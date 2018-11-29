Обзор игрового ноутбука HP Pavillion Gaming 15 (2018)

Сейчас у каждого производителя ноутбуков есть своя линейка относительно доступных игровых моделей, в которой каждый сможет выбрать для себя интересную конфигурацию без лишних переплат. В модельном ряду HP такая роль отведена Pavillion Gaming. В варианте 2018 года, эти ноутбуки получили процессоры Intel восьмого поколения, графические адаптеры AMD и NVIDIA, а также разнообразные варианты оперативной и постоянной памяти.

Комплектация

Несмотря на позиционирование, как игрового ноутбука, коробка у него ровно такая же, как и у почти всех моделей HP — простая, транспортировочная. Внутри, кроме ноутбука и документации, поставляется блок питания с мощностью в 150 Вт. Но, что больше удивило — его размеры. Зарядное устройство по габаритам напоминает внешний аккумулятор и больше подошло бы более компактному ноутбуку. Правда, оно по-прежнему состоит из двух проводов. Но хотя бы не напоминает кирпич по размерам и весу.

Дизайн

Pavillion Gaming 15 не пытается скрывать свою игровую сущность. Для подчеркивания направленности, здесь есть зеленые вставки, такого же оттенка подсветка клавиатуры и угловатый корпус. Но мне нравится как выглядит ноутбук — сдержанно, но по-игровому стильно. Игровую сущность выдают не только зеленые ножки, но и крупные решетки для выброса горячего воздуха, напоминающие или фары спортивного автомобиля, или форсажные камеры истребителя.

Из-за их расположения и размера, инженерам пришлось сделать шарнир уже, но сам он достаточно жесткий, дисплей не раскачивается при использовании. Кстати, открыть ноутбук одной рукой нельзя. В остальном, к качеству сборки никаких претензий нет.

Ноутбук почти полностью выполнен из пластика, кроме подладонной поверхности, она из алюминия. К сожалению, все поверхности ноутбука маркие, но на металлической части отпечатки менее заметны, благодаря декоративной шлифовке. Рамки вокруг дисплея не очень толстые, но и не настолько тонкие, как у некоторых современных конкурентов по ценовому сегменту. Но их размер не раздражает. Pavillion Gaming 15 — это достаточно крупный ноутбук, но визуально он старается быть тоньше, особенно при взгляде чуть-чуть сверху, этому способствуют скошенные нижние грани.

Порты

К набору портов в Pavillion Gaming нет особых вопросов, как и к их расположению. Кроме mini-jack, а он расположен справа, ближе к пользователю. Соответственно, провод гарнитуры с прямым штекером вам будет мешать при подключении мыши, если вы правша. Поэтому в паре с этим ноутбуком рекомендую пользоваться или наушниками с Г-образным подключением или беспроводными моделями. В остальном претензий нет. В ноутбуке 4 USB-порта, один из них Type-C на левой боковине, он может только передавать информацию и заряжать другие гаджеты, выводить видео он не умеет. Есть также RJ-45 и HDMI справа. Кардридер формата SD слева.

Клавиатура и тачпад

Pavillion Gaming 15 оснащен полноценной клавиатурой с цифровым блоком. К счастью, последний получился не сжатым, как это часто бывает в 15-дюймовых моделях. Клавиши приятные на ощупь и немного шероховатые. Их ход короткий, но хорошо ощутимый. На клавиатуре оказалось не только приятно играть, но и печатать. Для достижения идеала не хватает только выемки в клавишах, так как они полностью плоские. Как я уже говорил, клавиши подсвечиваются, в нашем варианте подсветка зеленого цвета, на выбор есть также варианты с синей или белой.

Тачпад небольшой по размеру, не очень скользкий, а нажатия правых и левых клавиш слишком глубокие, но он вполне хорошо распознает позиционирования пальцев. Но в целом, как и в большинстве игровых моделей, тачпад здесь скорее номинальный, производитель явно рассчитывает, что пользователь будет в основном использовать мышь.

Дисплей

Ноутбук продается с тремя вариантами матриц: FullHD IPS 60 Гц, FullHD IPS 144 Гц и 4K IPS 60Гц. На тестировании побывала комплектация именно с последним вариантом. Матрица произведена AU Optronics. Это довольно хороший экран с минимальными засветами. В сочетании с разрешением 3840х2160 и диагональю в 15 дюймов, это дает плотность в 293 точки на дюйм, что близком к эталонным 300.

Никакого намека на зернистость нет даже при ближайшем рассмотрении, а в рабочем положении — тем более. Да, в Windows придется поставить масштабирование в 200-250%, но даже так, картинка получается очень гладкой, особенно шрифты. Сама матрица хорошая по качество, контрастная и с неплохим запасом яркости от 17 до 241 кд/м2. По замерам и визуально, картинка скорее теплая, чем холодная и достаточно контрастная.

Оснащение Pavillion Gaming 15

Сначала о вариантах комплектаций HP Pavillion Gaming 15, которые есть в продаже. На выбор будет два процессора: четырехъядерный Intel Core-i5 8300H или шестиядерный i7-8750H. Максимальный объем оперативной памяти— до 16 ГБ. Графические ускорители: Radeon RX 560, GeForce 1050/Ti, GeForce 1060. Вариантов постоянной памяти тоже достаточно. От базовых HDD емкостью от 1 до 2 ТБ, до их сочетаний с SSD от 128 ГБ, только SSD и до гибридных вариантов кэша и жестких дисков по технологии Intel Optane. Наша тестовая конфигурация — одна из самых несбалансированных из всех, которые могут быть в игровых ноутбуках.

