Обзор игрового монитора AOC AGON AG273QCX





Как бы красиво ни выглядел 4K-гейминг в теории, сегодня производительности даже мощных игровых ПК для такого разрешения и стабильно высокого fps все еще не хватает. Так что на сегодняшний день более актуальными являются игровые мониторы с разрешением 1440p и высокой частотой обновления – именно к этой категории и относится 27-дюймовый AOC AGON AG273QCX.

Дизайн

Мощная металлическая подставка – фирменная черта мониторов серии AGON, и эта модель не стала исключением. Мы уже видели такую «ногу» в другой модели AOC, 32-дюймовой AG322QCX — широкие «лапы», обеспечивающие отличную устойчивость (экран сложно расшатать, при навигации по меню он остается неподвижным, а чтобы сдвинуть монитор с места, надо приложить серьезное усилие), но при этом достаточно высокое расположение над уровнем стола и большой «разлет» ножек, что может создать затруднения с размещением перед монитором клавиатуры и коврика для мыши. Сверху «нога» заканчивается ухватистой ручкой, которая облегчает процесс переноски монитора (впрочем, обычному домашнему пользователю эта деталь понадобится явно нечасто).

Подставка позволяет изменять угол наклона экрана, поворачивать его вправо-влево и регулировать по высоте (в самом нижнем положении нижняя граница изображения находится на высоте 11 см над уровнем стола, в самом верхнем — ~22 см). Портретного режима у этой модели нет. По бокам экрана есть едва заметные выдвижные «крючки» — на них можно повесить гарнитуру. На тыльной стороне вокруг точки крепления подставки к монитору изображено своеобразное «колесо» со «спицами» с RGB-подсветкой – ее поведение настраивается в экранном меню (способ свечения, цвет, интенсивность и т.д.).

Все разъемы расположены в нишах по обе стороны от подставки и ориентированы вниз. Справа находятся видеовходы: по 2 порта HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, один VGA плюс мини-джеки микрофонного входа и линейного аудиовыхода, а также разъем micro USB для подключения «проводного пульта ДУ» — диска с кнопками, облегчающими управление монитором и навигацию по экранному меню. Слева – USB-концентратор с 4 портами USB 3.0 и еще два мини-джека, для гарнитуры.

Меню

Для управления монитором используется четырехпозиционный джойстик, расположенный на нижней грани по центру, под логотипом AGON.

Первым пунктом в меню идут игровые настройки – здесь можно выбрать один из игровых видеорежимов (гонки, RTS, FPS и др.), высветлить тени, добавить насыщенности цветам, активировать счетчик кадров, включить FreeSync и овердрайв, и т.д. В «Яркости» собраны основные регулировки изображения – яркость, гамма, статический и динамический контрасты, плюс традиционные видеорежимы, которые почему-то скрываются в пункте под названием «Эконом». В «настройке изображения» можно выключить HDR и настроить параметры аналогового подключения, в «настройке цвета» находятся несколько вариантов режима LowBlue (уменьшение доли синего в подсветке), выбор цветовой температуры (здесь же прячется активация режима sRGB) и различные «улучшатели» изображения, собранные в пункте DCB. В «аудио» можно не только отрегулировать громкость встроенных динамиков, но и настроить звучание с помощью эквалайзера (предлагается 5 различных шаблонов плюс возможность вручную подвигать ползунки). Light FX – это настройка подсветки на тыльной стороне монитора и в джойстике; в этом пункте можно изменить ее яркость, выбрать тип подсветки (статичный, «под музыку», различные динамичные варианты переливов) и ее цвет (от банальных красного/зеленого/синего до радуги и даже ручной подстройки по 6 параметрам). В «дополнительных настройках» можно найти способ переключения между видеовходами, активацию таймера отключения, сброс настроек на заводские установки и информацию о текущем видеорежиме. И последний пункт, «настройка меню», содержит параметры OSD: язык интерфейса, время отображения, положение на экране, прозрачность и т.д.

В работе

В AOC AG273QCX используется изогнутая VA-панель с диагональю 27 дюймов и разрешением 2560х1440 точек. Плотность пикселей составляет ~109 PPI, размер точки – 0,2331 мм. Конечно, это не 4K, и с обычного расстояния, на котором пользователь смотрит на экран, увидеть очень небольшую зернистость при желании (и хорошем зрении) можно, однако в глаза она не бросается и в целом картинка выглядит гораздо более гладкой и плотной, чем у 27-дюймовых мониторов с разрешением Full HD.

