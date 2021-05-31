Обзор игрового ноутбука AORUS 15G KC: легок на подъем

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Появление дискретной мобильной графики на базе чипов с архитектурой NVIDIA Ampere – отличная возможность повысить «боеготовность» игровых ноутбуков. Сразу после анонса устройств серии GeForce RTX 30xx Laptop, компания GIGABYTE представила свои новые версии облегченных среднеформатников. Сегодня у нас на обзоре AORUS 15G – 15,6-дюймовая модель в тонком корпусе весом всего 2 кг. Рассматриваемая модель заряжена GeForce RTX 3060 Laptop, 8-ядерным процессором Intel, а также предлагается со скоростным IPS-экраном (240 Гц). Проверим, насколько практичной окажется такая связка.

Комплект поставки

Ноутбук поставляется в фирменной картонной коробке, оформленной в темных тонах. В комплекте с AORUS 15G предлагается блок питания мощностью 230 Вт.

Кроме того с устройством поставляется краткое бумажное руководство, гарантийный талон и термопрокладка для дополнительного M.2-накопителя.

Дизайн и компоновка

В случае с AORUS 15G имеем дело со среднеформатным игровым ноутбуком c экраном диагональю 15,6”.

Модель имеет достаточно компактные габариты как для своего класса – 357×244×23 мм, а также весит всего 2 кг.

Ноутбук получил пластиковый корпус с практичным матовым покрытием. На верхней крышке хорошо заметен логотип AORUS. А чтобы ни у кого не возникало сомнений о происхождении мобильной игровой платформы, уже узнаваемых орлиный профиль подсвечивается во время работы системы.

Все интерфейсные разъемы сконцентрированы на боковых панелях. Слева расположен полноразмерный HDMI 2.1, а также нечастый гость таких систем – дополнительный цифровой видеовыход mini-Display Port 1.4.

На левую грань также вынесен один порт USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) формата Type-A, универсальный 3,5-миллиметровый джек для подключения наушников/гарнитуры. А также розетка Ethernet, наличие которой всегда приятно отметить на корпусе игровой системы. Когда речь о серьезных игровых зарубках, то проводная связь с минимально возможным пингом только приветствуется.

На правую панель выведен коннектор для подключения блока питания с проприетарным круглым разъемом. Рядом с ним также расположен миниатюрный белый индикатор состояния, который попутно отражает процесс зарядки батареи. Разъем для БП на правой грани – это потенциальный источник несвободны для правшей, которым может мешать силовой кабель, но в данном случае выручает Г-образный штекер, практически исключающий возможное неудобство.

Рядом с силовым коннектором расположен кадр-ридер для SD, поддерживающий карты UHS-II. При этом на фоне общего рельефного дизайна панели, приемник карт не выглядит зияющей дырой, портящей внешний вид корпуса. Здесь отсек вписан довольно органично. Рядом также размещен разъем USB Type-C. Для данного порта реализованы возможности лишь USB 3.2 Gen1 (5 Гб/c), без передачи видеосигнала и возможности подзарядки ноутбука. Еще пара классических USB Type-A коннекторов с такой же пропускной способностью доводят общее количество доступных портов USB до четырех.

Тыльная панель оформлена в классическом для игровых моделей стиле. Здесь нет интерфейсных коннекторов, в то же время хорошо видны декоративно оформленные решетки для вывода нагретого воздуха. А уже сквозь них просматриваются массивы медных пластин системы охлаждения. В центральной части присутствует формовка с логотипом AORUS.

Фронтальная кромка также лишена каких бы то ни было коннекторов. В то же время здесь предусмотрена функциональная фаска, позволяющая поддеть верхнюю крышку. Весовой баланс и конструкция шарниров позволяют выполнить эту процедуру одной рукой.

Максимальный угол раскрытия экрана – порядка 135 градусов. Петли в меру тугие, позволяют хорошо зафиксировать дисплей в необходимом положении.

Несколько необычно оформление нижней панели. Едва ли не половину поверхности занимает сегмент воздухозаборника, прикрытый металлической решеткой. Разработчики намеревались максимально облегчить приток холодного воздуха для более эффективного охлаждения компонентов. Через сетку частично просматривается конструкция составного кулера и даже некоторые компоненты платформы.

На плоскости размещены пять резиновых ножек, две из которых имеют увеличенные габариты с угольной формовкой. Такой набор обеспечивает отличную фиксацию ноутбука на столе.

Ближе к передней кромке виднеются решетки, прикрывающие штатные звуковые излучатели мощностью по 2 Вт каждый.

Экран

Как мы уже упоминали, AORUS 15G оснащаются 15,6-дюймовым экраном. Для ноутбуков используется IPS-матрица Sharp LQ156M1JW03 с разрешением Full HD, заявленным цветовым охватом 100% sRGB (72% NTSC) и частотой обновления 240 Гц.

Яркость панели регулируется в диапазоне 13–323 кД/м². Для управления подсветкой ШИМ либо не используется, либо частота модуляции настолько велика, что не ощущается. Равномерность подсветки приемлема по всей поверхности.

Максимальная точка в центральной области, перепады на удаленных участках – 5–15%. При этом экран предлагает хорошую контрастность – 1070:1.

Измеренный цветовой охват составил 98% sRGB, что очень близко в заявленному. Пространстве AdobeRGB имеем 74% и 78% в P3. Производитель утверждает о сертификации X-Rite Pantone c минимальным отклонением в точности цветопередачи (DeltaE <1). При использовании такого режима имеем общую цветовую температуру на уровне 7200К. Однако при желании картинку очень легко сделать несколько «теплее», выбрав соответствующую опцию в фирменном приложении.

При этом в системе используются отдельно подготовленные цветовые профили для всех представленных режимов (5800К, 6000К, 6500К, 6800К).

Отдельно отметим практически идеальное распределение гаммы на уровне 2.2.

Что касается повышенной частоты обновления, то скоростные панели – благо для игровых систем. Насколько в данном случае нужна панель с 240 Гц? Здесь уже многое зависит от используемых проектов и графических настроек в каждом конкретном случае. Ну и в целом даже во время работы в операционной системе ускорение хорошо ощущается. Например, при активном скроллировании страницы в браузере и текстовом редакторе.

Органы управления

Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой островного типа с полноценным цифровым блоком. Для нового поколения AORUS 15G производитель решил отказаться от механических переключателей, используя мембранные клавиши со средним ходом.

Несмотря на хорошие заявленные показатели, ноутбучная “механика” не всегда оказывается удобной на практике. Не всем удается смириться со специфическим кликом и повышенным уровнем шума, потому классическую мембрану скорее можно считать даже более универсальным решением.

Клавиатура поддерживает одновременное нажатие нескольких клавиш (N-Key Rollover), а также предлагает индивидуальную RGB-подсветку для каждой клавиши. В фирменном приложении Control Center доступны несколько заготовленных режимов, которые можно частично редактировать, изменяя интенсивность свечения и скорость эффектов. Однако куда более полезной опцией может оказаться возможность создавать индивидуальные профили. Здесь можно для каждой клавиши задать свой цвет свечения, да и в целом определить схему подсвечиваемых кнопок. Очень наглядная и удобная реализация.

Для подсветки базово предусмотрено два режима яркости, которые переключаются комбинацией клавиш. Однако в утилите доступна настройка градации свечения из десяти позиций, потому интенсивность можно подкорректировать точнее.

Из любопытных особенностей отметим предварительную подсветку былым цветом ряда функциональных клавиш при нажатии на Fn. Также стоит обратить внимание на то, что на клавиатуре подсвечиваются только символы латинского алфавита. Кириллические символы не имеют иллюминации. Локализация частичная – на кнопках нет букв украинского алфавита.

Что в общем касается раскладки, то возможно понадобится немного времени для привыкания, но это почти неизбежно при покупке любого нового ноутбука. Несмотря на полноразмерный формат в рамках 15,6-дюймовой модели, все клавиши имеют равную ширину без заужений. Субъективно хотелось бы несколько выделить курсорный модуль, например, немного опустив его. В нынешней вариации с непривычки пальцы иногда смещаются на кнопки цифрового блока. Но определенный плюс – кнопки курсора полноразмерные.

Еще одна важная особенность игровой системы – кнопка включения вынесена за пределы общего клавиатурного блока. Она разместилась аккурат над ним в центральной части, исключая случайное нажатие.

