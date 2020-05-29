Обзор игрового ноутбука HP Omen X 2S с двумя экранами





Игровые ноутбуки понемногу начинают менять привычный облик чего-то большого и неповоротливого, получая все более интересные варианты оформления и дополнительные функции. Если с уменьшением веса все довольно очевидно, то вот новые возможности появляются действительно разные: какие-то ноутбуки открывают топкейсы для дополнительного охлаждения, какие-то позволяют заменить процессор, что не очень свойственно для лептопов, какие-то могут оснащаться внешними доками с водным охлаждением и так далее. Одной из подобных необычных функций является встроенный второй экран. На него можно вывести телеметрию, мессенджер, музыкальный проигрыватель или любую другую нужную в данный момент пользователю информацию. HP Omen X 2S оснащен таким экраном и в сегодняшнем материале мы познакомимся с его почти топовой конфигурацией.

Комплектация HP Omen X 2S

Стандартный комплект с этим ноутбуком немного отличается от других, где с компьютером и блоком питания поставляется упор для кистей, который можно приставить к топкейсу.

Но при желании (и, само собой, возможности), можно докупить разные фирменные аксессуары, которые будут соответствовать стилю оформления ноутбука.

И этот набор включает в себя все, что может понадобиться для игр. Тут есть монитор, клавиатура, мышь и коврик для нее, а также полноразмерная гарнитура. Естественно, уже имеющиеся «на вооружении» аксессуары точно также подойдут. Но не стоит забывать про хороший рюкзак, ведь будет обидно повредить дорогой ноутбук при транспортировке.

Дизайн и удобство использования

Omen X 2S напоминает гибрид игрового и имиджевого ноутбука. От первых у него есть подсветка, обращающий на себя внимание логотип и крупные прорези для вентиляции. Из мира «стильных» компьютеров тут есть необычное крепление дисплейного блока, большая глянцевая панель над клавиатурой и разные грани на торцах. Таким образом Omen довольно легко заметить на фоне обычных игровых ноутбуков.

Также неплохо обращает на себя внимание топкейс, на котором расположен небольшой второй экран под большой стеклянной панелью. Все это сместило клавиатуру ближе к пользователю, потеснив трекпад на место NUM-блока. Такое решение есть и у других производителей, поэтому сюрприза в этом нет, хотя со стороны такое размещение управляющих элементов, и тем более второй экран, выглядят непривычно и интересно.

Прочих «декораций» на ноутбуке не так и много. Крышка дисплейного блока дополнена парой вырезов с точечным узором. В этом можно найти очертания буквы Х из названия ноутбука. На мой взгляд, выглядит очень неплохо. К тому же, логотип подсвечивается и ему можно задать разные цветовые режимы.

HP Omen X 2S еще и неплохо выглядит снизу. Часть нижней крышки сделана из металлической сетки, сквозь которую можно видеть систему охлаждения. Естественно, сделано это из практических соображений, но оформлено не менее интересно. Остальные прорези вентиляции смотрятся довольно просто.

Такой внешний вид хорошо впишется как на геймерском столе, так и в офисе. В случае, если ноутбук будет путешествовать с пользователем на работу, там можно просто выключить подсветку или задать ей какой-то нейтральный цвет, что сразу «замаскирует» Omen под довольно стильного офисного «трудягу».

Но это все равно останется крупный 15-дюймовый ноутбук с не самыми скромными габаритами: 362,11×261,7×20 мм, вес — 2,35 кг. Да, он тяжеловат и есть более «худенькие» решения, но стоит сделать поправку на наличие второго экрана и мощные комплектующие, ведь все это добавляет веса. К тому же корпус сделан из металла.

Порты для подключения аксессуаров разбросаны по бокам, где слева есть гнездо для зарядки со световым индикатором, HDMI 2.0B, пара USB-A 3.1, Ethernet и комбинированный 3,5 мм Jack, а справа еще один USB-A 3.1 и Thunderbolt 3. Это весьма стандартный на сегодня набор коммуникационных разъемов для игрового лептопа, где лично мне не хватило только кардридера.

Да, HP Omen X 2S выглядит не совсем обычно в своей категории. Этот ноутбук не претендует на место самого легкого или практичного. Основная задача этого дизайна состоит в привлечении внимания, что в данном случае явно получилось, даже несмотря на спокойный матовый корпус без подсветки снизу или из прорезей вентиляции. К тому же, в использовании он очень классно ощущается и за ним приятно работать (или играть).

Основной дисплей HP Omen X 2S

Большой экран в этом ноутбуке представлен 15,6-дюймовой матрицей. Вокруг нее относительно тонкие рамки только по бокам, тогда как сверху и снизу большие панели. Но у игрового компьютера это легко объяснить. Тут важнее то, какой именно дисплей и на что он способен.

В топовых конфигурациях доступны 4K-матрицы с частотой обновления 60 Гц и поддержкой HDR, тогда как в младшей версии это 144 Гц, но с разрешением Full HD. Субъективно, лучше остановиться на младшей версии, ведь скорость в игровом ноутбуке поважнее очень высокого разрешения (и с 4K-панелью заметно, что она не очень быстрая). Но если ноутбук покупается в первую очередь не для игр, то, вероятно, вариант с 4К будет иметь больше смысла.

Независимо от разрешения, в Omen X 2S устанавливаются IPS-панели. Цветопередача у топовой матрицы очень хорошая. Игры и мультимедиа на таком экране смотрятся замечательно. Вполне вероятно, пользователи, работающие с графикой, тоже останутся довольны таким экраном. Единственное, это картинка немного «теплее» нормы, но лично мне это практически не было заметно во время использования.

Максимальная яркость у этого экрана составила 419 кд/м², что заметно больше, чем у многих других ноутбуков. В комбинации с матовым покрытием это позволит не видеть блики от окон или освещения, что важно для геймеров. Любители поработать в полной темноте смогут довольствоваться минимальным значением подсветки на уровне 19 кд/м². Заодно подсветка равномерная, без заметных засветов или пятен.

Второй дисплей HP Omen X 2S

Вариант ноутбука с двумя экранами от HP не является одиноким на рынке. Мы, например, уже знакомились с таким от ASUS. Но в данном случае второй экран не такой большой. Его диагональ составляет 5,98 дюйма, а разрешение — Full HD. Он сенсорный, но управлять им можно и как обычным вторым дисплеем, в системе он таки и отображается.

Изначально производитель выводит на этот экран фирменную утилиту HP Command Center. Она показывает информацию о загрузке системы и температуре процессора и видеокарты, служит для переключения между режимами производительности (Comfort, Default и Performance), позволяет настроить подсветку логотипа и клавиатуры, изменить настройки второго экрана, быстро запустить игру и отдельной «фишкой» может дублировать какую-либо область экрана. Об этой функции сейчас поговорим подробнее.

При запуске игры можно выделить какую-либо область на основном экране и она будет дублироваться на дополнительном. Например, так можно вывести себе отдельно мини-карту или состояние здоровья персонажа. Тут уже все зависит от игры и нужной в данный момент информации. Не уверен, что это станет чем-то необходимым, но, вероятно, в каких-то играх пользователь все же найдет для себя применение этой функции. Хотя придется наловчиться переводить взгляд с основного экрана на дополнительный, что в первое время кажется не очень удобным.

Но также на второй экран можно вывести любую нужную в данный момент информацию. Там может быть окно чата, музыкальный проигрыватель, видео или какая-то страница в интернете. Информация там мелковата, но люди с хорошим зрением смогут без проблем рассмотреть нужные элементы. Только вот если игра запущена в режиме Full screen, то сенсор на втором дисплее отключается, иначе при касании к нему некоторые игры могут сворачиваться. Так что «альтабаться» все же придется, ведь запуская игры в оконном режиме пропадет доступ к некоторым настройкам графики.

Для перемещения окон на второй экран над трекпадом есть специально отведенная клавиша. Также там можно найти регулировку яркости второго экрана (5 «ступенек»), кнопку его отключения и функцию виртуального NUM-блока. Также есть клавиша вызова HP Command Center с соответствующим логотипом.

Вообще, второй экран — полезная вещь. Но если он вот так встроен в топкейсе придется ровно сидеть перед ноутбуком, чтобы хорошо видеть, что там написано. А из-за глянцевого покрытия на нем еще и видно отражение основного экрана (во всяком случае так получается с моей привычной точки обзора). И несмотря на это, найти ему полезное применение все же можно, а заодно с ним лептоп выглядит необычно и интересно.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

Смещенная к пользователю клавиатура тоже не является чем-то новым, ноутбуки с таким размещением манипуляторов уже встречались ранее. Если сама клавиатура хороша для работы, то и к ее размещению можно быстро привыкнуть. Так получилось у меня с Omen: на его клавиатуре можно точно печатать вслепую, клавиши не очень громкие, к ходу и нажатию претензий нет. Заодно у клавиатуры есть RGB-подсветка, которая отдельно подсвечивает клавиши при нажатии кнопки FN.

