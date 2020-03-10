Обзор игрового кресла GT Racer X-0720

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Игровые кресла часто имеют очень яркую расцветку, что нравится далеко не всем пользователям. Компания GT Racer ради таких покупателей выпустила линейку X-0720, в которой сочетаются черный цвет с небольшими яркими вставками.

Дизайн и материалы GT Racer X-0720

При первом взгляде сразу понятно, что GT Racer X-0720 – это игровое кресло, этому способствует выраженная боковая поддержка и проушины для ремней (в нашем случае для крепления дополнительных подушек), всё как у спортивного автомобильного кресла.

Тестируемый экземпляр выполнен в черно-пурпурном цвете, кроме данного цвета в линейке есть полностью черный вариант и симбиоз черного и оранжевого.

Многим будет по душе, что в цветных версиях сочетание черного с выбранным цветом, будет 80% на 20%. Цветная вставка расположена на боковой поддержке поясницы и на нижней подушке, кроме этого, цвет продублирован небольшим кантом по всему периметру спинки и посередине. Также цветом выделен логотип GT Racer. Как по мне, кресло с цветными вставками выглядит довольно хорошо и разбавит любой интерьер.

Вся обивка GT Racer X-0720 сделана из экокожи без перфорации. Наполнитель сиденья поливинилхлорид со средней жесткостью, сидеть на нем долго не составит труда. Материал рамы и крестовины, как и положено для надежных кресел, это металл. Кресло отлично подойдет для ежедневного использования, но с учетом перерывов, так как при продолжительном использовании может становиться жарко из-за того, что материал обивки плохо пропускает воздух.

По качеству сборки нареканий нет, кресло не имеет люфтов и других нежеланных мелочей. Вся конструкция монолитна и вызывает доверие, швы прошиты ровно и качественно. За время тестирования кресло не поменяло свой изначальный вид и не потеряло форму. Цветные участки не изменили цвет и не стерлись, а кожзам не потянулся.

Конструкция и регулировки GT Racer X-0720

Кресло имеет несколько регулировок. Одна из стандартных настроек, которая есть практически у любого кресла такого типа – это регулировка высоты, она возможна благодаря газлифту четвёртого класса. Для любителей покачаться на кресле есть функция качания, так как используемый механизм Tilt. Кроме этого, можно выбрать наклон спинки, он варьируется от 90 до 180 градусов.

Подлокотники выполнены из жесткого эластичного материала, но при постукивании по ним чувствуется пустотелость и со временем возможно будет видно внутренние перемычки. Подлокотники можно настроить по вылету, ширине расположения и высоте, которая может быть от 29 до 37 см.

Приятной особенностью стало, что все регулировки происходят при нажатии кнопки на той или иной части подлокотника, это гарантирует, что выбранные настройки будут всегда на месте.

Удобство использования

GT Racer X-0720 подойдет для любого телосложения. Особенно кресло понравиться людям рост которых превышает 190 см. Спинка и нижняя подушка широкие, длины последней с лихвой хватит пользователям с высоким ростом. Газлифт и ременное основание GT Racer X-0720 выдерживают максимальную нагрузку до 150 кг.

Люди, которым нужна более выраженная поддержка поясницы и шеи, могут воспользоваться комплексными подушками.

Они крепятся к креслу при помощи пластиковых фастексов и в любой момент их можно снять.