Как видим, над кнопкой Power нашлось место для веб-камеры 720p. Такое расположение скорее можно считать компромиссом, поскольку итоговый ракурс оказывается не всегда удачным. А вот однозначное достоинство – штатная шторка-ползунок, которой можно механически прикрыть объектив камеры.

AORUS 15G KC получил тачпад средних размеров – 106×71 мм. Сенсорная площадка несколько смещена влево, для выравнивания по центру основного клавишного блока. Чувствительность хорошая. Основные кнопки спрятаны под общей панелью. Тачпад выполнен практически заподлицо с рабочей плоскостью корпуса, однако по разнице фактуры несложно на ощупь определить границы. Тактильно сенсорная площадка заметно более гладкая.

Попутно отметим первые впечатления о практичности покрытия рабочей панели. Отпечатки пальцев на ней появляются не так быстро, как того можно было бы ожидать от такой поверхности. В то же время на черном корпусе легко заметны самые мелкие пылинки, потому эстетам периодически придется брать в руки тряпку, чтобы держать в чистоте рабочую панель.

Платформа и производительность

Для обновленной линейки ноутбуков AORUS G15 производитель использует всего одну модель процессора – Core i7-10870H. Даже несмотря на то, что CPU номинально принадлежит серии чипов Core 10-го поколения, это как раз та ситуация, когда сожалеть точно не придется.

Данный 8-ядерный 16-поточный CPU относится к линейке Comet Lake-H, имеет частотную формулу 2,2/5,0 ГГц, оснащен 16 МБ кеш-памяти третьего уровня и ориентирован на тепловой пакет 45 Вт. Проверенная 14-нанометровая модель отлично подойдет для игровой системы.

Процессор оснащен штатной интегрированной графикой Intel UHD 630. В игровом ноутбуке ее роль исключительно вспомогательная.

Все AORUS G15 получили новую дискретную графику GeForce RTX 30xx. Модификации ноутбуков YC предлагаются c GeForce RTX 3080 Laptop 8 ГБ, версии XC оборудуются GeForce RTX 3070 Laptop 8 ГБ, тогда как рассматриваемая модель AORUS G15 KC оснащена GeForce RTX 3060 Laptop 6 ГБ. Вне зависимости от используемой видеокарты, для всех адаптеров задан TDP на уровне 105 Вт.

Напомним, что мобильные GeForce RTX 3060 имеют 3840 вычислителей, 120 текстурных модулей и 48 блоков растеризации. Кроме того, используемая версия GA106 с архитектурой Ampere располагает 120 тензорными ядрами и 30 RT-ядрами для ускорения просчета трассировки лучей. Рабочая частота чипа – величина вариативная и во многом зависит от выделенного теплового пакета. В рассматриваемом случае базовая задана на уровне 1163 МГц со средним значением ускорения до 1530 МГц. Для видеокарты используется 6 ГБ памяти GDDR6, работающей на эффективных 14 000 МГц (1750 МГц). Шина памяти – 192 битовая, а это позволяет в подобной конфигурации обеспечить пропускную способность до 336 ГБ/c.

AORUS G15 имеет два слота для модулей памяти So-DIMM, позволяя оснастить ноутбук до 64 ГБ ОЗУ. Рассматриваемая модификация оснащена двумя модулями Crucial DDR4-3200, однако, учитывая процессорные ограничения, они работают в режиме DDR4-2933. Есть в этом доля огорчения, но утешить себя можно хотя бы тем, что для этого профиля используются чуть более агрессивные тайминги.

Двухканальный режим позволяет получить вполне пристойную пропускную способность – до 40 ГБ/c на чтении/записи данных и почти до 36 ГБ/c при копировании. Общая латентность памяти также весьма хороша по ноутбучным меркам – 59,4 нс.

Ноутбук предлагает два слота для накопителей формата M.2. В нашем случае один из разъемов изначально занят M.2 NVMe объемом 512 ГБ. SSD имеет обозначение ESR512GTLCG-EAC-4 и основан на контроллере Phison.

