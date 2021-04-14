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Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO

Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO

Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO


Cougar является производителем разнообразной игровой периферии, от мышей до компьютерных столов и, конечно же, игровых кресел. Выбор последних в модельном ряду компании очень широкий и в разных ценовых категориях. Сегодня я расскажу о модели среднего уровня, получившей название Cougar Armor PRO. Давайте посмотрим, что она может предложить на практике и насколько удобна в повседневном использовании.

Линейка Cougar Armor PRO
Офисные кресла на
Моделей в линейке: 2
Диапазон цен: 6 556 − 7 372 грн

Дизайн и материалы Cougar Armor PRO

Традиционно для этого класса мебели кресло напоминает сидение спортивного автомобиля с явно выраженной боковой поддержкой и проушинами, хотя в данном случае они нужны для крепления дополнительных подушек.

Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO

Модель Cougar Armor PRO представлена в двух вариантах цветового оформления: чёрная с оранжевыми вставками и полностью чёрная, но с прострочкой и логотипами в оранжевом цвете.

Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO

Полностью одноцветного варианта нет, но даже в версии с оранжевыми вставками они занимают лишь малую часть поверхности, да и сам цвет не такой яркий, чтобы как-то сильно акцентировать на себе внимание.

Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO

Основной материал в Cougar Armor PRO – экокожа без перфорации, но как отмечает производитель, выбранный им материал пропускает воздух. Что похоже на правду, так как в хорошо отапливаемом помещении никакого дискомфорта во время продолжительного использования кресла не было.

Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO

Кроме экокожи, боковые части Cougar Armor PRO прикрыты тканью с фактурой под замшу, выглядит симпатично, но при ближайшем рассмотрении видно, что это другой материал. Все элементы обшивки кресла имеют прострочку, шов ровный, а все стыки хорошо прошиты.

Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO

Каркас модели сделан из стали, что сказалось на её весе, он довольно большой и составляет 21 кг. Для подъёмного механизма производитель выбрал пневматический патрон 4 класса, кресло поднимается и опускается очень плавно, при этом нет намёка на люфт. Максимально допустимая нагрузка составляет 120 кг.

Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO

Крестовина также сделана из металла с 5-лучевой формой для повышения устойчивости. А для перемещения кресла используются довольно широкие 70 мм колёса, которые, с одной стороны, обеспечивают хорошее сцепление, а с другой, хорошо катятся практически по любой поверхности.

Регулировки и удобство использования Cougar Armor PRO

Газлифт в Armor PRO обеспечивает подъём вверх на 70 мм, угол качания не очень большой и составляет около 15 градусов. Зато рычаг спинки может откидывать её на 170 градусов, обеспечивая пользователю практически лежачее положение.

Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO

Наполнитель в Armor PRO в меру жёсткий, он позволяет сидению принимать форму тела, но при этом не проваливаться. Кресло хорошо подойдёт для пользователей с ростом до 195 см, при этом сидение довольно широкое, в нём будет комфортно пользователям с разной комплекцией.

Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO

В комплекте с Armor PRO идёт две подушки, одна для поясницы, а вторая для шеи. Они обеспечивают ровную посадку, поэтому спина меньше устаёт при длительном нахождении за компьютером.

Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO

Подлокотники можно регулировать по высоте на 70 мм, кроме этого, регулируется угол поворота и вылет. В последнем случае нет жёсткой фиксации, подлокотник просто сдвигается вперёд и пока кресло новое, механизм хорошо его фиксирует, но сложно сказать, как он поведёт себя при продолжительном использовании.

Обзор игрового кресла Cougar Armor PRO

В целом, в возможностях регулировки Cougar Armor PRO нет ничего необычного, производитель использовал проверенные решения. И хотя здесь нет дополнительных настроек, со своей основной задачей кресло отлично справляется.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн и материалы; качество подгонки деталей; стальной каркас и крестовина; удобная посадка; доступные регулировки; поддержка спины и шеи
Минусы: у вылета подлокотников нет жесткой фиксации
Вывод: Cougar Armor PRO – практичное компьютерное кресло в игровом дизайне, которое обеспечивает комфортную посадку, необходимые регулировки и поддержку. В этой модели нет уникальных решений, у неё стандартная для этого класса внешность, но зато продуманная конструкция со стальной рамой и крестовиной, а также хорошие материалы и пошив.

Технические характеристики

hotline.ua Cougar Armor PRO black/orange Cougar Armor PRO black/orange
6 556 - 7 372 грн
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Тип Компьютерное кресло для геймера
Основание кресла крестовина с роликами
Максимальная нагрузка, кг 120
Вес кресла, кг 21
Цвет базы черный
Цвет обивки черный c оранжевым
Ширина сиденья, см нет данных
Глубина сиденья, см нет данных
Ширина спинки, см нет данных
Минимальная высота спинки, см нет данных
Диаметр основания, см нет данных
Ширина модели, см нет данных
Глубина модели, см нет данных
Высота сиденья, см нет данных
Высота кресла, см нет данных
Высота подлокотников, см нет данных
Материал основания металл
Материал обивки экокожа
Материал подлокотников пластик с мягкими накладками
Материал колес прорезиненные
Ортопедическое -
Массажное -
Двойная спинка -
Корректор осанки -
Подголовник есть (интегрированный)
Подлокотники есть
Механизм качания есть
Стопор колес -
Подушка-подголовник есть
Подушка-поясничный валик есть
Подставка для ног -
Регулировка подголовника по высоте -
Регулировка подлокотников по вертикали есть
Регулировка подлокотников по горизонтали есть
Регулировка силы отклонения под вес сидящего есть
Фиксация кресла в определенном положении есть
Регулировка высоты сиденья есть (газлифт)
Регулировка глубины сиденья -
Регулировка высоты спинки -
Регулировка угла наклона спинки есть
Раскладывание спинки до 180° -
Страна регистрации бренда Германия
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