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Обзор игрового кресла Hator Apex Alcantara Black

Обзор игрового кресла Hator Apex Alcantara Black

Обзор игрового кресла Hator Apex Alcantara Black


Очень часто игровые сессий длятся по несколько часов и для того, чтобы удобнее провести такой марафон хорошо подойдёт игровое кресло. Недавно компания Hator представила свою новую модель Apex Alcantara Black, которая как раз и обещает повышенный комфорт для игроков во время продолжительных баталий. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле.

Hator Apex alcantara black (HTC-970)
Офисные кресла на
от 7 299 грн
Предложений: 11
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Дизайн и материалы Hator Apex

Модель выполнена по канонам игровых кресел в форме спортивного автомобильного сидения. Тестовый экземпляр выполнен в черном цвете, кроме него есть еще две расцветки: с черными боковинами и жёлтым центром и с такими же боковинами, но уже с белым центром.

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Стоит отметить, что цветные модели будут отличаться не только окрасом, но и материалом боковин. Так как в полностью черной модели используется искусственная алькантара и эко кожа, а в других только последняя. Как по мне, полностью черный вариант смотрится дорого и стильно, поэтому подойдет в любой интерьер.

Эко кожа в Apex Alcantara Black занимает почти всю спинку и сиденье, при этом она имеет перфорацию, благодаря чему обеспечивается необходимая вентиляция.

По качеству сборки к креслу нет никаких претензий. Шов ровный и аккуратный, а остальная конструкция не скрипит и не люфтит во время использования.

Конструкция

Кроме хороших материалов, в Hator не сэкономили и на несущей конструкции.
Металлический каркас внутри покрашен, что предотвращает коррозию. Спинка и сидение выполнены на основе ремней, поверх которых установлены подушки из пены с плотностью 50 кг/м3, что можно часто встретить в автомобильных сиденьях. И приятно, что за весь период тестирования, Hator Apex Alcantara Black абсолютно не поменяло форму и внешний вид.

Крестовина кресла сделана из металла, а также имеет 5-лучевую конструкцию для повышения устойчивости к нагрузкам. Производитель рекомендует нагрузку до 120 кг, а максимальную до 150 кг.

Для перемещения кресла по полу используются колесики размером 76 мм с пластиковой основой и полиуретановым покрытием для скольжения по всем типам пола.

 

За регулировку положений и функции качания в кресле отвечает фирменная система Multi-block. Благодаря ей положение кресла можно зафиксировать в независимости от спинки, так как она регулируется отдельно, и может наклоняться в 4 разных положения, вплоть до полулежащего.

Также в Hator Apex предусмотрены подлокотники, которые имеют 3 вида регулировок. Сами они сделаны из жесткого эластичного материала с матовой не скользящей поверхностью.

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Высота подлокотников регулируется при нажатии на специальные кнопки фиксаторы, менять их высоту можно в пределах 66,5-81 см, поэтому подобрать удобно положения не составит труда. Кроме этого, можно регулировать поворот подлокотников, а также их вылет, но если первый имеет хорошую фиксацию, то второй недостаточно хорошо фиксируется и если чуть сильнее двинуть локтем, то положение сразу меняется.

Удобство использования Hator Apex

По комфорту нет претензий, всё удобно и вызывает только положительные эмоции. На протяжении целого рабочего дня кресло не вызывает чувства дискомфорта, а дышащая обивка пропускала воздух, обеспечивая вентиляцию.

В комплекте с Hator Apex идут две подушки, которые осуществляют поддержку шеи и поясницы, мне они не пригодились, но некоторым будут необходимы. Сами подушки выполнены из средней плотности наполнителя и обтянуты искусственной алькантарой, как и боковины кресла.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: внешний вид, комфорт, хороший набор регулировок
Минусы: фиксация вылета подлокотника
Вывод: Hator Apex Alcantara Black - хороший выбор как для заядлых геймеров, которые проводят долгое время у компьютера, так и для обычных пользователей, которым приходится работать за столом несколько часов в день

Технические характеристики

Обзор игрового кресла Hator Apex Alcantara BlackHator Apex alcantara black (HTC-970)
7 299 − 7 299 грн
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ТипКомпьютерное кресло для геймера
Основание креслакрестовина с роликами
Максимальная нагрузка, кг150
Вес кресла, кг24,2
Цвет базы/обивкичерный/черный
Ширина сиденья, см43
Глубина сиденья, см48
Ширина спинки, смнет данных
Высота спинки, смнет данных
Диаметр основания, смнет данных
Ширина модели, смнет данных
Глубина модели, смнет данных
Высота сиденья, см52-60
Высота кресла, смнет данных
Высота подлокотников, см66,5 - 81
Материал основанияметалл
Материал обивкикожзаменитель PU-кожа/искусственная алькантара
Материал подлокотниковнет данных
Материал колесполиуретан
Ортопедическое-
Массажное-
Двойная спинка-
Корректор осанки-
Подголовникесть
Подлокотникиесть
Механизм качанияесть, Multi-block
Стопор колес-
Подушка-подголовник есть, съемная
Подушка-поясничный валикесть, съемная
Подставка для ног-
Регулировка подголовника по высоте-
Регулировка подлокотников по вертикалиесть
Регулировка подлокотников по горизонтали есть
Регулировка силы отклонения под вес сидящегоесть
Фиксация кресла в определенном положенииесть
Регулировка высоты сиденьяесть, газлифт
Регулировка глубины сиденья-
Регулировка высоты спинки-
Регулировка угла наклона спинкиесть
Раскладывание спинки до 180 градусов-
ДополнительноПена высокой плотности 50 кг/м. 3D подлокотники.
Страна регистрации брендаКитай
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