Мы провели экспресс-тест производительности несколько загадочного устройства. Очевидно, что речь идет о скоростной модели с интерфейсом PCI-E x4 3.0. Даже с учетом того, что проверялся системный раздел с ненулевой заполненностью, SSD в тесте Crystal Disk Mark выдал около 2900 МБ/c на чтении и до 2500 МБ/c при записи данных. Скорость работы с блоками 4K может достигать 420 000 IOPS при чтении и до 612 000 IOPS на операциях записи.

Дополнительные замеры производительности накопителя в PCMark 10 подтвердили, что имеем дело с добротным середняком в своей категории. Накопители объемом 500/512 ГБ можно считать своеобразным стартовым вариантом для игровых систем. Для игр не так важна производительность, как свободное пространство для их установки. И как раз для таких случаев наличие еще одного свободного M.2-слота сложно переоценить. Вам не нужно менять имеющийся SSD, достаточно просто доустановить еще один необходимого объема. Причем второй слот поддерживает устройства с интерфейсами как SATA, так и PCI-E NVMe. Например, для хранения игр вполне подойдет не особенно скоростная, но объемная модель на 1–2 ТБ.

Напомним, что в комплекте с ноутбуком для второго накопителя имеется дополнительная термопрокладка, через которую SSD будет контактировать с корпусом ноутбука.

За беспроводную связь в ноутбуке отвечает модуль Intel Wi-Fi 6 AX200, поддерживающий протокол 802.11ax, а также предлагающий Bluetooth 5.0. Для проводного соединения используется сетевой контроллер Realtek RTL8125 с пропускной способностью до 2,5 Гб/c.

Рассматриваемая модификация AORUS 15G KC поставляется с предустановленной операционной системой Windows 10 Home (64 бита).

Что касается общесистемной производительности, то учитывая хороший баланс компонентов, ноутбук предлагает хороший уровень быстродействия в прикладных задачах.

Нам также любопытно было оценить производительность ноутбука на затяжных этапах. Дело в том, что итоговые показатели могут заметно варьироваться в зависимости от системных настроек. В частности AORUS 15G позволяет выбрать определенный режим работы процессора. В приложении AORUS Control Center на закладке Smart Dashboard доступны пять профилей для CPU – ECO, Normal, Sport, Sport+ и Boost.

При использовании штатного профиля Normal под многопоточной нагрузкой в Cinebench R23 тактовая частота процессора на старте удерживается на уровне 4000 МГц, при этом CPU Package Power составляет 95 Вт, а сам чип нагревается до 83С. Через несколько десятков секунд рабочая частота CPU снижается до 3000–3100 МГц. В таком режиме энергопотребление процессора удерживается на уровне 45 Вт (заданный PL1). При этом температура процессора в устоявшемся режиме составляла порядка 65С, а уровень издаваемого шума системы охлаждения был ниже среднего. Процессор заработал 8211 баллов.

После переключения в режим Boost тактовая частота чипа на старте многопоточного теста также удерживалась на уровне 4000 МГц, а со временем фиксировалась в диапазоне 3400–3500 МГц. При этом энергопотребление процессора под нагрузкой составляло порядка 62 Вт, а температура CPU регистрировалась 73–75С. Дополнительное ускорение сказалось и на результатах. В мультипотоке имеем уже 9227 баллов, то есть прирост производительности на уровне 12,4%.

Если в приоритете нагрев, энергопотребление и уровень шума системы охлаждения, можно выбрать профиль ECO. В этом случае в тесте Cinebench R23 наблюдаем такой же стартовый спурт до 4000 МГц и 95 Вт, но уже через десяток секунд частота CPU снижается до 2800 МГц при питающем напряжении 0,86 В, а энергопотребление держится на уровне 35 Вт. Температура процессора – 60–62С. При этом система охлаждения работает тише, чем в Normal. Конечно дополнительное снижение частот сказалось и на результатах. В таком режиме процессор набирал 7500 баллов в многопоточном тесте Cinebench R23.

В однопоточном режиме тактовая частота колебалась в пределах 4500–4900 МГц, потому итоговые результаты фактически идентичны для всех профилей.

Как видим, производительность процессора в многопоточном режиме можно серьезно варьировать, выбирая наиболее подходящий профиль для текущих задач.

Важная ремарка – выбирать процессорный режим в Control Center можно лишь при питании ноутбука от сети. В автономном режиме такая возможность становится недоступной.