Экран изогнутый, производитель не раскрывает радиус кривизны, однако он достаточно большой, чтобы эта особенность не бросалась в глаза при обычном расположении за монитором. Покрытие экрана полуматовое, так что паразитных бликов и отражений в нем не наблюдается; кристаллический эффект минимальный, при работе за монитором на него не обращаешь внимания, проявляется он, по сути, только на макроснимке.

Максимальная частота обновления экрана – 144 Гц, монитор поддерживает технологию адаптивной частоты AMD FreeSync 2 (работает в диапазоне 30-144 Гц). Заявлена поддержка HDR, имеется сертификация DisplayHDR 400 – напомним, это, так сказать, «базовый» вариант HDR, в котором, помимо честного 8-битного цвета (у этой модели матрица 8 бит + FRC) и цветового охвата «не меньше sRGB», от монитора требуется достаточно скромная максимальная яркость на уровне 400 кд/м² .

Заявленное время отклика – 4 мс (GtG), что очень хорошо для VA-панели (достигается это, естественно, на максимальном уровне овердрайва). При частоте обновления 144 Гц разгон визуально особого эффекта не дает: у быстро движущихся объектов даже при выключенном овердрайве смазы оказываются достаточно умеренными, и его включение на максимум почти никак не сказывается. На 60 герцах ситуация иная: каждая следующая степень овердрайва повышает четкость в динамике, однако за движущимися объектами появляются артефакты разгона в виде темных шлейфов.

Тест на время отклика (разгон: выкл/макс, частота обновления 144 Гц):

Тест на время отклика (разгон: выкл/макс, частота обновления 60 Гц):

Равномерность подсветки средняя, на черном фоне в темной комнате становится видна более светлая полоса в нижней части экрана и пара пятен в верхних углах. В обычном режиме работы это, к счастью, остается незамеченным.

Glow-эффект у AOC AG273QCX очень слабый: при взгляде сверху на черном фоне появляется незначительное свечение, одинаковое независимо от того, с какой стороны смотреть на экран. Можно отметить, что VA-панель в этом плане выглядит более выигрышно по сравнению с IPS.

Углы обзора достаточно хорошие, хоть и не настолько, как у IPS-мониторов. При большом отклонении заметно снижаются яркость и контрастность, черный цвет ощутимо «сереет», а цвета становятся менее насыщенными.

Регулировка яркости аналоговая, путем подстройки тока светодиода – ШИМ не используется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки здесь нет даже на минимальном ее значении.

Минимальная яркость составляет 65 кд/м², это довольно много – в полной темноте даже при установке этого параметра в ноль ряду пользователей изображение может показаться чересчур ярким. Среднее значение на максимальной яркости по измерениям в 35 точках экрана – 350 кд/м² (абсолютный максимум в 385 кд/м² наблюдался в центре экрана). Это достаточно много как для обычного монитора (в среднем этот параметр у других моделей не превышает 300 кд/м²).

Несколько неожиданно, параметр «игровой цвет» в «настройке игры» регулирует не только насыщенность цветов, но и цветовой охват – при положении ползунка по умолчанию на значении 10 он примерно соответствует пространству sRGB; если же его установить на максимум (20), охват значительно расширяется, главным образом в синей и красной областях (до ~85% Adobe RGB). Правда, насыщенность при этом становится чересчур сильной и подходит, пожалуй, только для игр, да и то не всех – поэтому мы бы рекомендовали устанавливать этот ползунок примерно на 12-17, не больше. Для получения стандартного цветового охвата предусмотрен режим эмуляции sRGB (находится в меню «настройка цвета» — «цветовой режим»); правда, при этом блокируются большинство регулировок изображения, включая яркость, а собственно охват оказывается даже меньше sRGB. Кривая гаммы ниже стандартного значения 2.2 во всех трех заранее заданных режимах (1.8, 1.9 и 2.1), мы бы рекомендовали использовать либо «гамма 3», либо «гамма 2» в сочетании с понижением параметра «управление тенью» с 50 до 40 – это даст то же среднее значение гаммы в 2.1, однако в тенях кривая будет заметно выше, что приведет к примерно той же насыщенности картинки, но с более глубоким черным цветом. «Гамма 3» вместе с «управление тенью» = 40 дают ощутимо завышенную гамму (~2.4) и, как следствие – чересчур контрастную картинку.

Цветовой охват («игровой цвет» = 10, 20), кривая гаммы по шкале яркости (при «гамма 3») и график цветовой температуры («цветовой режим — теплый») в режиме «стандарт»: