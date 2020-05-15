Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3

Компания ASUS продолжает активно развивать направление игровых наушников. Недавно мы тестировали модель из флагманской серии ROG, а сегодня на тесте более доступная версия для гейминга – проводная игровая гарнитура TUF Gaming H3.
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Комплектация ASUS TUF Gaming H3
Гарнитура поставляется в картонной коробке, внутри которой можно найти сами наушники, кабель-сплиттер, руководство пользователя и гарантийный талон. Микрофон тут не съемный, но на гибкой ножке, что позволило компактно упаковать его в коробку.
Конструкция и дизайн
Дизайн ASUS TUF Gaming H3 можно назвать строгим и лаконичным, единственный яркий элемент – красные вставки по бокам и дуги гарнитуры.
В основе конструкции прочное оголовье из нержавеющей стали, вверху дуги мягкая накладка, обшитая искусственной кожей. Микрофон на гибкой ножке, который удобно подстроить под себя.
Мягкие и полностью прилегающие амбушюры оснащены фирменным 50-миллиметровым динамиком Essence. Амбушюры выполнены из искусственной кожи с наполнителем из пеноматериала. Хотя модель выглядит довольно массивно, вес наушников всего 294 грамма, что позволяет чувствовать себя комфортно во время игровых баталий.
Наушники подключаются к устройству с помощью провода с 3,5 мм джеком. Длина основного шнура гарнитуры всего 1,3 м, это одновременно и плюс, и минус.
Плюс – при подключении к смартфону или Nintendo Switch ничего не мешает и не путается.
Однако, подключая TUF Gaming H3 к стационарному ПК, можно сразу доставать переходник, который идет в комплекте. Длина последнего тоже 1,3 м, итого максимальная длинна шнура – 2,6 м. В отличие от основного кабеля переходник имеет оплетку, что повышает его износоустойчивость и долговечность.
Управление TUF Gaming H3
Управление в гарнитуре компактное и находится на левом наушнике. Там расположена кнопка Mute, выключающая микрофон, и колесо регулировки громкости.
TUF Gaming H3 совместимы с ПК, Nintendo Switch, Xbox One, Mac, PS4, а также со смартфонами.
Качество звука и микрофон
ASUS оснастил гарнитуру 50-мм динамиками Essence и плотно прилегающими амбушюрами. Это дает детализированный звук и глубокие басы, характерные для игровых гарнитур.
Наушники поддерживают технологию виртуального пространственного звучания в формате 7.1., но только с помощью Windows Sonic. Никакого дополнительного ПО для данной гарнитуры не предусмотрено.
Громкость микрофона регулируется только с помощью стандартных приложений для подключаемых устройств.
Микрофон в гарнитуре однонаправленный и, к сожалению, не съемный. Но выставить его под себя позволяет гибкая дужка. Звук микрофона чистый и качественный. Речь в игре передается четко и без помех.