При работе от батареи возможности ноутбука традиционно скромнее. В том же тесте Cinebench R23 ядра процессора под многопоточным рендерингом ускорялись до 2700 МГц. При этом CPU Package Power держалась на уровне 37 Вт, а сам чип нагревался до 60С. Итоговый результат 7137 баллов очень близок к тому, что мы видели в режиме ECO при подключенном блоке питания.

Что любопытно, в однопотоке частота CPU также не превышала 2700 МГц, а процессорное потребление в 9 Вт говорит о том, что это весьма экономный режим. Впрочем, это соответствующим образом сказывается и на производительности.

Производительность в играх

Чтобы задать тон оценке игровых возможностей AORUS 15G, посмотрим, на что способен ноутбук в тесте 3DMark.

На этапе Time Spy мобильной платформе удалось набрать в общем 8107 баллов, при этом графическая часть оценена в 8018 баллов. Это несколько выше средних показателей GeForce RTX 2070 Mobile. Если же сравнивать с десктопными решениями, то подобные результаты выглядят как нечто среднее, между показателями GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super. А это вполне пригодные модели для игр в режиме Full HD.

Конечно же GeForce RTX 3060 Mobile поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, позволяя системе набрать 4760 баллов на этапе Port Royale. А это уже очень близкие показатели к таковым для десктопной RTX 2070.

Мы провели оценочный игровой забег замерив среднее и минимальное значения fps при максимальных настройках качества в режиме Full HD. Результаты представлены на диаграмме. В целом AORUS 15G KC предлагает очень комфортную производительность при разрешении 1920×1080 даже в тяжелых проектах. Изредка минимальное количество кадров/с опускалось ниже 60, но это были ситуативные просадки. Да, в некоторых случаях придется использовать несколько более скромные настройки качества, но сильно уж ужиматься не понадобится.

Востребован ли в данном случае экран с повышенной частотой обновления? Скоростная панель 240 Гц используется для всей обновленной линейки AORUS 15G, модели из которой могут оснащаться и RTX 3080. Для младшей модификации с RTX 3060 возможно такой экран чуть менее актуален, но точно не бесполезен. Как видно на диаграмме, в некоторых проектах этой видеокарте даже на максималках удается выжимать 100+ fps, а иногда и 200+ fps. Быстрый процессор позволяет ускориться если это действительно необходимо. Чтобы увеличить количество кадров, достаточно снизить качество графики до высокого или среднего.

Нагрев и шум

Для ноутбуков серии AORUS 15G используется система охлаждения Windforce Infinity с парой 12-вольтовых вентиляторов, двумя наборными радиаторными блоками из медных пластин и пятью тепловыми трубками в конструкции.

Основной массив холодного воздуха подается через нижнюю панель, где предусмотрена просто таки огромная решетка с защитной сеткой, но также подача идет через отверстия декоративного узора на верхней панели, размещенной над клавиатурным блоком.

Выхлоп горячего воздуха происходит через решетки на задней панели, а также на правую и левую грани. Об излишне горячем потоке справа можно не беспокоиться, потому как рука с мышкой в любом случае будет на некотором удалении от кромки ноутбука из-за расположения силового кабеля.

Что касается непосредственно нагрева компонентов, то здесь очень многое зависит от характера нагрузки и алгоритма работы системы охлаждения. И здесь AORUS 15G предлагает очень хорошие возможности для настройки кулера, которые выполняются все в той же сервисной утилите Control Center. На закладке Device Setting открывается параметр Fan Control с различными профилями работы вентиляторов.

Предусмотрены штатные режимы Normal, Quiet и Gaming с изначально заданным соотношением температуры процессора и относительной скоростью вращения вентиляторов. Для типичной работы предполагается использование Normal. Для игр – соответственно, Gaming, с более агрессивным алгоритмом. Профиль Quiet позволяет перевести СО даже в пассивный режим, но затишье получается ситуативным, потому как порог активации вентиляторов задан на уровне 50С и изменить его нельзя, а до таких значений температура CPU может подниматься при банальном скроллинге страницы в браузере.

