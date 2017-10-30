Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 5

Компания Acer позиционирует модель Nitro 5 как модель для экономных геймеров. Но где экономия, там, как правило, компромиссы в качестве или оснащении. С другой стороны, глядя на конфигурацию нашего ноутбука, ее не назовешь бюджетной. Но как обстоят дела с качеством сборки, дисплеем, системой охлаждения? Именно на этих компонентах часто экономят производители в погоне за привлекательной для потребителя стоимостью. На какие жертвы пошли в Acer и что может предложить Nitro 5 геймерам — читайте далее.

Комплектация

Ноутбук поставляется в стандартной картонной коробке с ручкой для переноски. Внутри зарядное устройство с мощностью 135 Вт и набор документации.

Дизайн, сборка

Во внешнем виде Nitro 5 без труда угадывается игровая направленность устройства. Более того, дизайн полностью аналогичен другим ноутбукам серии Nitro: грубые формы, красные оттенки, большая толщина корпуса. Кстати, о толщине, почти 27 мм — это немало, впрочем, разработчики и не старались сделать ноутбук тоньше хотя бы на вид. Но поскольку мы имеем дело не с ультрабуком, а с довольно мощным устройством, это не проблема. С другой стороны, рамки дисплея могли бы быть и уже.

Корпус ноутбука выполнен из пластика. На крышке и подладонной поверхности остаются отпечатки, но удаляются они легко. Корпус собран добротно, при скручивании или сжатии он не издает скрипов и хрустов. Пластик толстый, подгонка деталей хорошая, лишних зазоров не обнаружено. Ноутбук можно открыть одной рукой, а максимальный угол раскрытия составляет примерно 140 градусов.

Порты, эргономика, клавиатура

С набором разъемов у Nitro 5 полный порядок. Начнем с правой боковины: разъем для зарядного устройства, пара USB 2.0 и mini-jack. На левой стороне расположены замок Кенсингтона, гигабитный LAN-порт, Type-C с интерфейсом USB 3.1, HDMI, USB 3.0 и кардридер формата SD. К набору разъемов претензий нет, а вот к расположению некоторых из них — есть. Посетовать хочется на место разъема для подключения наушников: он находится примерно там, где будет располагаться ваша рука с мышью, и если, гарнитура оснащена прямым штекером, то это будет не очень удобно.

Nitro 5 оснащен клавиатурой с цифровым блоком, но при таком размере корпуса компоновка довольно кучная. Клавиши цифрового блока меньше по размеру, чем остальные, и никак не отделены от основной массы. При слепом использовании это поначалу неудобно, но со временем привыкаешь. Клавиатура оснащена подсветкой красного цвета с одной градацией яркости. Ход короткий и тихий, используется ножничный механизм.

Тачпад средний по размеру, смещен влево. Его поверхность гладкая, палец скользит по ней легко и приятно. Не понравился только слишком длинный ход при нажатии.

Дисплей

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920х1080. Дисплей порадовал неплохой контрастностью, максимальной яркостью и углами обзора. Визуально дисплей демонстрирует нейтральную по цветопередаче картинку. Замеры показали небольшое отклонение в зеленый цвет. Уровень контрастности составил 1:713. Диапазон яркости: от 22 до 259 кд/м2. Минимальная яркость несколько завышена, но максимальной будет достаточно для любых условий, кроме прямого солнечного цвета. В целом, дисплей неплох, он не претендует на профессиональный уровень и в ноутбуке подобного уровня такое качество радует.

Оснащение

В редакции побывала одна из наиболее оснащенных версий Nitro 5. В качестве центрального процессора используется Intel Core i5-7300HQ с 4 вычислительными ядрами и максимальной частотой 3,5 ГГц в режиме Turbo Boost. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR4 с частотой 2400 МГц. В других конфигурациях возможны процессоры вплоть до Core i7-7700HQ и AMD FX.

В качестве диска под операционную систему в нашей конфигурации установлен SSD емкостью 256 ГБ с интерфейсом PCI Express плюс жесткий диск объемом 1 ТБ для хранения пользовательских данных. Скорость системного диска по замерам очень высока, как и ожидаешь от стандарта NVMe. Жесткий диск выдающимися скоростями похвастать не может, но, от него это и не требуется.

За графическую производительность отвечает дискретная графика NVIDIA GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти. В связке с i5-7300HQ эта видеокарта позволяет поиграть в любую современную игру на средне-высоких настройках, в сочетании с FullHD-разрешением и без сглаживания.

Общесистемная производительность на высоком уровне, в частности, благодаря быстрому SSD. Система загружается быстро, а из спящего режима ноутбук выходит за 2 секунды.

В ноутбуке есть два динамика, они находятся на днище и обращены вниз. Качество звука среднее, им не хватает глубины и баса. Есть также веб-камера, снимающая в разрешении 720р, ее качество удовлетворительное.

Нагрев

Наш ноутбук оснащен не самыми холодными комплектующими, но его система охлаждения достойно с ними справляется. Температура процессора при стресс-тестировании достигла 80 градусов, при этом троттлинга не было, частота оставалась стабильной на протяжении всего теста в AIDA64. В играх температура ЦП колеблется в районе 75 градусов, а видеокарты — 65-70 градусов. Шум при максимальной нагрузке ощутим, поэтому рекомендуем во время игры пользоваться гарнитурой, так как встроенные динамики не могут конкурировать по громкости с вентиляторами. Горячий воздух выбрасывается сзади, и поверхности, контактирующие с руками, не нагреваются.

Возможности апгрейда

В Nitro 5 есть возможность замены 2,5-дюймового накопителя и оперативной памяти. Для этих компонентов предусмотрены отдельные отсеки, для доступа к ним достаточно открутить по одному винту. Для оперативной памяти предусмотрено два слота, в нашей конфигурации один из них был занят модулем на 16 ГБ.

Автономность

Acer Nitro 5 оснащен несъемным аккумулятором емкостью 3220 мАч. При офисной модели использования (браузинг, документы, видео YouTube) ноутбук проработал около 3 часов. При игре ноутбук проработал ровно час, но при этом графический адаптер сбросил частоту до 749 Мгц, а частота смены кадров была заблокирована на 30 к/с.