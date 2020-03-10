Обзоры
Обзор игрового кресла GT Racer X-0720

Обзор игрового кресла GT Racer X-0720

Обзор игрового кресла GT Racer X-0720


Игровые кресла часто имеют очень яркую расцветку, что нравится далеко не всем пользователям. Компания GT Racer ради таких покупателей выпустила линейку X-0720, в которой сочетаются черный цвет с небольшими яркими вставками.

ЛинейкаGT Racer X-0720
Офисные кресла на
Моделей в линейке: 3
Диапазон цен: 4 799 − 4 981 грн

Дизайн и материалы GT Racer X-0720

При первом взгляде сразу понятно, что GT Racer X-0720 – это игровое кресло, этому способствует выраженная боковая поддержка и проушины для ремней (в нашем случае для крепления дополнительных подушек), всё как у спортивного автомобильного кресла.

GT Racer X-0720

Тестируемый экземпляр выполнен в черно-пурпурном цвете, кроме данного цвета в линейке есть полностью черный вариант и симбиоз черного и оранжевого.

Многим будет по душе, что в цветных версиях сочетание черного с выбранным цветом, будет 80% на 20%. Цветная вставка расположена на боковой поддержке поясницы и на нижней подушке, кроме этого, цвет продублирован небольшим кантом по всему периметру спинки и посередине. Также цветом выделен логотип GT Racer. Как по мне, кресло с цветными вставками выглядит довольно хорошо и разбавит любой интерьер.

GT Racer X-0720

Вся обивка GT Racer X-0720 сделана из экокожи без перфорации. Наполнитель сиденья поливинилхлорид со средней жесткостью, сидеть на нем долго не составит труда. Материал рамы и крестовины, как и положено для надежных кресел, это металл. Кресло отлично подойдет для ежедневного использования, но с учетом перерывов, так как при продолжительном использовании может становиться жарко из-за того, что материал обивки плохо пропускает воздух.

GT Racer X-0720

По качеству сборки нареканий нет, кресло не имеет люфтов и других нежеланных мелочей. Вся конструкция монолитна и вызывает доверие, швы прошиты ровно и качественно. За время тестирования кресло не поменяло свой изначальный вид и не потеряло форму. Цветные участки не изменили цвет и не стерлись, а кожзам не потянулся.

Конструкция и регулировки GT Racer X-0720

Кресло имеет несколько регулировок. Одна из стандартных настроек, которая есть практически у любого кресла такого типа – это регулировка высоты, она возможна благодаря газлифту четвёртого класса. Для любителей покачаться на кресле есть функция качания, так как используемый механизм Tilt. Кроме этого, можно выбрать наклон спинки, он варьируется от 90 до 180 градусов.

GT Racer X-0720

Подлокотники выполнены из жесткого эластичного материала, но при постукивании по ним чувствуется пустотелость и со временем возможно будет видно внутренние перемычки. Подлокотники можно настроить по вылету, ширине расположения и высоте, которая может быть от 29 до 37 см.

Приятной особенностью стало, что все регулировки происходят при нажатии кнопки на той или иной части подлокотника, это гарантирует, что выбранные настройки будут всегда на месте.

Удобство использования

GT Racer X-0720 подойдет для любого телосложения. Особенно кресло понравиться людям рост которых превышает 190 см. Спинка и нижняя подушка широкие, длины последней с лихвой хватит пользователям с высоким ростом. Газлифт и ременное основание GT Racer X-0720 выдерживают максимальную нагрузку до 150 кг.

Люди, которым нужна более выраженная поддержка поясницы и шеи, могут воспользоваться комплексными подушками.

Они крепятся к креслу при помощи пластиковых фастексов и в любой момент их можно снять.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: отличной внешний вид, хорошая сборка
Минусы: материал обивки не очень хорошо пропускает воздух
Вывод: GT Racer X-0720 будет находкой для пользователей, которым не подходят стандартные игровые кресла. А благодаря широкой спинке и нижней подушке высокие люди не будут испытывать чувства дискомфорта. Единственным заметным минусом модели можно назвать не очень хорошую вентиляцию обивки, которая будет давать о себе знать во время продолжительных игровых сессий

Технические характеристики

Обзор игрового кресла GT Racer X-0720GT Racer X-0720 black/purple
4 799 − 4 981 грн
Сравнить цены
ТипКомпьютерное кресло для геймера
Основание креслакрестовина с роликами
Максимальная нагрузка, кг150
Вес кресла, кг21,5
Цвет базычерный
Цвет обивкичерный+фиолетовый
Ширина сиденья, см62
Глубина сиденья, см51
Ширина спинки, см60
Высота спинки, см87
Диаметр основания, см70
Ширина основания, см-
Глубина основания, см-
Ширина модели, см78
Глубина модели, см60
Высота сиденья, см52-61
Высота кресла, см135-144
Высота подлокотников, см29-38
Материал основанияметалл
Материал обивкиэкокожа
Материал подлокотниковпластик с мягкими накладками
Материал колесполиуретан
Ортопедическое-
Массажное-
Двойная спинка-
Корректор осанки-
Подголовникесть
Подлокотникиесть
Механизм качанияесть, Tilt
Стопор колес-
Подушка-подголовник есть, съемная
Подушка-поясничный валикесть, съемный
Подставка для ног-
Регулировка подголовника по высотеесть
Регулировка подлокотников по вертикалиесть
Регулировка подлокотников по горизонтали есть
Регулировка силы отклонения под вес сидящего-
Фиксация кресла в определенном положенииесть
Регулировка высоты сиденьяесть - газлифт
Регулировка глубины сиденья-
Регулировка высоты спинки-
Регулировка угла наклона спинкиесть
Раскладывание спинки до 180 градусовесть
ДополнительноРегулировка наклона спинки; Регулируемая поддержка поясницы; Регулировка высоты подлокотников; Регулировка высоты сидения; Фиксация положения кресла
Страна регистрации брендаУкраина
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить