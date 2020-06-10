Обзор игровой механической клавиатуры Bloody B820R





Компания A4Tech уже достаточно давно предлагает игрокам механические клавиатуры с оптическими переключателями под брендом Bloody – например, в свое время у нас на обзоре уже побывали B810R и B830, сегодня же мы познакомимся с еще одной моделью, а именно — Bloody B820R.

Комплектация

Клавиатура поставляется в типичного для таких устройств размера картонной коробке, выполненной в стилистике Bloody. Внутри также можно найти руководство пользователя, захват для снятия колпачков и набор дополнительных кейкапов для «игровых» клавиш.

Дизайн и конструкция

Корпус максимально компактный, лишь немногим шире клавиатурного блока. В отличие от других моделей этого производителя, Bloody B820R выполнена в минималистичном дизайне – сплошной черный цвет, никаких цветных вставок или «рамок» вокруг корпуса. Верхняя часть алюминиевая, с приятной текстурой шлифованного металла, боковые грани и низ клавиатуры – из матового пластика. Тут же заметим, что производитель заявляет водозащищенность как клавиатурной платы, так и переключателей.

Подставки под запястья в комплекте нет, поверхность нижнего ряда клавиш находится на высоте ~29 мм над уровнем стола. В верхней части есть выдвижные ножки, заканчивающиеся прорезиненной насадкой красного цвета – единственный (помимо такого же USB-разъема) цветной элемент у этой клавиатуры. При сложенных ножках верхний ряд кнопок находится на высоте ~36 мм, при выдвинутых – около 48 мм. Благодаря резиновым вставкам клавиатура очень слабо скользит по столу независимо от положения ножек.

USB-кабель несъемный, в тканевой оплетке, длиной чуть меньше 1,9 м, подключается к клавиатуре с тыльной стороны примерно по центру корпуса.

В Украину Bloody B820R поставляется в варианте со 104-кнопочной ANSI-раскладкой (однорядный Enter и полноразмерный левый Shift), отдельных мультимедийных или игровых клавиш на ней нет, соответствующие функции совмещены со стандартными клавишами. Расположение клавиш практически стандартное, за исключением разве что блока кнопок PrintScreen, ScrollLock и Pause/Break, которые поменялись местами с LED-индикаторами режимов работы.

Подсветка расположена в верхней части переключателя, из-за чего символы в нижней части светятся гораздо слабее. Впрочем, почти все обозначения на клавишах, включая большинство кириллических символов, находятся наверху (за исключением цифр в основном блоке, знаков препинания и пары других клавиш). Для латинских символов используется свой оригинальный шрифт, к которому пользователю придется привыкать – некоторые буквы и обозначения угадываются не сразу. У кириллицы стандартный шрифт без засечек, украинская раскладка также имеется.

Переключатели

В клавиатуре Bloody B820R используются оптические переключатели LK2 (Light Strike II), созданные A4Tech. Напомним, в таких переключателях для регистрации срабатывания используется не физический контакт, а разрыв инфракрасного луча. Это, в частности, увеличивает их срок эксплуатации – производитель заявляет, что LK способны обеспечить 100 млн. нажатий (против типичных 60 млн. у обычных механических переключателей).

Клавиатура может комплектоваться двумя типами переключателей – линейными LK2 Red и тактильными LK2 Blue, у нас в редакции побывал первый вариант. «Красные» LK2 отличаются очень легким и равномерным ходом без продавливания и клика в момент срабатывания, что является оптимальным для игрового применения.

Полный ход оптических переключателей сравнительно небольшой – 3 мм (у типичных механических – до 4 мм), срабатывание фиксируется на «глубине» 1,8 мм. Требуемое усилие на нажатие небольшое, всего 40 г.

В работе

Отсутствие подставки под запястья может мешать при наборе текста, однако в основном режиме использования клавиатуры – игровом – оно почти не ощущается, особенно при увеличенном с помощью выдвинутых ножек угле наклона. Ход до срабатывания 1,8 мм и практически полное отсутствие задержки ввода (заявленное время – всего 0,2 мс) отлично показывают себя в играх – клавиатура ощущается быстрой и отзывчивой даже в очень динамичных шутерах. Для быстрой печати линейные переключатели подходят не очень хорошо, однако Bloody B820R в этом режиме показывает себя лучше других клавиатур с таким же вариантом хода клавиш – главным образом за счет очень легкого нажатия и сравнительно небольшой глубины хода.

В плане громкости оптические переключатели LK2 оказываются почти бесшумными, звук получается только от стука колпачка о базу (проявляется это главным образом лишь при наборе текста — в играх, где нет такой интенсивности и частоты нажатий разных клавиш, клавиатура для окружающих оказывается гораздо тише). Что касается количества одновременно фиксируемых нажатий, то для данной клавиатуры заявлена поддержка режима NKRO (N-Key Rollover) с неограниченным числом зажатых клавиш.

Разумеется, присутствует традиционная для игровой периферии полноценная RGB-подсветка, настроить поведение которой можно в утилите KeyDominator2, загружаемой с официального сайта. Также с ее помощью можно переназначать клавиши и записывать макросы.