Обзор игровой гарнитуры Razer Blackshark V2 X





Сегодня мы познакомимся с игровыми наушниками Razer Blackshark V2 X. По сравнению с Blackshark V2, версия X — это упрощенная и удешевленная версия. Это просто проводные наушники, без звуковой карты, без THX и простым кабелем. Но, это не значит что эта модель хуже. Сразу скажу — звук отличный, а конструкция получилась очень удобной.

Дизайн Razer Blackshark V2 X

Razer продолжает общую канву дизайна серии Blackshark. Тонкие крепления, стилизация под авиационные гарнитуры, тут все по-прежнему, но на новый лад.

Кстати, в конструкции стало заметно больше матового пластика, что пошло практичности на пользу. К общему качеству сборки вопросов нет, тут все на уровне. Наушники ни в руках, ни на голове не издают лишних звуков. Люфтов тоже нет.

Старшая и младшая модели линейки Blackshark V2 отличаются не сильно — цвет логотипа, провода и материал амбушюр. В версии X они выполнены из кожзама, а в более дорогой модели — из дышащей ткани. Но, сразу скажу, что пользуясь наушниками летом мне не было жарко в Blackshark V2 X.

Удобство использования

По этому параметру наушники однозначно понравились. Они легкие — их вес всего 240 грамм. Наполнитель амбушюр мягкий, оголовье в меру широкое. Ощущения давления на голову нет и оно не появляется даже спустя несколько часов использования.

Кабель в младшей версии покрыт простой резиной, но и он довольно легкий и не ощущается во время использования.

Микрофон, как и кабель, несъемный. Он закреплен на гибкой ножке и легко отодвигается. Для его отключения предусмотрена отдельная кнопка. О его качестве мы поговорим далее.

Звук Razer Blackshark V2 X

Звучание Blackshark V2 X откровенно порадовало. Здесь за это отвечает пара 50-мм драйверов, таких же, как и в старшей версии. Звук можно охарактеризовать как мощный, объемный, чистый, с хорошо проработанным верхом. Бас не избыточный, не затмевающий другие диапазоны.

Должен отметить, что новый S&M2 от Metallica в этих наушниках звучит прекрасно, но так как это концертная запись с симфоническим оркестром, то в ней хорошо слышны некоторые ограничения наушников в верхнем диапазоне. Конечно, мы говорим об игровых наушниках, поэтому предъявлять претензии по поводу звучания сложных композиций мы не будем.

В играх наушники звучат именно так как и должны — объемно, чисто, эффектно. Рев двигателей, стрельба и другие спецэффекты отрабатываются хорошо. Равно как и позиционирование в окружающем пространстве.

Что касается микрофона, то и тут все хорошо как вы можете убедиться сами.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: удобство, качество звука, конструкция Минусы: нет Вывод: Razer Blackshark V2 X — это добротные и относительно недорогие игровые наушники. В этой модели мне очень понравилась универсальность, качество звучания музыки, игр и микрофон. И, что немаловажно — они очень удобные. Если вам не нужна дополнительная звуковая карта и настройки звука в Razer Synapse, то Blackshark V2 X — это хороший вариант проводной игровой гарнитуры.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину 3ona51.com за предоставление игровой гарнитуры Razer Blackshark V2 X на обзор