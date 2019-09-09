Обзор игрового ноутбука Dream Machines G1660Ti-15UA21





В линейке игровых ноутбуков Dream Machines есть как настоящие «машины мечты» вроде рассмотренного нами не так давно Dream Machines RX, так и более «приземленные», а значит – и более доступные модели. С одной из них мы сегодня и познакомимся.

Дизайн и компоновка

Как для игрового ноутбука, эта модель выглядит достаточно скромно и компактно (меньше 3 см толщиной, масса 2,5 кг) – если бы не крупное белое лого DM по центру, в закрытом виде его вполне можно было бы принять за какой-нибудь бизнес-лэптоп. Черный полуглянцевый пластик крышки и рабочей поверхности (к сожалению, неплохо собирающий отпечатки пальцев), прямые линии, никаких светящихся элементов, и лишь в оформлении вентиляционных решеток можно усмотреть намек на принадлежность к геймерским устройствам.

Ноутбук не выглядит крупным, особенно при 15-дюймовом дисплее – рамки вокруг экрана довольно тонкие, ~8 мм по бокам, чуть больше 1 см сверху и 3,5 см снизу. «Тест на макбук» Dream Machines G1660Ti-15 проходит, хоть и не очень уверенно – открыть крышку одной рукой можно, но в определенный момент база все-таки чуть отрывается от стола. Максимальный угол открытия – 135 градусов, что для игрового устройства более чем достаточно (сложно представить себе ситуацию, в которой от геймерского ноутбука потребовалось бы открытие на 180 градусов).

На правой боковой грани расположились SD-кардидер, порт USB 3.1 Gen 2 и Mini DisplayPort 1.2, на левой – один USB 2.0 и один USB 3.0 плюс два мини-джека для подключения наушников и микрофона и кенсингтонский замок. Также у этого ноутбука часть разъемов находятся сзади – тут можно найти USB Type-C (совмещенный с DisplayPort 1.3), HDMI-выход, порт Ethernet и разъем питания. Также стоит отметить впечатляющее количество вентиляционных решеток: по одной на боковых гранях и еще две – сзади.

К качеству сборки претензий никаких: все детали подогнаны отлично, рабочая поверхность не прогибается, в процессе эксплуатации никаких люфтов или скрипов замечено не было.

Клавиатура, тачпад

Клавиатура чуть «ужата» (основной блок 26,5 см шириной, также имеется дополнительный цифровой блок шириной чуть больше 6 см). Основные кнопки крупные, ~15х15 мм, компактность достигнута за счет уменьшения расстояния между ними. Enter одноэтажный, размером как две обычные кнопки, блок управления курсором «вмонтирован» в общий ряд клавиш, но сами эти кнопки полноразмерные, без объединенной функциональности. Кнопки обычные, с ножнично-мембранным механизмом, с довольно большим ходом, нажимаются легко, имеется отчетливое продавливание – в целом, для набора текста эта клавиатура подходит очень хорошо.

У клавиш есть RGB-подсветка с 4 уровнями яркости и возможностью полного ее отключения, настройка поведения подсветки осуществляется с помощью фирменного ПО Control Center 3.0.

Тачпад довольно крупный, с двумя физическими кнопками, чуть смещен влево. К точности позиционирования курсора никаких вопросов не возникло, сам тачпад не люфтит и не клацает даже при резком и довольно сильном касании.

Экран

В ноутбуке используется IPS-панель производства LG Display с диагональю 15,6 дюйма, Full HD разрешением и частотой обновления 60 Гц (LP156WFC-SPD1). Поверхность экрана матовая, что практически полностью исключает нежелательные блики и отражения окружающей обстановки.

Максимальная яркость сравнительно невысока: ~240 кд/м², минимальная достаточно низкая для того, чтобы за этим экраном можно было комфортно играть и работать даже в полной темноте (11 кд/м²). Цветовой охват меньше пространства sRGB, что визуально выражается в довольно спокойных цветах – большей насыщенности этой картинке не помешало бы. Точность цветопередачи более чем достаточная для своих задач, среднее значение гаммы практически соответствует стандартному 2,2, а цветовая температура лишь самую малость ниже 6500K — в целом, для дисплея игрового ноутбука результаты вполне достойные.

В плане углов обзора у Dream Machines G1660Ti-15UA21 все достаточно хорошо – IPS-панель даже при взгляде сбоку практически не искажает цвета, а вот яркость и контрастность снижаются весьма ощутимо.

Аппаратная платформа, производительность

В базовую конфигурацию Dream Machines G1660Ti-15UA21 входит процессор Intel Core i5-9300H, видеокарта NVIDIA GeForce GTX1660Ti 6 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти в одноканальном режиме и SSD SATA 480 ГБ. Также имеется еще один свободный слот для ОЗУ и 2 слота для накопителей M.2.

Впрочем, конфигуратор на официальном сайте позволяет гибко настроить «содержимое» ноутбука перед покупкой, так что каких-то жестких рамок здесь нет. Например, в ноутбуке, который побывал у нас на обзоре, было два модуля оперативной памяти по 8 ГБ DDR4 2666 МГц, работающие в двухканальном режиме, а объем SSD-накопителя составлял 960 ГБ. Он по-прежнему был с интерфейсом SATA, но при желании в конфигураторе можно выбрать и вариант NVMe.

Intel Core i5-9300H – 4-ядерный процессор (благодаря поддержке HyperThreading он может обрабатывать до 8 потоков), принадлежащий к семейству Coffee Lake, тепловой пакет составляет 45 Вт, базовая частота 2,4 ГГц (до 4,1 ГГц в турбо-режиме).

Вместе с GeForce GTX1660Ti получается очень неплохая игровая система — в разрешении Full HD она способна выдать уверенные 60 fps в большинстве современных игр при настройках графики между «высоким» и «максимальным» качеством.

В режиме простоя ноутбук работает практически бесшумно – даже в полной тишине услышать хоть какой-то шум можно, только если приложить ухо к вентиляционной решетке; уже с расстояния в несколько сантиметров он становится неразличим.

Под нагрузкой уровень шума системы охлаждения в игровых бенчмарках был весьма высоким – на расстоянии полуметра от ноутбука он составлял ~48 дБ. Львиную долю здесь составляет охлаждение видеокарты – так, при стресс-тесте процессора в AIDA64 он был гораздо более умеренным, на уровне 40 дБ. Тротлинг отсутствовал, CPU работал на частоте 3 ГГц, его температура при этом была невысокая, порядка 67 градусов, что положительно характеризует систему охлаждения.

Автономность

Dream Machines G1660Ti-15UA21 оснащается съемным аккумулятором емкостью 49 Вт*ч.

Как для игровой системы, этот ноутбук демонстрирует очень неплохую автономность: в офисном батарейном бенчмарке PCMark 10 при яркости экрана на уровне 120 кд/м2 он продержался почти 4 часа.