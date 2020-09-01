Обзор игровой гарнитуры Razer Blackshark V2 X

Сегодня мы познакомимся с игровыми наушниками Razer Blackshark V2 X. По сравнению с Blackshark V2, версия X — это упрощенная и удешевленная версия. Это просто проводные наушники, без звуковой карты, без THX и простым кабелем. Но, это не значит что эта модель хуже. Сразу скажу — звук отличный, а конструкция получилась очень удобной.
Дизайн Razer Blackshark V2 X
Razer продолжает общую канву дизайна серии Blackshark. Тонкие крепления, стилизация под авиационные гарнитуры, тут все по-прежнему, но на новый лад.
Кстати, в конструкции стало заметно больше матового пластика, что пошло практичности на пользу. К общему качеству сборки вопросов нет, тут все на уровне. Наушники ни в руках, ни на голове не издают лишних звуков. Люфтов тоже нет.
Старшая и младшая модели линейки Blackshark V2 отличаются не сильно — цвет логотипа, провода и материал амбушюр. В версии X они выполнены из кожзама, а в более дорогой модели — из дышащей ткани. Но, сразу скажу, что пользуясь наушниками летом мне не было жарко в Blackshark V2 X.
Удобство использования
По этому параметру наушники однозначно понравились. Они легкие — их вес всего 240 грамм. Наполнитель амбушюр мягкий, оголовье в меру широкое. Ощущения давления на голову нет и оно не появляется даже спустя несколько часов использования.
Кабель в младшей версии покрыт простой резиной, но и он довольно легкий и не ощущается во время использования.
Микрофон, как и кабель, несъемный. Он закреплен на гибкой ножке и легко отодвигается. Для его отключения предусмотрена отдельная кнопка. О его качестве мы поговорим далее.
Звук Razer Blackshark V2 X
Звучание Blackshark V2 X откровенно порадовало. Здесь за это отвечает пара 50-мм драйверов, таких же, как и в старшей версии. Звук можно охарактеризовать как мощный, объемный, чистый, с хорошо проработанным верхом. Бас не избыточный, не затмевающий другие диапазоны.
Должен отметить, что новый S&M2 от Metallica в этих наушниках звучит прекрасно, но так как это концертная запись с симфоническим оркестром, то в ней хорошо слышны некоторые ограничения наушников в верхнем диапазоне. Конечно, мы говорим об игровых наушниках, поэтому предъявлять претензии по поводу звучания сложных композиций мы не будем.
В играх наушники звучат именно так как и должны — объемно, чисто, эффектно. Рев двигателей, стрельба и другие спецэффекты отрабатываются хорошо. Равно как и позиционирование в окружающем пространстве.
Что касается микрофона, то и тут все хорошо как вы можете убедиться сами.