Посудите сами:

— Intel Core-i7-7850H, 6 ядер, 12 потоков, максимальная частота 3,9 ГГц;

— 12 ГБ ОЗУ;

— 1 ТБ HDD с 16 ГБ SSD-кэшем Intel Optane;

— GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти.

Сочетание шестиядерного процессора с поддержкой Hyper-Threading и частотой в режиме Turbo Boost до 3,9 ГГц с видеокартой GTX 1050 Ti выглядит несколько странно. В подавляющем большинстве игр, процессор не загружен и на 50%, в то время как видеокарте приходится несладко в режиме 4К.

Но главная проблема нашей конфигурации не в процессоре, его более чем достаточно для всего. Слабое место в подсистеме памяти, состоящей из SSD-кэша Intel Optane емкостью 16 гигабайт и террабайтного жесткого диска. Система загружается заметно быстрее по сравнению с обычным жестким диском, но не так быстро, как могла бы, будучи установленной на обычный SSD. То же касается и запуска приложений. Нельзя сказать, что работать с ноутбуком некомфортно, но отзывчивость системы не такая, как могла бы быть с полноценным твердотельным накопителем.

Самостоятельный апгрейд не предусмотрен производителем, точнее для этого, пользователю максимально усложнена жизнь. Для доступа к оперативной памяти и дискам вам нужно будет снять всю крышку. Внутри вы найдете два слота для памяти, M.2 типоразмера 2280 с интерфейсом PCI-E и отсек для 2,5-дюймового накопителя.

Фото с Notebookcheck-ru.com

Производительность в играх

Сочетание графического ускорителя GTX 1050 Ti, как игрового адаптера начального уровня и 4К-разрешения — не лучшее решение. Этот чип не позволит вам поиграть с комфортом ни в одну из современных и требовательных игр, даже на умеренных настройках качества графики. Результаты тестирования в 4К ниже, указана средняя частота кадра.

Результаты в разрешении 3840×2160:

CS: GO, максимальное качество — 70 к/с;

GTA V, высокое качество, FXAA — 32 к/с;

The Witcher 3, высокое качество, Hairworks off — 18 к/с;;

Shadow of the Tomb Rider, среднее качество — 13 к/с;

Project Cars 2, среднее качество — 20 к/с.

Но, с другой стороны, с учетом диагонали в 15 дюймов, вам вовсе не обязательно ставить максимальной разрешение в играх. Достаточно установить 1920х1080 и вы безо всяких проблем сможете поиграть в любую игру и даже не потребуется ставить сглаживание. FullHD-разрешение выглядит отлично на 4К-дисплее с такой диагональю. На производительности это сказывается только в лучшую сторону. Конечно, GTX 1050 Ti — это все же не так карта, на которой можно позволить себе максимальные настройки качества графики, но получить более чем приемлемый фреймрейт вполне возможно.

Результаты в разрешении 1920×1080:

CS: GO, максимальное качество — 140 к/с;

GTA V, высокое качество, FXAA — 80 к/с;

The Witcher 3, высокое качество, Hairworks off — 50 к/с;

Shadow of the Tomb Rider, среднее качество — 32 к/с;

Project Cars 2, среднее качество — 60 к/с.

Нагрев и шум

Внутри ноутбука используется два вентилятора, отводящих тепло от графического ускорителя и весьма горячего шестиядерного чипа. В стресс-тестировании AIDA64, система охлаждения не смогла справиться с горячим нравом процессора, в результате был зафиксирован троттлинг, частота замерла на 1,6 ГГц, а температура была на уровне 90 градусов. В играх все несколько лучше — 80 градусов в среднем для процессора и примерно 75 градусов для видеокарты. Выброс горячего воздуха осуществляется через решетки от на задней части. Самыми горячими местами при нагрузке становится нижняя крышка и область над клавиатурой между динамиками. Дискомфорта для рук никакого, но на коленках не особо поиграешь. Уровень шума под нагрузкой заметный, поэтому лучше использовать гарнитуру.

Мультимедиа

На верхней панели поверхности Paavillion Gaming 15 гордо красуется логотип B&O и я ожидал действительно неплохо звука, но, в данном случае, он просто хороший. Громкий, чистый, но без какого-либо намека на басы. Но с учетом шума системы охлаждения под нагрузкой, то это небольшая проблема, так как скорее всего вы воспользуетесь наушниками. Для видеосвязи есть веб-камера с максимальным разрешением 1280х720 и она точно не демонстрирует ничего сверхъестественного, особенно при недостатке освещения.

Автономность

Разумеется, это не тот параметр, который является первоочередным при выборе игрового ноутбука. В ноутбуке установлена батарея на 70 Вт-ч. Если не играть, снизить яркость до половины и заниматься серфингом и работой с документами, то полного заряда хватит примерно на 3 часа. В игровом режиме ноутбук разряжается примерно за 1 час.