условий содержания и отмены материального обеспечения, игра, к сожалению, не вспомнит. А ведь этот эпизод, за который Франция попросила прощения лишь семьдесят лет спустя, пожалуй, более полно раскрыл бы вопрос расизма, с которым приходилось сталкиваться чернокожим солдатам во Второй мировой.

Четвертая, еще не вышедшая, глава выглядит интригующе, она будет посвящена экипажу немецкого Тигра в последние дни войны и тому, как немецкие солдаты начинают подвергать сомнению идеологию Рейха. Судя по всему, нас ожидает двухчасовая версия вот этого мема. Ну да ладно, хоть на танке дадут повоевать, и на том спасибо.

Сложно сказать, стоит ли играть в однопользовательскую кампанию. Никаких особо интересных наград в мультиплеере за прохождение сюжетных глав не предусмотрено, а каких-то геймплейных находок или хотя бы действительно зрелищных сцен в ней замечено не было, если не считать зрелищными различные баги, которых в Battlefield V более чем достаточно. Ее даже нельзя рассматривать как подготовку к многопользовательскому режиму — техникой поуправлять практически не дают, карты отличаются да и темп игры совершенно другой. С другой стороны, она хотя бы не затянута — проходится за 6 часов, после чего про нее можно не вспоминать. Сложно представить, что кто-то будет проходить миссии, чтобы найти все разбросанные по уровням дневники.

А вот мультиплеер, что бы там ни говорили “сторонники исторического реализма”, возмущенные женщиной на обложке, протезами и шотландским боевым гримом, удался. Он еще не идеален и работы у DICE непочатый край, на текущем этапе Battlefield V больше напоминает игру в раннем доступе, чем полноценный релиз, но мне нравится то направление, в котором движется серия.

Начнем с главного — катан, шотландцев в килтах и стимпанковых протезов в игре нет, так что особо токсичные игроки могут выдыхать. Хотя несложно догадаться, откуда появились все эти элементы на ранних промо-материалах. ЕА решила отказаться от Battlefield Premium и лутбоксов, все дополнения к игре будут распространяться бесплатно. Зарабатывать, очевидно, издатель собирается на микротранзакциях, в данном случае на косметических предметах, которые стоят довольно дорого — деньги на первую необычную униформу у меня появились ближе к тридцатому часу игры. Ассортимент косметики на текущий момент не очень велик, но он будет пополняться в будущем, хотя после разгоревшегося скандала мы вряд ли увидим в игре чрезмерно экзотические предметы экипировки. И да, косметику можно получить не только за внутриигровую валюту, прокачка оружия и прохождение испытаний вознаграждаются различными скинами — да, это не просто и не быстро, но ведь в этом и смысл. Одним словом, я приветствую отказ от Premium, даже если это означает замедленное открытие косметических плюшек в игре — раньше игрокам приходилось платить за игру практически двойную цену, не имея четкого представления, что именно они получат взамен, и качество новых карт не всегда соответствовало ожиданиям. Теперь кота в мешке покупать не нужно.

Изменения коснулись и игрового процесса, в первую очередь ганплея. Адекватные, предсказуемые отдача и кучность стрельбы? После Battlefield 1 я забыл, что такое возможно. Пятая часть позволяет, после определенной тренировки, прицельными выстрелами из пулемета снимать снайперов, засевших в противоположном конце карты. Последним, кстати, не повезло, урон от снайперских винтовок нещадно порезали и теперь вся надежда только на выстрелы в голову, потому что прилетевшая в случае промаха ответка вам не понравится. Количество попаданий до убийства уменьшили, приблизив его к отсутствующему в игре хардкорному режиму, бронированные кавалеристы, часовые и прочая чушь остались в прошлом, здоровье автоматически восстанавливается лишь до половины, аптечка на руках только одна, а патронов в начале раунда обычно всего на две-три обоймы.

Что делать? Правильно распределять роли и передвигаться в группе. Да, в Battlefield V не просто в очередной раз переработали классы, разработчики сделали все, чтобы вознаградить игроков за совместную игру в отряде. Так, воскрешать теперь может любой член отряда, медик просто делает это быстрее. Строить укрепления тоже могут все, но поддержка здесь более эффективна. Помечать противников теперь могут только определенные классы со специальными перками или гаджетами (радуйтесь, любители реализма). Все это подталкивает к более тесной кооперации.