Профиль Deep Control позволяет вручную настроить соответствие температуры и скорости вращения. Причем кривая имеет целых 15 опорных точек, позволяя создать график с плавной регулировкой оборотов. К сожалению в этом случае нет возможности перевести СО в пассивный режим, эта опция доступна только для преднастроенного режима Quiet. Для остальных отправной точкой становится 25%, соответствующее скорости вращения ~2100 об/мин. 100% – 5500 об/мин.

Очевидно, что нагрев компонентов будет серьезно зависеть от характера нагрузки и скорости вращения вентиляторов. Оценивая температурный режим работы CPU с профилем Normal, мы использовали процессорный стресс-тест AIDA64. В этом случае чип краткосрочно прогревался до ~75C, затем выходил на крейсерскую скорость с потреблением 45 Вт, а температура снижалась до 65С. При этом вентиляторы вращались со скоростью порядка 3100 об/мин.

Если же «поддать жару», используя профиль Boost и тем самым разрешив устоявшееся потребление до 62 Вт, то температура краткосрочно повышалась до 80–85С, после чего стабильно удерживалась на уровне 75С. Это при 3700 МГц на всех вычислительных ядрах. Частота вращения вентиляторов под такой нагрузкой повышалась до ~3800 об/мин.

Если температура CPU критична, ее можно дополнительно снизить. Задав принудительно максимальную скорость вращения в 5500 об/мин, чип удалось охлаждать под стрессовой многопоточной нагрузкой до 64–68 градусов.

Однако интенсивные вычисления на CPU – это лишь одна из возможных моделей использования игрового ноутбука. А что если использовать его по прямому назначению? В играх высокая нагрузка будет как на процессор, так и на видеокарту. Посмотрим, как в этом случае обстоят дела с нагревом.

При использовании профиля Boost процессора во время игровых тестов температура GPU на пике повышалась до ~85C, тогда как CPU прогревался вплоть до 95С. Скорость вращения вентиляторов ~4300 об/мин. Уровень шума – средний для игровых систем такого класса.

Практические замеры показали, для для игр в большинстве случаев нет необходимости форсировать центральный процессор, даже в штатном режиме 8-ядерный Core i7-10870H отлично справляется, работая в тандеме с GeForce RTX 3060 Laptop. При использования профиля Normal, тактовая частота CPU зачастую была на 300–400 МГц ниже, однако в таком режиме процессор укладывался в рамки 45 Вт, а значит выделял меньше тепла, чем в режиме Boost c долговременным TDP 62 Вт. В такой ситуации температура GPU обычно держалась на уровне 80С, процессора – колебалась в районе 80–85C, при скорости вращения вентиляторов ~4100 об/мин. Опять же, температуры можно снизить, но для этого нужно увеличивать обороты СО. Если используете гарнитуру, и повышенные уровень шума не будет смущать, то 5–7С вполне можно сбить на 5500 об/мин.

В целом же во время игр вполне можно обходиться режимом Normal, фактически без ущерба для количества fps. Boost будет полезен для многопоточной процессорной нагрузки без привлечения GPU. Хорошо, что AORUS 15G позволяет определять приоритеты и оптимизировать работу системы для эффективного выполнения конкретных задач.

Автономность AORUS 15G

AORUS 15G оснащен литий-полимерным аккумулятором емкостью 99 Вт·ч. Производитель обещает автономность до 8 часов, но это конечно зависит от нагрузки.

В тесте PCMark при циклическом выполнении типичных офисных задач ноутбук продержался 6 часов. Хватит ли заряда на целый рабочий день? Это точно не основное требование для игровой платформы.

Под игровой нагрузкой батареи хватило чуть больше, чем на один час, потому во время такой «работы» от розетки все же лучше далеко не отходить.

Как мы упоминали, AORUS 15G KC поставляется со штатным блоком питания мощностью 230 Вт (19,5 В, 11,8 А) от компании Chicony. Для полного заряда батареи необходимо немногим более 2 часов.

Цена

Обновленные модели AORUS 15G уже доступны на нашем рынке. Рассмотренная модификация (KC-BRU2130SH) с процессором Core i7-10870H, видеокартой GeForce RTX 3060 Laptop, 16 ГБ (2х8 ГБ) памяти и скоростным накопителем объемом 512 ГБ в розничной продаже предлагается за 49 000 грн. (~$1780).