Трекпад пластиковый и не очень большой, с двумя кнопками «мыши». К его работе тоже особо не придраться, а с позицией можно быстро освоиться. Но в использовании он оказывается маловат и иногда приходится делать больше движений, чем хотелось бы, либо менять его чувствительность. С мышью все получается поудобнее, но работая в дороге, например, ее действительно не обязательно доставать из рюкзака. Для игр, само собой, внешний манипулятор будет незаменим.

Прорези пары динамиков сделаны в нижней крышке топкейса. Звук у них, конечно, немного не такой, как ожидается при наличии надписи Bang & Olufsen на корпусе, объема хотелось бы побольше. Но это касается музыки. Для озвучки фильмов или сериалов их мощности хватает, а во время игр пользователь все равно скорее всего будет в наушниках.

Веб-камера способна транслировать картинку в Full HD-разрешении, но ее качество в обычных домашних условиях вряд ли понравится зрителю. Поэтому те пользователи, которые все же хотят стримить и свое изображение, скорее всего подберут внешнее решение. Дополняет камеру пара микрофонов. В настройках по умолчанию активирована на удивление полезная система шумоподавления, которая неплохо справляется с кликами мыши, звуками клавиатуры и прочим, что может происходить вокруг пользователя. Но внешний микрофон на хорошей гарнитуре все равно будет намного качественнее передавать голос в «войсчат».

Производительность и ПО

Как обычно, у игрового ноутбука есть несколько вариантов конфигураций системы. HP Omen X 2S строится с Intel Core i7-9750H, либо i9-9880H. Видео может быть NVIDIA GeForce RTX 2070 или 2080, обе версии Max-Q Design с 8 ГБ VRAM. Оперативной памяти можно установить до 32 ГБ DDR4 (2666 или 3200), а накопители могут быть пара SSD с Intel Optane в базе, и NVMe-накопители до 2 ТБ с RAID 0. Беспроводная сеть работает по стандарту 802.11ac, есть Bluetooth 5.0 и гигабитный порт для проводного подключения.

Наша тестовая модель практически топовая, включающая в себя Intel Core i7-9750H, NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q, 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ накопителя. В тестах производительности результаты ожидаемые, как и в обычном использовании — лептоп очень быстро работает и простыми задачами его явно не напугать.

Игровые бенчмарки проводились сначала в 4К-, а после в Full HD-разрешении. И всегда на максимальных настройках графики. В итоге, в каких-то играх понижение разрешения значительно повлияло на показатели FPS (и скорее всего будет уместным немного опустить настройки графики), а в каких-то вообще ничего не менялось. Но результаты ожидаемо неплохие (4K/Full HD):

Counter Strike: Global Offensive — 151 / 197

PlayersUnknown’s Battlegrounds — 47 / 114

Dota 2 — 106 / 106

DIRT Rally — 70 / 153

FarCry 5 — 43 / 99

GTA V — 60 / 60

Shadow of the Tomb Rider — 35 / 96

Охлаждение, естественно, всегда слышно. Ноутбук не переключается на интегрированное видео и всегда задействует дискретную графику. Это соответственно сказывается на постоянной работе вентиляции (которую слышно даже на минимальных оборотах) и в итоге сильно «бьет» по автономности. При обычной работе температура внутри держится на уровне до 45°С, а при максимальной нагрузке датчик показывал до 83°. Естественно, шума от системы охлаждения много. При этом нагревается стекло на топкейсе, а самая горячая область находится возле шарнира. Благо, это не то место, где пользователь как-то касается ноутбука, а «рабочие» поверхности совершенно не перегреваются. Что интересно, тут используется необычный термоинтерфейс из жидкого металла Thermal Grizzly Conductonaut.

Windows 10 производитель дополняет несколькими фирменными утилитами. Преимущественно это программы для диагностики системы, обновлений и поддержки. Но чаще пользователю будет попадаться HP Command Centre, о котором я уже упоминал выше.

Автономность HP Omen X 2S

Ожидать от такой конфигурации продолжительного времени работы от батареи не стоит, к тому же, постоянно активна дискретная видеокарта. Стандартный тест автономности в PCMark 10 разрядил аккумулятор за два с четвертью часа, а после двухчасового фильма при комфортных настройках яркости экрана и звука, осталось 16%. Показатели не самые высокие, но игровые ноутбуки, а особенно в таких конфигурациях, никогда не баловали продолжительностью работы.

Так что долго обходиться без блока питания не выйдет. Комплектный не очень большой, но добавит тяжести рюкзаку. Зарядить пустую батарею он сможет за два часа.