У каждого класса появились Боевые роли — набор перков, определяющий тактику поведения в бою. Пока их две, но разработчики обещают добавлять новые в будущем. Штурмовик, например, может стать Легким Пехотинцем, получающим больше патронов с тел убитых врагов и восстанавливающим больше здоровья, или пойти по пути Грозы Танков, который автоматически помечает для своей команды поврежденную вражескую технику и получает больше очков отряда за ее уничтожение. Очки, к слову, тратятся на вызов подкрепления, будь то ящик с патронами, танк или запуск Фау-1 по вражеским позициям. У бойцов Поддержки на выбор роли Инженера, быстрее остальных ремонтирующего технику, строящего укрепления и способного дольше вести огонь из стационарного оружия не допуская перегрева, и Пулеметчика, эффективно подавляющего врага огнем и помечающего его для команды. Полевой медик получает больше очков отряда за раздачу аптечек и может быстрее добежать до раненого союзника, Боевой медик, в свою очередь, убивает в рукопашной с одного удара и быстрее двигается при низком уровне здоровья. Кроме этого, Медики также создают дымовые завесы, обеспечивая соратникам свободу маневра. Разведчик в роли Снайпера ожидаемо дольше удерживает винтовку неподвижной во время прицеливания и продлевает задержку дыхания при попадании в голову, а в роли Следопыта может появляться на дружественных маяках возрождения и получать больше очков отряда за возрождение членов отряда на своем маяке.

Своя специализация появилась и у оружия. В теории она должна позволять подогнать его под свой стиль игры, но, как показала практика, использовать ее необязательно. К примеру, можно улучшить точность стрельбы от бедра, скорострельность, снизить отдачу или увеличить магазин, но, во-первых, эти улучшения не меняют поведение оружия кардинально, во-вторых, требуют затрат игровой валюты. Специализация техники имеет гораздо больше смысла, позволяя не только установить новые гаджеты, но и изменить внешний вид.

На старте Battlefield V предлагает всего восемь карт, что не так и много, как может показаться на первый взгляд, особенно учитывая тот факт, что некоторые игровые режимы оказались намного интересней других. Все карты доступны для двух режимов по захвату и удержанию флагов на 32 и 64 игрока, и в командном десматче, но лично меня эти режимы не впечатлили, а вот на отличные Большие операции, разворачивающиеся на серии карт на протяжении нескольких дней и, в случае ничьей, заканчивающиеся местным Battle Royale, выделили всего 4 карты, которые за две недели успели немного приесться. Что еще остается? Прорыв, в котором атакующие пытаются поочередно захватить несколько секторов, и затяжная Линия Фронта — комбинация классических режимов Захват и Штурм, в котором нужно теснить противника и захватывать точки до тех пор, пока не представится возможность пробиться на его базу и взорвать ее. Вот только противник делает то же самое.

Мультиплеер Battlefield V подкупил меня серией нововведений, направленной на тесную кооперацию с товарищами по отряду, отличной механикой стрельбы и недооцененной возможностью строить укрепления — грамотная расстановка укрепленных пулеметных точек и сеть окопов, позволяющая обойти кемперов, могут решить исход поединка. Но насладиться им в полной мере пока не позволяют ощутимое количество багов. Летающих танков, как в прошлых играх серии, мне пока что видеть не довелось, а вот провалившаяся в текстуры взрывчатка, странные метаморфозы тел персонажей и кривая геометрия, выталкивающая моего персонажа из насиженного укрытия прямо под вражеские пули, встречались регулярно.

И ведь Battlefield V могла стать одной из самых ярких игр серии, если бы EA так не спешила с релизом. Пока что недоступные игровые режимы, невнятный обрезок однопользовательской кампании, ощутимое количество багов — все это непрозрачно намекает на желание выпустить игру пораньше, и ведь когда, вскоре после релиза Read Dead Redemption 2. Все это не пошло Battlefield V на пользу, у нее есть проблемы, и ЕА вместе с DICE стоило бы меньше времени уделять токсичным игрокам, чью тонкую душевную организацию задевает наличие в промо-ролике видеоигры женщины с протезом или отсутствие в ней дедов, тех, которые воевали, и сфокусироваться на полировке игры. Я верю, что через несколько месяцев Battlefield V станет такой, какой она должна была быть с самого начала, ну а пока это просто хорошее продолжение отличного шутера с небольшим количеством карт, исправленным балансом и откровенно плохой однопользовательской кампанией.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Переработанный подход к взаимодействию в отрядах; новая механика стрельбы; возможности кастомизации; большие операции Минусы: Плохая однопользовательская кампания; баги; некоторые игровые режимы все еще в процессе разработки Вывод: Battlefield V. Теперь без Premium, но в раннем доступе. Нужно ждать патчей.

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