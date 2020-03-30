Обзор игровой механической клавиатуры ASUS ROG Strix Scope TKL Deluxe

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Достаточно большое количество геймеров предпочитают укороченные клавиатуры, без дополнительного цифрового блока – они занимают меньше места на столе, высвобождая пространство для мышки. Одной из таких моделей и является ASUS ROG Strix Scope TKL Deluxe.

Комплектация

В довольно крупной коробке из плотного картона, кроме собственно клавиатуры, также можно найти съемный USB-кабель, подставку под запястья и стикер с логотипом Republic of Gamers.

Дизайн и конструкция

ASUS ROG Strix Scope TKL Deluxe выполнена в формате TKL (tenkeyless) – без дополнительного цифрового блока; основной блок при этом полноразмерный, как у обычных клавиатур. Корпус максимально компактный, его габариты почти не выходят за пределы рядов клавиш (356 мм в длину и 136 – в ширину).

Корпус типичной для механических клавиатур толщины, имеет небольшой наклон, колпачки нижнего ряда клавиш находятся на высоте ~30 мм над уровнем стола. Дополнительно увеличить угол можно с помощью выдвижных ножек, в итоге верхний ряд может располагаться на высоте 40 или 50 мм над уровнем стола. Как нижняя часть корпуса, так и сами ножки снабжены прорезиненными вставками, так что клавиатура не скользит по столу независимо от того, какой угол наклона предпочитает пользователь.

Клавиатура достаточно увесистая – почти 900 г, верхняя часть корпуса – алюминиевая пластина с текстурой «шлифованный металл». Качество изготовления высокое, корпус ощущается единым целым, не продавливается при печати и не скрипит или люфтит при попытке скручивания.

USB-кабель съемный, в тканевой оплетке, длиной 1,8 метра, подключается к разъему USB Type-C, который достаточно глубоко утоплен в корпус.

Слово Deluxe в названии модели показывает, что в комплекте с клавиатурой идет подставка под запястья на магнитных «защелках». Верх подставки – мягкая «подушечка» из искусственной кожи, очень приятная на ощупь и значительно повышающая эргономику.

В Украину ASUS ROG Strix Scope TKL Deluxe поставляется с американской ANSI-раскладкой (однорядный Enter и полноразмерный левый Shift). Отметим, что производитель увеличил левый Ctrl за счет клавиши Win – по задумке, это должно уменьшить количество промахов по этой достаточно важной в шутерах клавише. Для оригинальных латинских букв используется фирменный шрифт, кириллица нанесена стандартным шрифтом без засечек, буквы тоньше и меньше.

Разумеется, присутствует традиционная для игровых аксессуаров полноценная RGB-подсветка с поддержкой фирменной технологии Aura Sync, позволяющей синхронизировать стиль подсветки с другими устройствами от ASUS.

Переключатели

В ASUS ROG Strix Scope TKL Deluxe используются механические переключатели Cherry MX Red. Это линейные переключатели, отличающиеся ровным и равномерным ходом без тактильной отдачи, клика или «продавливания». Характеристики у них стандартные – полный ход клавиши составляет 4 мм, срабатывание фиксируется посередине, на «глубине» 2 мм, требуемое усилие – 45 г. Как и у других переключателей Cherry MX, у красного варианта подсветка находится в верхней части, поэтому символы в нижней части колпачков (т.е. кириллица) светятся слабее, чем в верхней.

В работе

Подставка под запястья оказывается очень уместной – без нее при достаточно высоком положении клавиш над уровнем стола (что является типичным для почти всех механических клавиатур) кисти рук приходится либо держать на весу, либо изгибать запястья. Подставка же устраняет это неудобство, и если в игровых сеансах ее наличие не так заметно, то при печати эргономика повышается существенно.

Линейные переключатели являются оптимальным вариантом для игрового применения, однако для быстрой печати подходят не лучшим образом. В работе клавиатура почти бесшумна, лишь при быстром наборе текста появляется негромкий стук колпачков о базу.

В плане фиксации одновременных нажатий, для данной клавиатуры заявлена поддержка режима NKRO (неограниченное количество) – в тестовой утилите она честно отрабатывала все клавиши, которые нам удавалось одновременно нажать.

Для настройки клавиатуры используется фирменная утилита ROG Armoury. С ее помощью можно переназначать клавиши, записывать макросы и управлять подсветкой. Утилита позволяет создать 5 пользовательских профилей (в дополнение к предустановленному производителем), которые хранятся в клавиатуре – переключаться между ними можно с помощью горячих клавиш Fn+1..5.