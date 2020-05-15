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Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3

Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3

Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3


Компания ASUS продолжает активно развивать направление игровых наушников. Недавно мы тестировали модель из флагманской серии ROG, а сегодня на тесте более доступная версия для гейминга – проводная игровая гарнитура TUF Gaming H3.

ASUS TUF Gaming H3 Red (90YH02AR-B1UA00)
Наушники, гарнитуры на
от 1 188 грн
Предложений: 2
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Комплектация ASUS TUF Gaming H3

11

Гарнитура поставляется в картонной коробке, внутри которой можно найти сами наушники, кабель-сплиттер, руководство пользователя и гарантийный талон. Микрофон тут не съемный, но на гибкой ножке, что позволило компактно упаковать его в коробку.

Конструкция и дизайн

Дизайн ASUS TUF Gaming H3 можно назвать строгим и лаконичным, единственный яркий элемент – красные вставки по бокам и дуги гарнитуры.

В основе конструкции прочное оголовье из нержавеющей стали, вверху дуги мягкая накладка, обшитая искусственной кожей. Микрофон на гибкой ножке, который удобно подстроить под себя.

Мягкие и полностью прилегающие амбушюры оснащены фирменным 50-миллиметровым динамиком Essence.  Амбушюры выполнены из искусственной кожи с наполнителем из пеноматериала. Хотя модель выглядит довольно массивно, вес наушников всего 294 грамма, что позволяет чувствовать себя комфортно во время игровых баталий.

Наушники подключаются к устройству с помощью провода с 3,5 мм джеком. Длина основного шнура гарнитуры всего 1,3 м, это одновременно и плюс, и минус.

Плюс – при подключении к смартфону или Nintendo Switch ничего не мешает и не путается.

Однако, подключая TUF Gaming H3 к стационарному ПК, можно сразу доставать переходник, который идет в комплекте. Длина последнего тоже 1,3 м, итого максимальная длинна шнура – 2,6 м. В отличие от основного кабеля переходник имеет оплетку, что повышает его износоустойчивость и долговечность.

Управление TUF Gaming H3

Управление в гарнитуре компактное и находится на левом наушнике. Там расположена кнопка Mute, выключающая микрофон, и колесо регулировки громкости.

TUF Gaming H3 совместимы с ПК, Nintendo Switch, Xbox One, Mac, PS4, а также со смартфонами.

Качество звука и микрофон

ASUS оснастил гарнитуру 50-мм динамиками Essence и плотно прилегающими амбушюрами. Это дает детализированный звук и глубокие басы, характерные для игровых гарнитур.

Наушники поддерживают технологию виртуального пространственного звучания в формате 7.1., но только с помощью Windows Sonic. Никакого дополнительного ПО для данной гарнитуры не предусмотрено.

Громкость микрофона регулируется только с помощью стандартных приложений для подключаемых устройств.

Микрофон в гарнитуре однонаправленный и, к сожалению, не съемный. Но выставить его под себя позволяет гибкая дужка. Звук микрофона чистый и качественный. Речь в игре передается четко и без помех.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: приятный дизайн, небольшой вес, встроенный микрофон, отдельная кнопка Mute, хороший звук
Минусы: микрофон нельзя снять
Вывод: ASUS TUF Gaming H3 – это качественно выполненная бюджетная гарнитура для компьютера с хорошим микрофоном. От нее не стоит ждать чудес, но она проста в использовании, не отягощена лишними функциями и хорошо подойдет для домашнего ПК либо консоли

Технические характеристики

Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3ASUS TUF Gaming H3 Red (90YH02AR-B1UA00)
1 188 − 1 356 грн
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ТипКомпьютерная гарнитура
Способ подключенияпроводной
Тип конструкцииполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)металл и кожзам/пластик/кожзам
Вес, г294
Цветчерный и красный
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Шейный обод-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц 20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц 20000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБнет данных
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм50
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Тип магнитанет данных
Активное шумоподавление-
Поддержка объемного звукада (7.1, технология Windows Sonic)
Пульт ДУда (1 кнопка: вкл/выкл микрофон)
Сенсорная панель-
Регулятор громкости+
Вызов голосового ассистента-
Длина шнура, м 1,3
Тип кабелястандартный
Подключение кабеляодностороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъемаmini Jack 3.5 mm
Форма штекерапрямой
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Съемный микрофон-
Конструкция микрофонавынесенный регулируемый
Направленностьузконаправленый
Шумоподавление микрофонанет данных
Частотный диапазон, Гц50-10000
Чувствительность микрофона, дБ40
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)+
Амбушюры1
Аудио кабель2 (доп. 3.5mm audio/mic splitter cable 1,3м)
Переходники / сплитеры-
Чехол / кейс-
Другое-
Игровая гарнитура+
Наушники для мониторинга-
Apple-совместимость-
Android-совместимость-
Дополнительнопеноматериал с эффектом памяти, оголовье из нержавеющей стали, 50-миллиметровые динамики Essence и герметичные акустические камеры позволят получить яркие ощущения от реалистичных аудиоэффектов в компьютерных играх
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