Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO

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Cougar является производителем разнообразной игровой периферии, от мышей до компьютерных столов и, конечно же, игровых кресел. Выбор последних в модельном ряду компании очень широкий и в разных ценовых категориях. Сегодня я расскажу о модели среднего уровня, получившей название Cougar Armor PRO. Давайте посмотрим, что она может предложить на практике и насколько удобна в повседневном использовании.

Дизайн и материалы Cougar Armor PRO

Традиционно для этого класса мебели кресло напоминает сидение спортивного автомобиля с явно выраженной боковой поддержкой и проушинами, хотя в данном случае они нужны для крепления дополнительных подушек.

Модель Cougar Armor PRO представлена в двух вариантах цветового оформления: чёрная с оранжевыми вставками и полностью чёрная, но с прострочкой и логотипами в оранжевом цвете.

Полностью одноцветного варианта нет, но даже в версии с оранжевыми вставками они занимают лишь малую часть поверхности, да и сам цвет не такой яркий, чтобы как-то сильно акцентировать на себе внимание.

Основной материал в Cougar Armor PRO – экокожа без перфорации, но как отмечает производитель, выбранный им материал пропускает воздух. Что похоже на правду, так как в хорошо отапливаемом помещении никакого дискомфорта во время продолжительного использования кресла не было.

Кроме экокожи, боковые части Cougar Armor PRO прикрыты тканью с фактурой под замшу, выглядит симпатично, но при ближайшем рассмотрении видно, что это другой материал. Все элементы обшивки кресла имеют прострочку, шов ровный, а все стыки хорошо прошиты.

Каркас модели сделан из стали, что сказалось на её весе, он довольно большой и составляет 21 кг. Для подъёмного механизма производитель выбрал пневматический патрон 4 класса, кресло поднимается и опускается очень плавно, при этом нет намёка на люфт. Максимально допустимая нагрузка составляет 120 кг.

Крестовина также сделана из металла с 5-лучевой формой для повышения устойчивости. А для перемещения кресла используются довольно широкие 70 мм колёса, которые, с одной стороны, обеспечивают хорошее сцепление, а с другой, хорошо катятся практически по любой поверхности.

Регулировки и удобство использования Cougar Armor PRO

Газлифт в Armor PRO обеспечивает подъём вверх на 70 мм, угол качания не очень большой и составляет около 15 градусов. Зато рычаг спинки может откидывать её на 170 градусов, обеспечивая пользователю практически лежачее положение.

Наполнитель в Armor PRO в меру жёсткий, он позволяет сидению принимать форму тела, но при этом не проваливаться. Кресло хорошо подойдёт для пользователей с ростом до 195 см, при этом сидение довольно широкое, в нём будет комфортно пользователям с разной комплекцией.

В комплекте с Armor PRO идёт две подушки, одна для поясницы, а вторая для шеи. Они обеспечивают ровную посадку, поэтому спина меньше устаёт при длительном нахождении за компьютером.

Подлокотники можно регулировать по высоте на 70 мм, кроме этого, регулируется угол поворота и вылет. В последнем случае нет жёсткой фиксации, подлокотник просто сдвигается вперёд и пока кресло новое, механизм хорошо его фиксирует, но сложно сказать, как он поведёт себя при продолжительном использовании.

В целом, в возможностях регулировки Cougar Armor PRO нет ничего необычного, производитель использовал проверенные решения. И хотя здесь нет дополнительных настроек, со своей основной задачей кресло отлично справляется.